¡Ö½é¤á¤Æ¤ß¤¿¡×¥ì¡¼¥¹Ãæ¤Ë¤Þ¤µ¤«¤Î¸÷·Ê¡Ä¥ì¥Ã¥«¡¼¼Ö¤Î¡ÈÍ½ÁÛ³°¤ÎÆ°¤¡É¤¬ÏÃÂê¡Ö¤±¤ó°ú¤ÎµÕw¡×
¡ÚNASCAR¡ÛCook Out 400¡¿¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¥º¥Ó¥ë¡¦¥¹¥Ô¡¼¥É¥¦¥§¥¤¡ÊÆüËÜ»þ´Ö3·î31Æü¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡Û¥ì¥Ã¥«¡¼¼Ö¤¬°ú¤ÃÄ¥¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¾×·â¤Î½Ö´Ö
¡¡¥¢¥á¥ê¥«¤Î¿Íµ¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¥ì¡¼¥¹¡¢NASCAR¡Ê¥Ê¥¹¥«¡¼¡Ë¤ÎÂè7Àï¡Ö¥¯¥Ã¥¯¡¦¥¢¥¦¥È400¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£¥ì¡¼¥¹ÅÓÃæ¡¢Áö¹ÔÉÔÇ½¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Þ¥·¥ó¤ò°ÜÆ°¤·¤Ë¤¤¿¥ì¥Ã¥«¡¼¼Ö¤¬»×¤¤¤â¤è¤é¤Ê¤¤ÊýË¡¤ò¼è¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç»ëÄ°¼Ô¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£
¡¡¥ì¡¼¥¹¤ÏÃæÈ×¤Î122¼þÌÜ¤Ë¡¢ÆÍÁ³±ÇÁü¤¬ÀÚ¤êÂØ¤ï¤ë¤È¡¢50¹æ¼Ö¤Î¥Ð¡¼¥È¡¦¥Þ¥¤¥ä¡¼¥º¤Î¥Þ¥·¥ó¤¬¥³¡¼¥¹ÅÓÃæ¤Ç¼ºÂ®¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¡£¼Â¶·¤¬¡Ö¥¤¥¨¥í¡¼¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡ª ´°Á´¤Ë¥¹¥í¡¼¥À¥¦¥ó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢Â¾¤Î¥Þ¥·¥ó¤Ï¥Þ¥¤¥ä¡¼¥º¤Î¥Þ¥·¥ó¤Î³°Â¦¤ò¼¡¡¹¤ÈÄÉ¤¤È´¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¤æ¤ë¤æ¤ë¤ÈÁö¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¥Þ¥¤¥ä¡¼¥º¤Î¾è¤ë¥·¥Ü¥ì¡¼¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Î¼êÁ°¤Ç´°Á´Ää»ß¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£²òÀâ¤Î¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥¢¥Þ¥Î»á¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¡Ö¡ÊÄä¼Ö¤Î¸¶°ø¤Ï¡Ë¥®¥¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤«¤Ê¤ó¤«¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¤â¤¦Æ°¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¤È¤Î¤³¤È¡£
¡¡¤³¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢Â¾¤Î¥ì¡¼¥¹¤ÈÆ±ÍÍ¡¢ÄÌ¾ï¤Ï¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¤Î¥ì¥Ã¥«¡¼¼Ö¤¬Íè¤Æ¡¢Æ°¤±¤Ê¤¤¥Þ¥·¥ó¤ò¸ÇÄê¤·¡¢»ý¤Á¾å¤²¤¿¤êÄß¤ê¾å¤²¤¿¤ê¤·¤Æ¸£°ú¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤À¤¬¡¢¤³¤³¤Ë¸½¤ì¤¿¥Õ¥©¡¼¥É¤Î¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×·¿¥ì¥Ã¥«¡¼¼Ö¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¥·¥Ü¥ì¡¼¤Î¥Þ¥·¥ó¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¸åÊý¤«¤é²¡¤·½Ð¤·¤¿¡£¥Ð¥ó¥Ñ¡¼¤ò¥´¥Ä¥´¥Ä¤È¤Ö¤Ä¤±¤Ê¤¬¤é¤â¤æ¤Ã¤¯¤ê²¡¤·¤ÆÏ©¸ª¤òÁö¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¯¡¢È¢·¿¤Î¥¹¥È¥Ã¥¯¥«¡¼¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÄÁÉ÷·Ê¤À¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢º£²ó¤Î¥ì¡¼¥¹¤¬NASCARºÇ¹â¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Ç¤¢¤ë¥«¥Ã¥×¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿49ºÐ¤Î¥Ð¡¼¥È¡¦¥Þ¥¤¥ä¡¼¥º¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥ì¡¼¥¹¤Ï¥Õ¥©¡¼¥É¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¤ª¤«¤²¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤È¤«ºÇ¸å¤Þ¤ÇÁö¤êÀÚ¤Ã¤Æ¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ú¤ÃÄ¥¤ë¡Ê¸£°ú¡Ë¤È»×¤¤¤¤ä²¡¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¡¢¥·¥Ü¥ì¡¼¤È¥Õ¥©¡¼¥É¤ÎÄÁ¥³¥é¥Ü¤Ë¡¢»ëÄ°¼Ô¥³¥á¥ó¥È¤â¡¢¡Ö²¡¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¤ÎOK¤Ê¤Î¤«w¡×¡Ö¤è¤¤¤·¤ç ¤è¤¤¤·¤ç¡×¡Ö¤³¤ìÎÏµ»¤À¤è¤Ê¤¢¡×¡Ö½é¤á¤Æ¤ß¤¿¤ïw¡×¡Ö¤±¤ó°ú¤ÎµÕw¡×¤Ê¤É¡¢Ê¨¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÊABEMA¡ØNASCAR Groove¡Ù¡¿(C)NASCAR¡Ë