¡ÖÎ®ÀÐ¤ËÇ³¤¨¤¹¤®¤¸¤ã¡Ä¡×¡¡F1ÆüËÜGP¤ÇÆÍÇ¡µ¯¤¤¿ÄÁ»ö¤Ë¥Õ¥¡¥ó¸ÍÏÇ¤¤¡Ö¤É¤¦ÂÐºö¤¹¤ë¤ó¤À¡×
¼ÇÀ¸¤ÎÇ³¾Æ¤Ç2ÅÙ¤ÎÀÖ´ú
¡¡¼«Æ°¼Ö¥ì¡¼¥¹¤ÎF1Âè3Àï¡¦ÆüËÜGP¤Ï4Æü¡¢Îë¼¯¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤Ç¥Õ¥ê¡¼Áö¹Ô2²óÌÜ¤ò¹Ô¤¤¡¢ÆÍÇ¡¥³¡¼¥¹¤½¤Ð¤Î¼ÇÀ¸¤¬Ç³¤¨¤ëÄÁ»ö¤¬µ¯¤¤¿¡£¿×Â®¤Ê¾Ã²Ð³èÆ°¤Ç°ìÅÙ¤ÏÄÃ²Ð¤¹¤ë¤â¡¢ÊÌ¤Î¾ì½ê¤ÇºÆ¤Ó¼ÇÀ¸¤Ë²Ð¤¬ÉÕ¤¡¢2ÅÙ¤ÎÀÖ´úÃæÃÇ¡£ÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÎ®ÀÐ¤ËÇ³¤¨¤¹¤®¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡©¡×¡Ö·ë¹½¿¼¹ï¤«¤â¡×¤Ê¤É¤È¶Ã¤¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡11¥³¡¼¥Ê¡¼¤Î¥³¡¼¥¹ÏÆ¤ÇÆÍÇ¡¡¢°ìÉô¤Î¼ÇÀ¸¤¬¹õ¤¯¾Ç¤²¡¢Çò±ì¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¶É¡ÖESPN¡×¤ÎÃæ·Ñ¤Ç¤Ï¡¢¥³¡¼¥¹¤«¤é¼ÇÀ¸ÊýÌÌ¤ØÉ÷¤¬¿á¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò»ØÅ¦¤·¡¢¡Ö²Ð²Ö¤¬Èô¤ó¤ÇÇ³¤¨¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¿äÂ¬¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¶î¤±¤Ä¤±¤¿·¸°÷¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤¹¤°¤Ë¾Ã²Ð¡£¥ì¡¼¥¹¤¬ºÆ³«¤µ¤ì¤ë¤â¡¢º£ÅÙ¤ÏÊÌ¤Î¾ì½ê¤Ç¼ÇÀ¸¤¬Ç³¤¨¡¢¤³¤ÎÆü2ÅÙÌÜ¤Î¼ÇÀ¸¤Ë¤è¤ëÀÖ´úÃæÃÇ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤µ¤«¤ÎÄÁ»ö¤Ë¥Í¥Ã¥È¾å¤ÎÆüËÜ¿Í¥Õ¥¡¥ó¤âÈ¿±þ¡£¡Ö¼ÇÀ¸Î®ÀÐ¤ËÇ³¤¨¤¹¤®¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡©¡×¡Ö¤±¤Ã¤³¤¦Áá¤¯Ç³¤¨¤Æ¤ë¤±¤ÉÂç¾æÉ×¡ª¡©¡×¡Ö²Ð²Ö¤Ç¼ÇÀ¸¤¬Ç³¤¨¤ëÌäÂê¤Ï·ë¹½¿¼¹ï¤«¤â¡×¡ÖÁêÅö´¥Áç¤·¤Æ¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Í¡×¡Ö²Ð»ö¤À¤é¤±¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÂÐºö¤¹¤ë¤ó¤À¤í¡×¤Ê¤É¤È¿´ÇÛ¤¹¤ëÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¥Õ¥ê¡¼Áö¹Ô2²óÌÜ¤Ç¤Ï¡¢·×4ÅÙ¤ÎÀÖ´úÃæÃÇ¤È¤Ê¤ë¹Ó¤ì¤¿Å¸³«¤Ë¡£¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Î³ÑÅÄÍµµ£¤ÏÁ´ÂÎ18ÈÖ¼ê¤Ç½ª¤¨¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë