¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÈãÉ¾¡Ö½÷»Ò¥¢¥Ê¡×¤Î¸Æ¾Î¤ä¡È½Ü¡É¤ËÀÐÅÄ·ò»á¤¬ÌäÂêÄóµ¯¡¡ÃæµïÀµ¹»á¡ÖÀ²Ã³²¡×Êó¹ð½ñ¤Ç
¥Ë¥å¡¼¥¹²òÀâ¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖThe HEADLINE¡×ÊÔ½¸Ä¹¤Î¥¤¥·¥±¥ó¤³¤ÈÀÐÅÄ·ò»á¤¬¡¢5ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÈÖÁÈ¤ò¼«¸Ê¸¡¾Ú¤¹¤ëÈÖÁÈ¡Ö½µ´©¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÈãÉ¾¡×¡ÊÅÚÍË¸áÁ°5»þ30Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÃæµïÀµ¹»á¡Ê52¡Ë¤Ë¤è¤ë¡¢Åö»þ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓºßÀÒ¤Î½÷À¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê½÷ÀA¡Ë¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÎÀË½ÎÏ¤òÇ§Äê¤·¤¿¡¢Âè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤ÎÄ´ººÊó¹ð½ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ä¸«¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤ÏÅÏÊÕÏÂÍÎ¡¢ÀÆÆ£Éñ»Ò¤ÎÎ¾¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¿Ê¹Ô¡£ËÁÆ¬¤Ç¤ÏÅÏÊÕ¥¢¥Ê¤«¤é¡Öº£Æü¤ÏÍ½Äê¤òÊÑ¹¹¤·¤Æ¡¢º£½µ¸øÉ½¤µ¤ì¤¿¡¢Âè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤Ë¤è¤ë¡¢¸µ¥¿¥ì¥ó¥ÈÃæµïÀµ¹»á¤Î½÷À¥È¥é¥Ö¥ë¤Ê¤É¡¢°ìÏ¢¤ÎÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÄ´ººÊó¹ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸¡¾Ú¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£ÅÏÊÕ¥¢¥Ê¤Ï¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö°ìÈÌ¼Ò°÷¤Ç¤¢¤ë½÷À¡¢°ìÊý¤ÇÃøÌ¾¤Ê¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç¤¢¤ëÃæµï»á¡¢¤³¤Î°µÅÝÅª¤Ê¸¢ÎÏº¹¡£¤³¤ì¤âº£²ó¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ÀµÚ¡£»ëÄ°¼Ô¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿¡Ö½÷À¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¡¢¤¤¤Ä¤â¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Îµ¤Ê¬¤äÅÔ¹ç¤Ç»ØÌ¾¤¹¤ë¤Î¤ò²þÁ±¤¹¤ë¤Ù¤¡×¤È¤Î°Õ¸«¤â¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£
ÀÐÅÄ»á¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡Ø½÷»Ò¥¢¥Ê¡Ù¡Ä½÷À¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¤³¤È¤ò¡Ø½÷»Ò¥¢¥Ê¡Ù¤ÈÄ¹¤é¤¯¸À¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¤ä¤Ï¤êÆüËÜ¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤¬ºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤Ç¤â¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¤Í¡£½÷À¤Ï¡¢¥á¥¤¥ó¤ÎÇ¯Ä¹¤ÎÃËÀ¤Î»Ê²ñ¼Ô¤ÎÎÙ¤Ç¡Ø¤¦¤ó¤¦¤ó¡Ù¤¦¤Ê¤º¤¤¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ª¤¯¤â¤Î¤À¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢¼ã¤¤´Ö¤Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤Ë½Ð¤ÆÀÑ¶ËÅª¤ËÏÃ¤ò¤·¤Æ¡¢¤¢¤ë¼ï¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤è¤¦¤Ë°·¤ï¤ì¤ë¤Ù¤¤À¡¢¤³¤¦¤¤¤¦µ¬ÈÏ¤¬¤º¤Ã¤ÈÂ³¤¤¤Æ¤¤¿¡×¤È»ØÅ¦¡£¡Ö¤·¤«¤â¡¢¤½¤Î¿Í¤¬Îã¤¨¤Ð30ºÐ¤òÄ¶¤¨¤¿»þ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¡È½Ü¡É¤È¤¤¤¦¸À¤¤Êý¤ò¤¢¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¹¤¬¡Ø¡È½Ü¡É¤Ï²á¤®¤¿¤Î¤ÇÎ¢Êý¤Ë²ó¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¡£¤³¤ì¤¬²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢°ì¿Í¤Î½÷À¡¢°ì¿Í¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤È¤·¤Æ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÀÑ¤ßÊý¤È¤·¤ÆÂÅÅö¤Ê¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡¢¤³¤Î´ü¤ËµÚ¤ó¤Ç¤â¡¢¤¢¤Þ¤ê³§¤µ¤ó¡¢ÀµÌÌ¤«¤éµÄÏÀ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÃÇ¤¸¤¿¡£