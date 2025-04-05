Áë¤ò¸«¤Ä¤á¤ë¹õÇ¤¬Èþ¤·¤¹¤®¤ë¡Ä¡Ä¡ª²£´é¤ò¼Ì¤·¤¿1Ëç¤¬¤Þ¤ë¤Ç±Ç²è¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼
¡¡¤½¤Î¤Þ¤Þ±Ç²è¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤Ç¤¤½¤¦¤Ê¤Û¤É¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿²£´é¤Ç¤¹¡£
¡¡¹õÇ¤Î½÷¤Î»Ò¤Ä¤¯¤Í¤Á¤ã¤ó¤Î¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë²Ä°¦¤¹¤®¤ë²£´é¤ò¥¢¥Ã¥×¤Ç¤È¤é¤¨¤¿²èÁü¤¬¡¢ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦¤µ¤é¤Ë¾Ü¤·¤¤¸µ¤Îµ»ö¤Ï¤³¤Á¤é¡Û
¡¡»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤¬¤³¤Î¤Û¤ÉX¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¡¢¤Ä¤¯¤Í¤Á¤ã¤ó¤Î²£´é¡£¥¢¥Ã¥×¤Ç»£¤é¤ì¤¿¤³¤Î1Ëç¤Ï¡¢´Ý¤¯³ê¤é¤«¤ÊÌÜ¤ä¡¢Èþ¤·¤¤ÎØ³ÔÀþ¤¬¸«»ö¤ËÀÚ¤ê¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹õ¤¤ÌÓÊÂ¤ß¤È¡¢Çò¤¤ÇØ·Ê¤È¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤âåºÎï¤Ç¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ²¿¤«¤Î±Ç²è¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤Æ»È¤¨¤½¤¦¤Ê¤Û¤É¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¼Ì¿¿¤Ï¡¢Áë¤Î³°¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤¯¤Í¤Á¤ã¤ó¤Î¡¢¤Õ¤È¤·¤¿½Ö´Ö¤ò¤È¤é¤¨¤¿¤â¤Î¡£Ë¾±ó¥ì¥ó¥º¤òÍÑ¤¤¡¢2m¤Û¤ÉÎ¥¤ì¤¿°ÌÃÖ¤«¤é¥¢¥Ã¥×¤Ç»£±Æ¤·¤¿¤Î¤À¤½¤¦¡£
¡¡»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤Ä¤¯¤Í¤Á¤ã¤ó¤Î»ëÀþ¤ÎÀè¤Ë¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Ä»¡£Áë¤Î³°¤¬Èª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤è¤¯¾®Ä»¤¬Èô¤ó¤Ç¤¯¤ë¤¿¤á¡¢¤Ä¤¯¤Í¤Á¤ã¤ó¤Ï¤µ¤¨¤º¤ê¤ä±©¤Ð¤¿¤¤ËÈ¿±þ¤·¤Æ¡¢³°¤òÄ¯¤á¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤À¤È¤«¡£
¡¡¤Ä¤Þ¤ê¤Ä¤¯¤Í¤Á¤ã¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï²¿µ¤¤Ê¤¤Æü¾ï¤Î»ÅÁð¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¬¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â¸«»ö¤Ê1Ëç¤ËÉ½¸½¤µ¤ì¤ë¤È¤Ï¡£»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Î¥«¥á¥é¤ÎÏÓ¤â¤µ¤ë¤³¤È¤Ê¤¬¤é¡¢¤Ä¤¯¤Í¤Á¤ã¤ó¤¬Èë¤á¤ë¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤Ë¤â¶Ã¤¤Ç¤¹¡£
¡¡Åê¹Æ¤Ë¤Æ¡ÖÇ¤Î²£´é¤«¤ï¤¤¤¤¤è¤Í¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤É¤³¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡¢¤È¤¦¤«¤¬¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¿¿²£¤«¤é¸«¤¿»þ¤ÎÆ·¤¬Æ©ÌÀ¤Ç¥¬¥é¥¹¶Ì¤Î¤è¤¦¤ËÆ©¤ÄÌ¤Ã¤Æ¸«¤¨¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£Æ·¤ÏÈþ¤·¤¤¡ª¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿²£´é¤ÎÉ¡¶Ú¤«¤é¸ý¤Ë¤«¤±¤Æ¤Î¥é¥¤¥ó¤Ï¤È¤Ã¤Æ¤â¤«¤ï¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¡Ë
¡¡Ç®°Õ¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÊÊÖÅú¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢É®¼Ô¤â·ã¤·¤¯Æ±°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ä¤¯¤Í¤Á¤ã¤ó¤Î²£´é¡¢Èþ¤·¤µ¤È²Ä°¦¤µ¤¬°ãÏÂ´¶¤Ê¤¯Æ±µï¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡¡ËÜÅö¤ËÁÇÅ¨¤ÊÇ¤Á¤ã¤ó¤Ç¤¹¡£
Ç¤Î²£´é¤«¤ï¤¤¤¤¤è¤Í¡£#Ç #¹õÇ pic.twitter.com/Fqm7s9WQzO
— ¹õÇ¤Ä¤¯¤Í¤Á¤ã¤óÂÀ¤·¤Ã¤Ý (@oreo_blackcat) March 29, 2025
¡ãµ»ö²½¶¨ÎÏ¡ä
¡Ö¹õÇ¤Ä¤¯¤Í¤Á¤ã¤óÂÀ¤·¤Ã¤Ý¡×¤µ¤ó¡Ê@oreo_blackcat¡Ë
¡Ê¥è¥·¥¯¥é¥ß¥¯¡ËPublisher By ¤ª¤¿¤¯¤Þ·ÐºÑ¿·Ê¹ | Edited By YoshikuraMiku | µ»ö¸µURL https://otakuma.net/archives/2025040501.html