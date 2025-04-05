Íè½µ¤Î¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤¢¤é¤¹¤¸¡£ÁðµÈ¤Î¤¢¤ó¤Ñ¤ó¤ÇÀ¸¤¤ëÎÏ¤¬Í¯¤¤¤Æ¤¤¿Ä«ÅÄ²È¡£ÅÐÈþ»Ò¤¬µ¢¤é¤ºÍî¤Á¹þ¤à¿ó¤Ë´²¤¬¸«¤»¤¿¾¯Ç¯»¨»ï¤ËºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡Ä¡ã¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¢¤ê¡ä
º£ÅÄÈþºù¤µ¤ó¼ç±é¡¦Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡¿Ëè½µ·îÍË¡ÁÅÚÍË8»þ¤Û¤«¡Ë¡£Âè2½µ¡Ö¥Õ¥·¥¢¥ï¥»¤µ¤óº£Æü¤Ï¡×¤ÎÂè6²ó¤¬4·î7Æü¤ËÊüÁ÷Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿ó¤¬ÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ë»¨»ï¤Ë¤Ï¡Ä
¡ö°Ê²¼4·î7ÆüÊüÁ÷²ó¤Î¥Í¥¿¥Ð¥ì¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£
Ä«¥É¥éÄÌ»»112ºîÌÜ¤È¤Ê¤ë¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¿Íµ¤¼Ô¡ã¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡ä¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤È¡¢¾®¾¾Äª¤ÎÉ×ÉØ¤ò¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤¿Êª¸ì¡£¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î¡ãÄ«ÅÄ¤Î¤Ö¡ä¤òº£ÅÄÈþºù¤µ¤ó¡¢¡ãÌø°æ¿ó¡ä¤òËÌÂ¼¾¢³¤¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤Þ¤¹¡£
¤Î¤Ö¤ÎÉã¡¦·ëÂÀÏº¤ò²ÃÀ¥Î¼¤µ¤ó¡¢¤Î¤Ö¤ÎÊì¡¦±©Â¿»Ò¤ò¹¾¸ý¤Î¤ê¤³¤µ¤ó¡¢¿ó¤ÎÊì¡¦ÅÐÈþ»Ò¤ò¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¤µ¤ó¡¢¿ó¤ÎÇìÉã¡¦´²¤òÃÝÌîÆâË¤µ¤ó¡¢Ææ¤Î¥Ñ¥ó¿¦¿Í¡¦²°Â¼ÁðµÈÌò¤ò°¤Éô¥µ¥À¥ò¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤Þ¤¹¡£
ÎÓÅÄÍýº»¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¸ì¤ê¤ò¡¢µÓËÜ¤ÏÃæ±à¥ß¥Û¤µ¤ó¤¬Ã´Åö¡£¼çÂê²Î¡Ø»òÊª¡Ù¤ÏRADWIMPS¤¬¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¤¢¤é¤¹¤¸¡ä
ÁðµÈ¡Ê°¤Éô¥µ¥À¥ò¤µ¤ó¡Ë¤Î¤¢¤ó¤Ñ¤ó¤ò¿©¤Ù¤Æ¡¢À¸¤¤ëÎÏ¤ò¤â¤é¤Ã¤¿Ä«ÅÄ²È¡£
±©Â¿»Ò¡Ê¹¾¸ý¤Î¤ê¤³¤µ¤ó¡Ë¤ÏÆâ¿¦¤Î»Å»ö¤ò»Ï¤á¡¢³ø¼¡¡ÊµÈÅÄ¹ÝÂÀÏº¤µ¤ó¡Ë¤¿¤Á¤ÏÀÐ²°¤Î»Å»ö¤ËÀº¤ò½Ð¤¹¡£·ëÂÀÏº¤Î»à¤ò¤Ê¤ó¤È¤«¾è¤ê±Û¤¨¤è¤¦¤È¤¹¤ë¡£
°ìÊý¡¢ÅÐÈþ»Ò¡Ê¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¤µ¤ó¡Ë¤¬µ¢¤é¤ºÉÔ°Â¤¬¤ë¿ó¡ÊÌÚÂ¼Í¥Íè¤µ¤ó¡Ë¤Ë¡¢´²¡ÊÃÝÌîÆâË¤µ¤ó¡Ë¤Ï¤¢¤ë¾¯Ç¯»¨»ï¤ò¸«¤»¤ë¡£
ÌÜ¤òµ±¤«¤»¤¿¿ó¤Ï¡¢Ì¡²è¤ÎÀ¤³¦¤ËË×Æ¬¤¹¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÆü¡¢¥á¥¤¥³¡Ê±ÊÃ«ºé¾Ð¤µ¤ó¡Ë¤¬³ø¼¡¤Îºî¶È¾ì¤ËÆþ¤ê¹þ¤ó¤Ç¡½¡½¡£