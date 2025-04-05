¡È¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Î¥Þ¡¼¥Á¡É¤Ë¤Ï¡Ö»à¡×¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡© Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤ÇºÆÃíÌÜ¡¢¤ä¤Ê¤»»á¤ÎÀ¸³¶¤òÄôµ×Èþ»Ò¤¬¸ì¤ë¡Ú¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Û
¤³¤Îµ»ö¤Î²èÁü¤ò¸«¤ë
3·î31Æü¡Ê·î¡Ë¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ëÄ«¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¡£¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤ÎÀ¸¤ß¤Î¿Æ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·»á¤Î±üÍÍ¡¦¾®¾¾Äª¤µ¤ó¤ò¼ç¿Í¸ø¤Ë¤·¤¿Êª¸ì¤À¡£¤ä¤Ê¤»»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Î´é¤ò¤ªÊ¢¤¬¶õ¤«¤»¤¿¿Í¤ËÊ¬¤±Í¿¤¨¤ë¥Ò¡¼¥í¡¼¡¦¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤ò»×¤¤¤Ä¤¤¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¼«¿È¤ÎÀïÁèÂÎ¸³¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¡Ö»°±Û¤Ç¸½ºß¤â»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÊñÁõ»æ¤Ë½ñ¤«¤ì¤¿É®µÂÎ¤Ï¤ä¤Ê¤»»á¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¡Ä¡Ä¡×¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î°ïÏÃ¤¬»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·³¨ËÜºî²È¤È¤·¤Æ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Â¿ÊýÌÌ¤Ç³èÌö¤·¤¿¤ä¤Ê¤»»á¤Ë¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬Â¿¿ô¤¢¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¤ä¤Ê¤»»á¤ÎÈ¾À¸¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¤Î¤¬¡Ø¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤ÎÀ¸³¶ ¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤È¤Ü¤¯¡Ù¡ÊÊ¸éº½Õ½©¡Ë¤À¡£
¡¡¤ä¤Ê¤»»á¤¬ÊÔ½¸Ä¹¤òÌ³¤á¤¿»¨»ï¡Ø»í¤È¥á¥ë¥Ø¥ó¡Ù¤ÇÆ¯¤¡¢ÈÕÇ¯¤Þ¤Ç¿Æ¸ò¤¬¤¢¤Ã¤¿¾å¤Ë¡¢¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤ÎµÓËÜ²È¡¦Ãæ±à¥ß¥Û»á¤È¤â¸òÎ®¤Î¤¢¤ëÄôµ×Èþ»Ò»á¤Ë¤è¤ëËÜÃø¡£Áá¤¯¤ËÉã¤òË´¤¯¤·Êì¤ÈÊÌ¤ì¤ÆÊë¤é¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¼ä¤·¤µ¤«¤é¡¢»Å»ö¤¬½çÄ´¤ËÉñ¤¤¹þ¤à¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤âÂ³¤¯¼«Ê¬¤ÎºÍÇ½¤Ø¤Î³ëÆ£¤Þ¤Ç¡¢¤ä¤Ê¤»»á¤ÎÀ¸³¶¤¬Ç»Ì©¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿ËÜºî¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¼¹É®¤µ¤ì¤¿¤Î¤«¡£¡ÖÅÜ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ò¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¸Á°¤Î¤ä¤Ê¤»»á¤Î¿ÍÊÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â»Ç¤Ã¤¿¡£
¢£¡È¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Î¥Þ¡¼¥Á¡É¤Î²Î»ì¤ÏÊÑ¹¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡¡²Î»ì¤Ë¹þ¤á¤¿¤ä¤Ê¤»»á¤ÎÁÛ¤¤
¡½¡½¤Þ¤º¤³¤ÎËÜ¤ò½ñ¤³¤¦¤È»×¤Ã¤¿·Ð°Þ¤«¤é¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡»ä¤Ï¤ä¤Ê¤»ÀèÀ¸¤ÎÅÁµ¤ò°ÊÁ°¤Ë¤â°ìÅÙ¡¢¥¸¥å¥Ë¥¢¸þ¤±¤Ë½ÐÈÇ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡Ê¡ØÍ¦µ¤¤Î²Ö¤¬¤Ò¤é¤¯¤È¤: ¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤È¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤ÎÊª¸ì¡Ù¡Ô¥Õ¥ì¡¼¥Ù¥ë´Û¡Õ¡Ë¡£¤³¤Î»þ¤Ï¡¢ÀèÀ¸¤¬Ë´¤¯¤Ê¤é¤ì¤¿Ä¾¸å¤¯¤é¤¤¤Ë¡Ö¤ä¤Ê¤»ÀèÀ¸¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈNHK¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤´°ì½ï¤·¤¿ÊÔ½¸¼Ô¤ÎÊý¤Ë¡Ö»Ò¤É¤â¸þ¤±¤ÎÅÁµ¤ò½ñ¤¤Þ¤»¤ó¤«¡×¤È¤ªÍ¶¤¤¤¤¤¿¤À¤¡Ö¤½¤¦¤¤¤¨¤ÐÀèÀ¸¤È¤ÏÄ¹¤¤ÉÕ¤¹ç¤¤¤À¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¤â¡¢¿ÍÀ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï°Õ³°¤ÈÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤ä¤Ê¤»ÀèÀ¸¤Ï¤¹¤´¤¯¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤·Âº·É¤¹¤ëÀèÀ¸¤Ê¤Î¤Ç¡¢»ä¼«¿È¤¬ÀèÀ¸¤Î¤³¤È¤ò¿¼¤¯ÃÎ¤ë¤¿¤á¤Ë¤â½ñ¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤³¤¦¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ª°ú¤¼õ¤±¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡´©¹Ô¸å¡¢¶µ²Ê½ñ²ñ¼Ò¤«¤é¡Ö¶µ²Ê½ñ¤ËºÜ¤»¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¤¬¤¤Þ¤·¤Æ¡£º£¤â2¼ïÎà¤Î¾®³Ø¹»5Ç¯À¸¤Î¹ñ¸ì¶µ²Ê½ñ¤ËºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¶µ²Ê½ñ¤ËºÜ¤ë¤È¡¢°ìµ¤¤ËÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ä´¶ÁÛ¤Î¤ªÊØ¤ê¤¬Áý¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Ãæ¤Ç¤â¿Æ¸æ¤µ¤ó¤«¤é¤ÎÈ¿¶Á¤¬Âç¤¤¯¤Æ¡£¡Ö»Ò°é¤ÆÃæ¤Ë¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Ë¤Ï¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ºî¼Ô¤ÎÊý¤¬¤³¤¦¤¤¤¦¿Í¤À¤È¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤ªÀ¼¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¤½¤¦¤¤¤¦Êý¤¿¤Á¤Ë¸þ¤±¤¿Âç¿Í¸þ¤±¤ÎÅÁµ¤ò¤¤¤Ä¤«½ñ¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢¤Ò¤È¤Ä¤á¤ÎÍýÍ³¤Ç¤¹¡£
¡¡¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Ï2019Ç¯¤Ë¹âÃÎ¤Î¹áÈþ»ÔÎ©¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·µÇ°´Û¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢¡È¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Î¥Þ¡¼¥Á¡É¤Î¼ê½ñ¤¸¶¹Æ¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤ò¸«¤¿¤é¡¢ËÁÆ¬¤Î²Î»ì¤¬¾¯¤·°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡Ò¤¿¤È¤¨ ¶»¤Î½ý¤¬¤¤¤¿¤ó¤Ç¤â¡Ó¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤¬¤â¤È¤â¤È¤Ï¡Ò¤¿¤È¤¨ ¤¤¤Î¤Á¤¬½ª¤ë¤È¤·¤Æ¤â¡Ó¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤ò¸«¤Æ¡¢¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Ï¡È»à¡É¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¡ª¡×¤È¾×·â¤Ç¡£
¡¡»à¤ÏÀèÀ¸¤Î¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¤Ç¤º¤Ã¤ÈÂç¤¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»ä¤¬¸«¤Æ¤¤¿ÀèÀ¸¤«¤é¤ÏÁ´¤¯°Å¤µ¤ò´¶¤¸¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£»þÀÞ¡¢¼ä¤·¤²¤Ê´¶¤¸¤¬¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¤â¡¢¥æ¡¼¥â¥¢¤¬¤¢¤Ã¤Æ¥À¥ó¥Ç¥£¤ÊÊý¤À¤Ã¤¿¡£¿ÍÀ¸¤Î¤Ä¤é¤µ¡¢¤¤Ó¤·¤µ¤òÄ¶¤¨¤ÆÌ¿¤ò¹ÎÄê¤·¤ÆÀ¸¤¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿Êý¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë²þ¤á¤Æ»×¤¤»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÀèÀ¸¤Î»Ñ¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¤È¤â2019Ç¯¤«¤é¤º¤Ã¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£²ó¤Î½ÐÈÇ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¼¹É®¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤ÆÂ¿¤¯¤Î»ñÎÁ¤ò½¸¤á¤é¤ì¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë»ñÎÁ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡¡º£²ó¤Ïº£¤Þ¤ÇÉ½¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤»ñÎÁ¤â¤¤¤¯¤Ä¤«¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ò¤È¤Ä¤Ï¹âÃÎ¿·Ê¹¼Ò¤«¤éÄó¶¡¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¹âÃÎ¿·Ê¹¼Ò¤ÏÀèÀ¸¤¬¾®¾¾Äª¤µ¤ó¤È½Ð²ñ¤ï¤ì¤¿¿¦¾ì¤Ç¤¹¤¬¡¢Äª¤µ¤ó¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È¤Ã¤Æ¡¢½Ð²ñ¤Ã¤¿¤È¤¤äË´¤¯¤Ê¤é¤ì¤¿¤È¤¤Î¤³¤È¤òÀèÀ¸¤´¼«¿È¤¬¾¯¤·½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¯¤é¤¤¤Ç¡¢µÒ´ÑÅª¤Ê»ñÎÁ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£º£²ó¡¢¹âÃÎ¿·Ê¹¼Ò¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤´¶¨ÎÏ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤ª¤Õ¤¿¤ê¤Î¼ã¤¤º¢¤Î¼Ì¿¿¤äÊÔ½¸¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ø·î´©¹âÃÎ¡Ù¤Î¸½Êª¤ò¸«¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£½ªÀïÍâÇ¯¤Î1946Ç¯¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤È¤Æ¤âµ®½Å¤Ç¤¹¡£ÀèÀ¸¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿Ì¡²è¤ä¥¤¥é¥¹¥È¡¢Ã»¤¤¾®Àâ¤Ê¤É¤âºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Äª¤µ¤ó¤¬½ñ¤¤¤¿Ê¸¾Ï¤â¸«¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤â¤¦°ì¤Ä¤Ï¤ä¤Ê¤»ÀèÀ¸¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ç¤¹¡£ÀïÁè¤ÇÀèÀ¸¤¬Ãæ¹ñÂçÎ¦¤Ë¹Ô¤¯Ä¾Á°¤Î»þ´ü¤Ë¡¢³ØÀ¸»þÂå¤ÎÍ§Ã£¤Î¼Ì¿¿¤Ê¤É¤òÅ½¤Ã¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¼Ì¿¿¤Î²£¤ËÀèÀ¸¤Î¼ê½ñ¤¤ÎÊ¸¾Ï¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÀèÀ¸¤Î¡ÖÀïÁè¤Ç¤â¤·¤«¤·¤¿¤é»à¤Ì¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤È¤¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¤ï¤«¤ë½ÅÍ×¤Ê»ñÎÁ¤Ç¤·¤¿¡£Äï¤µ¤ó¤Î¼Ì¿¿¤Î²£¤Ë¤Ï¡¢³¤·³Í½È÷³ØÀ¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÄï¤µ¤ó¤Ë°¸¤Æ¤¿»í¤Î¤è¤¦¤ÊÄ¹¤¤Ê¸¾Ï¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½ËÄÂç¤Ê»ñÎÁ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¼èºà¤Ë¤âÂ¿¤¯¤Î»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡£
¡¡¤½¤ì¤¬¤½¤¦¤Ç¤â¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¤È¸À¤¦¤È¸ìÊÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Á°²ó¤ÎËÜ¤ò½Ð¤¹¤È¤¤Ë¤Û¤Ü¼èºà¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢2019Ç¯¤Ë¼ê½ñ¤¤Î¸¶¹Æ¤ò¸«¤¿¤È¤¤«¤éµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ò½¸¤á¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø»í¤È¥á¥ë¥Ø¥ó¡Ù¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤¦¤Á¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢ÀèÀ¸¤«¤é¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ª¼ê»æ¤â¡£»ä¤Î23ºÐ¤¯¤é¤¤¤«¤éº£¤Þ¤Ç¤Î¿ÍÀ¸¤½¤Î¤â¤Î¤¬»ñÎÁ¤À¤Ã¤¿¤È¤â¸À¤¨¤Þ¤¹¤Í¡£
¡½¡½¤Þ¤µ¤Ë¿ÍÀ¸¤òÈñ¤ä¤·¤¿°ìºý¤Ç¤¹¤Í¡£Ãæ¤Ç¤âµ²±¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë½ÐÍè»ö¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡¡¤ä¤Ê¤»ÀèÀ¸¤¬Àï»þÃæ¡¢Ãæ¹ñ¤Ç¹Ô·³¤ò¤·¤¿¤È¤¤Î¤³¤È¤ò¡Ö¤½¤³¤ÏÉã¤¬ÀÎÊâ¤¤¤¿¾ì½ê¤À¤Ã¤¿¡×¤È½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ê¤¼ÀèÀ¸¤¬¤½¤ì¤ò¤ï¤«¤Ã¤¿¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤ªÉã¤µ¤ó¤Ï¾å³¤¤ËÆüËÜ¤¬ºî¤Ã¤¿Åì°¡Æ±Ê¸½ñ±¡¤È¤¤¤¦³Ø¹»¤ò½Ð¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÂ´¶ÈÎ¹¹Ô¤ÎÊ¸½¸¤¬»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ë¡¢Î¹¤Î¥ë¡¼¥È¤¬µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤¿¤ÀÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬´Ø¤ï¤Ã¤¿ËÜ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ªÉã¤µ¤ó¤¬¤É¤ÎÊ¸¾Ï¤ò½ñ¤¤¤¿¤Î¤«¤Ï¤º¤Ã¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬º£²ó¡¢¤ªÉã¤µ¤ó¤¬¤ªÊì¤µ¤ó¤Ë°¸¤Æ¤ÆÃæ¹ñ¤«¤é½Ð¤·¤¿¼ê»æ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¡£¤½¤³¤Ë¡ÈÏ²ÃË¡É¤È¤¤¤¦½ðÌ¾¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î»þ¤Ï¡Ö¤Õ¤¿¤ê¤Î´Ö¤À¤±¤Ç»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ì¾Á°¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¤Ê¡©¡×¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢²þ¤á¤ÆÂ´¶ÈÎ¹¹Ô¤ÎÊ¸½¸¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢Æ±¤¸¥µ¥¤¥ó¤¬¤¢¤ëÊ¸¾Ï¤¬·ë¹½½Ð¤Æ¤¤Æ¡£¤½¤ì¤Ç¡¢Ê¸½¸¤ÎÃæ¤Ç¤ä¤Ê¤»ÀèÀ¸¤Î¤ªÉã¤µ¤ó¤¬½ñ¤¤¤¿ÉôÊ¬¤òÆÃÄê¤Ç¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡É¾ÅÁ¤ò½ñ¤¯¤È¤¤¤¤Ä¤â¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Î»ñÎÁ¤ò¸«¤Æ¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¡¢Ê£¿ô¤Î»ñÎÁ¤òÆÍ¤¹ç¤ï¤»¤ë¤È¤ï¤«¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£º£²ó¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢Ê¸½¸¤È¼ê»æ¤Ç¤¹¤Í¡£Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤¯¤¦¤Á¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤¬·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤³¤¬É¾ÅÁºî²È¤È¤·¤Æ¤ÎÂé¸ïÌ£¡¢ÌÌÇò¤µ¤Ç¤¹¤Í¡£
¢£¡Ö¤Ê¤ó¤ÇËÍ¤Ê¤ó¤«¤ËÍê¤à¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×ºÇ¸å¤Þ¤Ç¸¬µõ¤ÇÍ¥¤·¤«¤Ã¤¿¤ä¤Ê¤»»á
¡½¡½¤ä¤Ê¤»ÀèÀ¸¤´¼«¿È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â»Ç¤¤¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Æ´¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ä¤Ê¤»ÀèÀ¸¤Ë¤ª²ñ¤¤¤·¤Æ°ì½ï¤Ë»Å»ö¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Âè°ì°õ¾Ý¤Ï¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¡¡É÷¤Î¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Î¡¢¤µ¤é¤ê¤È·Ú¤ä¤«¤ÊÊý¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¡Ø»í¤È¥á¥ë¥Ø¥ó¡Ù¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤Ï»ä¤È¤â¤¦¤Ò¤È¤ê¤ÎÊÔ½¸¼Ô¤Î¤É¤Á¤é¤«¤¬¤ä¤Ê¤»ÀèÀ¸¤Î¤È¤³¤í¤Ë¤Û¤ÜËèÆü»Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢°ìÅÙ¤âÅÜ¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤·¡¢Ã¯¤«¤ò¼¸¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£7Ç¯¤¯¤é¤¤ÀèÀ¸¤Î¤â¤È¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¤Ä¤¯Åö¤¿¤ë¤È¤«¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÔµ¡·ù¤Ê´é¤¹¤ë¤È¤«¡¢¡Ö¤¢¤¢¤·¤í¤³¤¦¤·¤í¡×¤ÈÌ¿¤¸¤ë»Ñ¤â°ìÅÙ¤â¸«¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡½¡½ËÜ½ñ¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¤ä¤Ê¤»ÀèÀ¸¤Ë¤Ï»Å»ö¤¬½çÄ´¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ°Ê¹ß¤â¤´¼«¿È¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÇº¤ß¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ÏÀÜ¤¹¤ëÃæ¤Ç´¶¤¸¤¿¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¡¡¤¤¤ä¡¢¤ª²ñ¤¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤ÏÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤»¤Ê¤¤Êý¤Ç¤·¤¿¡£ÀèÀ¸¤¬¤ª½ñ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ËÜ¤Ê¤É¤òÆÉ¤ó¤Ç´¶¤¸¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤ä¤Ê¤»ÀèÀ¸¼«¿È¤Ï¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤¬¥Ò¥Ã¥È¤¹¤ë¤â¤¦¤º¤Ã¤ÈÁ°¤«¤éÇä¤ì¤Ã»Ò¤Ç¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤Ê»Å»ö¤ò¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ê¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£²¿¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¿Í¤À¤Ã¤¿¤·Ç½ÎÏ¤â¤¢¤Ã¤ÆÀ³Ê¤â¤¤¤¤¤«¤é¤¿¤¯¤µ¤ó»Å»ö¤òÍê¤Þ¤ì¤Æ¡¢¤É¤ó¤ÊÊ¬Ìî¤Ç¤â¤¢¤ëÄøÅÙÀ®¸ù¤·¤Æ¡£¤Ç¤â¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤´¼«¿È¤ËÂåÉ½ºî¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤òÇº¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤Ê¡¢¤ÈÀèÀ¸¤¬¤ª½ñ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡¡Ì¡²è²È¤ÎÊý¤Ã¤Æ¡¢¤ß¤Ê¤µ¤óÉ¬¤ºÂåÉ½ºî¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤À¤«¤é¤½¤³¤Ë¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È×Ù×â¤¿¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È¡£»ä¤¬ÀèÀ¸¤ËÆ´¤ì¤ÆÊÔ½¸Éô¤ËÆþ¤Ã¤¿º¢¤Ë¤Ï¤¹¤Ç¤Ëµð¾¢¤Ç¡¢»í½¸¡Ø°¦¤¹¤ë²Î¡Ù¤À¤Ã¤Æ½½²¿ËüÉô¤âÇä¤ì¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢¡Ø¼ê¤Î¤Ò¤é¤òÂÀÍÛ¤Ë¡Ù¤â¡Ø¤ä¤µ¤·¤¤¥é¥¤¥ª¥ó¡Ù¤â¤¹¤´¤¯¥Ò¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡£»í¤ä³¨ËÜ¤¬¹¥¤¤Ê¿Í¤¿¤Á¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¤È¤Æ¤âÍÌ¾¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½ËÜ½ñ¤òÆÉ¤ó¤Ç¡¢¡Ö¤ä¤Ê¤»ÀèÀ¸¤Û¤É¤ÎÊý¤Ç¤âÇº¤ß¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¡×¤È¿Æ¶á´¶¤ò»ý¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Èó¾ï¤Ë¸¬µõ¤Ê¿Í¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ö¼«Ê¬¤¬¤¹¤´¤¤¡×¤È¤«¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ó¤Þ¤ê»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÃøÌ¾¤ÊÊý¤«¤é»Å»ö¤ò°ÍÍê¤µ¤ì¤Æ¤â¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤ÇËÍ¤Ê¤ó¤«¤ËÍê¤à¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤Ã¤Æ²¿ÅÙ¤â½ñ¤¤¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤ÐµÜ¾ë¤Þ¤ê»Ò¤µ¤ó¤«¤é¥ê¥µ¥¤¥¿¥ë¤Î¹½À®¤ò°ÍÍê¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤â¤ä¤Ê¤»ÀèÀ¸¤Ï¡ÖÆÍÁ³Íê¤Þ¤ì¤¿¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê½ñ¤Êý¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡£¤Ç¤â¤½¤ÎÁ°¤ËµÜ¾ë¤Þ¤ê»Ò¤µ¤ó¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¡¢µ»ö¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤³¤ÇµÜ¾ë¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤¤¤¤¿Í¤À¤·»Å»ö¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤³¤¦¤¤¤¦¿Í¤È°ì½ï¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤ª´¶¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤¬À¤¤Ë½Ð¤¿¤Î¤â¡¢¤º¤Ã¤È¤µ¤«¤Î¤Ü¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¼ê筭¡Ê¼£Ãî¡Ë¤µ¤ó¤¬½é¤á¤ÆÂç¿Í¸þ¤±¤Î¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤òºî¤ë¤È¤¤Ë¡ÖÈþ½Ñ´ÆÆÄ¤ä¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤³¤é¤ì¤Æ¡¢¤½¤Î»Å»ö¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤â¤È¤â¤È¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ö¤Ê¤ó¤ÇËÍ¤Ê¤ó¤«¤Ë¡×¤Ã¤Æ¤ä¤Ê¤»ÀèÀ¸¤Ï¸¬µõ¤À¤«¤é¸À¤¦¤±¤É¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ä¤Ê¤»ÀèÀ¸¤¬¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿»Å»ö¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤¿¤«¤é¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡½¡½°ìÊý¤ÇËÜºî¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¤ä¤Ê¤»¤µ¤ó¤¬¿É¤¤»þ¤ä¶ì¤·¤¤»þ¡¢ÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬¸½¤ì¤¿¤È¤¤¤¦µ½Ò¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿ÍÊÁ¤ÎÌ¥ÎÏ¤â¤ª´¶¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡¡¤½¤ì¤Ï¤â¤¦¤Í¡¢²ñ¤Ã¤¿¿ÍÁ´°÷¤¬¸ý¤òÂ·¤¨¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¤¤¤¿Í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Í¥¤·¤¤¿Í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£Äª¤µ¤ó¤â¼èºà¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤Ë¡ÖËÜÅö¤ËÍ¥¤·¤¤¿Í¤ÇÃî¤â»¦¤µ¤Ê¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡£Ä¹Ç¯Ï¢¤ìÅº¤Ã¤¿±üÍÍ¤¬¤½¤¦¸À¤¦¤Î¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡¡¤¢¤ÈËÜ¤Ë¤Ï°úÍÑ¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢Àº¿À²Ê°å¤ÎºØÆ£ÌÐÂÀ¤µ¤ó¤¬¤ä¤Ê¤»ÀèÀ¸¤Ë²ñ¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤½¤ó¤Ê¤ËÍ¥¤·¤¤ÌÜ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£¤Þ¤Ç¤è¤¯À¸¤¤ÆÍè¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤Ã¤Æ¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤â¤¢¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£ËÜÅö¤Ë¤ª¤À¤ä¤«¤ÇÍ¥¤·¤¤¿Í¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¿Í¤¬¿ÆÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¢£¡Ö¤¿¤À¼«Ê¬¤¬ÃÎ¤ê¤¿¤¤¤«¤é¡×¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥óºî²È¤¬É¾ÅÁ¤ò½ñ¤¯ÍýÍ³
¡½¡½Äô¤µ¤ó¤´¼«¿È¤¬É¾ÅÁ¤ò½ñ¤«¤ì¤¿¤êÀïÁè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½ñ¤«¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ê¤»ÀèÀ¸¤È²á¤´¤·¤¿»þ´Ö¤¬´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡¡Ä¾ÀÜÅª¤Ë¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£µÕ¤Ë¡Ö¤ä¤Ê¤»ÀèÀ¸¤Î¿ÍÀ¸¤ò½ñ¤³¤¦¡×¡Ö»ä¤¬½ñ¤¤¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤«¤â¡×¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ï»ä¤¬ÀïÁè¤Ë´Ø¤¹¤ëËÜ¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤«¤é¤³¤½¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤ä¤Ê¤»ÀèÀ¸¤ÈÂÐÃÌ¤·¤¿¤È¤¤Ë¡¢ÀèÀ¸¤¬¤´¼«Ê¬¤ÎÀïÁèÂÎ¸³¤ò¤ªÏÃ¤·¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÎ®¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢»ä¤¬ÀïÁè¤Ë´Ø¤¹¤ëËÜ¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤Ê¤Î¤Ç¡£º£¤Ç¤Ï¤è¤¯ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤¬¼«Ê¬¤Î´é¤ò¿©¤Ù¤µ¤»¤ë¤Î¤Ï¡¢ÀèÀ¸¤¬ÀïÃÏ¤Çµ²¤¨¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤À¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤â¤½¤Î»þ»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½ÀïÁè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÄôÀèÀ¸¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤ä¤Ê¤»ÀèÀ¸¤âÀïÁèÂÎ¸³¤ò¤ªÏÃ¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤È¡¢»ä¤ÏÀïÁè¤Î¤³¤È¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¤ä¤Ê¤»ÀèÀ¸¤ÎÉ¾ÅÁ¤ò½ñ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£É¾ÅÁ¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤¬½ñ¤¯É¬Á³À¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ëÄøÅÙ¤Ê¤¤¤È¡Ö¤Ê¤ó¤Ç»ä¤¬½ñ¤¯¤Î¤«¡×¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¤¬½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ëÂ¾¤ÎÉ¾ÅÁ¤â¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¼«Ê¬¤¬½ñ¤¯É¬Á³À¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤¿¤«¤é½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç»ä¤ÏÀïÁè¤Î»þ¤Ë20ÂåÁ°¸å¤À¤Ã¤¿Êý¡¹¤Î¤³¤È¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÄ´¤Ù¤Æ¡¢½ñ¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÀ¤Âå¤ÎÊý¤¿¤Á¤ÏÀÄ½Õ»þÂå¤¬ÀïÁè¤È½Å¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤·¤«¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡Ö»à¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤Ë¼«Ê¬¤Ï²¿¤ò¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¤º¤Ã¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¿¡£Æ±»þ¤ËÀï¸å¤ÎÆüËÜ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤¬»ä¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ê¤»ÀèÀ¸¤â¤½¤ÎÀ¤Âå¤ÎÊý¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÀïÁè¤Î½Å¤µ¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿Í¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤¬Á´Á³¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¶á¤¯¤Ë¤¤¤ë´Ö¤Ï¤½¤Î¤³¤È¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡½¡½º£²ó¤ÎËÜ¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢É¾ÅÁ¤Ï¼¹É®¤Î¤¿¤á¤ËËÄÂç¤Ê»ñÎÁ¤Ë¤¢¤¿¤é¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤·¤¹¤´¤¯ÂçÊÑ¤Êºî¶È¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤Î¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤ä¤Ï¤ê¤½¤ÎÊý¡¹¤ÎÁÛ¤¤¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡¡¼Â¤Ï¡¢¡ÖÅÁ¤¨¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÊý¤Ï¡Ö¤³¤ì¤òÅÁ¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¡×¤È¤¤¤¦»ÈÌ¿´¶¤¬»Å»ö¤Îº¬ËÜ¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËÎ©ÇÉ¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥óºî²È¤Ç¤¢¤ë»ä¤Ï¡¢¤â¤Ã¤È¼«Ê¬ËÜ°Ì¤È¤¤¤¦¤«¡¢¡Ö»ä¤¬ÃÎ¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤Þ¤º¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¼èºà¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯Ë½ÎÏÅª¤Ê¤³¤È¤Ç¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤âÁê¼ê¤ÎÊý¤«¤é¤·¤¿¤é¤³¤Á¤é¤ËÏÃ¤¹µÁÌ³¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢Åö»ö¼Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¤»ä¤¬¡Ö¤½¤Î»þ¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¤«¡×¤È¤«¤Ã¤ÆÊ¹¤¯¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¤½¤Î»þ¡¢»ä¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤³¤ì¤¬Ê¹¤¤¿¤¤¡¢¤³¤ì¤òÊ¹¤«¤Ê¤¤¤È»ä¤Î¿ÍÀ¸¤¬Á°¤Ë¿Ê¤á¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬ÅÁ¤ï¤ì¤ÐÅú¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤ÏÅú¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤â¤Á¤í¤óµñÈÝ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î»þ¤Ï°Õ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¡¢¡Ö¤Ê¤¼¤¢¤Ê¤¿¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¡×¤òÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÂÌÌÜ¤Ê¤é¤¢¤¤é¤á¤Þ¤¹¡£
¡½¡½Äô¤µ¤ó¤´¼«¿È¤Î¿´¤¬Æ°¤¯½Ö´Ö¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬É½¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½É¾ÅÁºîÉÊ¤«¤éÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»ä¼«¿È¤³¤ì¤Þ¤ÇËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÈÁ´Á³´Ä¶¤â°ã¤¦ÏÃ¤À¤±¤É¡Ö¤Ê¤ó¤«¤ï¤«¤ë¤Ê¡×¡ÖÎå¤Þ¤µ¤ì¤ë¤Ê¡×¤È»×¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤À¤«¤é±ó¤¤¤È¤³¤í¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤òÅê¤²¤ëµ¤»ý¤Á¤Ç½ñ¤¯¤È¤¤¤¦¤«¡¢ºîÉÊ¤ÎËÜ¶Ú¤¬°õ¾Ý¤Ë»Ä¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢°Õ³°¤Ê¤È¤³¤í¤ÇÅÁ¤ï¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡½ñ¤¤¤Æ¤âËÜ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç½ñ¤½ª¤¨¤é¤ì¤Ê¤¯¤ÆÌ¿¤¬¿Ô¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤Ç¤âÊ¸¾Ï¤Ë¤¹¤Ù¤½ÐÍè»ö¤È¤«¿ÍÊª¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢»ä¤ÏºÇ´ü¤Þ¤Ç¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡á¸¶ÃÒ¹á¡¢»£±Æ¡áÊ¸éº½Õ½©¼Ì¿¿Éô
¢£Äô µ×Èþ»Ò¡Ê¤«¤±¤Ï¤·¡¦¤¯¤ß¤³¡Ë
1961Ç¯·§ËÜ»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£ËÌ³¤Æ»Âç³ØÊ¸³ØÉôÂ´¶È¸å¡¢¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤¬ÊÔ½¸Ä¹¤ò¤Ä¤È¤á¤¿»¨»ï¡Ø»í¤È¥á¥ë¥Ø¥ó¡Ù¤ÎÊÔ½¸¼Ô¤È¤Ê¤ë¡£40Âå¤Ç¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥óºî²È¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¡Ø»¶¤ë¤¾Èá¤·¤¡¡Î²²«ÅçÁí»Ø´ø´±¡¦·ªÎÓÃéÆ»¡Ù¤ÇÂçÂðÁÔ°ì¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£Æ±½ñ¤ÏÊÆ¡¢±Ñ¡¢Ê©¡¢°Ë¤Ê¤ÉÀ¤³¦8¤«¹ñ¤ÇËÝÌõ½ÐÈÇ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÉÇäÊ¸³Ø¾Þ¡¢·Ý½ÑÁª¾©Ê¸Éô²Ê³ØÂç¿Ã¾Þ¤Û¤«¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡Ø¶¸¤¦¤Ò¤È¡Ö»à¤ÎÛù¡×¤ÎºÊ¡¦ÅçÈø¥ß¥Û¡Ù¡Ê¿·Ä¬Ê¸¸Ë¡Ë¤Ê¤ÉÃø½ñÂ¿¿ô¡£¥¸¥å¥Ë¥¢¸þ¤±¤Ë½ñ¤¤¤¿¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤ÎÅÁµ¡ØÍ¦µ¤¤Î²Ö¤¬¤Ò¤é¤¯¤È¤¡¡¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤È¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤ÎÊª¸ì¡Ù¡Ê¥Õ¥ì¡¼¥Ù¥ë´Û¡Ë¤ÎÆâÍÆ¤¬¡¢¾®³Ø¹»5Ç¯À¸¤Î¹ñ¸ì¶µ²Ê½ñ¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£