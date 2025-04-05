¡Ö¿ÍÀ¸¤ÎºÇ´ü¤Ï¼«Âð¤Ç¡Ä¡×¸Ä¿ÍÂð¡¦¹âÎð¼Ô¸þ¤±»ÜÀß¤ÇË´¤¯¤Ê¤ë¿Í¤¬Ç¯¡¹Áý²Ã¡£¼ûÍ×¤¬¹â¤Þ¤ë¡ÒË¬Ìä¿ÇÎÅ¡Ó¤Î¸½¾ì¤¬Êú¤¨¤ë²ÝÂê¤È¤½¤ÎÇØ·Ê¡ÚË¬Ìä¿ÇÎÅ°å¤¬²òÀâ¡Û
¹âÎð¼Ô¸þ¤±»ÜÀß¤Ë¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼ïÎà¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£³Æ¹âÎð¼Ô¸þ¤±»ÜÀß¤Ë¤ª¤±¤ë°åÎÅ¤Î²ÝÂê¤È¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°åÎÅË¡¿Í¤¢¤¤Í§²ñÍý»öÄ¹¤ÎÌîËöËÓ°å»Õ¤¬¡¢¾Ü¤·¤¯²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
»ÜÀß¤Ç¤Î°åÎÅ¡¢Ï··ò¡¢ÆÃÍÜ¤È¤Î´Ø·¸¡£»ÜÀß¤´¤È¤ÎÆÃÄ§
»ÜÀß¤Ç¤Î°åÎÅ
¹âÎð¼Ô¸þ¤±»ÜÀß¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢ÆÃÊÌÍÜ¸îÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¡Ê¡áÆÃÍÜ¡Ë¤ä²ð¸îÏ·¿ÍÊÝ·ò»ÜÀß¡Ê¡áÏ··ò¡Ë¡¢¤µ¤é¤ËÍÎÁÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹ÉÕ¤¹âÎð¼Ô¸þ¤±½»Âð¡Ê¡á¥µ¹â½»¡Ë¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼ïÎà¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î»ÜÀß¤ÈºßÂð¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¡¢¹âÎð¼Ô¸þ¤±»ÜÀß¤Ï2¤Ä¤ËÂçÊÌ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£²ð¸îÊÝ¸±Ë¡¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿²ð¸îÊÝ¸±¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬Í×²ð¸îÇ§Äê¤ò¼õ¤±¤¿¿Í¤Ë¸þ¤±¤ÆÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¡Ö²ð¸îÊÝ¸±»ÜÀß¡×¤È¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î»ÜÀß¤Ç¤¹¡£
¡Ö²ð¸îÊÝ¸±»ÜÀß¡×¤ÎÀßÃÖ¼çÂÎ¤ÏÃÏÊý¸ø¶¦ÃÄÂÎ¡¢¼Ò²ñÊ¡»ãË¡¿Í¡¢°åÎÅË¡¿Í¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö²ð¸îÊÝ¸±»ÜÀß¡×¤ÏÆÃÊÌÍÜ¸îÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¡Ê¡áÆÃÍÜ¡Ë¡¢Ï·¿ÍÊÝ·ò»ÜÀß¡¢²ð¸î°åÎÅ±¡¤Î3»ÜÀß¤Ç¤¹¡£
²ð¸îÊÝ¸±3»ÜÀß¤Î³µÍ× ¡Ê½Ð½ê¡§²ð¸îÊÝ¸±3»ÜÀß¤Î³µÍ×¡Ã¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È·ÇºÜ¡¡https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/iryouhoken15/dl/zimu11-1-1.pdf¡Ë
¤½¤ÎÂ¾¤Î¹âÎð¼Ô¸þ¤±½»¤Þ¤¤¡¦»ÜÀß¤ÎÀßÃÖ¼çÂÎ¤Ï¡¢±ÄÍøË¡¿Í¤òÉ®Æ¬¤ËÃÏÊý¸ø¶¦ÃÄÂÎ¡¢¼Ò²ñÊ¡»ãË¡¿Í¡¢ÃÎ»öµö²Ä¤ò¼õ¤±¤¿Ë¡¿Í¤Ê¤É¤Ç¤¹¡£±ÄÍøË¡¿Í¤Ë¤è¤ê±¿±Ä¤µ¤ì¤ë¡ÖÌ±´Ö»ÜÀß¡×¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÀßÃÖ¼çÂÎ¤¬¸ÂÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤»ÜÀß¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¹âÎð¼Ô¸þ¤±½»¤Þ¤¤¡¦»ÜÀß¤Î³µÍ× ¡Ê½Ð½ê¡§»ÜÀß¡¦µï½»·Ï¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ã¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È·ÇºÜ¡¡https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000044903.pdf¡Ë
Á°Äó¤È¤·¤ÆÆÃÍÜ¤äÏ··ò¤ÏÆÃÊÌ¤Ç¤¹¡£ÍýÍ³¤Ï¸å½Ò¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢°ìÈÌÅª¤Ë»ä¤¿¤Á¤Î¤è¤¦¤ÊºßÂð°åÎÅ¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Î°å»Õ¤Ï´ðËÜÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¸Ä¿Í³«¶È¤Î¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Ï¸¶Â§¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î¹âÎð¼Ô¸þ¤±½»¤Þ¤¤¡¦»ÜÀß¤Ø¿ÇÎÅ¤Ë¹Ô¤¤Þ¤¹¡£
¹âÎð¼Ô¸þ¤±»ÜÀß¤Ç¤Î°åÎÅ¤Ï¸½ºß¡¢²ÝÂê¤¬»³¤Î¤è¤¦¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¡¢»ÜÀß¤Ç¤Î°åÎÅ¤ÎÄó¶¡¤ò¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤Î¼Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¡¢¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï»ÜÀß¤È°åÎÅµ¡´Ø¤ÎÌÊÌ©¤ÊÏÃ¤·¹ç¤¤¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¤¬¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«ÏÃ¤·¹ç¤¤¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¡×¡Ö¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¡£¤É¤ÎÄøÅÙ¤Î¼Á¤òË¾¤à¤«¤Ï¡¢»ÜÀß¤´¤È¤Î·Ð±Ä¥Ý¥ê¥·¡¼¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢À¸³èÊÝ¸î¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ëÍøÍÑ¼Ô¤µ¤ó¤Ï¡¢¤½¤ÎÊý¤Ø¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹Äó¶¡¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡Ö»ÜÀß¤Ë»ÙÊ§¤ï¤ì¤ë·î¼ý±×¤Î¸«ÄÌ¤·¤¬Î©¤Æ¤ä¤¹¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÆÃÄ§¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ê¤ë¤Ù¤¯Æþ½ê¼Ô¿ô¤òÁý¤ä¤·¤Æ¡¢¤Ê¤«¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ê¤éÀ¸³èÊÝ¸î¤Î¿Í¤ò½¸¤á¤Æ¡¢ºÇÄã¸ÂÅÙ¥ì¥Ù¥ë¤òÊÝ¤Á¤Ê¤¬¤é·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤¯¡¢¤È¤¤¤¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢½Å¾É¤ÎÊý¤ä¤¬¤ó½ªËö´ü¤ÎÊý¤ò½¸¤á¤Æ´Ç¸î»Õ¤òÂ¿¤á¤ËÇÛÃÖ¤·¡¢²óÅ¾Î¨¤È¿Í·ïÈñ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ËÃí»ë¤·¤Ê¤¬¤é·Ð±Ä¤¹¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»ÜÀß¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤½¤Î±¿±ÄÊý¿Ë¤Ï¤Þ¤µ¤ËÀéº¹ËüÊÌ¤Ç¤¹¡£
¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿»ÜÀß¤È»ä¤¿¤Á¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢»ÜÀßÂ¦¤Î¥Ý¥ê¥·¡¼¤È»ä¤¿¤Á¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯Â¦¤Î¥Ý¥ê¥·¡¼¤ò¾å¼ê¤¯¤¹¤ê¹ç¤ï¤»¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖºßÂð¿ÇÎÅ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡×¤¬Êú¤¨¤ë½ÅÍ×²ÝÂê
»ÜÀß¤Î¿ÇÎÅ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¼Á¤Ë´Ø¤¹¤ëÌäÂê¤¬Æñ²½¤·¤Æ¤¤¤ëÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢»ÜÀß¤Î¿ÇÎÅÊó½·¤¬Ç¯¡¹ºï¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢»ÜÀß¤ÇË´¤¯¤Ê¤ë¿Í¤Î¿ô¤Ï¤³¤ì¤«¤éÁý²Ã¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£¸Ä¿ÍÂð¤Ç¤ªË´¤¯¤Ê¤ê¤Ë¤Ê¤ëÊý¤Î³ä¹ç¤Ï¡¢2020Ç¯¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ç15.7%¡£¹âÎð¼Ô¸þ¤±»ÜÀß¤ÇË´¤¯¤Ê¤ë¿Í¤Î³ä¹ç¤Ï12.5¡ó¡Ê²ð¸î°åÎÅ±¡¡¦²ð¸îÏ·¿ÍÊÝ·ò»ÜÀß3.3¡ó¡ÜÏ·¿Í¥Û¡¼¥à9.2¡ó¡Ë¤Ç¤¹¡£
Î¾¼Ô¤È¤â¤Ë¤³¤Î10Ç¯´Ö¡¢³µ¤·¤Æ±¦¸ª¾å¤¬¤ê¤Ë¾å¾º¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢ÉÂ±¡¤ÇË´¤¯¤Ê¤ë¿Í¤Î¿ô¤Ï¡¢Ç¯¡¹´Ë¤ä¤«¤Ë¸º¾¯¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ÜÀß¤ÇË´¤¯¤Ê¤ë¿Í¤Î¿ô¤Ïº£¸å¤Þ¤¹¤Þ¤¹Áý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ê½Ð½ê¡§¿Í¸ýÆ°ÂÖÄ´ºº 2020Ç¯¡Ã¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê
https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00450011&tstat=000001028897&cycle=7&year=20200&month=0&tclass1=000001053058&tclass2=000001053061&tclass3=000001053065&result_back=1&tclass4val=0¡Ë
»ä¤¿¤Á¤Î¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¡¢¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È¸Ä¿ÍÂð¤Î´µ¼Ô¤µ¤ó¤ËÂ¿¤¯¤Î»þ´Ö¤òÈñ¤ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖºÇ´ü¤Î»þ¤Þ¤Ç¼«Âð¤Ç²á¤´¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¶¯¤¤»×¤¤¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ëºßÂð¤Î´µ¼Ô¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢°åÎÅ½¾»ö¼ÔÂ¦¤â¿´¤¬Æ°¤«¤µ¤ì¤ä¤¹¤¯¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¡¢¤ä¤ê¤¬¤¤¤ò´¶¤¸¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¦Â¦ÌÌ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ÏÈÝÄê¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤µ¤é¤Ë¡¢´µ¼Ô¤µ¤ó¤Î¤´²ÈÂ²¤È´î¤Ó¤ä´¶Æ°¤ò¶¦Í¤·¡¢Ä¾ÀÜ´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¡¢°åÎÅ½¾»ö¼ÔÌ½Íø¤Ë¿Ô¤¤ë·Ð¸³¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
1Æü¤ÎË¬Ìä¿Í¿ô¤«¤é¹Í¤¨¤ë¤Ë¡¢¿ÇÎÅ»þ´Ö¤Ï¸Ä¿ÍÂð¤Ç¡¢1²ó¤ÎË¬Ìä¤¢¤¿¤ê15Ê¬Á°¸å¤Î»þ´Ö¤¬³ä¤ê¿¶¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
°ìÊý»ÜÀß¤Ç¤Ï¡¢»ÜÀßÂ¦¤ÎÅÔ¹ç¤È¤Î·ó¤Í¹ç¤¤¤«¤é¡¢½ªËö´ü¤Î´µ¼Ô¤µ¤ó¤ò¿Ç»¡¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥±¡¼¥¹¤ò½ü¤¯¤È1¿Í¤¢¤¿¤ê¤Î»þ´Ö¤ÏÄ¹¤¯¤Æ¤â5Ê¬ÄøÅÙ¤Ç¤¹¡£¡Ö»×¤¤Æþ¤ì¤ò¤â¤Ã¤Æ¿ÇÎÅ¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤È¡Ö·è¤á¤é¤ì¤¿¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤É¤ª¤ê¤Ë½ª¤ï¤é¤»¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥ë¡¼¥ë¤Î¶¹´Ö¤Ç³ëÆ£¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¿ÇÎÅ¤Ë¤¢¤¿¤ë¤Î¤¬¾ï¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢»ÜÀß¤ÇË´¤¯¤Ê¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¿Ç»¡¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡¢¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤¬Í¯¤¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¤Ë¡¢»ÜÀß¤Î¿ÇÎÅ¤Ë´Ø¤¹¤ë¿ÇÎÅÊó½·¤ÏÇ¯¡¹ºï¤é¤ì¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤³¤È¤Ï¡¢»ÜÀß¤Ë¤ª¤±¤ë°åÎÅ¤ÎÌ¤Íè¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¤è¤¯¤Ê¤¤·¹¸þ¤Ë»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¸üÏ«¾Ê¤Î·è¤á¤ë¤³¤È¤Î¤¿¤á¡¢º£¸å¸«Ä¾¤µ¤ì¤ëË¾¤ß¤ÏÇö¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡ÖºßÂð°åÎÅ¤ò¹Ô¤¦²æ¡¹Â¦¤¬¡¢°Â¤«¤í¤¦¡¢°¤«¤í¤¦¡¢¤È¤¤¤¦»ÑÀª¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦´ðËÜ¤Ë²þ¤á¤ÆÎ©¤ÁÊÖ¤ëÉ¬Í×¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤Ï¡Ö»ÜÀß¤Ç¤ÎºßÂð°åÎÅ¤Ë¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¡¢»ÜÀßÆþµï¼Ô¤Î´µ¼Ô¤µ¤ó¤âËþÂ´¶¤Î¤¢¤ë¡¢Âº¸·¤Î¤¢¤ëÀ¸³è¤ò¤·¡¢¤¤Á¤ó¤È»à¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÎºßÂð¿ÇÎÅ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Î½ÅÍ×²ÝÂê¤Ç¤¢¤ê¡¢»ÜÀßÂ¦¤È¤â¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¤³¤È¤À¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
¶áÇ¯¤ÏÀè½Ò¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢Ëö´ü¤¬¤ó¤Ê¤É¤Î½ªËö´ü°åÎÅ¤Ë½Å¤¤òÃÖ¤¤¤¿»ÜÀß¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿»ÜÀß¤Ï¥¹¥¿¥Ã¥Õ¿ô¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¤è¤¦¤Ê°å»Õ¤ÎË¬ÌäÉÑÅÙ¤â¹â¤¤¤¿¤á¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤È¤´²ÈÂ²¤ÎËþÂÅÙ¤Ï¤«¤Ê¤ê¹â¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢ÈñÍÑ¤Ï¹â³Û¤Ç¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¹â³Û»ÜÀß¤ËÈæ¤Ù¤Æ¡¢°ìÈÌÅª¤Ê»ÜÀß¤Ç¤ÎËþÂÅÙ¤Ï¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¤½¤³¤Þ¤Ç¹â¤¯¤Ï¤Ê¤¯¡¢½ªËö´ü¤ÎQOL¤¬¤É¤¦¤·¤Æ¤âÄã¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¸½¼Â¤Ç¤¹¡£
ÆÃÊÌÍÜ¸îÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¤Î¡Ö¾üÂ÷°å¡×¤¬¸º¾¯Ãæ¡©
Ï··ò¡¢ÆÃÍÜ¤Î¸½¾õ
¤³¤³¤«¤é¤ÏÆÃÊÌÍÜ¸îÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¡Ê°Ê²¼¡¢ÆÃÍÜ¡Ë¤È¡¢Ï·¿ÍÊÝ·ò»ÜÀß¡Ê°Ê²¼¡¢Ï··ò¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¡¢Ï··ò¤Ï¡¢²ð¸î¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ë¹âÎð¼Ô¤Î¼«Î©¤ò»Ù±ç¤·¡¢²ÈÄí¤Ø¤ÎÉüµ¢¤òÌÜ»Ø¤¹¤¿¤á¤Î¥±¥¢¤ò¹Ô¤¦»ÜÀß¤Ç¤¹¡£Æþ½ê¼Ô¿ô100¿Í¤¢¤¿¤ê¡¢¾ï¶Ð°å»Õ¤ò1¿Í°Ê¾åÇÛÃÖ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢Ï··ò¤ÇÆþ½ê¼Ô¤µ¤ó¤Ë²¿¤«µ¯¤¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¤½¤Î°å»Õ¤¬ÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á»ä¤¿¤Á¤Î¤è¤¦¤Ë³°Éô¤Î°å»Õ¤ÏË¬Ìä¤·¤Þ¤»¤ó¡£
°ìÊý¤Ç¡¢ÆÃÍÜ¤Ï¡¢ÇÛÃÖ°å»Õ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤â¤Î¤òÁªÄê¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÇÛÃÖ°å»Õ¤Ï¾ï¶Ð¤Ç¤¢¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¶áÎÙ¤Î¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤äºßÂð°åÎÅµ¡´Ø¤Î°å»Õ¤Ë°ÍÍê¤·¤Æ¾üÂ÷°å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¾ì¹ç¤¬Â¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾üÂ÷°å¤ÏÄê´üÅª¤ÊË¬Ìä¤ÈÊ»¤»¤Æ¡¢Æþ½ê¼Ô¤µ¤ó¤Ë²¿¤«µ¯¤¤¿¾ì¹ç¤ÎÂÐ±þ¤â¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Æþµï¼Ô¼«¿È¤¬³°Éô¤ÎÉÂ±¡¤Ë½Ð¸þ¤°åÎÅ¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤ËÌäÂê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¾üÂ÷°å°Ê³°¤Î°å»Õ¤¬ÆÃÍÜ¤ØË¬Ìä¤·¡¢°åÎÅ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¸¶Â§¤È¤·¤Æ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¾üÂ÷°å¤Ø¤ÎÊó½·¤ÏËè·îÄê³Û¤Ç¤Î»ÙÊ§¤¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢°ìÈÌ¤ÎË¬Ìä¿ÇÎÅ¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¶ËÃ¼¤Ë²Á³Ê¤¬°Â¤¯ÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤ÐÆþµï¼Ô¤¬100¿Í¤¤¤ëÆÃÍÜ¤Î¾ì¹ç¡¢¾üÂ÷°å¤ËÂÐ¤¹¤ëÊó½·¤Ï¡¢¤Ò¤È·î¤¢¤¿¤ê20¡Á30Ëü±ß¤¬Áê¾ì¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÊó½·¤ÎÃæ¤ËÄê´üË¬ÌäÎÁ¤Ê¤É¤â¤¹¤Ù¤Æ´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£±ý¿ÇÎÁ¤Î¤ßÊÌÅÓ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Æþµï¼Ô100¿Í¤ÎÆÃÍÜ¤Ç¡¢·îÊó½·¤¬²¾¤Ë20Ëü±ß¤À¤È¤¹¤ë¤È¡¢´µ¼Ô¤µ¤ó1¿Í¤¢¤¿¤ê·î2,000±ß¤Î¿ÇÎÅÊó½·¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÂ¾¤Î¹âÎð¼Ô¸þ¤±»ÜÀß¤Ø¤ÎË¬Ìä¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¿ÇÎÅÊó½·¤Ï¤À¤¤¤¿¤¤1¿Í¤¢¤¿¤ê2Ëü±ß¤Û¤É¤È¡¢Ìó10ÇÜ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢Êó½·¤Ï1/10¤Ç¤¢¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î¹âÎð¼Ô¸þ¤±»ÜÀß¤ÈÆ±¤¸»Å»ö¤ò´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¸½ºß¾üÂ÷°å¤Ï¤É¤ó¤É¤ó¼¤á¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤Î¤È¤³¤í¤Ë¤â¡¢ÆÃÍÜÂ¦¤«¤é¡Ö¾üÂ÷°å¤È¤·¤Æ·ÀÌó¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦°ÍÍê¤ò¼õ¤±¡¢¸½ºß£²»ÜÀß¤Î¾üÂ÷°å¤ò°ú¤¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢·Ð±Ä¤ò»ýÂ³¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¤³¤ì°Ê¾åÆÃÍÜ¤òÁý¤ä¤¹¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÆÃÍÜ¤Ë¤ª¤±¤ë¾üÂ÷°å¤ÎÄã¤¤Êó½·³Û¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ºßÂð°åÎÅ¤Ë·È¤ï¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿Í¡¹¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌäÂê»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«²þÁ±¤µ¤ì¤ëµ¤ÇÛ¤Ï¸«¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£º£¸å¡¢¾õ¶·¤¬¤è¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´ê¤¦¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡£
°å»Õ¤Î´Ö¤Ç¤â¡ÖÂ¾¤Ë¼ç¤Ê¼ýÆþ¸»¤¬¤¢¤ê¡¢¼Ò²ñ¹×¸¥³èÆ°¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¾üÂ÷°å¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð²ÄÇ½¤À¤¬¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤È¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¸·¤·¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤¬¹¤Þ¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤ÇÆÃÍÜ¤Ï¿Íµ¤¤Ç¡¢ÆþµïÂÔ¤Á¤ò¤¹¤ëÊý¤¬ÂçÀª¤¤¤ë¤³¤È¤¬¼Ò²ñÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢ºÇ¶á¤Ï¤³¤¦¤·¤Æ°åÎÅÂÎÀ©¤¬Æñ¤·¤¤¤³¤È¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÃÍÜ´õË¾¼Ô¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢°ÊÁ°¤Ï²ð¸îÇ§Äê¤¬Í×²ð¸îÅÙ2°Ê²¼¤Î¿Í¤¬Æþµï¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤Ï¸¶Â§¤È¤·¤Æ¡¢Í×²ð¸îÅÙ3°Ê¾å¤Ç¤Ê¤¤¤ÈÆþµï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£²ð¸îÇ§Äê¤¬½Å¤¤Æþµï¼Ô¤¬Áý¤¨¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢°å»Õ¤ÎÇÛÃÖ´ð½à¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢ÉéÃ´¤ÏÁý¤¨¤ë°ìÊý¤Ç¤¹¡£
¡Ê»²¹Í¡§»ÜÀß¡¦µï½»·Ï¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ã¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È·ÇºÜ
https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000044903.pdf¡Ë
ÌîËö ËÓ
°å»Õ¡¢°åÎÅË¡¿Í¡¡¤¢¤¤Í§²ñ ¡¡Íý»öÄ¹