Á°ÅÄÂçÁ³¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¥³¥ó¥Ð¡¼¥È¡¢¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ËÉüµ¢¤·¤¿¥¸¥ç¥¿¤Ï¡ÖÆüËÜ»þÂå¤ÎÂçÁ³¤Ï¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¤À¤±¤É¡Ä¡×
¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ç¥·¡¼¥º¥ó30¥´¡¼¥ë¤ÈÂçË½¤ì¤·¤Æ¤¤¤ëÆüËÜÂåÉ½FWÁ°ÅÄÂçÁ³¡£¼çÀï¾ì¤Îº¸¥¦¥£¥ó¥°¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¥Õ¥©¥ï¡¼¥É¤Ç¤âµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ØThe Herald¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¤³¤ÎÅß¤Ë¸Å¶¶µü¸è¤È¤Î¥È¥ì¡¼¥É¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤Ç¥ì¥ó¥Ì¤«¤é¸ÅÁã¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¥¸¥ç¥¿¤Ï¤³¤¦ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¡£
¡Ö¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¡¢º¸¥µ¥¤¥É¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤Ä¤â¸À¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤Ç¤â¡¢·ë¶É¤Ï¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ²¿¤¬¥Ù¥¹¥È¤«¤ò·è¤á¤ë¤Î¤Ï´ÆÆÄ¡£
¤½¤·¤Æ¡¢´ÆÆÄ¤¬ÊÌ¤Î°ÌÃÖ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈË¾¤à¤Ê¤é¡¢¥Á¡¼¥à¤¬À®¸ù¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ïº¸¥µ¥¤¥É¤¬¹¥¤¤À¤±¤É¡¢»î¹ç¤Ï¾ï¤ËÊÑ²½¤·¡¢µá¤á¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤â°Û¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£
ÂçÁ³¤ÏÆüËÜ¤Ë¤¤¤¿º¢¤Ï¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¡£¥¢¥ó¥¸¥§¡Ê¥Ý¥¹¥Æ¥³¥°¥ë¡¼´ÆÆÄ¡Ë¤¬¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ËÈà¤òÏ¢¤ì¤Æ¤¤¿»þ¤â¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤È¤·¤Æ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤±¤ì¤É¡¢¤½¤Î¸å¡¢Èà¤Ï¥¦¥£¥ó¥°¤ËÅ¬±þ¤·¤¿¡£
Á°¤Ë¤â¸À¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤³¤Î¥²¡¼¥à¤ÈËÍ¤é¤ÎÁÈ¿¥¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬À®¸ù¤·¤Ä¤Ä¡¢¥Ù¥¹¥È¤ò¿Ô¤¯¤»¤ë¤è¤¦¤Ëºî¤é¤ì¤ë¡£µü¸è¤ÈÂçÁ³¤Ë¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¤½¤ì¤À¤È»×¤¦¡£·ë¶É¡¢¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤«¤é¤â²¸·Ã¤ò¼õ¤±¤ë¤Î¤Ï¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤µ¡×
¥¸¥ç¥¿¤Ï¸Å¶¶¤ÈÁ°ÅÄ¤¬¤¤¤¿º¢¤Î¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¡¢±¦¥¦¥£¥ó¥°¤È¤·¤Æµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£
¶Ã¤¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë¥³¥ó¥Ð¡¼¥È¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¿Í5¿Í
Éüµ¢¸å¤ÏÁ°ÅÄ¤¬¥»¥ó¥¿¡¼¥Õ¥©¥ï¡¼¥Éµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢º¸¥¦¥£¥ó¥°¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£