£´·î£µÆü¡ÊÅÚ¡ËÌë£¶»þ£³£°Ê¬～¡Ö½¼ÅÅÎ¹¡×¥¶¡¦¥ïー¥ë¥É Âè2ÃÆ¡ª ¥í¥Ã¥ÁÃæ²¬¡õº´Æ£ÛÙÎ¤¤ÈÂæÏÑ¤Ø¡ª¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥Ëー¥º£Ô£Ö¥·¥çー£Ï£Ë¡©¡×¸ÀÍÕ¤ÎÊÉ¤ò±Û¤¨¤Æ¡Ä½¼ÅÅ¸ò¾Ä¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡ª¡©
¥Æ¥ìÅì¤Ë¤ÆÅÚÍËÌë¤ËÊüÁ÷Ãæ¤Î¡Ö½ÐÀîÅ¯Ï¯¤Î½¼ÅÅ¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×¡£º£Ìë4·î5Æü¡ÊÅÚ¡ËÌë£¶»þ£³£°Ê¬¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö´¶¼Õ¡ª£¹Ç¯ÌÜÆÍÆþ¤Ç¡È½¼ÅÅ¥¶¡¦¥ïー¥ë¥É¡ÉÂæÏÑ¤ÎÎ¹¡ªÂæËÌ¤Î¥Ñ¥ï¥¹¥Ý¡ÈÎ¶»³»û¡É¤«¤éÂç¿Íµ¤¤Î¡È¶å份¡ÉÄÌ¤Ã¤ÆÀä·Ê¡õ¥°¥ë¥á³¹Æ»100¥¥í¡ª¤Ç¤¹¤¬¥í¥Ã¥ÁÃæ²¬¤Èº´Æ£ÛÙÎ¤¤âÀä¹¥Ä´¤¹¤®¤Æ¥ä¥Ð¤¤¤è¥ä¥Ð¤¤¤èSP¡×¤ÈÂê¤·¤¿2»þ´ÖÈ¾¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡ª
¤Ê¤ó¤Èº£²ó¤Ï¥ì¥®¥å¥éーÊüÁ÷³«»Ï¤«¤é9Ç¯ÌÜÆÍÆþ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Á°²ó¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢ÊÔ¤«¤é6Ç¯°Ê¾å¤Ö¤ê¤Î½¼ÅÅÎ¹¥¶¡¦¥ïー¥ë¥ÉÂè2ÃÆ¡ª½¼ÅÅÎ¹¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖÂæÏÑ¡×¤òÉñÂæ¤Ë·«¤ê¹¤²¤Þ¤¹¡ªÂæËÌºÇ¶¯¤Î¥Ñ¥ïー¥¹¥Ý¥Ã¥È¡ÈÎ¶»³»û¡É¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¤·¡¢Âç¿Íµ¤¤Î´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È¡È¶å份¡É(¤¤å¤¦¤Õ¤ó)¤ò·Ð¤Æ¡¢¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥Ã¥¯¤Ê³¹¡È½½Ê¬¡È(¤¸¤å¤¦¤Õ¤ó)¤Ç´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤¿¥é¥ó¥¿¥ó¤òÈô¤Ð¤¹¤Î¤¬¥´ー¥ë¤Î½¼ÅÅÎ¹¤Ç¤¹¡£
¥²¥¹¥È¥é¥¤¥Àー¤Ï¡¢³¤³°¥í¥±¤Ç¤ªÆëÀ÷¤ß¤ÎÃæ²¬ÁÏ°ì¡Ê¥í¥Ã¥Á¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¡ª½ÐÀî¥¤¥ó¥°¥ê¥Ã¥·¥å¤Ë¥Ä¥Ã¥³¤ß¤Þ¤¯¤ë¤â¡¢¼«¿È¤â¡Ö½¼ÅÅ¡×¤¬Áê¼ê¤ËÁ´¤¯ÅÁ¤ï¤é¤ºÂç¥Ô¥ó¥Á¤Ë¡ª¤½¤·¤Æº´Æ£ÛÙÎ¤¤¬2ÅÙÌÜ¤ÎÅÐ¾ì¡ª¥Ë¥³¥Ë¥³¾Ð´é¤È¤Û¤ó¤ï¤«¥ªー¥é¤Ç¼þ¤ê¤òÏÂ¤Þ¤¹¤â¡¢¤Þ¤µ¤«¤ÎË½É÷±«¤Ë¶«¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¡ª¡©¥¸¥§¥¹¥Á¥ãー¤ò¸ò¤¨¤ÆÂæÏÑ¤Ç¤Î½¼ÅÅ¸ò¾Ä¤ËÄ©¤ß¤Þ¤¹¡ª
¤µ¤é¤Ë¡¢ÊüÁ÷ÆâÍÆ¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¥¯¥¤¥º¤ÈÀµ²ò¼Ô¤Ø¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤â¼Â»Ü¡ª¡ØÅ¯Ï¯¤¬ÊüÁ÷Æâ¤Ç¡É¥·¥§¥¤¥·¥§¥¤¡É¤È¸À¤Ã¤¿²ó¿ô¤Ï²¿²ó¤«¡©¡Ù¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÂæÏÑ¤òÉñÂæ¤Ë½ÐÀî¥¤¥ó¥°¥ê¥Ã¥·¥åßÚÎö¤Ç·«¤ê¹¤²¤ë¥ê¥¢¥ë¥¬¥Á¤Ê¡È½¼ÅÅÎ¹¡É£²»þ´ÖÈ¾¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª
¢ã½Ð±é¼Ô¥³¥á¥ó¥È¢ä
¢£½ÐÀîÅ¯Ï¯
º£²ó¤ÎÂæÏÑ¥í¥±¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£1ÆüÌÜ¤ÏÃæ²¬¥ß¥é¥¯¥ë¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ2ÆüÌÜ¤ÏÛÙÎ¤¤Á¤ã¤ó¤ÇÌþ¤ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£1ÆüÃæ¤É¤·¤ã¤Ö¤ê¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÛÙÎ¤¤Á¤ã¤ó¤¬¾Ð´é¤Ç³Ú¤·¤ó¤ÇÁö¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤½¤Î¾Ð´é¤Ë¤É¤ì¤À¤±µß¤ï¤ì¤¿¤«¡¢2ÆüÌÜ¤Î¥²¥¹¥È¤¬ËÜÅö¤ËÛÙÎ¤¤Á¤ã¤ó¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¤¢¤È¡¢ËÜÅö¤ËÂæÏÑ¤Î¿Í¤¿¤Á¤ÏÆüËÜ¤ÈÆ±¤¸¤Ç¤ß¤ó¤ÊÍ¥¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤½¤â¤½¤âº£²óÂæÏÑ¤ËÍè¤¿¤Î¤¬¡¢¡Ö¤³¤ÎÈÖÁÈ¤ÏÂæÏÑ¤ÇÊüÁ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤è¤¯¥í¥±¤ÇÂæÏÑ¤Î¿Í¤¿¤Á¤ËÀ¼¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò³Î¤«¤á¤Ë¹Ô¤¯¥í¥±¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤ì¤¬¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¤Û¤É³§¤µ¤ó´Ñ¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤óÀ¼¤â¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÊüÁ÷¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç´Ñ¤é¤ì¤¿¤Î¤â¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«³¤³°¤Ç¼«Ê¬¤ÎÈÖÁÈ¤ò´Ñ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤ÇËÜÅö¤Ë´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¤â¡¢¤â¤È¤â¤ÈÂæÏÑ¤ÏÂç¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢º£²ó¤ÎÎ¹¤Ç¤µ¤é¤ËÂç¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¥í¥±¤Î°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤ë¤¯¤é¤¤¡¢°¥½¥Éº¤¦ÁÇÅ¨¤Ê¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡¢¤¼¤Ò³§¤µ¤ó¤Ë´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª
¢ã¥¹¥¿¥Ã¥Õ¥³¥á¥ó¥È¢ä
¢£ÈÖÁÈ¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡¦ÎëÌÚÂóÌé¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ À©ºî¶É¡Ë
Ìµ»ö¤Ë»£±Æ¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë¡¢½ÐÀî¤µ¤ó¤È»×¤ï¤º¡È¥°ー¥¿¥Ã¥Á¡É¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡¦¡¦¡¦º£¤Þ¤Ç¤ËÌµ¤¤¤Û¤É¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¡¢¤½¤ÎÊ¬¡¢Ã£À®´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë³Ú¤·¤¤»£±Æ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¤³¤¦¤¤¤¦¥¬¥Á¤ÇÂçÊÑ¤Ê»£±Æ¤Ç¤âµ±¤¯½ÐÀî¤µ¤ó¡õÃæ²¬¤µ¤ó¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤âÁ°¸þ¤¤ÇÂÀÍÛ¤ß¤¿¤¤¤Êº´Æ£ÛÙÎ¤¤µ¤ó¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿Ê¬¡¢¤³¤Î»£±Æ¤Î»×¤¤½Ð¤ÏÀäÂÐ¤ËËº¤ì¤Ê¤¤¡ªºÇ¹â¡ª¡ª¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿Î¹¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡Ä¤¼¤Ò¤¼¤Ò¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
¥¯¥¤¥º¡ØÅ¯Ï¯¤¬ÊüÁ÷Æâ¤Ç¡È¥·¥§¥¤¥·¥§¥¤¡É¤È¸À¤Ã¤¿²ó¿ô¤Ï²¿²ó¤«¡©¡Ù
¡ÀÀµ²ò¼Ô¤Ë¹ë²ÚÈÖÁÈ¥°¥Ã¥º¤¬Åö¤¿¤ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¼Â»Ü¡¿
¤³¤ÎÅÙ¡¢¡Ö½ÐÀîÅ¯Ï¯¤Î½¼ÅÅ¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×ÈÖÁÈ¸ø¼°X¤Ë¤Æ¡¢º£²ó¤ÎÂæÏÑSP¤ÎÊüÁ÷ÆâÍÆ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¯¥¤¥º¤ò½ÐÂê¤·¡¢Àµ²ò¼Ô¤Ë¤ÏÃêÁª¤Ç¹ë²ÚÈÖÁÈ¥°¥Ã¥º¤¬Åö¤¿¤ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡ª
µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥¯¥¤¥º¤Î¤ªÂê¤Ï¡Ä¡ØÅ¯Ï¯¤¬ÊüÁ÷Æâ¤Ç¡È¥·¥§¥¤¥·¥§¥¤¡É¤È¸À¤Ã¤¿²ó¿ô¤Ï²¿²ó¤«¡©¡Ù¤Ç¤¹¡£
¥¯¥¤¥º¤Î»²²Ã¼Ô¤Ï¡¢ÈÖÁÈ¸ø¼°X¤ò¥Õ¥©¥íー¤·¡¢³ºÅö¥Ý¥¹¥È¤Ë¥¯¥¤¥º¤ÎÅú¤¨¤ò°úÍÑ¥ê¥Ý¥¹¥È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ë»²²Ã¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¾ÞÉÊ¤Î¹ë²ÚÈÖÁÈ¥°¥Ã¥º¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë¤Ï¤Ê¤ó¤È¡¢½ÐÀîÅ¯Ï¯¤¬ÂæÏÑ¤ÇÈï¤Ã¤¿ÂæÏÑÆÃÀ½¤Î¡Ö¥¹¥¤¥«¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¡×¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ä¡ª
¤¼¤ÒÈÖÁÈ¸ø¼°X¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¡¢¡ØÅ¯Ï¯¤¬ÊüÁ÷Æâ¤Ç¡È¥·¥§¥¤¥·¥§¥¤¡É¤È¸À¤Ã¤¿²ó¿ô¤Ï²¿²ó¤«¡©¡Ù¥¯¥¤¥º¤ËÄ©Àï¤·¤Ê¤¬¤éÈÖÁÈ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡ÚÈÖÁÈ¸ø¼°X¡Û@tvtokyo_degawa¡¡¡¡https://x.com/tvtokyo_degawa
¢ãÊüÁ÷ÆâÍÆ¢ä
🍉¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥Ëー¥ºTV¥·¥çーOK¡©¡×¡Ö¥âー¥Ë¥ó¥°¥é¥ó¥Á¡©¡×¡Ä½ÐÀî¥¤¥ó¥°¥ê¥Ã¥·¥åßÚÎö¤Ç¡¢¥í¥Ã¥ÁÃæ²¬¤âÂç¾Ç¤ê¡ª
¡¡ÆüËÜ¤Ç¥í¥±¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÂæÏÑ¤ÎÊý¤«¤é¡Ö(ÂæÏÑ¤Ç)´Ñ¤Æ¤ë¤è¡¢´Ñ¤Æ¤ë¡×¤ÈÀ¼¤ò³Ý¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ï¹Ô¤«¤Ê¤¤ã¥À¥á¤À¡×¤ÈÂæÏÑ¥í¥±¤Ë»ê¤Ã¤¿·Ð°Þ¤òÀâÌÀ¤¹¤ë½ÐÀî¡£¥²¥¹¥È¥é¥¤¥Àー¤ÎÃæ²¬ÁÏ°ì(¥í¥Ã¥Á)¤È³¹¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÄÌ¹Ô¿Í¤ÎÊý¤«¤é¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ò¥Æ¥ì¥Ó¤Ç´Ñ¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¤¤¤Ä¤âÆ±¤¸¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤ò¤«¤Ö¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È±Ñ¸ì¤ÇÏÃ¤·¤«¤±¤é¤ì¤ë¤â¡¢Íý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤½ÐÀî¤ÈÃæ²¬¤Ï¡ÖÆ±¤¸¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Î¡Ösame¡×¤ò¡Öµ¶Êª¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤È´ª°ã¤¤¤·¡¢¡Ö¤½¤ì¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ë¡¢µ¶Êª¤À¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤ó¤Î¤è¡¢²¶¤¿¤Á¡×¤È¹²¤Æ¤ë½ÐÀî¤È¡Ö¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢¥ê¥¢¥ë¡¢¥ê¥¢¥ë¡×¤È¼çÄ¥¤¹¤ëÃæ²¬¡£¤µ¤é¤ËÊÌ¤Î¿Í¤Ë¤â¥ª¥¹¥¹¥á¤ÎÅ¹¤òÊ¹¤³¤¦¤È¤·¤¿½ÐÀî¤Ï¡Ö¥âー¥Ë¥ó¥°¥é¥ó¥Á¡©¡×¤È½ÐÀî¥¤¥ó¥°¥ê¥Ã¥·¥å¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢Á´¤¯ÄÌ¤¸¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ë¡£¤Ê¤ó¤È¤«¶á¤¯¤Î¡Ö¥¨¥Ó¥íー¥ë¡×¤Î¤ªÅ¹¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥Ëー¥ºTV¥·¥çーOK¡©¡×¤È»£±Æ¸ò¾Ä¤ËÄ©¤à¡ª
¡¡¤½¤Î¸å¡¢ÆÍÁ³¤Î±«¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¡¢½¼ÅÅ¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡Ö¥¤¥ä¡¢¤³¤ì¤Ï²¿¤Ë¤â¤Ê¤¤¤â¤ó¤Í¡£Ì±²È¹Ô¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¤Í¥Ô¥ó¥Ý¥ó¤Ç¥Ëー¥Ï¥ª¤Ã¤Æ¡×¤È¸À¤¦½ÐÀî¤Ë¡ÖËÍ¤¬½¼ÅÅ¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Ã¤Æ¥¹¥¤¥«¤Î¥Ø¥ë¥á¥Ã¥ÈÈï¤Ã¤Æ¤¤¿¥í¥óÌÓ¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó¤¬Íè¤¿¤éÂß¤µ¤Ê¤¤¤·¤ç¡×¤ÈÉÔ°Â¤²¤ÊÃæ²¬¡£¡ÖÀäÂÐ¥ä¥À¤è¤Ê¡¢³¤³°¤ÎÃÎ¤é¤Ê¤¤¤ª¤¸¤µ¤ó¤¬¡×¤ÈÆ±Ä´¤¹¤ë½ÐÀî¤Ï¡Ö¤³¤ÎÈÖÁÈ¤ò´Ñ¤Æ¤ë¿Í¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¡¢ÈÖÁÈ¤ò´Ñ¤Æ¤ë¿Í¤À¤Ã¤¿¤éÂß¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¢¤ë¤«¤é¡×¤ÈÄó°Æ¤¹¤ë¡£ÂæÏÑ¤Ç¤Ï½¼ÅÅ¤ò¡Ö¥Ä¥©¥ó¥Ç¥£¥¨¥ó¡×¤È¸À¤¦¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿·§Ã«£Ä¤Ï¤¹¤°¤Ë¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤¬ÀÚ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢Â³¤¤¤Æ½ÐÀî¤â£°¡ó¤Ë¡£Ãæ²¬¤Ò¤È¤ê¤Ç½¼ÅÅ¸ò¾Ä¤¹¤ë¤¬¡¢ÆüËÜ¸ì¤È¥«¥¿¥³¥È¤Î±Ñ¸ì¤ÇÏÃ¤·¤«¤±Âç¶ìÀï¡£ÅÅ´ïÅ¹¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤È¡Ö¥ªー¥È¥Ð¥¤¡£½¼ÅÅ¡¢½¼ÅÅ¡£¥¨¥Í¥ë¥®ー¥Á¥ãー¥¸¡×¤È¥¸¥§¥¹¥Á¥ãー¤ò¸ò¤¨¡¢¡Ö¥Ä¥©¥ó¥Ç¥£¥¨¥ó¡×¤Î½¼ÅÅ¥ïー¥É¤â·«¤ê¹¤²¤ë¤¬¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ½¼ÅÅ¸ò¾Ä¤ÏÀ®¸ù¤¹¤ë¤Î¤«¡Ä¡ª¡©
©¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ
🍉º´Æ£ÛÙÎ¤¤¬ÂæÏÑ¤Ç½¼ÅÅ¸ò¾Ä¡ª¤·¤«¤·¤¢¤¤¤Ë¤¯¤ÎË½É÷±«¤Ç¥ä¥Ð¤¤¤è¥ä¥Ð¤¤¤è¡ª¡©
¡¡ÍâÄ«¡¢Ãæ²¬¤ÈÊÌ¤ì¤¿°ì¹Ô¤Ï¥²¥¹¥È¥é¥¤¥Àー¤Îº´Æ£ÛÙÎ¤¤È¹çÎ®¤¹¤ë¡£¤·¤«¤·±«¤È¶¯É÷¤Ç¤µ¤·¤Æ¤¤¤¿»±¤¬²õ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¡Ö¤Û¤éÂæÉ÷¤À¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ó¤ÊÆü¤Ë¥Ð¥¤¥¯¾è¤ë¤ó¤À¤è¡×¤ÈÃ²¤¯½ÐÀî¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¢Íá¤Ó¤Þ¤·¤ç¡ªÂæÏÑ¤Î±«¤ò¡×¤È¾Ð´é¤ÇÁ°¸þ¤¤Êº´Æ£¤È½ÐÈ¯¤¹¤ë¡£¥·¥ã¥ïー¤Î¤è¤¦¤Ê±«¤Ë¶«¤Öº´Æ£¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢½½Ê¬¤Ç´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤¿¥é¥ó¥¿¥ó¤ò¾å¤²¤ë¤Î¤¬¥´ー¥ë¤ÈÊ¹¤¡¢¡Ö¤½¤ì¤ÏºÇ¹â¡ª¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤³¤È¤Î°ì¤Ä¤Ç¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡Ê¢¥Ú¥³¤Î£³¿Í¤Ï¤ªÅ¹¤òÃµ¤¹¤¬¡¢±«Â¤¬¶¯¤Þ¤ê¡Ö·õ»³¤¬»É¤µ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÈáÌÄ¤ò¾å¤²¤ëº´Æ£¤Ë¡ÖÄË¤¤¤è¡¢¥Þ¥¸¤Ç¡×¤ÈÀä¶«¤¹¤ë½ÐÀî¡£¤è¤¦¤ä¤¯¸«¤Ä¤±¤¿³¤Á¯¤È½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë´ÇÈÄ¤Î¤ªÅ¹¤ØÎ©¤Á´ó¤ë¤³¤È¤Ë¡£Å¹Æâ¤Ç¾ø¤·¥¢¥ï¥Ó¤ä¡¢¾Æ¤¥«¥Ë¤ò´®Ç½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÎÙ¤Î¤ªµÒÍÍ¤«¤é¥í¥Ö¥¹¥¿ー¤Î¤ª¿þÊ¬¤±¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤ÆÂç´¶·ã¤¹¤ë¡£¤ªÊ¢¤â½¼ÅÅ¤âËþ¤¿¤·¡¢ºÆ¤Ó½ÐÈ¯¤¹¤ë¤â¡¢½ÐÀî¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢º´Æ£¤Ò¤È¤ê¤ÇÌ±²È¤òÃµ¤¹¤³¤È¤Ë¡£Ì±²È¤«¤é´é¤ò½Ð¤¹½÷À¤Ë¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡£ÆüËÜ¤Î¥¸¥ã¥Ñ¥óTV¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤¢¤Î¥ªー¥È¥Ð¥¤¡¢¥Þ¥¤¥Íー¥à¥¤¥ºÛÙÎ¤¡£¥Á¥ãー¥¸¡¢½¼ÅÅ¡×¤ÈÃ±¸ì¤òÊÂ¤Ù¡¢¥¸¥§¥¹¥Á¥ãー¤ÇÉ¬»à¤ËÅÁ¤¨¤ë¡£²Ì¤¿¤·¤ÆÌµ»ö¡È½½Ê¬¡É¤ËÅþÃå¤·¡¢´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤¿¥é¥ó¥¿¥ó¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡ª¡©
©¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ
¢ãÈÖÁÈ³µÍ×¢ä
¡Ú¥¿¥¤¥È¥ë¡Û
¡Ö½ÐÀîÅ¯Ï¯¤Î½¼ÅÅ¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×2»þ´ÖÈ¾SP
´¶¼Õ¡ª£¹Ç¯ÌÜÆÍÆþ¤Ç¡È½¼ÅÅ¥¶¡¦¥ïー¥ë¥É¡ÉÂæÏÑ¤ÎÎ¹¡ªÂæËÌ¤Î¥Ñ¥ï¥¹¥Ý¡ÈÎ¶»³»û¡É¤«¤éÂç¿Íµ¤¤Î¡È¶å份¡ÉÄÌ¤Ã¤ÆÀä·Ê¡õ¥°¥ë¥á³¹Æ»100¥¥í¡ª¤Ç¤¹¤¬¥í¥Ã¥ÁÃæ²¬¤Èº´Æ£ÛÙÎ¤¤âÀä¹¥Ä´¤¹¤®¤Æ¥ä¥Ð¤¤¤è¥ä¥Ð¤¤¤èSP
¡ÚÊüÁ÷Æü»þ¡Û
2025Ç¯4·î5Æü¡ÊÅÚ¡ËÌë6»þ30Ê¬～Ìë8»þ54Ê¬
¡ÚÊüÁ÷¶É¡Û
¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡¡¤Û¤«
¡ÚÇÛ¿®¡Û
Á´¹ñ¤É¤³¤«¤é¤Ç¤âÊüÁ÷¤ÈÆ±»þ¤Ë»ëÄ°²ÄÇ½¤Ê¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àÇÛ¿®¤Ï¡¢Ì±Êü¸ø¼°¥Æ¥ì¥ÓÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¡ÖTVer¡×¤Ç!
¹¹ðÉÕ¤ÌµÎÁÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥Í¥Ã¥È¤â¥Æ¥ìÅì¡×(¥Æ¥ìÅìHP¡¢TVer¡¢Lemino)¤Ë¤Æ¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®!
▶ TVer¡§https://tver.jp/series/srglf4f8f4
▶¥Í¥Ã¥È¤â¥Æ¥ìÅì¡§https://video.tv-tokyo.co.jp/degawacharging/
▶Lemino¡§https://lemino.docomo.ne.jp/
Æ°²èÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¡ÖU-NEXT¡×¤Ë¤Æ¸«ÊüÂêÇÛ¿®
▶ U-NEXT¡§https://t.unext.jp/r/tv-tokyo_pr
¡Ú½Ð±é¼Ô¡Û
½ÐÀîÅ¯Ï¯¡¢·§Ã«£Ä
¡Ú¥²¥¹¥È¥é¥¤¥Àー¡Û
Ãæ²¬ÁÏ°ì¡Ê¥í¥Ã¥Á¡Ë¡¢º´Æ£ÛÙÎ¤
¡Ú¸ø¼°HP¡Û
https://www.tv-tokyo.co.jp/degawacharging/
¡Ú¸ø¼°X¡Û
@tvtokyo_degawa¡¡¡¡https://x.com/tvtokyo_degawa
¡Ú¸ø¼°Instagram¡Û
@tvtokyo_degawa¡¡¡¡https://www.instagram.com/tvtokyo_degawa
¡Ú¥³¥Ôー¥é¥¤¥È¡Û
Ⓒ¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ