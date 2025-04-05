Æ£ÌÚÄ¾¿Í¡ÖÎ¹¥µ¥é¥À¡×»Ê²ñ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡Ö¥É¥¥É¥¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Ï¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È°ÕÍß
ÇÐÍ¥Æ£ÌÚÄ¾¿Í¡Ê52¡Ë¤¬5ÆüÀ¸ÊüÁ÷¤ÎABC¥Æ¥ì¥Ó¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¡ÖÄ«¤À¡ªÀ¸¤Ç¤¹Î¹¥µ¥é¥À¡×¤Ë½éÅÐ¾ì¡£»Ê²ñ¤Î1¿Í¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£
ÈÖÁÈËÁÆ¬¡¢¡ÈÀèÇÚ¡É¤Ë¤¢¤¿¤ë¾¾²¼Æà½ï¡Ê40¡Ë¾¡Ëó½£ÏÂ¡Ê60¡Ë¤Ë¡Ö¤¤ç¤¦¤«¤é¿·¤·¤¤²ÈÂ²¡¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤¬Áý¤¨¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¤È¡¢Æ£ÌÚ¤Ï¡Ö¡Ê½ÐÈÖ¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¡Ë¥É¥¥É¥¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Ï¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÂè°ìÀ¼¡£
VTR¤Ç¤Ï¡¢Æ£ÌÚ¤ÎÀ¸¤Þ¤ì¸Î¶¿¡¦²¬»³¸©ÁÒÉß»Ô¤òÎ¹¤¹¤ë»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡£¡Ö5ºÐ¤Þ¤Ç¤·¤«½»¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼ÒÂð¤ÈÍÄÃÕ±à¤·¤«³Ð¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢°¤ÃÒ¿À¼Ò¤äÁÒÉßÈÁÉÛ¡¢ÅíÂÀÏº¤Î¤«¤é¤¯¤êÇîÊª´Û¤Ê¤É´Ñ¸÷µÒ¤Ë¿Íµ¤¤Î¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ø¡£
Äà¤ê¤¬Âç¹¥¤¤ÊÆ£ÌÚ¤ÏÀ¥¸ÍÆâ³¤¤ÇºùÂäÄà¤ê¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤¬¡¢±«¤Ç¿å²¹¤¬²¼¤¬¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢1É¤¤âÄà¤ì¤º¡£¡Ö³¤¿å²¹7ÅÙ¤ÈÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£ºùÂä¤¬³èÆ°¤¹¤ë¤Ë¤Ï´¨¤¹¤®¤Þ¤·¤¿¡×¤È±«¤Ë¤Ì¤ì¤Ê¤¬¤é¤ÎÊ³Æ®¤â¼Â¤é¤º¤¬¤Ã¤«¤ê¡£
¤½¤Î¸å¡¢ÎÁÍýÅ¹¤ÇÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿ºùÂä¤ò¸«¤Æ¡ÖËÍ¤¬Äà¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡¡ÊÔ½¸¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡×¤È¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Þ¥¤ÊñÃú¤ÇÁ¯¤ä¤«¤Ë¥¿¥¤¤ò¤µ¤Ð¤¡Ö¤¤¤Ä¤âÄà¤Ã¤¿µû¤Ï¼«Ê¬¤Ç¤µ¤Ð¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤êÉ¡¤ò¹â¤¯¤·¤¿¡£
ÅíÂÀÏº¤Î¤«¤é¤¯¤êÇîÊª´Û¤Ç¤Ï¡¢´ÛÄ¹¤¬¤Á¤¯¤ïÅ«¤òÈäÏª¡£¤Õ¤Ä¤¦¤Î¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤Á¤¯¤ï¤Ë·ê¤ò³«¤±¤Æ¡¢´ïÍÑ¤Ë¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤òÁÕ¤Ç¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¤³¤ì¤Ë´¶¿´¤·¤¿Æ£ÌÚ¤â¡¢¤Á¤¯¤ïÅ«¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤¬¡¢¤Þ¤ë¤Ç²»¤¬ÌÄ¤é¤Ê¤¤¡£ÊüÁ÷¸å¡ÖÁÒÉß¤ËÎ¹¤·¤Æ¡¢¤Á¤¯¤ïÅ«¤¬°õ¾Ý¤Ë»Ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ì¤«¤é²È¤Ç¤Á¤¯¤ïÅ«¤ÎÎý½¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£