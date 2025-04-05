¼·Í¼ÅÁÀâ¤ÎÈëÌ©¡ª °¦¤È´ê¤¤¤¬¸òº¹¤¹¤ë¥í¥Þ¥ó¥Á¥Ã¥¯¤ÊÌë¡ÚÌ²¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Û¤ÉÌÌÇò¤¤ ¿Þ²ò ÆüËÜ¤Î¤·¤¤¿¤ê¡Û
7·î7Æü¡Ã°¦¤ÎÅÁÀâ¤Ç¥é¥Ö±¿¥¢¥Ã¥×!? ¼·Í¼
À±¶õ¤òÉñÂæ¤Ë¸ì¤é¤ì¤ë¿¥É±¤ÈÉ§À±¤ÎÅÁÀâ¥í¥Þ¥ó¥Á¥Ã¥¯¤¹¤®¡ª
¿¥É±¤ÈÉ§À±¤¬Ç¯£±²ó¡¢7·î7Æü¤Ë½Ð²ñ¤¦Æü¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡Ö¼·Í¼ÅÁÀâ¡×¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¿¥½÷¡Ê¿¥É±¡Ë¤È¸£µí¡ÊÉ§À±¡Ë¤È¤¤¤¦É×ÉØ¤ÏÃç¤¬¤è¤¹¤®¤ÆÆ¯¤«¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Å·Äë¤¬Å·¤ÎÀî¤ÎÂÐ´ß¤Ë°ú¤Î¥¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤ÀÇ¯¤Ë°ìÅÙ¡¢7·î7Æü¤À¤±ó§¤Î¶¶ÅÏ¤·¤Ë¤è¤Ã¤Æ²ñ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¸À¤¤ÅÁ¤¨¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢½÷À¤¿¤Á¤¬ºÛË¥¤Î¾åÃ£¤ò´ê¤¤¡¢¶¡¤¨Êª¤ò¤·¤Æ¿¥½÷À±¤Ë´ê¤¦¡Ö¸ð¹ªÔû¡×¤È¤¤¤¦¹Ô»ö¤¬ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¸ð¹ªÔû¤¬ÆàÎÉ»þÂå¤ÎÆüËÜ¤ËÅÁ¤ï¤ê¡¢µÜÃæ¹Ô»ö¤È¤·¤Æ¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
Åö»þ¤ÎÆüËÜ¤Î¼·Í¼¤Ï¡¢Äí¤Ëº×ÃÅ¤òÀß¤±¤Æ¿¥É±¤ÈÉ§À±¤Ë³¤¤Î¹¬¤È»³¤Î¹¬¤ò¤ª¶¡¤¨¤·¡¢À±¤òÄ¯¤á¤ÆÏÂ²Î¤ò¸ò´¹¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Í¥²í¤Ê¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤È¤ÏÂ²Î¤ä´ê¤¤»ö¤òÃ»ºý¤Ë½ñ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢¼·Í¼¾þ¤ê¤ÎÍ³Íè¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿·Îñ¤Î¤ÏÇß±«¤ÎºÇÃæ¤Ç¤¹¤¬¡¢µìÎñ¤Ç¤ÏÇß±«¤ÎÌÀ¤±¤¿»þ´ü¡£¤½¤Î¤¿¤á¼·Í¼¤Ë¤Ï¤ªËß¤ËÀèÎ©¤Ã¤ÆÇß±«¤ÎãÒ¤ì¤òã±¤¤¡¢ÁÄÎî¤ò·Þ¤¨¤ë¤¿¤á¤Îã´¤Î°ÕÌ£¤â²Ã¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¤Ç¤â¼·Í¼º×¤ê¤òµìÎñ¤Ç¹Ô¤Ê¤¦ÃÏ°è¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
7·î7Æü¤ÎÍ¼Êý¤òÉ½¤·¤Æ¼·Í¼¡Ê¤·¤Á¤»¤¡Ë¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢¿å¿À¤ËÊû¤²¤ë¿ÀÀ»¤ÊÉÛ¤ò¿¥¤ë²µ½÷¤Î¡ÖÃªµ¡½÷ÅÁÀâ¡×¤È½Å¤Í¹ç¤ï¤»¡¢¡Ö¤¿¤Ê¤Ð¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÆÉ¤ßÊý¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Àâ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ç¯Ãæ¹Ô»ö¤Î¤Ò¤È¤Ä¤ËÄê¤á¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¹¾¸Í»þÂå¡£¤³¤³¤«¤éÉð²È¤ä½îÌ±¤Ë¤â¹¤Þ¤ê¡¢¸½ºß¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤Ø¤ÈÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Æ¦ÃÎ¼±
¿¥É±¤ÈÉ§À±¤Î¤Õ¤¿¤ê¤ò¡¢²Æ¤ÎÌë¶õ¤Ç¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Åì¤Î¶õ¤Ëµ±¤¯¤³¤ÈºÂ¤Î¡Ö¥Ù¥¬¡×¤Ï¿¥É±¡¢¤ï¤·ºÂ¤Î¡Ö¥¢¥ë¥¿¥¤¡×¤ÏÉ§À±¤Î¤³¤È¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¤¯¤Á¤ç¤¦ºÂ¤Î¡Ö¥Ç¥Í¥Ö¡×¤ò·ë¤ó¤Ç¡Ö²Æ¤ÎÂç»°³Ñ·Á¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤º¤ì¤â°ìÅùÀ±¤Ç¡¢¤Ò¤È¤¤ïÌÀ¤ë¤¯µ±¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£8·î¾å½Ü¤Î20～22»þ¤¬¸«¤Ä¤±¤ë¤Î¤ËºÇÅ¬¤Ê»þ´ü¤È¤¤¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¼·Í¼¾þ¤ê¤Î¼ïÎà¤È°ÕÌ£
¼Ùµ¤¤òã±¤¦¤È¤¤¤ï¤ì¤ëºû¤Ë¡¢´ê¤¤¤ò½ñ¤¤¤¿Ã»ºý¤ò¾þ¤ë¼·Í¼¾þ¤ê¡£Ã»ºý°Ê³°¤Ë¤â¿§»æ¤Çºî¤Ã¤¿¾þ¤ê¤¬ºû¤òºÌ¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¯¤º¤«¤´¡§ÀáÌó¤äÀ°ÍýÀ°ÆÜ¤Î¿´¤òÍÜ¤¦ »æ°á¡§ºÒ¤¤½ü¤±¤ÈºÛË¥¾åÃ£ ¿á¤Î®¤·¡§¿¥É±¤Î¿¥¤ê»å¤ò¥¤¥áー¥¸ ÀÞÄá¡§·ò¹¯Ä¹¼÷¡¢²ÈÆâ°ÂÁ´ ºâÉÛ¡ÊÃã¶Ò¡Ë¡§¶â±¿¾å¾º ÄóÅô¡§¿´¤òÌÀ¤ë¤¯¾È¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤È¤Î´ê¤¤¤«¤é ÎØ¾þ¤ê¡§¤ß¤ó¤Ê¤ÎÌ´¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤ê³ð¤¦¤è¤¦¤Ë¤È¤Î´ê¤¤¤«¤é ¸Þ¿§¤ÎÃ»ºý¡§¸ÅÂåÃæ¹ñ¤Î¸Þ¹ÔÀâ¤Ë´ð¤Å¤¯ÀÄ¡¢ÀÖ¡¢²«¡¢Çò¡¢»ç¤ÎÃ»ºý¤Ë´ê¤¤¤ò½ñ¤¯ ÌÖ¾þ¤ê¡§ËÇ¯ËºîÂçµù É©¾þ¤ê¡§Ìë¶õ¤ÎÅ·¤ÎÀî¤òÉ½¸½ »°³Ñ¾þ¤ê¡§ºÛË¥¾åÃ£
¼·Í¼¤½¤¦¤á¤ó
7·î7Æü¤Ë¡Öº÷Ìß¡×¤È¤¤¤¦¾®ÇþÊ´¤Çºî¤Ã¤¿¤ª²Û»Ò¤ò¿©¤Ù¤ë¸ÅÂåÃæ¹ñ¤ÎÉ÷½¬¤¬ÆüËÜ¤ËÅÁ¤ï¤ê¡¢¤½¤ì¤¬ÊÑ²½¤·¤Æ¼·Í¼¤Ë¤½¤¦¤á¤ó¤ò¿©¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÉÂµ¤Ê¿Ìþ¤òµ§´ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
±¿µ¤UP¡ª¡ª
¡ü¿¥É±¤ÈÉ§À±¤Î¥é¥Ö¥Ñ¥ïー
¡ü±¢ÍÛ¸Þ¹Ô¤Î¸Þ¿§¤ÎÃ»ºý¤Ë´ê¤¤¤ò¡ª
¡üÌñ½ü¤±¤Îºû¤ÇãÒ¤ì¤òã±¤¦¡ª
¡Ú½ÐÅµ¡Û¡ØÌ²¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Û¤ÉÌÌÇò¤¤ ¿Þ²ò ÆüËÜ¤Î¤·¤¤¿¤ê¡Ù´Æ½¤¡§ÀéÍÕ ¸ø»ü