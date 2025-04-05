¥Õ¥ó¥á¥ë¥¹¤¬º£µ¨¤ò¤â¤Ã¤Æ¸½Ìò°úÂà¡¢2014Ç¯¥Ö¥é¥¸¥ëWÇÕÍ¥¾¡¤Ë¹×¸¥
¥í¡¼¥Þ¤Î¸µ¥É¥¤¥ÄÂåÉ½DF¥Þ¥Ã¥Ä¡¦¥Õ¥ó¥á¥ë¥¹(36)¤¬4Æü¡¢º£µ¨¤ò¤â¤Ã¤Æ¸½Ìò°úÂà¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¥Õ¥ó¥á¥ë¥¹¤Ï¼«¿È¤ÎSNS¤Ë¤ÆŽ¢º£¡¢¼«Ê¬¤Î´¶¾ð¤È³ÊÆ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤Ç¤¢¤ì¤ÐÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤½Ö´Ö¤¬Íè¤Æ¤¤¤ë¡£18Ç¯°Ê¾å¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ë·È¤ï¤ê¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤¬ËÍ¤ËÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿Â¿¤¯¤Î¤â¤Î¤ò·Ð¤Æ¤³¤Î²Æ¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤Ë½ª»ßÉä¤òÂÇ¤Ä¡£¤³¤ÎÎ¹¡¢¤³¤ÎÆ»¤Î¤ê¤¬¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤É¤ì¤Û¤ÉÂç¤¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¤«¡¢ËÍ¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤ò·Ð¸³¤Ç¤¤¿¤³¤È¤¬¤É¤ì¤Û¤ÉÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£Å¬ÀÚ¤Ê´ÆÆÄ¤È¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤¬µï¤Æ¡¢Å¬ÀÚ¤ÊÂÎÄ´¤òÀ°¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¤³¤È¤¬É¬Í×¤À¡£ËÍ¤ÏÂ¿¤¯¤Î¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¡¢´ÆÆÄ¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤¿¡£Èà¤é¤Ë¤ÏÂ¿Âç¤Ê²¸¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤èŽ£¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥½Ð¿È¤Ç¤¢¤ë¥Õ¥ó¥á¥ë¥¹¤Ï2008Ç¯¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¤Ç¥æ¥ë¥²¥ó¡¦¥¯¥í¥Ã¥×´ÆÆÄ¤Î¤â¤ÈÈôÌö¡£¸½¥»¥ì¥Ã¥½ÂçºåMF¹áÀî¿¿»Ê¤é¤È¶¦¤Ë2ÅÙ¤Î¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬Í¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£2016Ç¯²Æ¤Ë¤Ï¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤ËÉüµ¢¤·¡¢3ÅÙ¤Î¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬Í¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¤ËÉüµ¢¤·¤¿¥Õ¥ó¥á¥ë¥¹¤Ïºòµ¨¡¢¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¤Ç2ÅÙÌÜ¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°·è¾¡¿Ê½Ð¤Ë¹×¸¥¡£¤¤¤º¤ì¤âÍ¥¾¡¤Ë¤ÏÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¤Ç¤Ï¸ø¼°Àï508»î¹ç38¥´¡¼¥ë23¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ·ÀÌóËþÎ»¤Ë¤è¤êº£µ¨¤«¤é¹ñ³°½éÄ©Àï¤Ç¥í¡¼¥Þ¤Ë°ÜÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¸ø¼°Àï18»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
2010Ç¯5·î¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¥É¥¤¥ÄÂåÉ½¤Ç¤Ï78»î¹ç½Ð¾ì5¥´¡¼¥ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£2014Ç¯¥Ö¥é¥¸¥ë¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ç¤Ï6»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ2¥´¡¼¥ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢1990Ç¯Âç²ñ°ÊÍè4ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ëÍ¥¾¡¤ò¥É¥¤¥Ä¤Ë¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
CL¡õEL¤òÆÈÀêÀ¸Ãæ·Ñ¡ª
WOWOW¤Î·î³Û²ÃÆþ¤Ê¤é
CL¡¦EL¤ÎÃíÌÜ»î¹ç¤ÈWOWOW¤ÎÁ´¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡ª
¡ä¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é
¥Õ¥ó¥á¥ë¥¹¤Ï¼«¿È¤ÎSNS¤Ë¤ÆŽ¢º£¡¢¼«Ê¬¤Î´¶¾ð¤È³ÊÆ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤Ç¤¢¤ì¤ÐÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤½Ö´Ö¤¬Íè¤Æ¤¤¤ë¡£18Ç¯°Ê¾å¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ë·È¤ï¤ê¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤¬ËÍ¤ËÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿Â¿¤¯¤Î¤â¤Î¤ò·Ð¤Æ¤³¤Î²Æ¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤Ë½ª»ßÉä¤òÂÇ¤Ä¡£¤³¤ÎÎ¹¡¢¤³¤ÎÆ»¤Î¤ê¤¬¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤É¤ì¤Û¤ÉÂç¤¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¤«¡¢ËÍ¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤ò·Ð¸³¤Ç¤¤¿¤³¤È¤¬¤É¤ì¤Û¤ÉÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£Å¬ÀÚ¤Ê´ÆÆÄ¤È¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤¬µï¤Æ¡¢Å¬ÀÚ¤ÊÂÎÄ´¤òÀ°¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¤³¤È¤¬É¬Í×¤À¡£ËÍ¤ÏÂ¿¤¯¤Î¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¡¢´ÆÆÄ¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤¿¡£Èà¤é¤Ë¤ÏÂ¿Âç¤Ê²¸¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤èŽ£¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¤½¤Î¸å¡¢¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¤ËÉüµ¢¤·¤¿¥Õ¥ó¥á¥ë¥¹¤Ïºòµ¨¡¢¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¤Ç2ÅÙÌÜ¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°·è¾¡¿Ê½Ð¤Ë¹×¸¥¡£¤¤¤º¤ì¤âÍ¥¾¡¤Ë¤ÏÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¤Ç¤Ï¸ø¼°Àï508»î¹ç38¥´¡¼¥ë23¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ·ÀÌóËþÎ»¤Ë¤è¤êº£µ¨¤«¤é¹ñ³°½éÄ©Àï¤Ç¥í¡¼¥Þ¤Ë°ÜÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¸ø¼°Àï18»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
2010Ç¯5·î¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¥É¥¤¥ÄÂåÉ½¤Ç¤Ï78»î¹ç½Ð¾ì5¥´¡¼¥ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£2014Ç¯¥Ö¥é¥¸¥ë¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ç¤Ï6»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ2¥´¡¼¥ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢1990Ç¯Âç²ñ°ÊÍè4ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ëÍ¥¾¡¤ò¥É¥¤¥Ä¤Ë¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
CL¡õEL¤òÆÈÀêÀ¸Ãæ·Ñ¡ª
WOWOW¤Î·î³Û²ÃÆþ¤Ê¤é
CL¡¦EL¤ÎÃíÌÜ»î¹ç¤ÈWOWOW¤ÎÁ´¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡ª
¡ä¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é