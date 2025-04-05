ÅÄÃæ´õ¼Â¡¢À¤³¦¤Î¶¯¹ë¤ËÄ©¤ß7°Ì¡¡¥ì¥¸¥§¥ó¥É¿·ÀßÂç²ñ¤ËÆüËÜÀª¤ÇÍ£°ì»²²Ã¡Ú¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥à¡¦¥È¥é¥Ã¥¯¡Û
¢£Î¦¾å¡¡¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥à¡¦¥È¥é¥Ã¥¯¡ÊÆüËÜ»þ´Ö5Æü¡¢¥¸¥ã¥Þ¥¤¥«¡Ë
Î¦¾å³¦¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡¢¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥ó»á¡ÊÃË»Ò200£í¡¢400£í¸µÀ¤³¦µÏ¿ÊÝ»ý¼Ô¡Ë¤¬¿·Àß¤·¤¿Âç²ñ¤ÎÂè1Àï¤¬³«Ëë¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤«¤é¤ÏÅÄÃæ´õ¼Â¡Ê25¡¢New Balance¡Ë¤¬½÷»Ò3000m¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢8Ê¬49ÉÃ10¤Ç7°Ì¡£
¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥à¡¦¥È¥é¥Ã¥¯¤Ï¥¸¥ã¥Þ¥¤¥«¡Ê4·î4Æü¡Á6Æü¡Ë¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥Þ¥¤¥¢¥ß¡Ê5·î2Æü¡Á4Æü¡Ë¡¢¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¡Ê5·î30Æü¡Á6·î1Æü¡Ë¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ê6·î27Æü¡Á29Æü¡Ë¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì3Æü´Ö³«ºÅ¡£³Æ¥ì¡¼¥¹¤Ï¡¢4Âç²ñ¤¹¤Ù¤Æ¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¥ì¡¼¥µ¡¼¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÁª¼ê¤È¡¢Âç²ñÊÌ¤Ç»²Àï¤¹¤ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¤Î·×8¿Í¤Ç¶¥¤¦¡£Áª¼ê¤Ï3Æü´Ö¤Î¤¦¤Á¡¢2¤Ä¥ì¡¼¥¹¤Ë»²²Ã¤·¡¢½ç°Ì¤Ë±þ¤¸¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¹ç·×¤Ç³Æ¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤ÎÍ¥¾¡¼Ô¤¬·è¤Þ¤ë¡£
ÆüËÜ¤«¤éÍ£°ì¡¢¥ì¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤Æ»²Àï¤·¤¿ÅÄÃæ¡£2·î¤Ë3000m¥·¥ç¡¼¥È¥È¥é¥Ã¥¯¤ÇÆüËÜµÏ¿8Ê¬33ÉÃ52¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿ÅÄÃæ¤ÏºÇ½é¤Î1000m¤ò5ÈÖ¼ê¤Ë¤Ä¤±¤ë¤â¡¢¥Ï¥¤¥Ú¡¼¥¹¤Ê¥¢¥Õ¥ê¥«Àª¤Ë°ú¤Î¥¤µ¤ì8Ê¬49ÉÃ10¤Ç7°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£Í¥¾¡¤Ï8Ê¬28ÉÃ42¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿E.¥¿¥¤¥¨¡Ê25¡¢¥¨¥Á¥ª¥Ô¥¢¡Ë¡£ÅÄÃæ¤Ï2Æü¸å¤ÎÆüËÜ»þ´Ö7Æü¤Ë5000m¤Ë½Ð¾ìÍ½Äê¡£
ÃË»Ò100m¤Ç¤ÏÅìµþ¡¦¥Ñ¥ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯200m¶ä¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Î¥±¥Ë¡¼¡¦¥Ù¥É¥Ê¥ì¥¯¡Ê26¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡Ë¤¬·ãÀï¤òÀ©¤·10ÉÃ07¤ÇÍ¥¾¡¡£¤Þ¤¿½÷»Ò400m¥Ï¡¼¥É¥ë¤ÏÀ¤³¦µÏ¿ÊÝ»ý¼Ô¤Ç¸ÞÎØÏ¢ÇÆÃæ¤Î¥·¥É¥Ë¡¼¡¦¥Þ¥¯¥í¡¼¥Õ¥ê¥ó¡Ê25¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡Ë¤¬52ÉÃ76¤Ç°µ¾¡¤·¤¿¡£
¡ÚÂè1Àï1ÆüÌÜ¡¡Í¥¾¡¼Ô°ìÍ÷¡Û
ÃË»Ò100m¡¡K.¥Ù¥É¥Ê¥ì¥¯¡Ê¥¢¥á¥ê¥«¡Ë10ÉÃ07
ÃË»Ò400m¡¡C.¥Ù¡¼¥ê¡¼¡Ê¥¢¥á¥ê¥«¡Ë44ÉÃ34¢¨º£µ¨À¤³¦ºÇ¹â
ÃË»Ò5000m¡¡G.¥Õ¥£¥Ã¥·¥ã¡¼¡Ê¥¢¥á¥ê¥«¡Ë14Ê¬39ÉÃ14
ÃË»Ò400mH¡¡A.¥É¥¹¥µ¥ó¥È¥¹¡Ê¥Ö¥é¥¸¥ë¡Ë47ÉÃ61¢¨º£µ¨À¤³¦ºÇ¹â
½÷»Ò200m¡¡G.¥È¡¼¥Þ¥¹¡Ê¥¢¥á¥ê¥«¡Ë22ÉÃ62
½÷»Ò800m¡¡N.¥Ò¥ë¥Ä¡Ê¥¢¥á¥ê¥«¡Ë1Ê¬58ÉÃ23¢¨º£µ¨À¤³¦ºÇ¹â
½÷»Ò3000m¡¡E.¥¿¥¤¥¨¡Ê¥¨¥Á¥ª¥Ô¥¢¡Ë8Ê¬28ÉÃ42
½÷»Ò400mH¡¡S.¥Þ¥¯¥í¡¼¥Õ¥ê¥ó¡Ê¥¢¥á¥ê¥«¡Ë52ÉÃ76