2025Ç¯Ãæ¹ñÁ´¿ÍÂå¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡½¡½ÊÆÃæËà»¤¤Î¤Ê¤«¡¢Æâ¼û³ÈÂç¤Ç¡Ö¡Ü5¡óÁ°¸å¡×À®Ä¹¤È¥Ç¥Õ¥ì²óÈò¤òÌÜ»Ø¤¹
3·î5Æü¡¢Ãæ¹ñ¤ÇÇ¯¤Ë°ìÅÙ¤ÎÁ´¹ñ¿ÍÌ±ÂåÉ½Âç²ñ¤¬³«Ëë¤·¡¢25Ç¯¤Î¶ñÂÎÅª¤ÊÀ¯ºöÊý¿Ë¤¬¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÊÆÃæËà»¤¤Î·ã²½¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿³°Éô´Ä¶¤Î°²½¤Î¤Û¤«¡¢¹ñÆâ¤Ç¤Î¾ÃÈñÉÔ¿¶¤Ë¤è¤ë¼ûÍ×ÉÔÂ¤ÎÌäÂê¤ä´ë¶È¤Î·Ð±ÄÆñ¤Ê¤É¡¢¸·¤·¤¤´Ä¶¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¥Ë¥Ã¥»¥¤´ðÁÃ¸¦µæ½ê¤Î»°±ºÍ´²ð»á¤¬¡¢25Ç¯¤Î·ÐºÑÀ¯ºö¤ÎÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ê¤É¤ò¾Ü¤·¤¯²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
1¡½¡½·ÐºÑÀ¯ºö¤ÎÌÜÉ¸ ¡§ À®Ä¹Î¨ÌÜÉ¸¤Ï¿ø¤¨ÃÖ¤¡£Êª²ÁÌÜÉ¸¤Ï¥¤¥ó¥Õ¥ìÂÐ±þ¤«¤é¥Ç¥Õ¥ìÂÐ±þ¤ËÊÑ²½
¡Ê·ÐºÑ³µ¶·¡Ë10¡Ý12·î´ü¤ÎÀ®Ä¹Î¨¤ÏÁ°´ü¤«¤éÄã²¼¤â¸Ä¿Í¾ÃÈñ¤Ï·øÄ´°Ý»ý
2025Ç¯¤ÎÀ¯ºö±¿±Ä¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¿ôÃÍ¤Ê¤É¤Ç¶ñÂÎÅª¤Ë¼¨¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ï¿ÞÉ½1¡¢¼è¤êÁÈ¤àÀ¯ºö¤È¤·¤Æµó¤²¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Ï¿ÞÉ½2¤ÎÄÌ¤ê¤À¡£¤³¤Î¤¦¤Á¡¢ºÇ¤â½ÅÍ×¤È¤Ê¤ëÀ®Ä¹Î¨ÌÜÉ¸¤Ï¡Ö¡Ü5¡óÁ°¸å¡×¤È¡¢24Ç¯¤ÎÌÜÉ¸¤«¤é¿ø¤¨ÃÖ¤¤È¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡¢»öÁ°¤Ë¹«´Ö¤ÇÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÄÌ¤ê¤Ç¤¢¤ê¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
°ìÊý¡¢Êª²ÁÌÜÉ¸¤Ï¡Ö¡Ü2¡óÁ°¸å¡×¤È¡¢24Ç¯¤Î¡Ö¡Ü3¡óÁ°¸å¡×¤«¤é°ú¤²¼¤²¤é¤ì¤¿¡£Ãæ¹ñ¤ÎÊª²ÁÌÜÉ¸¤Ï¡¢¹âÅÙ·ÐºÑÀ®Ä¹´ü¤ÎÊª²Á¾å¾º¤òÍÞÀ©¤¹¤ë°ÕÌ£¹ç¤¤¤ÇÄ¹¤é¤¯¡Ü3¡ó¡Á¡Ü4¡óÂæ¤Î¿å½à¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤¬1¡¢¶áÇ¯¤ÏÉÔÆ°»ºÉÔ¶·¤ä²á¾êÀ¸»ºÇ½ÎÏ¤Ë¤è¤ê¥Ç¥Õ¥ì·üÇ°¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¡Ü3¡óÁ°¸å¡×¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤Ï»ö¼Â¾å·Á³¼²½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£º£²ó¡¢ÌÜÉ¸¤¬¤è¤ê¸½¼ÂÅª¤Ê¿å½à¤Ë°ú¤²¼¤²¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¡¢»ØÆ³Éô¤¬¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Ø¤Î·Ù²ü¤«¤é¥Ç¥Õ¥ì¤Ø¤Î·Ù²ü¤Ø¤ÈÇ§¼±¤ò²þ¤á¤¿¤³¤È¤ÎÉ½¤ì¤È¤¤¤¨¤è¤¦¡£
1 ¥¢¥¸¥¢ÄÌ²ß´íµ¡Åù¤Î±Æ¶Á¤Ç¸½ºß¤ÈÆ±ÍÍ¡¢¼ûÍ×ÉÔÂ¤ä¥Ç¥Õ¥ì¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿1999Ç¯¤«¤é2003Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¡Ü1¡Á2¡ó¡×¤Ê¤É¡¢¡Ü3¡ó°Ê²¼¤ÎÌÜÉ¸¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢2004Ç¯°Ê¹ß¤ÎÊª²ÁÌÜÉ¸¤Ï¡¢¡Ü3¡ó°Ê¾å¤Î¿å½à¤ÇÀßÄê¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Î¿ÞÉ½1¡ÏÁ´¿ÍÂå¤Ç¼¨¤µ¤ì¤¿¼ç¤Êº£Ç¯¤Î¿ôÃÍÌÜÉ¸¤ÈºòÇ¯¤ÎÌÜÉ¸¡¦¼ÂÀÓ ½Ð½ê¡§¿·²Ú¼ÒÅù¤è¤ê¡¢¥Ë¥Ã¥»¥¤´ðÁÃ¸¦µæ½êºîÀ®
¡Î¿ÞÉ½2¡Ï2025Ç¯¤ÎÀ¯ºö ½Ð½ê¡§¿·²Ú¼Ò¤è¤ê¡¢¥Ë¥Ã¥»¥¤´ðÁÃ¸¦µæ½êºîÀ®
¤³¤ì¤é¤ÎÌÜÉ¸Ã£À®¤Ï¡¢¡ÖÊó¹ð¡×¤Ç¤â¶¯Ä´¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢É¬¤º¤·¤âÍÆ°×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£24Ç¯¤Ï¡Ü5¡ó¤Á¤ç¤¦¤É¤ÎÀ®Ä¹Î¨¤òÃ£À®¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¹¥Ä´¤Ê³°¼û¤Ë¤è¤ë¤È¤³¤í¤¬Âç¤¤¤¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢25Ç¯¤Ï¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤Ë¤è¤ë²¼²¡¤·¤Ê¤É¤«¤é¡¢³°¼û¤Î´óÍ¿¤ÏÄã²¼¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£
Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤Ï¡¢ºâÀ¯½ÐÆ°¤Î¶¯²½¤Ç¾ÃÈñ¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿Æâ¼û³ÈÂç¤ä¡¢²áÅö¶¥Áè¤ÎÀ§Àµ¤Ë¤è¤ë¶¡µë°µÎÏ¤Î´ËÏÂ¡¢³ô¼°¤äÉÔÆ°»º»Ô¾ì¤Î³èÀ²½¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÂÐºö¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢¡Ü5¡óÁ°¸å¤ÎÀ®Ä¹¤ÈÊª²Á¾å¾º¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤¹¹Í¤¨¤À¡£¤¿¤À¡¢25Ç¯Ãæ¤ËÊª²Á²¼²¡¤·°µÎÏ¤¬´°Á´¤ËÊ§¿¡¤µ¤ì¤ë¤È¤Ï¹Í¤¨¤Å¤é¤¯¡¢26Ç¯¤Ë¤â¤Þ¤¿¤¬¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
¼ûÍ×¤¬½½Ê¬¤Ë²þÁ±¤·¤Ê¤¤¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ÌÜÉ¸Ã£À®¤Î¤¿¤á¤ËÀ¸»º¤ò¶¯²½¤¹¤ì¤Ð¡¢¼ûµë¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬°ìÃÊ¤È°²½¤·¡¢Êª²Á¤ò²¡¤·²¼¤²¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¡£¼ûÍ×¤ò»ýÂ³Åª¤Ë²¡¤·¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤¬¡¢·ÐºÑ¹¥Å¾¤Î²ÄÈÝ¤òº¸±¦¤¹¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
2¡½¡½ºâÀ¯¡¦¶âÍ»À¯ºö¤ÎÊý¿Ë
1¡ÃºâÀ¯À¯ºö ¡§ ºâ¸»¤òÁíÆ°°÷¤·¤Æ¼ûÍ×´µ¯¤ä¥ê¥¹¥¯ÂÐºö¤Ë½¼Åö
¡Î¿ÞÉ½3¡ÏºâÀ¯ÀÖ»ú¤Îµ¬ÌÏ ½Ð½ê¡§Ãæ¹ñºâÀ¯Éô¡¢CEIC¤è¤ê¡¢¥Ë¥Ã¥»¥¤´ðÁÃ¸¦µæ½êºîÀ®
ºâÀ¯À¯ºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¤è¤êÀÑ¶ËÅª¤ÊºâÀ¯À¯ºö¡×¤È¤µ¤ì¡¢µ¬ÌÏ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢ÍÍ¡¹¤Êºâ¸»¤òÁíÆ°°÷¤·¡¢2024Ç¯¤«¤é3.5Ãû¸µ¡Ê24Ç¯¤ÎGDPÈæ¤Ç2.6¡ó¡ËÁý¤Î14Ãû¸µ¤Ç·ÐºÑÀ¯ºö¤ËÎ×¤à¹½¤¨¤À¡£ºâ¸»¤Î¤¦¤Á¡¢ºâÀ¯¤ÎÀÑ¶ËÀ¤ò¤ß¤ë¤¦¤¨¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤ëºâÀ¯ÀÖ»ú¤Îµ¬ÌÏ¤Ï¡¢GDPÈæ4¡ó¤Î5.66Ãû¸µ¤È¤µ¤ì¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î´·¹Ô¤Ç¤¢¤Ã¤¿Æ±3¡ó¤ò1¡ó¾å²ó¤ë¿å½à¤È¤µ¤ì¤¿¡Ê¿ÞÉ½3¡Ë¡£
ºâÀ¯ÀÖ»ú°ú¤¾å¤²¤ÎÊý¿Ë¤Ï¤«¤Í¤Æ¤è¤ê¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢ÁÛÄê¤ÎÈÏ°ÏÆâ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£Â¾Êý¡¢ÆÃÊÌ¹ñºÄ¤Ï¡¢¹ç·×¤Ç1.8Ãû¸µ¤È¡¢»öÁ°¤ËÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿µ¬ÌÏ¡Ê2¡Á3Ãû¸µ¡Ë¤ËÈæ¤Ù¤Æ¹µ¤¨¤á¤Êµ¬ÌÏ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
ÍÑÅÓ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¼ûÍ×´µ¯¤È¥ê¥¹¥¯ÂÐºö¤Î2¤Ä¤ËÂçÊÌ¤Ç¤¤ë¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¿ÞÉ½4¤ÎÄÌ¤ê¤À¡£
¸½»þÅÀ¤ÇÍ½»»ÇÛÊ¬¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤À¤±¤ò¤ß¤ë¤È¡¢·ÐºÑÉÔ¿¶¤¬Â³¤¯Ãæ¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¼ûÍ×´µ¯ºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÎ¾½Å¡×¤ÈÁí¾Î¤µ¤ì¤ë½ÅÅÀÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ë¥¤¥ó¥Õ¥é·úÀß¤ä¸ø¶¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¶¯²½¤ËÂÐ¤·¤Æ8,000²¯¸µ¡¢24Ç¯9·î°Ê¹ß¡¢»Ù±ç¤Î½ÅÅÀ¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²È·×¸þ¤±¤ÎÇã¤¤ÂØ¤¨»Ù±ç¤ËÂÐ¤·¤Æ3,000²¯¸µ¡¢¤½¤·¤Æ´ë¶È¤ÎÀßÈ÷¹¹¿·»Ù±ç¤Ë2,000²¯¸µ¤òÅê¤¸¤ë¤³¤È¤È¤µ¤ì¤¿¡£
24Ç¯¤«¤é¤ÎÀÑ¤ßÁý¤·Ê¬¤Ï3,000²¯¸µ¤È¡¢ÃÏÊýºâÀ¯»Ù±ç¡Ê8,000²¯¸µ¡Ë¤ÈÂç¼ê¹ñÍ¶ä¹Ô¤Ø¤Î»ñËÜÃíÆþ¡Ê5,000²¯¸µ¡Ë¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤â¾®¤µ¤¯¡¢¤ä¤äÎÏÉÔÂ¤Î°õ¾Ý¤À¡£24Ç¯Ãæ¤Ï¡¢ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤¿ÀßÈ÷Åê»ñ¤ä²ÈÅÅÈÎÇä¤Ê¤É¤Ç¸²Ãø¤Ê¸ú²Ì¤¬É½¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡Ê¿ÞÉ½5¡Ë¡¢¼ûÍ×¤ÎÀè¿©¤¤¤Ë²á¤®¤Ê¤¤ÌÌ¤â¤¢¤ë¡£25Ç¯¤Ë¡¢ºâÀ¯½ÐÆ°¤¬¤É¤ÎÄøÅÙÆâ¼û¤Î²þÁ±¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤¡¢Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë³°¼û¤Î²¡¤·²¼¤²¤òÁê»¦¤Ç¤¤ë¤«¡¢Ëè·î¤Î·ÐºÑ»ØÉ¸¤Ç³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢¡ÖÊó¹ð¡×¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¾ðÀª¤ÎÊÑ²½¤Ë±þ¤¸¤Æ¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤ÊÀ¯ºöÄ´À°¤ò¹Ô¤¦¡×¤È¤â½Ò¤Ù¤Æ¤ª¤ê¡¢ÊÆÃæËà»¤Åù¤Ë¤è¤ë·ÐºÑ²¼²¡¤·°µÎÏ¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢23Ç¯¤Ë¤ß¤é¤ì¤¿¤è¤¦¤ËÊäÀµÍ½»»¤òÁÈ¤ß¡¢ÂÐºö¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Å¸³«¤â¤¢¤êÆÀ¤ë¡£
¡Î¿ÞÉ½4¡ÏÆÃÊÌ¹ñºÄ¡¦ÃÏÊýÀì¹àºÄ¤Î¼ç¤Ê»ÈÅÓ¤È³äÅö³Û¡¿¡Î¿ÞÉ½5¡Ï²ÈÅÅÈÎÇä¤ÈÀßÈ÷Åê»ñ ½Ð½ê¡§Ãæ¹ñºâÀ¯Éô¤è¤ê¡¢¥Ë¥Ã¥»¥¤´ðÁÃ¸¦µæ½êºîÀ®¡¿Ãæ¹ñºâÀ¯Éô¡¢CEIC¤è¤ê¡¢¥Ë¥Ã¥»¥¤´ðÁÃ¸¦µæ½êºîÀ®
2¡Ã¶âÍ»À¯ºö ¡§ Íø²¼¤²¤Ï°ÙÂØÅù¤ÎÆ°¸þ¤ò¤Ë¤é¤ß¤Ä¤Ä¼Â»Ü¡£ÉÔÆ°»º¡¦³ô¼°»Ô¾ìÂÐºö¤âÂÇ¤Á½Ð¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À
¶âÍ»À¯ºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÅ¬ÅÙ¤Ë´ËÏÂÅª¤Ê¶âÍ»À¯ºö¡×¤È¤µ¤ì¡¢Å¬»þ¤ËÍø²¼¤²¡¢ÍÂ¶â½àÈ÷Î¨¤Î°ú¤²¼¤²¤ò¹Ô¤¦Êý¿Ë¤ä¡¢ÉÔÆ°»º¡¦³ô¼°»Ô¾ìÂÐºö¤â¶¯²½¤¹¤ë¹Í¤¨¤Ê¤É¤¬¼¨¤µ¤ì¤¿¡£
Íø²¼¤²¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢·ÐºÑ¡¢Êª²ÁÌÜÉ¸¤ÎÃ£À®¤Ë¸þ¤±¡¢¼Â»Ü¤¬´ûÄêÏ©Àþ¤À¤¬¡¢¿ÍÌ±¸µ¤ä¹ñºÄ»Ô¾ì¡¢¶ä¹Ô¤ÎÍø¤¶¤ä¤Ê¤É¡¢Íø²¼¤²¤ÎÉûºîÍÑ¤â¹ÍÎ¸¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¶âÍ»»Ô¾ì¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢Â¸µ¤Ç¤Ï¡¢24Ç¯10·î°Ê¹ß¿ÊÅ¸¤·¤¿¿ÍÌ±¸µ°Â¤¬°ìÉþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢24Ç¯°ÊÍèÂ³¤¯¹ñºÄ¶âÍø¤ÎÄã²¼¤Ë¤â»õ»ß¤á¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤É¡Ê¿ÞÉ½6¡¦7¡Ë¡¢°ì»þ¤ËÈæ¤Ù¤ì¤ÐÍø²¼¤²¤ò¼Â»Ü¤·¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤Ë¤¢¤ë¤¬¡¢ÊÆÃæ¤ÎËà»¤¤ä·ÐºÑ¾ðÀª¤ÎÀè¹Ô¤ÉÔÆ©ÌÀ´¶¤¬¶¯¤¤¡£¶âÍ»»Ô¾ì¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ä²ðÆþ¡¢´ÆÆÄ´ÉÍý¤È¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ê¤¬¤é¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¸«·×¤é¤Ã¤ÆÍø²¼¤²¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
ÉÔÆ°»º¡¦³ô¼°»Ô¾ì¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢º£Ç¯¤Î¡ÖÊó¹ð¡×¤Ç¡¢·ÐºÑÀ¯ºö¤Î´ðËÜÊý¿Ë¤ÎÃæ¤Ë¿·¤¿¤ËÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢½Å»ë¤¹¤ë»ÑÀª¤¬Á¯ÌÀ¤À¡£¸å½Ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÉÔÆ°»º»Ô¾ì¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÌÜ¿·¤·¤¤À¯ºö¤Ï¼¨¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Á´¿ÍÂå¤Ë»²²Ã¤·¤¿ÂåÉ½¤«¤é¤Ï¡¢ÉÔÆ°»º»Ô¾ì°ÂÄê²½´ð¶â¤È¡¢24Ç¯¤«¤éµÄÏÀ¤¬ËÜ³Ê²½¤·¤¿³ô¼°»Ô¾ì°ÂÄê²½´ð¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì10Ãû¸µµ¬ÌÏ¤ÇÀßÎ©¤¹¤Ù¤¤È¤ÎÄó¸À¤â½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£º£¸å¡¢°ìÊâÆ§¤ß¹þ¤ó¤ÀÂÐºö¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¤«¤¬ÃíÌÜÅÀ¤È¤Ê¤ë¡£
¡Î¿ÞÉ½6¡Ï¿ÍÌ±¸µ¥ì¡¼¥È¡¿¡Î¿ÞÉ½7¡Ï¹ñºÄÍø²ó¤ê ½Ð½ê¡§Ãæ¹ñ³°²ß¼è°ú¥»¥ó¥¿¡¼¡¢CEIC¤è¤ê¡¢¥Ë¥Ã¥»¥¤´ðÁÃ¸¦µæ½êºîÀ®¡¿Ãæ¹ñÁ´¹ñ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ð¥ó¥¯¡¦¥³¡¼¥ë¥»¥ó¥¿¡¼¡¢Ãæ¹ñ¿ÍÌ±¶ä¹Ô¡¢CEIC¤è¤ê¡¢¥Ë¥Ã¥»¥¤´ðÁÃ¸¦µæ½êºîÀ®
3¡½¡½¥ê¥¹¥¯ÂÐºö ¡§ ÉÔÆ°»º¡¦ÃÏÊýÀ¯ÉÜºâÀ¯¡¦Ãæ¾®¶âÍ»µ¡´Ø¤¬¼ç´ã¡£ÊÆÃæËà»¤¤Ø¤Î¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿¸ÀµÚ¤Ï¤Ê¤·
¥ê¥¹¥¯¤Ø¤ÎÂÐºö¤È¤·¤Æ¸ÀµÚ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÉÔÆ°»º»Ô¾ì¡¢ÃÏÊýÀ¯ÉÜºÄÌ³¡¢¶âÍ»¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤éÊ¬Ìî¤Ï½¾Íè¤«¤éÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¸ÄÊÌ¤Î¼è¤êÁÈ¤ßÊý¿Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï°ìÉô¤ÇÈùÌ¯¤ÊÊÑ²½¤¬¤ß¤é¤ì¤¿¡£
¡Î¿ÞÉ½8¡Ï½»ÂðÈÎÇäÌÌÀÑ¡¦²Á³Ê ½Ð½ê¡§Ãæ¹ñ¹ñ²ÈÅý·×¶É¡¢CEIC¤è¤ê¡¢¥Ë¥Ã¥»¥¤´ðÁÃ¸¦µæ½êºîÀ®
¤Þ¤º¡¢ÉÔÆ°»º»Ô¾ì¤Ï¤½¤ÎÉ®Æ¬¤Ë°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤¿¡£2024Ç¯9·î°ÊÍè¤Î¡Ö°²½¤Ë»õ»ß¤á¤ò¤«¤±¡¢²óÉü¤òÂ¥¤¹¡×¤È¤¹¤ë´ðËÜÊý¿Ë¤Î¤â¤È¡¢¡Ö¥Ç¥Ù¥í¥Ã¥Ñ¡¼¤ÎºÄÌ³¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¥ê¥¹¥¯¤ò¸ú²ÌÅª¤ËËÉ¤°¡×¤È¤â¸ÀµÚ¤·¡¢ÉÔÆ°»ºÈ¯¤Î¶âÍ»¥ê¥¹¥¯²óÈò¤Î¹Í¤¨¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£¤â¤Ã¤È¤â¡¢Â¸µ¤Ç¤Ï½»ÂðÈÎÇäÌÌÀÑ¤¬Á°Ç¯Áý¤ËÅ¾¤¸¤ë¤Ê¤É¹¥Å¾¤ÎÃû¤·¤¬¤ß¤é¤ì¤ë¤Ê¤«¡Ê¿ÞÉ½8¡Ë¡¢ÄÉ²ÃÂÐºö¤ÎÈ¯É½¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¶ñÂÎÅª¤ÊÂÐºö¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤È¤·¤Æµó¤²¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Ï¡¢ºÆ³«È¯¤ÎÂ¥¿Ê¤äÃÏÊýÀ¯ÉÜ¤Ë¤è¤ëºß¸Ë½»Âð¡¦Í·µÙÃÏ¤ÎÇã¤¤¼è¤ê¡¢¡Ö¥Û¥ï¥¤¥È¥ê¥¹¥È¡×¤Ë´ð¤Å¤¯ÉÔÆ°»º³«È¯»ñ¶â¤ÎÍ»»ñ»Ù±ç¤Ê¤É¡¢½¾Íè¤«¤é¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¿ÂÐºö¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Îµ¬ÌÏ¤Î³ÈÂç¤ä±¿ÍÑ¤Î½ÀÆð²½¤òÄÌ¤¸¤Æ¸ú²Ì¤ò¹â¤á¤ë¹½¤¨¤Î¤è¤¦¤À¡£
ÃÏÊýÀ¯ÉÜºÄÌ³ÂÐºö¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢ºÄÌ³¥ê¥¹¥¯²ò¾Ã°ìÊÕÅÝ¤Î»ÑÀª¤«¤é¡¢·ÐºÑÀ®Ä¹¤Ë¤âÇÛÎ¸¤¹¤ë»ÑÀª¤Ø¤ÈÊÑ²½¤·¤¿¡£¶áÇ¯¡¢ºÄÌ³¥ê¥¹¥¯¤Î¹â¤¤ÃÏÊý¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï°ìÎ§¤Ç¿·µ¬¤ÎÅê»ñ¤ò¶Ø¤¸¤ëÅù¡¢¥ê¥¹¥¯²ò¾Ã¤ËÊÐ¤Ã¤¿ÂÐºö¤¬¤È¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢24Ç¯10·î¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿10Ãû¸µµ¬ÌÏ¤ÎÂÐºö¤Ë¤è¤ê¡¢¸½ºß¾®¹¯¾õÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ì¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢º£Ç¯¤Î¡ÖÊó¹ð¡×¤Ç¤Ï¡¢¡ÖºÄÌ³¥ê¥¹¥¯¤Î¹â¤¤ÃÏÊýÀ¯ÉÜ¥ê¥¹¥È¡×¤ò¡¢ÂÐºö¤Î¼Â»Ü¾õ¶·Åù¤Ë±þ¤¸¤Æ½ÀÆð¤Ë¸«Ä¾¤·¡¢ÌäÂê¤Î¤Ê¤¤ÃÏÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÅê»ñ¤òÇ§¤á¤ë¹Í¤¨¤â¼¨¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢·ÐºÑ°ÂÄê²½¤Î´ðËÜÊý¿Ë¤Ë±è¤Ã¤¿¸«Ä¾¤·¤ÈÉ¾²Á¤Ç¤¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤¬ºÆ¤Ó±£¤ìºÄÌ³¤ÎÁýÂç¤ò¾·¤¯¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤«¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤ë2¡£
2 ¡ÖÊó¹ð¡×¤Ç¤â¡¢¡Ö±£¤ìºÄÌ³¤ÎÁý²Ã¤òÃÇ¸Ç¤È¤·¤ÆËÉ¤°¡×»Ý¤¬¶¯Ä´¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¶âÍ»¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢ÃÏÊý¤ÎÃæ¾®¶âÍ»µ¡´Ø¤Î¥ê¥¹¥¯²ò¾Ã¤ä¡¢ÍÂ¶âÊÝ¸±´ð¶âÅù¤Î¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¥Í¥Ã¥È¤Îºâ¸»³È½¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤µ¤ì¤¿¡£ÃÏÊýÃæ¾®¶âÍ»µ¡´Ø¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÊó¹ð¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡ÊÃÏÊýÀ¯ÉÜ¤Ë¤è¤ë¡Ë»ñËÜÃíÆþ¤ä¹çÊ»¡¦ºÆÊÔ¤Ë²Ã¤¨¡¢»Ô¾ì¤«¤é¤ÎÂà½Ð¤Ë¤â¸ÀµÚ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¡¢¤³¤ì¤é¤Î¼êÃÊ¤ÇºÆÊÔ¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¿¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï¡¢À¶»»¡¦²ò»¶¤Ê¤ÉÆ§¤ß¹þ¤ó¤ÀÂÐ±þ¤â´Þ¤á¤ÆºÆÊÔ¤ÎÆ°¤¤¬²ÃÂ®¤¹¤ë¤³¤È¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖÊó¹ð¡×¤Ç¤Ï¸ÀµÚ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¶áÇ¯3Ãû¸µµ¬ÌÏ¤ÇÂ³¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÉÔÎÉºÄ¸¢½èÍý¤â·ÑÂ³¤µ¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¤À¡£
¤Ê¤ª¡¢ÊÆÃæËà»¤¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÊó¹ð¡×¤Ç¡Ö³°Éô´Ä¶¤Î°ìÁØ¤ÎÊ£»¨²½¡¢°²½¤¬¡¢²æ¤¬¹ñ¤ÎËÇ°×¤ä²Ê³Øµ»½ÑÅù¤ÎÊ¬Ìî¤Ë¤è¤êÂç¤¤Ê¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¤â¤¿¤é¤¹¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¡×¤È¸ÀµÚ¤µ¤ì¡¢·ÐºÑ¤ä¥Ï¥¤¥Æ¥¯¤Ø¤Î±Æ¶Á¤ËÂÐ¤¹¤ë·üÇ°¤¬É½ÌÀ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÂÐ±þ¤ÎÊý¿Ë¤Ï¼¨¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¾¦Ì³ÉôÄ¹¤Ï²ñ´üÃæ¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿²ñ¸«¤Ç¡¢¡ÖÊÆ¹ñÂ¦¤¬¸í¤Ã¤¿Æ»¤òÊâ¤ßÂ³¤±¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Ãæ¹ñ¤âºÇ¸å¤Þ¤ÇÉÕ¤¹ç¤¦¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¶¯¹Å»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢º£¸å¤Î¸ò¾Ä¤ÎÉÔ³Î¼ÂÀ¤äÊóÉüÁ¼ÃÖ¤Ë¤è¤ë¼«¹ñ¤Ø¤Î°±Æ¶Á¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ë¤È¡¢Æâ¼û³ÈÂç¤Ê¤É¹ñÆâ·ÐºÑ¤ÎÎ©¤ÆÄ¾¤·¤òºÇÍ¥Àè¤Ç¿Ê¤á¤ë¤Û¤«¤Ê¤¤¤Î¤¬¼Â¾ð¤À¤í¤¦3¡£
3 ¡ÖÊó¹ð¡×¤òµ¯Áð¤·¤¿À¯ÉÜ·Ï¥·¥ó¥¯¥¿¥ó¥¯¤Î¥Á¡¼¥àÀÕÇ¤¼Ô¤Ë¤è¤ëµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¤â¡¢¡Ö³°Éô´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤¬³°¼û¤Ë¿·¤¿¤Ê¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¤â¤¿¤é¤¹²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¾õ¶·²¼¡¢²æ¡¹¤ÏÆâ¼û¤ËÈ¯Å¸¤ÎÎÏÅÀ¤òÃÖ¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
4¡½¡½·ÐºÑ¤Î³èÀ²½ ¡§ ¥Ï¥¤¥Æ¥¯»º¶È¤Î°éÀ®¤äÌ±±Ä·ÐºÑ¡¦³°»ñ»Ù±ç¤ò·ÑÂ³
·ÐºÑ¤Î³èÀ²½¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¥Ï¥¤¥Æ¥¯»º¶È¤Î°éÀ®¡¢Ì±±Ä·ÐºÑ¡¦³°»ñ¤Î»Ù±ç¤¬µó¤²¤é¤ì¤ë¡£
¡Î¿ÞÉ½9¡Ï2025Ç¯¤ÎÀ¯ÉÜ³èÆ°Êó¹ð¤Çµó¤²¤é¤ì¤¿¿·»º¶È¤ÎÎã ½Ð½ê¡§¿·²Ú¼Ò¤è¤ê¡¢¥Ë¥Ã¥»¥¤´ðÁÃ¸¦µæ½êºîÀ®
¥Ï¥¤¥Æ¥¯»º¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÉÔÆ°»º¤ä¥¤¥ó¥Õ¥é·úÀßÅù¤Ë°ÍÂ¸¤·¤¿½¾Íè¤Î·ÐºÑ¹½Â¤¤«¤é¤ÎÃ¦µÑ¤ò¿Þ¤ë¤Ù¤¯¡¢°ú¤Â³¤¶¯²½¤¹¤ëÊý¿Ë¤À¡£
¶ñÂÎÅª¤Ë¡ÖÊó¹ð¡×¤Çµó¤²¤é¤ì¤¿Ê¬Ìî¤Ï¡¢Îã¤¨¤Ð¿ÞÉ½9¤ÎÄÌ¤ê¤À¡£¤³¤Î¤¦¤Á¡¢AI¡Ê¿Í¹©ÃÎÇ½¡Ë´ØÏ¢¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¤Ï¡¢ÀèÈÌ¤ÎDeepSeek¥·¥ç¥Ã¥¯¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢Ãæ¹ñ¤¬ÊÆ¹ñ¤ËµÞÂ®¤Ë¥¥ã¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
2024Ç¯¤«¤éÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëAI¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ÎÀª¤¤¤ËÃÆ¤ß¤¬¤Ä¤¡¢EV¤ä¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ø¤ÎAI¤ÎÅëºÜ¤ä¡¢¿Í·¿¥í¥Ü¥Ã¥È¡Ê¥Ò¥å¡¼¥Þ¥Î¥¤¥É¡Ë¤Î³èÍÑ¤Ë¸þ¤±¤¿Æ°¤¤¬²ÃÂ®¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¿·»º¶È¤ÎÈ¯Å¸¤òÂ¥¤¹¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¡Ö»º¶È¤ÎÅý°ìÅª¤ÊÄ´À°¤äÀ¸»ºÇ½ÎÏ¤Î¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¡¢Áá´ü·Ù²üÂÎÀ©¤ò¶¯²½¤¹¤ë¡×¤È¤µ¤ì¤¿¡£EVÅù¤ÇÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¿·¶½»º¶È¤Ë¤ª¤±¤ë²á¾êÀ¸»ºÇ½ÎÏ¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤¬¤¦¤«¤¬¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢¤¦¤Þ¤¯´ÉÍý¤Ç¤¤ë¤«¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£
Ì±±Ä·ÐºÑ¤ä³°»ñ¤Ø¤Î»Ù±ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢·ÐºÑ¸ºÂ®¤ËÂÐ¤¹¤ëÂÐºö¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢24Ç¯9·î°Ê¹ß¡¢ÃÊ³¬Åª¤Ë¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Î¡ÖÊó¹ð¡×¤Ç¤Ï¡ÖÌ±±Ä·ÐºÑÈ¯Å¸¤ÎÂ¥¿Ê¤Ë´Ø¤¹¤ëÀ¯ºöÁ¼ÃÖ¤òÃå¼Â¤Ë¼Â¹Ô¤¹¤ë¡×¡¢¡Ö³°¹ñ»ñËÜ´ë¶È¤¬À¸»ºÍ×ÁÇ¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¡¢µöÇ§²Ä¿½ÀÁ¡¢É¸½àÀ©Äê¡¢À¯ÉÜÄ´Ã£¤Ê¤É¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¹ñÌ±ÂÔ¶ø¤ò³Î¼Â¤Ëµý¼õ¤Ç¤¤ë¤è¤¦ÊÝ¾ã¤¹¤ë¡×¤Ê¤É¤È¸ÀµÚ¤µ¤ì¤¿¡£
ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢25Ç¯2·î¤Ë½¬¶áÊ¿»á¤Ë¤è¤ë¡ÖÌ±±Ä´ë¶ÈºÂÃÌ²ñ¡×¤Ø¤Î½ÐÀÊ¤ä¡Ö2025Ç¯³°»ñ°ÂÄê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥×¥é¥ó¡×¤ÎÈ¯É½Åù¤ÎÆ°¤¤¬¤¢¤ê¡¢º£¸å¤âÌ±±Ä·ÐºÑ¤Î³èÆ°¤ò¼è¤ê´¬¤¯´Ä¶²þÁ±¤Îº¬µòË¡¤È¤Ê¤ë¡ÖÌ±±Ä·ÐºÑÂ¥¿ÊË¡¡×¤ÎÀ©Äê¤Ê¤É¡¢»Ù±ç¶¯²½¤ÎÆ°¤¤¬Â³¤¯¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£¹ñÆâ·ÐºÑ¤ÎÉÔ¿¶¤äÊÆÃæËà»¤¤È¤¤¤Ã¤¿µÕÉ÷¤Î¤Ê¤«¡¢¼Â¸úÀ¤¢¤ëÂÐºö¤¬ÂÇ¤Á½Ð¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¡¢¤Þ¤¿¡¢»ØÆ³Éô¤Î»ÑÀª¤¬ÊÑ²½¤·¤¿µ¡²ñ¤òÂª¤¨¤ÆÌ±±Ä·ÐºÑ¤Ê¤É¤Î³èÆ°¤¬³èÈ¯²½¤¹¤ë¤«¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£
5¡½¡½2025Ç¯¤Ï»îÎý¤Î1Ç¯¤Ë
°Ê¾å¤ß¤¿ÄÌ¤ê¡¢Ãæ¹ñ¤ÏÊÆÃæËà»¤¤Ë¤è¤ë³°¼û¤Î°²½·üÇ°¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¼ûÍ×´µ¯ºö¤Ë¤è¤ëÆâ¼û¤Î³ÈÂç¤äÌ±±Ä·ÐºÑÅù¤Î»Ù±ç¤Ë¤è¤ë·ÐºÑ¤Î³èÀ²½¤Ê¤É¤ÇÎ×¤à¹½¤¨¤À¡£2024Ç¯Ãæ¤ÎÃæ¹ñ·ÐºÑ¤Ï¡¢½ÕÀè°Ê¹ß¡¢¸ºÂ®¤ÎÍÍÁê¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤¿¸å¡¢Æ±Ç¯9·î³«ºÅ¤ÎÃæ±ûÀ¯¼£¶É²ñµÄ¤ò·Ð¤Æ·ÐºÑÂÐºö¤¬¥Æ¥³Æþ¤ì¤µ¤ì¤Æ²þÁ±¤ËÅ¾¤¸¤ë¤Ê¤É¡¢ÉÔ°ÂÄê¤ÊÆ°¤¤ò¤ß¤»¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿äþÍ¾¶ÊÀÞ¤ò·Ð¤Æ¡¢Ãæ¹ñ»ØÆ³Éô¤Î·ÐºÑ¾ðÀª¤ËÂÐ¤¹¤ë´¶ÅÙ¤Ï½¾Á°¤ËÈæ¤Ù¤Æ¹â¤Þ¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£·ÐºÑÀ¯ºö¤Î¥×¥é¥¤¥ª¥ê¥Æ¥£¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢ÅÞ¼çÆ³¤Î·ÐºÑÀ¯ºö¤¬Å¬ÀÚ¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¤¦¤¨¤Ç¤Ï½ÅÍ×¤ÊÊÑ²½¤È¤¤¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¤â¤Ã¤È¤â¡¢ÊÆÃæËà»¤¤äÉÔÆ°»ºÉÔ¶·Åù¤Ø¤ÎÂÐ½è¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¼ûÍ×´µ¯ºö¤Ë¤è¤ë·ÐºÑ¤Î²¼»Ù¤¨¤ä¡¢»º¶È¹âÅÙ²½¤ä¼Ò²ñÊÝ¾ã¥·¥¹¥Æ¥à³È½¼Åù¤ÎÃæÄ¹´üÅª¤Ê·ÐºÑ´ðÈ×¤Î¶¯²½¤Ê¤É¡¢¼è¤êÁÈ¤à¤Ù¤²ÝÂê¤ÎÆñÅÙ¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¹â¤¤¡£ÊÆÃæËà»¤¤Ë¤è¤ê¡¢Í¢½Ð¸º¾¯¤Ë²Ã¤¨¡¢ÀßÈ÷Åê»ñ¤Î²¼²¡¤·¤Ê¤É´ÖÀÜÅª¤Ê±Æ¶Á¤Î¹¤¬¤ê¤âÁÛÄê¤µ¤ì¡¢¡Ü5¡óÁ°¸å¤ÎÀ®Ä¹Î¨ÌÜÉ¸¤ä¡Ü2¡óÁ°¸å¤ÎÊª²ÁÌÜÉ¸Ã£À®¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¹â¤¤¡£
Âè14¼¡¸Þ¥«Ç¯·×²è¤ÎºÇ½ªÇ¯¤È¤Ê¤ë¡Ê25Ç¯¡Ë¡¢Âè21²óÅÞÂç²ñ¡Ê27Ç¯¡Ë¡¢»°ÃæÁ´²ñ¤Ç·Ç¤²¤¿²þ³×¤Î´°Î»´ü¸Â¡Ê29Ç¯¡Ë¤È¡¢º£¸å½ÅÍ×¤ÊÀ¯¼£ÆüÄø¤ò¹µ¤¨¤ë¤Ê¤«¡¢25Ç¯¤ÎÆñ¶É¤òÌµ»ö¤Ë¾è¤êÀÚ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¡¢½¬À¯¸¢¤Ë¤È¤Ã¤Æ»îÎý¤Î1Ç¯¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£