¡Ö¥ª¥¦¥±¥¤¥¦¥§¥¤¥ô¡×¸µ¼ÒÄ¹¤é¤òºßÂðµ¯ÁÊ¡¡¼«¼Ò³ô¤òÉÔÀµ¼èÆÀ¤«¡¡ÅìµþÃÏ¸¡ÆÃÁÜÉô
¡¡¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥µ¥¤¥È¤Î±¿±Ä¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦²ñ¼Ò¤Î¸µÌò°÷¤é¤¬¡¢Ë¡Î§¤ÇµÁÌ³ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¼êÂ³¤¤ò¼è¤é¤º¤Ë¼«¼Ò³ô¤òÉÔÀµ¤Ë¼èÆÀ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ÅìµþÃÏ¸¡ÆÃÁÜÉô¤ËºßÂðµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥ª¥¦¥±¥¤¥¦¥§¥¤¥ô¸µ¼èÄùÌò¡¡ÌîºêÀµÆÁÈï¹ð
¡Ö¡ÊQ.¥ª¥¦¥±¥¤¥¦¥§¥¤¥ô¤Î·ï¤ÇÁÜºº¡¦Ä´ºº¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ë¡Ä¡×
¡Ö¡ÊQ.°ãË¡À¤ÎÇ§¼±¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡Ë¤Ê¤ó¤ÎÏÃ¤À¤«¡Ä¤È¤Ë¤«¤¯¤ä¤á¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡×
¡¡²ñ¼ÒË¡°ãÈ¿¤Îºá¤ÇÅìµþÃÏ¸¡ÆÃÁÜÉô¤ËºßÂðµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥ª¥¦¥±¥¤¥¦¥§¥¤¥ô¡×¤Î¸µ¼ÒÄ¹¤ÎÊ¡ÅÄÆ»É×Èï¹ð¡Ê53¡Ë¤È¸µ¼èÄùÌò¤ÎÌîºêÀµÆÁÈï¹ð¡Ê55¡Ë¤Î¤Û¤«¡¢¸µ¸øÇ§²ñ·×»Î¤Îº´µ×´Ö¾»ÊÈï¹ð¡Ê53¡Ë¤Ç¤¹¡£
¡¡Ê¡ÅÄÈï¹ð¤é¤Ï¡¢2022Ç¯1·î¾å½Ü¤Ë²ñ¼ÒË¡¤ÇÄê¤á¤ë¼êÂ³¤¤ò¼è¤é¤º¤Ë¥ª¥¦¥±¥¤¥¦¥§¥¤¥ô¤Î³ô¼ç¤«¤é¡¢¼«¼Ò³ô¤ª¤è¤½94Ëü³ô¤ò²ñ¼Ò¤Î»ñ¶â¤ª¤è¤½8²¯±ß¤ÇÉÔÀµ¤Ë¼èÆÀ¤·¤¿ºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¼èÄùÌò²ñ¤Î·èµÄ¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡º´µ×´ÖÈï¹ð¤Ï¥ª¥¦¥±¥¤¥¦¥§¥¤¥ô¤Î³ô¤ò½ä¤ê¡¢¥¤¥ó¥µ¥¤¥À¡¼¼è°ú¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤·¤ÆÂáÊá¡¦µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ª¥¦¥±¥¤¥¦¥§¥¤¥ô¸µ¼èÄùÌò¡¡ÌîºêÀµÆÁÈï¹ð
¡Ö¡ÊQ.¥ª¥¦¥±¥¤¥¦¥§¥¤¥ô¤Î·ï¤ÇÁÜºº¡¦Ä´ºº¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ë¡Ä¡×
¡Ö¡ÊQ.°ãË¡À¤ÎÇ§¼±¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡Ë¤Ê¤ó¤ÎÏÃ¤À¤«¡Ä¤È¤Ë¤«¤¯¤ä¤á¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡×
¡¡²ñ¼ÒË¡°ãÈ¿¤Îºá¤ÇÅìµþÃÏ¸¡ÆÃÁÜÉô¤ËºßÂðµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥ª¥¦¥±¥¤¥¦¥§¥¤¥ô¡×¤Î¸µ¼ÒÄ¹¤ÎÊ¡ÅÄÆ»É×Èï¹ð¡Ê53¡Ë¤È¸µ¼èÄùÌò¤ÎÌîºêÀµÆÁÈï¹ð¡Ê55¡Ë¤Î¤Û¤«¡¢¸µ¸øÇ§²ñ·×»Î¤Îº´µ×´Ö¾»ÊÈï¹ð¡Ê53¡Ë¤Ç¤¹¡£
¡¡Ê¡ÅÄÈï¹ð¤é¤Ï¡¢2022Ç¯1·î¾å½Ü¤Ë²ñ¼ÒË¡¤ÇÄê¤á¤ë¼êÂ³¤¤ò¼è¤é¤º¤Ë¥ª¥¦¥±¥¤¥¦¥§¥¤¥ô¤Î³ô¼ç¤«¤é¡¢¼«¼Ò³ô¤ª¤è¤½94Ëü³ô¤ò²ñ¼Ò¤Î»ñ¶â¤ª¤è¤½8²¯±ß¤ÇÉÔÀµ¤Ë¼èÆÀ¤·¤¿ºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¼èÄùÌò²ñ¤Î·èµÄ¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡º´µ×´ÖÈï¹ð¤Ï¥ª¥¦¥±¥¤¥¦¥§¥¤¥ô¤Î³ô¤ò½ä¤ê¡¢¥¤¥ó¥µ¥¤¥À¡¼¼è°ú¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤·¤ÆÂáÊá¡¦µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£