¡Ö½Õ¥É¥é¥Þ¡×¤É¤ì¤ò¸«¤ë¡©¡¡ÃíÌÜ¤Î3ºîÉÊ¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡¡ºÊ¤¬É×ÁÀ¤¦¾×·âºî¤Ë¡È¥Ý¥ê¥¢¥â¥ê¡¼¡ÉÉÁ¤¯ÏÃÂêºî¤â
¡¡´¨¤¤Åß¤¬½ª¤ï¤ê¡¢½Õ¤ÎË¬¤ì¤È¤È¤â¤ËÂ³¡¹¤È¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë½Õ¥É¥é¥Þ¤Î¿ô¡¹¡£º£¥¯¡¼¥ë¤â40ºî¶á¤¤¥É¥é¥Þ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¤¬¡¢ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¡¢Ìó40ºîÉÊ¤Î½Õ¥É¥é¥Þ¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡ª¤¬ÆÈ¼«¤ËÁª¤ó¤À´üÂÔ¤Î3ºîÉÊ¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û2025Ç¯¡Ö³Ú¤·¤ß¤Ê½Õ¥É¥é¥Þ¡×¥é¥ó¥¥ó¥°TOP10¡ã¥Õ¥©¥È¥®¥ã¥é¥ê¡¼¡ä
¢£¡ØÉ×¤è¡¢»à¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Ê¤¤¤«¡Ù
¡¡1ºîÌÜ¤Ë¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢°ÂÃ£Í´¼Â¡¢ÁêÉð¼Óµ¨¡¢°ë»³¤µ¤ä¤«¤¬¥È¥ê¥×¥ë¼ç±é¤¹¤ë4·î7Æü¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¡ØÉ×¤è¡¢»à¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Ê¤¤¤«¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡¿Ëè½µ·îÍË23»þ6Ê¬¡Ë¤À¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢É×ÉØ¤Î°¦Áþ·à¤Î¥Ò¥Ã¥Èºî¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¿¥Æ¥ìÅì¤Ë¤è¤ë¡ØÉ×¤Î²ÈÄí¤ò²õ¤¹¤Þ¤Ç¡Ù¡¢¡ØÉ×¤ò¼Ò²ñÅª¤ËËõ»¦¤¹¤ë5¤Ä¤ÎÊýË¡¡Ù¤ËÂ³¤¯¡ÈÁ´É×¤¬¿Ì¤¨¤ë¥·¥ê¡¼¥º¡ÉÂè3ÃÆ¡£
¡¡µ¤¤¬¤Ä¤±¤Ð30Âå¸åÈ¾¡£¹¬¤»¤Î¤¿¤á¤Ë¤·¤¿¤Ï¤º¤Î·ëº§¤Ë¤Ï¸å²ù¤·¤«¤Ê¤¯¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤Î¸Â³¦¤â¸«¤¨»Ï¤á¤¿¡£¡È¤³¤ó¤Ê¤ó¤À¤Ã¤±¡¢»ä¤Î¿ÍÀ¸¡Ä¡É¡£¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤òÊú¤¯Âç³Ø»þÂå¤ÎÆ±µéÀ¸¡¦¹ÃËÜËãÌð¡Ê°ÂÃ£¡Ë¡¢²Ã²ìÈþÍþ»Ò¡ÊÁêÉð¡Ë¡¢ºçÍ§Î¤¹á¡Ê°ë»³¡Ë¤Î3¿Í¤Ï¤è¤¯°û¤ß¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ÏÉ×¤Ø¤Î¶òÃÔ¤ò¸ý¤Ë¤·¡¢Æü¤´¤í¤ÎÝµÊ°¤òÀ²¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤¢¤ëÌë¡¢Í§Î¤¹á¤Î²È¤Ë¸Æ¤Ó½Ð¤µ¤ì¤¿ËãÌð¤ÈÍþ»Ò¡£Í§Î¤¹á¤«¤é¡Ö»ä¡¢É×¤ò»¦¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¡Ä¡ª¡×¤È¹ð¤²¤é¤ì¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ËãÌð¤ÎÉ×¤â¤¢¤ëÆü¤ò¶¤Ë¼ºí©¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡Ä¡£Âç¤¤¯²ó¤ê»Ï¤á¤¿3¿Í¤Î±¿Ì¿¤Î»õ¼Ö¡£·ëº§¤ËÃ¥¤ï¤ì¤¿¹¬¤»¤ò¼è¤êÌá¤¹¤¿¤á¤ËÊ³Æ®¤¹¤ëºÊ¤¿¤Á¤ÎÉü½²¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£
¡¡¾×·âÅª¤Ê¥¿¥¤¥È¥ë¤«¤é¡¢¤¹¤Ç¤ËSNS¾å¤Ç¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëËÜºî¡£ºÊ¤ÎÉ×»¦¤·¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤â¡ØOUT¡ÁºÊ¤¿¤Á¤ÎÈÈºá¡Á¡Ù¡¢¡Ø¥Ê¥ª¥ß¤È¥«¥Ê¥³¡Ù¡Ê¤È¤â¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤ÎÌ¾ºî¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¸¥ã¥ó¥ë¤À¤¬¡¢º£²ó¤Ï±é¤¸¤ë3¿Í¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£
¡¡ºòÇ¯½©¡¢¡Ø3000Ëü¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¤Û¤«¡Ë¤ÇÈÈºá¤Ë¼ê¤òÀ÷¤á¤Ê¤¬¤é¤âÉ×¤È2¿Í¤Ç²ÈÂ²¤Î´íµ¡¤ò·üÌ¿¤Ë¾è¤ê±Û¤¨¤è¤¦¤È¤·¤¿ºÊ¤ò±é¤¸¤Æ¹âÉ¾²Á¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î°ÂÃ£¤¬¡¢º£ÅÙ¤ÏÍ§¿Í¤¿¤Á¤È¶¦ËÅ¤·¤ÆÉ×¤òÁÀ¤¦Â¦¤ò±é¤¸¤ë¤Û¤«¡¢ÁêÉð¤È°ë»³¤¬¤¢¤Þ¤ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë¤Ê¤¤¡ÖÉ×¤Ë¼ê¤ò¤«¤±¤ëºÊ¡×Ìò¤Ç¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¡£¤Ê¤ª¡¢ÁêÉð¤ÏËÜºî¤¬¥Æ¥ìÅì¥É¥é¥Þ½é¼ç±é¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤ë3¿Í¤ÎÉ×Ìò¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ËãÌð¤ÎÉ×¡¦¹ÃËÜ¸÷Çî¤òÃÝºâµ±Ç·½õ¡¢Íþ»Ò¤ÎÉ×¡¦²Ã²ìÈþ¹°µ£¤ò¹â¶¶¸÷¿Ã¡¢Í§Î¤¹á¤ÎÉ×¡¦ºçÅ¯Ìé¤òÄÍËÜ¹â»Ë¤¬±é¤¸¤ë¡£
¢£¡ØÇÈ¤¦¤é¤é¤«¤Ë¡¢¤á¤ª¤ÈÆüÏÂ¡Ù
¡¡¼¡¤Ë¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢Ë§º¬µþ»Ò¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢ËÜÅÄ¶ÁÌð¤¬¶¦±é¤¹¤ë4·î24Æü¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¡ØÇÈ¤¦¤é¤é¤«¤Ë¡¢¤á¤ª¤ÈÆüÏÂ¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¿Ëè½µÌÚÍË22»þ¡Ë¤À¡£
¡¡À¾¹á¤Ï¤Á¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾Ì¡²è¡ÊÌ¡²è¥¢¥×¥ê¡Ö¥³¥ß¥Ã¥¯DAYS¡×Ï¢ºÜÃæ¡Ë¤ò¼Â¼Ì²½¤¹¤ëËÜºî¤Ï¡¢¾¼ÏÂ11Ç¯¤òÉñÂæ¤Ë¸òºÝ¥¼¥íÆüº§¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡¢»õ¤¬¤æ¤¯¤â°¦¤é¤·¤¤¡È¿·º§É×ÉØ¤Î´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤»þ´Ö¡É¤òÃúÇ«¤ËÉÁ¤¤¤¿¥Ï¡¼¥È¥Õ¥ë¡¦¾¼ÏÂ¿·º§¥é¥Ö¥³¥á¡£
¡¡¼ç¿Í¸ø¤Î¹¾Ã¼¤Ê¤ÄÈþ¡ÊË§º¬¡Ë¤Ï¡¢ºùºé¤¯½Õ¤Îµ¨Àá¡¢ÆÍÁ³Éñ¤¤¹þ¤ó¤À±ïÃÌ¤«¤éÄë¹ñ³¤·³¤Ë¶Ð¤á¤ë¹¾Ã¼Âí¾»¡ÊËÜÅÄ¡Ë¤Èº§Ìó¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤·¤«¤··ëº§¼°ÅöÆü¡¢Âí¾»¤¬»Å»ö¤Î¤¿¤áÍè¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢Ã¶ÆáÉÔºß¤È¤¤¤¦ÇÈÍð¤ÎËë³«¤±¤«¤é·ëº§À¸³è¤Ï»Ï¤Þ¤ë¡£·ÈÂÓÅÅÏÃ¤â¤Ê¤¤»þÂå¡¢ÀïÁ°ÆüËÜ¤ÇÊë¤é¤¹Îø°¦¤ËÉÔ´·¤ì¤ÊÃË½÷2¿Í¤Î·ëº§¤«¤é»Ï¤Þ¤ëÎø¡¢½é¡¹¤·¤¯¤â¤¸¤ì¤Ã¤¿¤¤É×ÉØÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ç²¿µ¤¤Ê¤¤Æü¾ï¤«¤é¹¬¤»¤ä°¦¤ª¤·¤µ¤ò´¶¤¸¡¢¾¯¤·¤º¤Äµ÷Î¥¤ò½Ì¤á¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¸«¤ë¤«¤é¤ËÉÔ²º¤Ê¡ØÉ×¤è¡¢»à¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Ê¤¤¤«¡Ù¤ÈÂÇ¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¡¢ËÜºî¤ÏÉ×ÉØ¤Î½ã°¦¤òÉÁ¤¤¤¿¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¡£½µ¤Î¸åÈ¾¡¢°ìÈÖÈè¤ì¤Æ¤¯¤ëÌÚÍËÆü¤Ë¿´¤¬Ìþ¤ä¤µ¤ì¤ë¥Ô¥å¥¢¤ÊºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡£
¡¡¼ç±é¤ÎË§º¬¤Ï¡¢¸¦½¤°å¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò±é¤¸¤¿¡Ø¤Þ¤É¤«26ºÐ¡¢¸¦½¤°å¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤ËÂ³¤¡¢¥¡¼¶É¤ÎÏ¢¥É¥é¤Ë2¥¯¡¼¥ëÏ¢Â³¤Ç¼ç±é¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤¤¤è¤¤¤è±ß½ÏÌ£¤òÁý¤·¤Æ¤¤¿¡£ÂÐ¤¹¤ëÉ×Ìò¤Ï¡¢¡ÖÃË»Ò¹âÀ¸¥ß¥¹¥¿¡¼¥³¥ó2016¡×¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿ËÜÅÄ¶ÁÌð¡£ºòÇ¯¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¸×¤ËÍã¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¤Û¤«¡Ë¤Ø¤Î½Ð±é¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤Û¤«¡¢º£·î¤«¤é¤Ï¾ðÊó¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ø²¦ÍÍ¤Î¥Ö¥é¥ó¥Á¡Ù¡ÊTBS·Ï¡¿Ëè½µÅÚÍË9»þ30Ê¬¡Ë¤Î¿·¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ë·è¤Þ¤ë¤Ê¤É¡¢º£ÇÈ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ëËÜÅÄ¤¬¡¢Ë§º¬¤È¤ÎÉ×ÉØÌò¤Ç¿·¤¿¤ÊÌ¥ÎÏ¤òÊü¤Á¡¢°ìÌö¤½¤ÎÌ¾¤òÃÎ¤é¤·¤á¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¢£¡ØÈà½÷¤¬¤½¤ì¤â°¦¤È¸Æ¤Ö¤Ê¤é¡Ù
¡¡3ËÜÌÜ¤Ë¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢·ª»³ÀéÌÀ¤¬¼ç±é¤·¡¢°ËÆ£·òÂÀÏº¡¢Kis¡¾My¡¾Ft2¤ÎÀé²ì·ò±Ê¡¢´Ý»³ÃÒ¸Ê¤¬¶¦±é¤¹¤ë¡ØÈà½÷¤¬¤½¤ì¤â°¦¤È¸Æ¤Ö¤Ê¤é¡Ù¡ÊÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡¦ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¿Ëè½µÌÚÍË23»þ59Ê¬¡Ë¤À¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¥¹¥Ñ¥¤¥·¡¼¤Ç¥¹¥¦¥£¡¼¥È¤Ê¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£¸¶ºî¤Ï¡¢°ìÌÚ¤±¤¤¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾¾®Àâ¡Ê¸¸Åß¼ËÊ¸¸Ë¡Ë¤À¡£¡È¥Ý¥ê¥¢¥â¥ê¡¼¡ÊÊ£¿ôÎø°¦¡Ë¡É¤ò´Ó¤¯¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦¿åÌî°ËËã¡Ê·ª»³¡Ë¤È¡¢Âç³Ø±¡À¸¤Î¾®¿¹É¹±«¡Ê°ËÆ£¡Ë¡¢É÷´ÖÅþ¡Ê´Ý»³¡Ë¤È¶õµ×ÊÝ°¡É×¡ÊÀé²ì¡Ë¤é3¿Í¤ÎÎø¿Í¤È¤ÎÊª¸ì¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡ËÜºî¤¬ÉÁ¤¯¤Î¤Ï¡¢Éâµ¤¤Ç¤âÉÔÎÑ¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢À¤¤Ë¤âÄÁ¤·¤¤¡È¥Ý¥ê¥¢¥â¥ê¡¼¡É¡ÊÊ£¿ôÎø°¦¡Ë¡£¶áÇ¯¤Ï¡Ö°ìÉ×Â¿ºÊ¡×¤ò¼è¤êÁÈ¤à²ÈÄí¤¬¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ë¤³¤È¤âÄÁ¤·¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¥Ý¥ê¥¢¥â¥ê¡¼¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤ËÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤ÏÃíÌÜ¤À¡£
¡¡ºòÇ¯40ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿·ª»³¤¬±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦°ËËã¡Ê¤¤¤Þ¡Ë¤Ï¡¢¹â¹»À¸¤ÎÌ¼¤ò°é¤Æ¤ë¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤Ç¡¢¾®Àâ¤ÎÁÞ³¨²è²È¤È¤¤¤¦Ìò¤É¤³¤í¡£10Âå¤À¤Ã¤¿¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö»þ¤«¤é¤º¤Ã¤È¡ÖÍÅ±ð¡×¤È¤¤¤¦·ÁÍÆ¤¬¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤À¤Ã¤¿·ª»³¤¬¡¢3¿Í¤ÎÃË¤¿¤Á¤ÈÎø°¦¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤½¤ÎÍÅ±ð¤µ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÊÌòÊÁ¤ò¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë±é¤¸¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤ÎÎø¿Í3¿Í¤â¸ÄÀÇÉ¤¾¤í¤¤¡£Â¿ºÌ¤ÊºîÉÊ¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê±éµ»¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¿°ËÆ£·òÂÀÏº¤Ë¡¢ºòÇ¯¤Ï¼ç±é¥É¥é¥Þ¡Ø°¦¿ÍÅ¾À¸ ¡½¥µ¥ìºÊ¤Ï»à¤ó¤À¸å¤ËÉü½²¤¹¤ë¡½¡Ù¡ÊMBS¡Ë¤Ç¡ÈºÇ¶¸¤Î¥²¥¹É×¡ÉÌò¤Î²ø±é¤¬¸÷¤Ã¤¿Àé²ì·ò±Ê¡¢¤µ¤é¤ËÌ¾¥Ð¥¤¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤È¤·¤Æ¿ôÂ¿¤¯¤Î¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¿´Ý»³ÃÒ¸Ê¡£°ËÆ£¤¬27ºÐ¡¢Àé²ì¤¬34ºÐ¡¢´Ý»³¤¬50ºÐ¤È¡¢3¿Í¤ÎÇ¯Îð¤¬Î¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¶½Ì£¿¼¤¤¡£
¡¡¡ØÉ×¤è¡¢»à¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Ê¤¤¤«¡Ù¤Ï¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¤Ë¤Æ4·î7Æü¤è¤êËè½µ·îÍË23»þ6Ê¬ÊüÁ÷¡£¡ØÇÈ¤¦¤é¤é¤«¤Ë¡¢¤á¤ª¤ÈÆüÏÂ¡Ù¤Ï¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ë¤Æ4·î24Æü¤è¤êËè½µÌÚÍË22»þÊüÁ÷¡£¡ØÈà½÷¤¬¤½¤ì¤â°¦¤È¸Æ¤Ö¤Ê¤é¡Ù¤Ï¡¢ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡¦ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ë¤ÆËè½µÌÚÍË23»þ59Ê¬ÊüÁ÷¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û2025Ç¯¡Ö³Ú¤·¤ß¤Ê½Õ¥É¥é¥Þ¡×¥é¥ó¥¥ó¥°TOP10¡ã¥Õ¥©¥È¥®¥ã¥é¥ê¡¼¡ä
¢£¡ØÉ×¤è¡¢»à¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Ê¤¤¤«¡Ù
¡¡1ºîÌÜ¤Ë¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢°ÂÃ£Í´¼Â¡¢ÁêÉð¼Óµ¨¡¢°ë»³¤µ¤ä¤«¤¬¥È¥ê¥×¥ë¼ç±é¤¹¤ë4·î7Æü¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¡ØÉ×¤è¡¢»à¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Ê¤¤¤«¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡¿Ëè½µ·îÍË23»þ6Ê¬¡Ë¤À¡£
¡¡µ¤¤¬¤Ä¤±¤Ð30Âå¸åÈ¾¡£¹¬¤»¤Î¤¿¤á¤Ë¤·¤¿¤Ï¤º¤Î·ëº§¤Ë¤Ï¸å²ù¤·¤«¤Ê¤¯¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤Î¸Â³¦¤â¸«¤¨»Ï¤á¤¿¡£¡È¤³¤ó¤Ê¤ó¤À¤Ã¤±¡¢»ä¤Î¿ÍÀ¸¡Ä¡É¡£¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤òÊú¤¯Âç³Ø»þÂå¤ÎÆ±µéÀ¸¡¦¹ÃËÜËãÌð¡Ê°ÂÃ£¡Ë¡¢²Ã²ìÈþÍþ»Ò¡ÊÁêÉð¡Ë¡¢ºçÍ§Î¤¹á¡Ê°ë»³¡Ë¤Î3¿Í¤Ï¤è¤¯°û¤ß¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ÏÉ×¤Ø¤Î¶òÃÔ¤ò¸ý¤Ë¤·¡¢Æü¤´¤í¤ÎÝµÊ°¤òÀ²¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤¢¤ëÌë¡¢Í§Î¤¹á¤Î²È¤Ë¸Æ¤Ó½Ð¤µ¤ì¤¿ËãÌð¤ÈÍþ»Ò¡£Í§Î¤¹á¤«¤é¡Ö»ä¡¢É×¤ò»¦¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¡Ä¡ª¡×¤È¹ð¤²¤é¤ì¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ËãÌð¤ÎÉ×¤â¤¢¤ëÆü¤ò¶¤Ë¼ºí©¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡Ä¡£Âç¤¤¯²ó¤ê»Ï¤á¤¿3¿Í¤Î±¿Ì¿¤Î»õ¼Ö¡£·ëº§¤ËÃ¥¤ï¤ì¤¿¹¬¤»¤ò¼è¤êÌá¤¹¤¿¤á¤ËÊ³Æ®¤¹¤ëºÊ¤¿¤Á¤ÎÉü½²¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£
¡¡¾×·âÅª¤Ê¥¿¥¤¥È¥ë¤«¤é¡¢¤¹¤Ç¤ËSNS¾å¤Ç¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëËÜºî¡£ºÊ¤ÎÉ×»¦¤·¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤â¡ØOUT¡ÁºÊ¤¿¤Á¤ÎÈÈºá¡Á¡Ù¡¢¡Ø¥Ê¥ª¥ß¤È¥«¥Ê¥³¡Ù¡Ê¤È¤â¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤ÎÌ¾ºî¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¸¥ã¥ó¥ë¤À¤¬¡¢º£²ó¤Ï±é¤¸¤ë3¿Í¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£
¡¡ºòÇ¯½©¡¢¡Ø3000Ëü¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¤Û¤«¡Ë¤ÇÈÈºá¤Ë¼ê¤òÀ÷¤á¤Ê¤¬¤é¤âÉ×¤È2¿Í¤Ç²ÈÂ²¤Î´íµ¡¤ò·üÌ¿¤Ë¾è¤ê±Û¤¨¤è¤¦¤È¤·¤¿ºÊ¤ò±é¤¸¤Æ¹âÉ¾²Á¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î°ÂÃ£¤¬¡¢º£ÅÙ¤ÏÍ§¿Í¤¿¤Á¤È¶¦ËÅ¤·¤ÆÉ×¤òÁÀ¤¦Â¦¤ò±é¤¸¤ë¤Û¤«¡¢ÁêÉð¤È°ë»³¤¬¤¢¤Þ¤ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë¤Ê¤¤¡ÖÉ×¤Ë¼ê¤ò¤«¤±¤ëºÊ¡×Ìò¤Ç¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¡£¤Ê¤ª¡¢ÁêÉð¤ÏËÜºî¤¬¥Æ¥ìÅì¥É¥é¥Þ½é¼ç±é¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤ë3¿Í¤ÎÉ×Ìò¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ËãÌð¤ÎÉ×¡¦¹ÃËÜ¸÷Çî¤òÃÝºâµ±Ç·½õ¡¢Íþ»Ò¤ÎÉ×¡¦²Ã²ìÈþ¹°µ£¤ò¹â¶¶¸÷¿Ã¡¢Í§Î¤¹á¤ÎÉ×¡¦ºçÅ¯Ìé¤òÄÍËÜ¹â»Ë¤¬±é¤¸¤ë¡£
¢£¡ØÇÈ¤¦¤é¤é¤«¤Ë¡¢¤á¤ª¤ÈÆüÏÂ¡Ù
¡¡¼¡¤Ë¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢Ë§º¬µþ»Ò¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢ËÜÅÄ¶ÁÌð¤¬¶¦±é¤¹¤ë4·î24Æü¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¡ØÇÈ¤¦¤é¤é¤«¤Ë¡¢¤á¤ª¤ÈÆüÏÂ¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¿Ëè½µÌÚÍË22»þ¡Ë¤À¡£
¡¡À¾¹á¤Ï¤Á¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾Ì¡²è¡ÊÌ¡²è¥¢¥×¥ê¡Ö¥³¥ß¥Ã¥¯DAYS¡×Ï¢ºÜÃæ¡Ë¤ò¼Â¼Ì²½¤¹¤ëËÜºî¤Ï¡¢¾¼ÏÂ11Ç¯¤òÉñÂæ¤Ë¸òºÝ¥¼¥íÆüº§¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡¢»õ¤¬¤æ¤¯¤â°¦¤é¤·¤¤¡È¿·º§É×ÉØ¤Î´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤»þ´Ö¡É¤òÃúÇ«¤ËÉÁ¤¤¤¿¥Ï¡¼¥È¥Õ¥ë¡¦¾¼ÏÂ¿·º§¥é¥Ö¥³¥á¡£
¡¡¼ç¿Í¸ø¤Î¹¾Ã¼¤Ê¤ÄÈþ¡ÊË§º¬¡Ë¤Ï¡¢ºùºé¤¯½Õ¤Îµ¨Àá¡¢ÆÍÁ³Éñ¤¤¹þ¤ó¤À±ïÃÌ¤«¤éÄë¹ñ³¤·³¤Ë¶Ð¤á¤ë¹¾Ã¼Âí¾»¡ÊËÜÅÄ¡Ë¤Èº§Ìó¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤·¤«¤··ëº§¼°ÅöÆü¡¢Âí¾»¤¬»Å»ö¤Î¤¿¤áÍè¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢Ã¶ÆáÉÔºß¤È¤¤¤¦ÇÈÍð¤ÎËë³«¤±¤«¤é·ëº§À¸³è¤Ï»Ï¤Þ¤ë¡£·ÈÂÓÅÅÏÃ¤â¤Ê¤¤»þÂå¡¢ÀïÁ°ÆüËÜ¤ÇÊë¤é¤¹Îø°¦¤ËÉÔ´·¤ì¤ÊÃË½÷2¿Í¤Î·ëº§¤«¤é»Ï¤Þ¤ëÎø¡¢½é¡¹¤·¤¯¤â¤¸¤ì¤Ã¤¿¤¤É×ÉØÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ç²¿µ¤¤Ê¤¤Æü¾ï¤«¤é¹¬¤»¤ä°¦¤ª¤·¤µ¤ò´¶¤¸¡¢¾¯¤·¤º¤Äµ÷Î¥¤ò½Ì¤á¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¸«¤ë¤«¤é¤ËÉÔ²º¤Ê¡ØÉ×¤è¡¢»à¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Ê¤¤¤«¡Ù¤ÈÂÇ¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¡¢ËÜºî¤ÏÉ×ÉØ¤Î½ã°¦¤òÉÁ¤¤¤¿¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¡£½µ¤Î¸åÈ¾¡¢°ìÈÖÈè¤ì¤Æ¤¯¤ëÌÚÍËÆü¤Ë¿´¤¬Ìþ¤ä¤µ¤ì¤ë¥Ô¥å¥¢¤ÊºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡£
¡¡¼ç±é¤ÎË§º¬¤Ï¡¢¸¦½¤°å¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò±é¤¸¤¿¡Ø¤Þ¤É¤«26ºÐ¡¢¸¦½¤°å¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤ËÂ³¤¡¢¥¡¼¶É¤ÎÏ¢¥É¥é¤Ë2¥¯¡¼¥ëÏ¢Â³¤Ç¼ç±é¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤¤¤è¤¤¤è±ß½ÏÌ£¤òÁý¤·¤Æ¤¤¿¡£ÂÐ¤¹¤ëÉ×Ìò¤Ï¡¢¡ÖÃË»Ò¹âÀ¸¥ß¥¹¥¿¡¼¥³¥ó2016¡×¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿ËÜÅÄ¶ÁÌð¡£ºòÇ¯¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¸×¤ËÍã¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¤Û¤«¡Ë¤Ø¤Î½Ð±é¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤Û¤«¡¢º£·î¤«¤é¤Ï¾ðÊó¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ø²¦ÍÍ¤Î¥Ö¥é¥ó¥Á¡Ù¡ÊTBS·Ï¡¿Ëè½µÅÚÍË9»þ30Ê¬¡Ë¤Î¿·¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ë·è¤Þ¤ë¤Ê¤É¡¢º£ÇÈ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ëËÜÅÄ¤¬¡¢Ë§º¬¤È¤ÎÉ×ÉØÌò¤Ç¿·¤¿¤ÊÌ¥ÎÏ¤òÊü¤Á¡¢°ìÌö¤½¤ÎÌ¾¤òÃÎ¤é¤·¤á¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¢£¡ØÈà½÷¤¬¤½¤ì¤â°¦¤È¸Æ¤Ö¤Ê¤é¡Ù
¡¡3ËÜÌÜ¤Ë¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢·ª»³ÀéÌÀ¤¬¼ç±é¤·¡¢°ËÆ£·òÂÀÏº¡¢Kis¡¾My¡¾Ft2¤ÎÀé²ì·ò±Ê¡¢´Ý»³ÃÒ¸Ê¤¬¶¦±é¤¹¤ë¡ØÈà½÷¤¬¤½¤ì¤â°¦¤È¸Æ¤Ö¤Ê¤é¡Ù¡ÊÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡¦ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¿Ëè½µÌÚÍË23»þ59Ê¬¡Ë¤À¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¥¹¥Ñ¥¤¥·¡¼¤Ç¥¹¥¦¥£¡¼¥È¤Ê¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£¸¶ºî¤Ï¡¢°ìÌÚ¤±¤¤¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾¾®Àâ¡Ê¸¸Åß¼ËÊ¸¸Ë¡Ë¤À¡£¡È¥Ý¥ê¥¢¥â¥ê¡¼¡ÊÊ£¿ôÎø°¦¡Ë¡É¤ò´Ó¤¯¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦¿åÌî°ËËã¡Ê·ª»³¡Ë¤È¡¢Âç³Ø±¡À¸¤Î¾®¿¹É¹±«¡Ê°ËÆ£¡Ë¡¢É÷´ÖÅþ¡Ê´Ý»³¡Ë¤È¶õµ×ÊÝ°¡É×¡ÊÀé²ì¡Ë¤é3¿Í¤ÎÎø¿Í¤È¤ÎÊª¸ì¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡ËÜºî¤¬ÉÁ¤¯¤Î¤Ï¡¢Éâµ¤¤Ç¤âÉÔÎÑ¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢À¤¤Ë¤âÄÁ¤·¤¤¡È¥Ý¥ê¥¢¥â¥ê¡¼¡É¡ÊÊ£¿ôÎø°¦¡Ë¡£¶áÇ¯¤Ï¡Ö°ìÉ×Â¿ºÊ¡×¤ò¼è¤êÁÈ¤à²ÈÄí¤¬¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ë¤³¤È¤âÄÁ¤·¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¥Ý¥ê¥¢¥â¥ê¡¼¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤ËÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤ÏÃíÌÜ¤À¡£
¡¡ºòÇ¯40ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿·ª»³¤¬±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦°ËËã¡Ê¤¤¤Þ¡Ë¤Ï¡¢¹â¹»À¸¤ÎÌ¼¤ò°é¤Æ¤ë¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤Ç¡¢¾®Àâ¤ÎÁÞ³¨²è²È¤È¤¤¤¦Ìò¤É¤³¤í¡£10Âå¤À¤Ã¤¿¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö»þ¤«¤é¤º¤Ã¤È¡ÖÍÅ±ð¡×¤È¤¤¤¦·ÁÍÆ¤¬¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤À¤Ã¤¿·ª»³¤¬¡¢3¿Í¤ÎÃË¤¿¤Á¤ÈÎø°¦¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤½¤ÎÍÅ±ð¤µ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÊÌòÊÁ¤ò¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë±é¤¸¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤ÎÎø¿Í3¿Í¤â¸ÄÀÇÉ¤¾¤í¤¤¡£Â¿ºÌ¤ÊºîÉÊ¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê±éµ»¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¿°ËÆ£·òÂÀÏº¤Ë¡¢ºòÇ¯¤Ï¼ç±é¥É¥é¥Þ¡Ø°¦¿ÍÅ¾À¸ ¡½¥µ¥ìºÊ¤Ï»à¤ó¤À¸å¤ËÉü½²¤¹¤ë¡½¡Ù¡ÊMBS¡Ë¤Ç¡ÈºÇ¶¸¤Î¥²¥¹É×¡ÉÌò¤Î²ø±é¤¬¸÷¤Ã¤¿Àé²ì·ò±Ê¡¢¤µ¤é¤ËÌ¾¥Ð¥¤¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤È¤·¤Æ¿ôÂ¿¤¯¤Î¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¿´Ý»³ÃÒ¸Ê¡£°ËÆ£¤¬27ºÐ¡¢Àé²ì¤¬34ºÐ¡¢´Ý»³¤¬50ºÐ¤È¡¢3¿Í¤ÎÇ¯Îð¤¬Î¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¶½Ì£¿¼¤¤¡£
¡¡¡ØÉ×¤è¡¢»à¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Ê¤¤¤«¡Ù¤Ï¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¤Ë¤Æ4·î7Æü¤è¤êËè½µ·îÍË23»þ6Ê¬ÊüÁ÷¡£¡ØÇÈ¤¦¤é¤é¤«¤Ë¡¢¤á¤ª¤ÈÆüÏÂ¡Ù¤Ï¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ë¤Æ4·î24Æü¤è¤êËè½µÌÚÍË22»þÊüÁ÷¡£¡ØÈà½÷¤¬¤½¤ì¤â°¦¤È¸Æ¤Ö¤Ê¤é¡Ù¤Ï¡¢ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡¦ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ë¤ÆËè½µÌÚÍË23»þ59Ê¬ÊüÁ÷¡£