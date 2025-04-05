¡Ö¥Û¥Æ¥ë¥ë¡¼¥È¥¤¥ó²¬»³ °æ¸¶¡×¡¢3·î19Æü³«¶È
¥ë¡¼¥È¥¤¥ó¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢¡Ö¥Û¥Æ¥ë¥ë¡¼¥È¥¤¥ó²¬»³ °æ¸¶¡×¤ò³«¶È¤·¤¿¡£
·úÊª¤ÏÃÏ¾å8³¬·ú¤Æ¤Ç¡¢µÒ¼¼¤ÏÁ´186¼¼¤òÍÊ¤¹¤ë¡£¥Ç¥Ë¥à¤ÎÀ»ÃÏ¤Ç¤¢¤ë°æ¸¶»Ô¤Ë³«¶È¤¹¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢´ÛÆâ¤Ë¤Ï¥Ç¥Ë¥à¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê»Å³Ý¤±¤ò¿ï½ê¤Ë»Ü¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¸÷ÌÀÀÐ¿Í¹©²¹ÀôÂçÍá¾ì¤ä150ÂæÊ¬¤ÎÊ¿ÌÌÃó¼Ö¾ì¤òÀß¤±¤¿¡£¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡ÖNAGOMI¡×¤Ç¤Ï¡¢Ä«¿©¤ò¸áÁ°6»þÈ¾¤«¤é9»þ¤Þ¤ÇÌµÎÁ¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¤Û¤«¡¢Í¼¿©¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤òÆüÍË¡¦½ËÆü¤ò½ü¤¤¤Æ±Ä¶È¤¹¤ë¡£
¡ÖÁª¤Ù¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È2ÇÜ¡ú¥ª¡¼¥×¥ó¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥×¥é¥ó¡×¤ò4·î30Æü¤Þ¤ÇÄó¶¡¤·¡¢½ÉÇñÂå¶â100±ß¡ÊÀÇÊÌ¡Ë¤Ë¤Ä¤ÄÌ¾ï¤Î2ÇÜ¤Ç¤¢¤ë6¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬Ãù¤Þ¤ë¡£¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ïd¥Ý¥¤¥ó¥È¤Þ¤¿¤ÏPonta¥Ý¥¤¥ó¥È¤«¤éÁªÂò¤Ç¤¤ë¡£
¥¢¥¯¥»¥¹¤Ï°æ¸¶Å´Æ»°æ¸¶Àþ ¤¤¤º¤¨±Ø¡¦»Ò¼é±´¤ÎÎ¤¹â²°±Ø¤«¤éÅÌÊâÌó10Ê¬¡¢»³ÍÛ¼«Æ°¼ÖÆ» Ê¡»³Åì¥¤¥ó¥¿¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¡ÊIC¡Ë¡¦³Þ²¬¥¤¥ó¥¿¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¡ÊIC¡Ë¤«¤é¼Ö¤ÇÌó20Ê¬¡£