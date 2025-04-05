º£±Ê¾ºÂÀ¤Ï¡Ö¥ß¥¹¤·¤Ê¤¤¡×¡¡8²óÅÓÃæ1¼ºÅÀ¤Î²÷Åê¤ò»Ø´ø´±Àä»¿¡¢ËÉ¸æÎ¨0.98¡õ2¾¡ÌÜ¡Ö¤¤¤¤ÊýÄø¼°¡×
º£±Ê¤¬º£µ¨2¾¡ÌÜ
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¦¥«¥Ö¥¹¤Îº£±Ê¾ºÂÀÅê¼ê¤Ï4Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö5Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ñ¥É¥ì¥¹Àï¤ËÀèÈ¯ÅÐÈÄ¡£7²ó1/3¤òÅê¤²¤Æ4°ÂÂÇ1¼ºÅÀ¡¢Ìµ»Íµå4Ã¥»°¿¶¤Î²÷Åê¤Çº£µ¨2¾¡ÌÜ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£³«Ëë¤«¤é7Ï¢¾¡Ãæ¤À¤Ã¤¿¥Ñ¥É¥ì¥¹¤ò»ß¤á¤ëÅêµå¤Ç¡¢º£µ¨¤ÏËÉ¸æÎ¨0.98¡£¹ßÈÄ»þ¤ÏÃÏ¸µ¥·¥«¥´¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥ª¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¾Î¤¨¤¿¡£¥¯¥ì¥¤¥°¡¦¥«¥¦¥ó¥»¥ë´ÆÆÄ¤â¡ÖÈà¤Ï¥ß¥¹¤·¤Ê¤¤¡×¤ÈÀä»¿¤·¤¿¡£
¡¡º£±Ê¤Ï½é²ó¡¢2²ó¤È3¼ÔËÞÂà¤ËÍÞ¤¨¤ë¾å¡¹¤ÎÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤â¡¢1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î3²ó2»à¤«¤é¥Þ¥ë¥É¥Ê¥É¤Ë¥½¥í¤òÈïÃÆ¡£Æ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÆÀÅÀ¤òµö¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£5²ó¤Ë¤Ï1»à»°ÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò·Þ¤¨¤¿¤¬ÆâÌî¥´¥í2¤Ä¤ÇÀÚ¤êÈ´¤±¡¢7²ó¤Ï¹â¤á¤Î¥Ü¡¼¥ë¤Ç2Ã¥»°¿¶¡£8²ó1»à¤Çµå¿ô¤¬91µå¤È¤Ê¤ê¹ßÈÄ¤·¤¿¡£
¡¡¥ê¥°¥ì¡¼¡¦¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ï²÷Åê¤·¤¿º£±Ê¤ËÁíÎ©¤Á¤ÇÇï¼ê¤òÁ÷¤ê¡¢ÃÏ¸µ¼Â¶·ÀÊ¤â¡Ö¥»¥ó¥»¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¡×¤ÈÅêµå¤ò¾Î¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¥«¥Ö¥¹¤Ï3-1¤Ç¾¡Íø¡£º£±Ê¤Ïº£µ¨2¾¡ÌÜ¡Ê0ÇÔ¡Ë¤È¤Ê¤ê¡¢¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Ï³«Ëë¤«¤éÂ³¤±¤Æ¤¤¿Ï¢¾¡¤¬¡Ö7¡×¤Ç»ß¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÊÆ¥¤¥ê¥Î¥¤½£ÃÏ¸µÊüÁ÷¶É¡Ö¥Þ¡¼¥¡¼¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¦¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡×¤Î¸ø¼°X¤Ï¡¢¥«¥¦¥ó¥»¥ë´ÆÆÄ¤Î»î¹ç¸å²ñ¸«¤Î±ÇÁü¤ò¸ø³«¡£»Ø´ø´±¤Ïº£±Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÈà¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼«Ê¬¤ÎÅêµå¤ò¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤¬Á´¤Æ¤À¡£°ìµå°ìµå¡¢¼¡¤Îµå¤â¼¡¤Îµå¤â¡¢¤·¤Ã¤«¤êÅê¤²¤ë¤Ù¤¥Ü¡¼¥ë¤òÅê¤²¤ë¡£Èà¤Ï¥ß¥¹¤ò¤·¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ï¤«¤Ê¤ê¤¤¤¤¾¡Íø¤Ø¤ÎÊýÄø¼°¤À¡×¤È»¿¼¤òÀË¤·¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒ1Ç¯ÌÜ¤Ç15¾¡¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥«¥Ö¥¹¤ÎÅê¼ê¿Ø¤ò¸£°ú¤·¤¿º£±Ê¡£º£µ¨¤âÅìµþ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¤Î³«ËëÀï¤Ç4²óÌµ¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¤òÈäÏª¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç3ÅÐÈÄ¤ÇËÉ¸æÎ¨0.98¤È¹¥À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë