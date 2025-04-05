¡Ö¥ß¥¢¥¥¹¡¦¥·¥ó¥Õ¥©¥Ë¡¼¡×½ñÉ¾¡¡ÆÉ¤ß¼ê¤âÌä¤ï¤ì¤ë¡Ö°¦¡×¤Î°ÕÌ£
¡¡Æ©ÌÀ¤Ê¿å¤Ë¿â¤é¤·¤¿¤Ò¤È¼¶¡Ê¤·¤º¤¯¡Ë¤Î¿§¿å¡£¤½¤Î¹ÔÊý¤òÃ©¡Ê¤¿¤É¡Ë¤ë¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òÄÉ¤¦¡£0¾Ï¤«¤é6¾Ï¤Þ¤Ç¡¢ËÜ½ñ¤Ï¡¢Ê£»¨¤Ê¥ë¡¼¥ë¤Î¤·¤ê¤È¤ê¤Î¤è¤¦¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤Î¤À¡£
¡¡1¾Ï¤Ç¤ÏÂç³ØÀ¸¤Î¤¢¤ä¤Ë¡¢2¾Ï¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤ä¤ÎÍ§¿Í¤Ç¤¢¤ë¤Þ¤ê¤Ê¤ÎÎø¿Í¡¦Ãé¤È¤½¤ÎÄï¤ÎÎÃÂÀ¤Ë¡¢3¾Ï¤Ç¤Ï¤¢¤ä¤È¤Þ¤ê¤Ê¤ÎÃÎ¿Í¤Ç¤¢¤ë¾´¿Í¤ÎÂç½ÇÊì¤¬¹Ô¤¤Ä¤±¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÏÂ¿©Å¹¤ÎÅ¹¼ç¤Ç¤¢¤ë¶¶ËÜ¤Ë¡¢¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬Åö¤¿¤ë¡£
¡¡4¾Ï¤Ï¤Þ¤ê¤Ê¤ÎÎ¥º§¤·¤¿Î¾¿Æ¤Ç¤¢¤ë¶ÌÈþ¤ÈÃ£É§¤Î¡¢5¾Ï¤Ï2¾Ï¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿Ãé¤Î¥É¥é¥Þ¤¬ÉÁ¤«¤ì¡¢6¾Ï¤Ø¤ÈÏ¢¤Ê¤ë¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÁí³ç¤Î¤è¤¦¤Ê6¾Ï¤Î¿¿¤óÃæ¤Ë¤¤¤ë¤Î¤Ï¤Þ¤ê¤Ê¤Ç¡¢Èà½÷¤³¤½¤¬¡¢ËÜ½ñ¤Î¥¡¼¥Ñ¡¼¥½¥ó¤À¡£
¡¡¡Ö°¦¤È¤ÏÍß¤·¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¹¤é¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤é¤·¤¤¡£¤Ê¤é¡¢¤ï¤¿¤·¤¬¸«¤Ä¤±¤ë¡×
¡¡ÍÄ¤¤º¢¡¢¿´¤Ë¤½¤¦·è¤á¤¿¤Þ¤ê¤Ê¤Ï¡¢°ÊÍè¤º¤Ã¤È°¦¤Î°ÕÌ£¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¾®³Ø¹»¤ÎÀèÀ¸¤¿¤Á¤Ë¿Ò¤Í¤Æ¤â¡¢³Î¤È¤·¤¿Åú¤¨¤ÏÆÀ¤é¤ì¤º¡¢¾®³Ø£µÇ¯À¸¤Ç½é¤á¤ÆÎø¤ò¤·¤¿»þ¤â¡¢¡Ö¤·¤«¤·¹¥¤¤Ï¡¢°¦¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤ª¤Þ¤»¤µ¤ó¤À¤Ê¤¡¡¢¤Þ¤ê¤Ê¡¢¤Ç¤â¡¢¤¤¤¤¤¾¡¢¤Þ¤ê¤Ê¡¢¤È»×¤¦¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¤¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤Î¡¢¤¹¤´¤¯Âç»ö¡£
¡¡¤ä¤¬¤Æ¡¢¹â¹»À¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Þ¤ê¤Ê¤¬½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤¬¥¨¡¼¥ê¥Ã¥Ò¡¦¥Õ¥í¥à¤Î¡Ø°¦¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡Ù¡£¤³¤Î°ìºý¤ÎÅ¯³Ø½ñ¤«¤é¡¢¤Þ¤ê¤Ê¤Îà¼ÂÁ©á¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£1¾Ï¤«¤é5¾Ï¤Þ¤ÇÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¿Â¿¼ïÂ¿ÍÍ¤ÊÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤Ï¡¢Èà½÷¤Î¤½¤Îà¼ÂÁ©á¤ËÂ¿¤«¤ì¾¯¤Ê¤«¤ì´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤Þ¤ê¤Ê¤Î¡¢°¦¤Ã¤Æ²¿¡©¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤«¤±¤Ï¡¢ÆÉ¤ß¼ê¤Ë¤â¸þ¤«¤¦¡£ËÜ½ñ¤ÇÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ëÍÍ¡¹¤Ê°¦¤Ï¡¢¤É¤³¤«¿È¶á¤Ç¡¢¤É¤³¤«±ó¤¤àÃ¯¤«¤Î°¦á¤Î¥µ¥ó¥×¥ë¤Ç¡¢¤Ê¤é¤Ð¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î°¦¤È¤Ï¡©¤ÈÆÉ¤ß¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤¦¤Á¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤À¡£
¡¡°¦¤È¤Ï²¿¤«¡£¤Þ¤ê¤Ê¤¬¸«¤Ä¤±¤¿Åú¤¨¤Ï¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¡¢¶¯¤¤¡£¤½¤ì¤Ï¡¢ËÜ½ñ¤Î´©¹Ô¤Ë7Ç¯¤È¤¤¤¦ºÐ·î¤òÈñ¤ä¤·¤¿¡¢ºî¼Ô¼«¿È¤ÎÅú¤¨¤Ç¤â¡¢¤¢¤ë¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡þ
¤«¤È¤¦¡¦¤·¤²¤¢¤¡¡1987Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£ºî²È¤ÇNEWS¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¡£¡Ø¥ª¥ë¥¿¥Í¡¼¥È¡Ù¤ÇµÈÀî±Ñ¼£Ê¸³Ø¿·¿Í¾Þ¡£