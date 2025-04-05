¡Ö¿åÍËÀ¸¤Þ¤ì¤Î»Ò¡×½ñÉ¾¡¡»à¼Ô¤ÎÀ¼¤ÈÀ¸¤¤ëÈá¤·¤ß¤È´î¤Ó
¡¡Ã»ÊÔ¤ÎÌ¾¼ê¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥¤¡¼¥æ¥ó¡¦¥ê¡¼¤Î»°ºýÌÜ¤ÎÃ»ÊÔ½¸¡£Ãø¼ÔËÜ¿Í¤¬¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÁÓ¼º¤ò·Ð¸³¤·¤¿½½»ÍÇ¯´Ö¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿½½°ì¤Î¼ýÏ¿ºî¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤ë¿§¹ç¤¤¤òÂÓ¤Ó¤Ä¤Ä¤â¡¢Èá¤·¤ß¤È´î¤Ó¤ÇÇ²¡Ê¤è¡Ë¤ê¤¢¤ï¤µ¤ì¤¿°ì¤Ä¤ÎÊª¸ì¤Î¤è¤¦¤ËÀÅ¤«¤ÊÇ÷ÎÏ¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Û¤Ü¤É¤ÎºîÉÊ¤Ë¤â¿È¶á¤Ê¤Ò¤È¤òË´¤¯¤·¡¢»à¼Ô¤òÁÛ¡Ê¤ª¤â¡Ë¤¦¼ç¿Í¸ø¤¬¸½¤ì¤ë¤¬¡¢¡Ò¿åÍËÀ¸¤Þ¤ì¤ÏÈá¤·¤ß¤Ë¤¯¤ì¡¢ÌÚÍËÀ¸¤Þ¤ì¤ÏÎ¹¤Ë½Ð¤ë¡Ó¤È¤¤¤¦¥Þ¥¶¡¼¥°¡¼¥¹¤Î°ìÀá¤«¤é¼è¤é¤ì¤¿É½Âêºî¤Ç¤Ï¡¢½½Âå¤Ç¼«»à¤·¤¿Ì¼¤ÎÀ¼¤òÊ¹¤¤Ê¤¬¤é°ì¿Í¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤òÎ¹¤¹¤ëÊì¿Æ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£·è¤·¤Æ¸ýÏÀ¤·¤Ê¤¤¡¢ÆÃ¤Ë»à¼Ô¤È¤Ï¡¢¤È¤¤¤¦¥â¥Ã¥È¡¼¤ò»ý¤ÄÈà½÷¤À¤¬¡¢¼«¿È¤Ø¤ÎÌä¤¤¤«¤±¤ÏÌ¼¤ÎÀ¼¤ÈÍÏ¤±¤¢¤¤¡¢¤¤¤¤¤¤¤È¤·¤¿ÌäÅú¤ò·«¤êÊÖ¤¹ÊìÌ¼¤Î´Ø·¸¤ÏÀ¸»à¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤Ë¤Ï¸ÇÄê¤µ¤ì¤Ê¤¤¡£»à¤·¤Æ¤Ê¤ªÌ¼¤ÏÆâÌÌÅªÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤ëÊì¿Æ¤Î»Ñ¤Ë¤Ï¡¢»ß¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë»þ¤Î¤¦¤Á¤Ë¤â³Î¤«¤Ëº¬¤òÄ¥¤Ã¤Æ°é¤Ä¤â¤Î¤ÎÂ¸ºß¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£
¡¡È¬½½Âå¤Î°úÂà¤·¤¿º«Ãî³Ø¼Ô¤ÈÏ»½½Âå¤Î²ð¸î¿Í¤ÎÆü¾ï¤òÉÁ¤¯¡Ö¤´¤¯¤¢¤ê¤Õ¤ì¤¿¿ÍÀ¸¡×¤Ç¤Ï¡¢ÃÏ¤ËÂ¤ò¤Ä¤±¤Æ°Û¤Ê¤ëÊ¸²½¤òÀ¸¤¤Æ¤¤¿½÷ÀÆó¿Í¤Î¤ªÃý¡Ê¤·¤ã¤Ù¡Ë¤ê¤¬³Ú¤·¤¤¡£¥æ¡¼¥â¥¢¤ÈÈéÆù¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë¸ò¤ï¤µ¤ì¤ë²ñÏÃ¤Ï¡¢¸ß¤¤¤ÎÈë¤á¤¿µ²±¤ò¸Æ¤Óµ¯¤³¤·¡¢°ì¿Í¤ÎÀ¸¤¤¿¿Í´Ö¤Î¤¦¤Á¤Ë¤¢¤ëÊ£»¨¤ÇÎÑÍý¤ÎµÚ¤Ð¤Ê¤¤À¤³¦¤ò¤µ¤é¤ËË¤«¤Ë²¡¤·¹¤²¤ë¡£åÌÌ©¡Ê¤Á¤ß¤Ä¡Ë¤ÇÂçÃÀ¤ÊÃø¼Ô¤ÎÉ®¤Ë¤«¤«¤ë¤È¡¢Æó¿Í¤ÎÀ¸³è¤ò·Áºî¤ëàôËö¡Ê¤µ¤Þ¤Ä¡Ë¤Ê¥â¥Î¤¿¤Á¡½¡½º«Ãî·¿¤Î¾ÈÌÀ¡¢²õ¤ì¤¿¥¹¥×¥ê¥ó¥¯¥é¡¼¡¢¾ø¤·´ï¤ÎÃæ¤ÎÃãÏÒ¾ø¡Ê¤Á¤ã¤ï¤ó¤à¡Ë¤·¤Î´ï¤Ç¤µ¤¨¡¢ÄìÃÎ¤ì¤Ê¤¤ÈëÌ©¤òÃ¹¡Ê¤¿¤¿¡Ë¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÃ»ÊÔ½¸¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë¤Ò¤È¤Ó¤È¤Ï¤ß¤Ê¡¢µ²±¤È»à¼Ô¤ÎÀ¼¤òÂÎ¤«¤é°î¡Ê¤¢¤Õ¡Ë¤ì½Ð¤µ¤»¡¢Ä¹²á¤®¤ë¿þ¤Î¤è¤¦¤Ë¤½¤ì¤é¤ò°ú¤¤º¤ê¤Ê¤¬¤éº£¤òÀ¸¤¤ÆÆ°¤²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¿þ¤¬¤È¤¤ËÁÇ¼ê¤Ç¤Ï¿¨¤ì¤¨¤Ê¤¤Ã¯¤«¤ÎÆâ±ü¤Þ¤ÇÆÏ¤¯½Ö´Ö¡¢¤½¤³¤Ë¤µ¤µ¤ä¤«¤Ê´î¤Ó¤¬Â©¤Å¤¯½Ö´Ö¤òµÅ¡Ê¤¹¤¯¡Ë¤¤¾å¤²¤ë¸ÀÍÕ¤ÎÌ¯µ»¤Ë¡¢²¿ÅÙ¤âÂ©¤òÆÝ¡Ê¤Î¡Ë¤ó¤À¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡þ
Yiyun Li¡¡1972Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£ËÌµþÂç³Ø¤òÂ´¶È¸å¤ËÅÏÊÆ¡£¡ØÀéÇ¯¤Îµ§¤ê¡Ù¤Ç¥Õ¥é¥ó¥¯¡¦¥ª¥³¥Ê¡¼¹ñºÝÃ»ÊÔ¾Þ¤Ê¤É¡£