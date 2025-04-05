¡Ö°ìÂ²Áí½Ð¤Ç¥Á¥±¥Ã¥È¤òÇä¤ê¡×¡ÖÇÜ¾ÞÈþÄÅ»Ò¤µ¤ó¤¬ÀëÅÁ¥«¡¼¤Ç¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¡×¥¢¥ó¥È¥Ë¥ªÃöÌÚ¤Î¼ÂÄï¤¬¿¶¤êÊÖ¤ë¡¢¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¡ÖóÕÌÀ´ü¤Î»×¤¤½Ð¡×
2022Ç¯10·î1Æü¡¢79ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥¢¥ó¥È¥Ë¥ªÃöÌÚ¡£º£¤Ê¤ªÇ®Îõ¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤òÍÊ¤¹¤ëÃöÌÚ¤À¤¬¡¢À¤¤Ë·öÅÁ¤µ¤ì¤ë¤½¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ÏÆó½Å»°½Å¤ÎÈéËì¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¡£
ÏÃÂê¤Î¿·´©¡Ø·» »ä¤À¤±¤¬ÃÎ¤ë¥¢¥ó¥È¥Ë¥ªÃöÌÚ¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò´©¡Ë¤Ï¡¢ÃöÌÚ²È¤ÎËöÄï¤Ç¤¢¤ë·¼²ð»á¤«¤é¸«¤¿¡¢£µºÐÇ¯¾å¤Î·»¡¦ÃöÌÚ´²»ê¤Î¡Ö¿Í´Ö¤ÎµÏ¿¡×¤À¡£¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ø¤Î°ÜÌ±¡¢ÎÏÆ»»³¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¡¢¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¡¢À¯¼£¤È»ö¶È¡¢£´ÅÙ¤Ë¤ï¤¿¤ë·ëº§¡¢¤½¤·¤ÆÈÕÇ¯¤Î·»ÄïÃÇÀä¤ÈÆ®ÉÂ¡£70Ç¯Í¾¤ËµÚ¤ó¤À·»Äï¤ÎÎò»Ë¤¬¤¹¤Ù¤Æµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
1971Ç¯¡¢ÃöÌÚ¤Ï¡Ö²ñ¼Ò¾è¤Ã¼è¤ê·×²è¡×¤Î¼óËÅ¼Ô¤È¤·¤ÆÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤«¤é½üÌ¾¤µ¤ì¤¿¸å¡¢29ºÐ¤Ç¿·ÃÄÂÎ¡Ö¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¡×¤ò´úÍÈ¤²¤¹¤ë¡£¡Ö¿·ÆüËÜ¡×¤Ï1973Ç¯¤Ë¡Ø¥ï¡¼¥ë¥É¥×¥í¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¡ÙÃæ·Ñ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢½ù¡¹¤Ë¾å¾ºµ¤Î®¤Ë¾è¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î½é´ü¿ØÍÆ¤Ï¼Â¤ËÉÏ¼å¤À¤Ã¤¿¡£±Ä¶È¥Þ¥ó¤ËÇ¤Ì¿¤µ¤ì¤¿·¼²ð»á¤Ï¡¢Ä¹Ç¯¤Î¥Ö¥é¥¸¥ëÀ¸³è¤«¤éµ¢¹ñ¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÇÆüËÜ¸ì¤ÎÆÉ¤ß½ñ¤¤â´í¤¦¤¤¾õÂÖ¡£¤½¤ó¤Ê¿ÈÆâ¤òÁíÆ°°÷¤·¤Æ¤Î±Ä¶ÈÉôÂâ¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ø·» »ä¤À¤±¤¬ÃÎ¤ë¥¢¥ó¥È¥Ë¥ªÃöÌÚ¡Ù¡ÊÂè23²ó¡Ë
óÕÌÀ´ü¤Ï¹ËÅÏ¤ê·Ð±Ä¤¬Â³¤¤¤¿
±Ä¶È½é¿´¼Ô¤Î»ä¤¬ºÇ½é¤ËÃ´Åö¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢°ñ¾ë¸©¤Î²¼´Û»Ô¡Ê¸½¡¦ÃÞÀ¾»Ô¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£´úÍÈ¤²Íâ·î¤Î£´·î£´Æü¡¢²¼´Û»Ô¤ÎÀÄ²Ì»Ô¾ì¡ÊÆÃÀß¥ê¥ó¥°¡Ë¤Ç¶½¹Ô¤òÂÇ¤Ä¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Ë¤ÏÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¡£²¼´Û¤ËËÜ¼Ò¤ò¹½¤¨¤ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¾¦¼Ò¡Ö´Ø¾´¾¦»ö¡×¤Î·Ð±Ä¿Ø¤¬ÊìÊý¤Î¿ÆÎà¤À¤Ã¤¿´Ø·¸¤Ç¡¢Á´ÌÌÅª¤Ê¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£
¤«¤Ä¤ÆÅìµþ¥×¥í¥ì¥¹¤ò´úÍÈ¤²¤·¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë·»µ®¤â¡¢ºÇ½é¤«¤éÆñ¤·¤¤¥¨¥ê¥¢¤ò»ä¤ËÂ÷¤·¤Æ¤Ï²Ù¤¬½Å¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡££³·î£¶Æü¤Î´úÍÈ¤²Àï¤âÂç»ö¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¹¤Ç¤Ë¤½¤Î¸å¤Î½ä¶È¥³¡¼¥¹¤âÀÚ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢´úÍÈ¤²Á°¤«¤é½àÈ÷¤Ë¼è¤ê¤«¤«¤é¤Ê¤¤¤È´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¹¬¤¤¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÍÎÏ´ë¶È¤Ç¤¢¤ë´Ø¾´¾¦»ö¤¬¥Á¥±¥Ã¥È¤ò»«¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¡¢²¼´Û¤Î²ñ¾ì¤ÏËþ°÷¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£´úÍÈ¤²Àï¤ÎÂçÅÄ¶èÂÎ°é´Û¤â¤½¤¦¤À¤¬¡¢óÕÌÀ´ü¤Î¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Ï¡¢Áª¼ê¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¿ÍÌ®¡¢¥³¥Í¥¯¥·¥ç¥ó¤òºÇÂç¸Â¤Ë³èÍÑ¤·¡¢²¿¤È¤«ÃÄÂÎ·Ð±Ä¤òµ°Æ»¤Ë¾è¤»¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¹ËÅÏ¤ê¤Î¤è¤¦¤ÊÆü¡¹¤À¤Ã¤¿¡£
Åö»þ¤Î»×¤¤½Ð¤Ï¿Ô¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¤³¤ÎÏ«¶ì¤Î»þÂå¤òÃÎ¤ë¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤ä¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£ÇØ¹ÁÈ¤Ç¤Ï»ä¤ÈÂç筭Ä¾¼ù¤µ¤ó¡£Áª¼ê¤Ç¤ÏÆ£ÇÈ¤µ¤ó¡¢ËÌÂô´´Ç·¡Ê³¡¾¡»Ê¡Ë¤µ¤ó¤¯¤é¤¤¤Ç¤¢¤ë¡£
ÇÜ¾ÞÈþÄÅ»Ò¤µ¤ó¤¬ÀëÅÁ¥«¡¼¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤òÃ´Åö
ÇÜ¾ÞÈþÄÅ»Ò¤µ¤ó¤â¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Î´úÍÈ¤²¤Ë¤ÏÁ´ÌÌÅª¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤ÏÍÌ¾¤Ê°ïÏÃ¤À¤¬¡¢ÀëÅÁ¥«¡¼¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤¿¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤«¤éÎ®¤·¤Æ¤¤¤¿¶½¹Ô¤Î¹ðÃÎ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤Ï¡¢ÈþÄÅ»Ò¤µ¤ó¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¥Æ¡¼¥×¤Ë¿á¤¹þ¤ó¤À¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö¡»·î¢¤Æü¡¢¡ß¡ßÂÎ°é´Û¡£¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¡¢Àä»¿È¯ÇäÃæ¤Ç¤¹¡ª¡×
Åö»þ¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Ç¤µ¤ª¤À¤±²°¤Î¤è¤¦¤ËÀëÅÁ¥«¡¼¤òÁö¤é¤»¤Æ¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤À¤¬¡¢¥¨¥ó¥É¥ì¥¹¥Æ¡¼¥×¤Ï¤Þ¤À¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Ï¿²»¤ÏÊÒÌÌ15Ê¬¡¢Î¾ÌÌ¤Ç30Ê¬¡¢¤º¤Ã¤È¿á¤¹þ¤ß¤òÂ³¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤â²ñ¾ì¤¬ÊÑ¤ï¤ì¤Ð¤½¤ì¤ò»È¤¤¤Þ¤ï¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤é¡¢»î¹ç¤Î¤¿¤Ó¤Ë¿·µ¬¤ÎÏ¿²»¥Æ¡¼¥×¤òºî¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
Çä¤ì¤Ã»Ò½÷Í¥¤À¤Ã¤¿ÈþÄÅ»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢¤½¤ì¤ò´î¤ó¤Ç°ú¤¼õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£Æüº¢¡¢¥»¥ê¥ÕÆÉ¤ß¤Î·±Îý¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÈþÄÅ»Ò¤µ¤ó¤¬¸¶¹Æ¤òÆÉ¤ß¾å¤²¤ë¤È¡¢¿·ÆüËÜ¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÏÉ¬¤º¤È¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Û¤É´¶Ã²¤ÎÀ¼¤ò¤¢¤²¤¿¡£
¡Ö¥×¥í¤ÏÁ´Á³°ã¤¦¡£¤µ¤¹¤¬½÷Í¥¤µ¤ó¤À¡×
²Î¼ê¤Ç¤â¤¢¤ëÈþÄÅ»Ò¤µ¤ó¤Ï²»¶Áµ»½Ñ¤Ë¤âÌÀ¤ë¤¯¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤òÎ®¤·¤Æ¹ðÃÎ¤òÆÉ¤ß¾å¤²¤ë¤È¤¤¤¦¡Ö¿·µ»¡×¤òÊÔ¤ß½Ð¤·¡¢¤³¤ì¤¬Âç¹¥É¾¤À¤Ã¤¿¡£¤â¤·¤¢¤Î¤È¤¤Î¥Æ¡¼¥×¤¬¤¤¤Þ»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢ÂçÊÑ¤Ê¤ªÊõ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤í¤¦¡£
¤Ò¤È¤Ä¤Î¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡×¤À¤Ã¤¿ÃöÌÚ²È¤ÈÇÜ¾Þ²È
·»µ®¤È¤Ï¤½¤Î¸å¡¢Ä¹¤¤ÉÕ¤¹ç¤¤¤Ë¤Ê¤ë¡ÖÅ´¤Á¤ã¤ó¡×¤³¤ÈÇÜ¾ÞÅ´É×¤µ¤ó¤â¡¢·»µ®¤Ë¸À¤¤¤¯¤ë¤á¤é¤ì¤Æ¿·ÆüËÜ¤ËÆþ¼Ò¤·¤¿°ì¿Í¤Ç¤¢¤ë¡£¿·ÆüËÜ¤ÇÄ¹¤¯¥ê¥ó¥°¥¢¥Ê¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿Å´É×¤µ¤ó¤ÏÈþÄÅ»Ò¤µ¤ó¤Î¼ÂÄï¤Ç¡¢ÆüÂç»þÂå¤Ï³ØÀ¸±¿Æ°¤ËÌÀ¤±Êë¤ì¤Æ¤¤¤¿¡ÖÆ®»Î¡×¤À¤Ã¤¿¡£
Âç³Ø¤ò½Ð¤¿¸å¤Ï»Ð¤ÎÇÜ¾ÞÀé·Ã»Ò¤µ¤ó¤Î±¿Å¾¼ê¤ò¤Ä¤È¤á¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¿·ÆüËÜ¤Î´úÍÈ¤²¤òµ¡¤Ë±Ä¶È¤È¤·¤ÆÆþ¼Ò¡£ÅÓÃæ¤«¤éÂç筭¤µ¤ó¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ£²ÂåÌÜ¤Î¥ê¥ó¥°¥¢¥Ê¤ò¤Ä¤È¤á¤¿¡£Åö»þ¤«¤éÆü»º¤Î¹âµé¼Ö¡Ö¥Õ¥§¥¢¥ì¥Ç¥££Ú¡×¤ò¾è¤ê²ó¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏÅ´É×¤µ¤ó¤Î·»¡¦ÇÜ¾ÞÌÀ¤µ¤ó¤¬¡¢¼Ò²ñ¿ÍÌîµå¤ÎÆü»º¼«Æ°¼Ö¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿´Ø·¸¤À¤í¤¦¡£
¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤¬¤Þ¤À´úÍÈ¤²Àï¤ò·Þ¤¨¤ëÁ°¡¢ÃöÌÚ²È¤ÈÇÜ¾Þ²È¤ÇÎ¹¹Ô¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¤¤¤Ä¤âÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤¤È¤·¤¿¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Î¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡×¤À¤Ã¤¿¡£
ÎýÇÏ¤Î¼«Âð¤Ë½¸¤Þ¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¿·ÆüËÜ¤Î¥ì¥¹¥é¡¼¤Ë²Ã¤¨¡¢ÇÜ¾ÞÀé·Ã»Ò¤µ¤ó¤äÌÀ¤µ¤ó¡¢¤½¤·¤ÆÆü»º¼«Æ°¼ÖÌîµåÉô¤ÎÁª¼ê¡¢ÌÀ¤µ¤ó¤Î½Ð¿È¹»¤Ç¤¢¤ëÆüÂç»°¹â¡¢ÆüÂç¤ÎÌîµåÉô°÷¤Þ¤Ç²¡¤·¤«¤±¡¢ÂçÊÑ¤Ê¿Í¿ô¤À¤Ã¤¿¡£ÌÀ¤µ¤ó¤Ï¡¢¥»¥ó¥Ð¥Ä¤Ç½àÍ¥¾¡¤â·Ð¸³¤·¤¿¹Ã»Ò±à¤Î¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê¤È¤É¬¤ººÅ¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë»Å¹þ¤ß¤Î¥Ð¡¼¥Ù¥¥å¡¼Âç²ñ¤Ç¤¢¤ë¡£¥·¥å¥é¥¹¥³¤È¸À¤¨¤Ð»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤ª¼ê¤Î¤â¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ç¤Ï¤â¤Ã¤Ñ¤éºî¤ê¼ê¤Ë²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÂçÀª¤ÎÌîµåÉô°÷¤Ë¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤â¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¿©¤Ù¤ëÎÌ¤ÏÈ¾Ã¼¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¡¢´èÄ¥¤í¤¦¤Ê¡ª¡×
¤½¤ì¤¬Åö»þ¤Î»ä¤¿¤Á¤Î¹ç¸ÀÍÕ¤À¤Ã¤¿¡£·»µ®¤Ï29ºÐ¡¢»ä¤¬24ºÐ¤Î¤È¤¤Ç¤¢¤ë¡£
·Ù»¡¤Ï¡Ö±é½Ð¡×¤òµ¿¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡Ä¥¢¥ó¥È¥Ë¥ªÃöÌÚ¡Ö¿·½É°ËÀªÃ°½±·â»ö·ï¡×µï¹ç¤ï¤»¤¿¼ÂÄï¤¬¸ì¤ë¡Ö¿¿Áê¡×