¸ÄÀÅª¤À¤È»×¤¦¡Ö¶áµ¦ÃÏÊý¤Î¿ÞÊÁÆþ¤ê¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥×¥ì¡¼¥È¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¡ª ¼¢²ì¡ÖÈüÇÊ¸Ð¡×¤òÍÞ¤¨¤¿1°Ì¤Ï¡©
All About ¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô¤Ï3·î26¡Á28Æü¤Î´ü´Ö¤Ç¡¢Á´¹ñ20¡Á60Âå¤ÎÃË½÷201¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡ÖÃÏÊýÈÇ¿ÞÊÁÆþ¤ê¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥×¥ì¡¼¥È¡Ê¶áµ¦¡¦Ãæ¹ñÃÏÊý¡Ë¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¤½¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¸ÄÀÅª¤À¤È»×¤¦¡Ö¶áµ¦ÃÏÊý¤Î¿ÞÊÁÆþ¤ê¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥×¥ì¡¼¥È¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú5°Ì¤Þ¤Ç¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°·ë²Ì¤ò¸«¤ë¡Û
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÆüËÜ¹ñÆâ¤ÇÍ£°ìÌµÆó¤ÎÂ¸ºß¤À¤«¤é¡×¡Ê40ÂåÃËÀ¡¿Ê¼¸Ë¸©¡Ë¡¢¡Ö¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ê¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÅÚÃÏ¤½¤Î¤â¤Î¤À¤«¤é¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿ÆàÎÉ¸©¡Ë¡¢¡Ö¼¢²ì¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤À¤È»×¤¦¡×¡Ê20Âå½÷À¡¿Ê¡²¬¸©¡Ë¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥Æ¥¥¹¥¿¥¤¥ëÊÁ¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Æ¸ÄÀÅª¤À¤Ê¤È»×¤¦¡×¡Ê50Âå½÷À¡¿Ê¡Åç¸©¡Ë¡¢¡Ö¸ÅÊ¯¤ÈÁ´ÂÎ¤Î¿§¹ç¤¤¤¬½Â¤¯¤Æ¸ÄÀÅª¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê60Âå½÷À¡¿¼¢²ì¸©¡Ë¡¢¡ÖÀþ²è¤Ç¤ÎÉ½¸½¤È¿§¹ç¤¤¤¬¥ì¥È¥í¤ÇåºÎï¤À¤È»×¤Ã¤¿¡×¡Ê20Âå½÷À¡¿°¦É²¸©¡Ë¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨²óÅú¼Ô¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¤Ç¤¹
¤³¤Îµ»ö¤ÎÉ®¼Ô¡§Ê¡Åç ¤æ¤ ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
¥¢¥Ë¥á¤äÌ¡²è¤Î¥ì¥Ó¥å¡¼¡¢¥¨¥ó¥¿¥á¥È¥Ô¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤É¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥ª¡¼¥ë¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç¼¹É®Ãæ¤Î¥é¥¤¥¿¡¼¡£»þ¡¹¡¢Å¹ÊÞ¼èºà¤Ê¤É¤Î¥ê¥Ý¡¼¥Èµ»ö¤âÃ´Åö¡£All About¤ª¤è¤ÓAll About ¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¤Î¥é¥¤¥¿¡¼Îò¤Ï6Ç¯¡£
(Ê¸:Ê¡Åç ¤æ¤)
¡Ú5°Ì¤Þ¤Ç¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°·ë²Ì¤ò¸«¤ë¡Û
2°Ì¡§¼¢²ì¡Ê¼¢²ì¸©¡Ë¡¿ÈüÇÊ¸Ð¡¿50É¼2°Ì¤Ï¡¢¼¢²ì¡Ê¼¢²ì¸©¡Ë¤Î¡ÖÈüÇÊ¸Ð¡×¡£¼¢²ì¸©¤Ï¡¢É§º¬¾ë¤äÈæ±Ã»³±äÎñ»û¡Ê¤Ò¤¨¤¤¤¶¤ó¤¨¤ó¤ê¤ã¤¯¤¸¡Ë¤Ê¤É¿ô¡¹¤ÎÌ¾½ê¤¬¤¢¤ëÃæ¤Ç¤â¡¢¸©ÅÚ¤ÎÌó6Ê¬¤Î1¤òÀê¤á¤ëÈüÇÊ¸Ð¤ÏºÇÂç¤ÎÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÈüÇÊ¸Ð¤Î¸ÐÌÌ¤ËÉâ¤«¤ÖÅç¤òÃ¸¤¤¿§Ä´¤ÇÉÁ¤¡¢¸©¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¥Þ¡¼¥¯¡Ö¥Þ¥¶¡¼¥ì¥¤¥¯¡×¤Î¥í¥´¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1°Ì¡§ºæ¡ÊÂçºåÉÜ¡Ë¡¿É´ÀåÄ»¤È¸ÅÊ¯¡¿85É¼1°Ì¤Ï¡¢ºæ¡ÊÂçºåÉÜ¡Ë¤Î¡ÖÉ´ÀåÄ»¤È¸ÅÊ¯¡×¡£2023Ç¯5·î¤«¤é¸òÉÕ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºæ»ÔÆâ¤Ë¤¢¤ëÈþ½Ñ´Û¡Öºæ ¥¢¥ë¥Õ¥©¥ó¥¹¡¦¥ß¥å¥·¥ã´Û¡×¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡¢ºæ»Ô¤ÎÄ»¡ÖÉ´ÀåÄ»¡Ê¤â¤º¡Ë¡×¡¢»Ô¤Î²ÖÌÚ¡Ö¥Ä¥Ä¥¸¡×¡¢Îò»Ë°ä»º¡ÖÉ´ÀåÄ»¸ÅÊ¯·²¡×¤Ê¤É¤¬¡¢¥ß¥å¥·¥ã¤Î²èÉ÷¡¦¥¢¡¼¥ëŽ¥¥Ì¡¼¥ô¥©¡¼Ä´¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¥ì¥È¥í¤Ê¿§ºÌ¤ÇÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥Æ¥¥¹¥¿¥¤¥ëÊÁ¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Æ¸ÄÀÅª¤À¤Ê¤È»×¤¦¡×¡Ê50Âå½÷À¡¿Ê¡Åç¸©¡Ë¡¢¡Ö¸ÅÊ¯¤ÈÁ´ÂÎ¤Î¿§¹ç¤¤¤¬½Â¤¯¤Æ¸ÄÀÅª¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê60Âå½÷À¡¿¼¢²ì¸©¡Ë¡¢¡ÖÀþ²è¤Ç¤ÎÉ½¸½¤È¿§¹ç¤¤¤¬¥ì¥È¥í¤ÇåºÎï¤À¤È»×¤Ã¤¿¡×¡Ê20Âå½÷À¡¿°¦É²¸©¡Ë¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨²óÅú¼Ô¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¤Ç¤¹
¤³¤Îµ»ö¤ÎÉ®¼Ô¡§Ê¡Åç ¤æ¤ ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
¥¢¥Ë¥á¤äÌ¡²è¤Î¥ì¥Ó¥å¡¼¡¢¥¨¥ó¥¿¥á¥È¥Ô¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤É¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥ª¡¼¥ë¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç¼¹É®Ãæ¤Î¥é¥¤¥¿¡¼¡£»þ¡¹¡¢Å¹ÊÞ¼èºà¤Ê¤É¤Î¥ê¥Ý¡¼¥Èµ»ö¤âÃ´Åö¡£All About¤ª¤è¤ÓAll About ¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¤Î¥é¥¤¥¿¡¼Îò¤Ï6Ç¯¡£
(Ê¸:Ê¡Åç ¤æ¤)