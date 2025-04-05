¡Ö¶²ÉÝ¤È¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤Î¿ÍÎà»Ë¡×½ñÉ¾¡¡ÉÔ°Â¤ò´ÉÍý¤¹¤ë¡Ö»ÙÇÛ¤ÎÏÀÍý¡×
¡¡Âè2¼¡¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬·«¤ê½Ð¤¹¡Ö¥È¥ó¥Ç¥â¡×À¯ºö¤Ë¡¢ÊÆ¹ñ¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºÀ¤³¦Á´ÂÎ¤¬¶²ÉÝ¤ò³Ð¤¨¡¢¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤È¤â¤¤¤¨¤ëÆ°ÍÉ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸¶½ñ¤Ï2Ç¯Á°¤Î½ÐÈÇ¤À¤¬¡¢¤½¤Î»þÅÀ¤ÇÃø¼Ô¤¬¡¢»×ÁÛ¤ÈÉ½¸½¤Î¼«Í³¤¬ÍÞ°µ¤µ¤ì¡¢Ì±¼ç¼çµÁ¤¬´¤²ò¡Ê¤¬¤«¤¤¡Ë¤¹¤ë¤È¸«È´¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢·Å´ã¡Ê¤±¤¤¤¬¤ó¡Ë¤À¡£
¡¡¿ÍÎà¤ÎÎò»Ë¤òÃæÀ¤¤Î±ÖÉÂÌ¢±ä¡Ê¤Þ¤ó¤¨¤ó¡Ë¤«¤é»Ï¤á¡¢¶²ÉÝ¤È¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤¬¤¤¤«¤ËÅý¼£¼Ô¤ä»ñËÜ²È¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤ä¹ÔÀ¯´±¤Ë¤è¤êÀ¯¼£²½¤µ¤ì¡¢»ÙÇÛ¤ÎÆ»¶ñ¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤«¤òËÜ½ñ¤ÏÄÉ¤¦¡£¤½¤³¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹³×Ì¿¸å¤Î¶²ÉÝÀ¯¼£¤ä¡¢¥Ê¥Á¥¹¡¦¥É¥¤¥Ä¡¢¥¹¥¿¡¼¥ê¥ó¤Î¥½Ï¢¤È¤¤¤Ã¤¿Á´ÂÎ¼çµÁ²¼¤Ç¤Î¶²ÉÝ¤Ë¤è¤ë°µÀ¯¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤¬ÅÔ»Ô²½¤·¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê³¬ÁØ¡¢½Ð¿È¤Î½»Ì±¤Î´Ö¤Îµ÷Î¥¤¬½Ì¤Þ¤ê¡¢Ì©¤Ê¶õ´Ö¤Ç¤Î´¶À÷¾É¤Ø¤Î¶²ÉÝ¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢¹©¶È²½¤·¤¿¤³¤È¤Ç»º¶Èµ¡³£¤ËÌ¿¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡¢¶±¡Ê¤ª¤Ó¡Ë¤¨¤ë¡£
¡¡·²½°¤Î¶²ÉÝ¤È¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤Ï¡¢¶áÂå¤Î»ºÊª¤À¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£¤½¤Î·ë¼Â¤¬¡¢Æó¤Ä¤ÎÀ¤³¦ÀïÁè¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¶áÂå¹ñ²È¤Î²ÝÂê¤Ï¡¢¶²ÉÝ¤È¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤ò¤¤¤«¤Ë´ÉÍý¤¹¤ë¤«¤À¤Ã¤¿¡£ÀïÁè²¼¤Ç¤Ï¡¢³°¤ÈÌ©ÄÌ¤¹¤ë¡ÖÆâ¤Ê¤ëÅ¨¡×¤Ø¤Î¶²ÉÝ¤¬¶î¤êÎ©¤Æ¤é¤ì¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï±ý¡¹¤Ë¤·¤Æ¡¢ÆÃÄê¤Î½¸ÃÄ¤ò¸ÇÄêÅª¤ËÌðÌÌ¤Ë¤¹¤ë¡£ËãÌôÌ¢±ä¤Î¸¶°ø¤È¤·¤ÆÃæÆîÊÆ·Ï¤¬¡¢ÅÁÀ÷ÉÂ¤Î¸µ¶§¤È¤·¤Æ¥¢¥Õ¥ê¥«·Ï½»Ì±¤¬¡¢¿Í¼ï¼çµÁÅª¤Ë¶¼°Ò»ë¤µ¤ì¤ë¡£¥æ¥À¥ä¿Í¤âÆ±ÍÍ¤À¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¤½¤Î¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤Ï¡¢À½Ìô²ñ¼Ò¤äÅê»ñ²È¤Ê¤É¡Ö»´»öÊØ¾è·¿»ñËÜ¼çµÁ¡×¤òÍø¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤â¤¢¤ë¡£°ìÊý¤Ç¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢¡Ö½½Ê¬¤ÊÃÎ¼±¤¬¤Ê¤¤¡×¾õÂÖ¤Î¿Í¡¹¤Ë¡ÖÍ¤êÍ¾¤ë¡×¾ðÊó¤òÄó¶¡¤·¡¢¤Ê¤Ë¤¬¿¿¼Â¤«ÌÜ±£¤·¤·¤¿¤Þ¤Þ¡¢¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤òÀú¡Ê¤¢¤ª¡Ë¤ë¡£
¡¡Ãø¼Ô¤Î¼çÄ¥¤Ï¡¢¶²ÉÝ¤¬Â¾¼Ô¤È¤Î´Ö¤ÇÁê¸ß°ÍÂ¸Åª¤ËÀ®Î©¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£¿¢Ì±ÃÏ»ÙÇÛ¼Ô¤¬¡¢Èï»ÙÇÛ¼Ô¤ò¶²ÉÝ¤ÇÅý¼£¤·¤Ä¤Ä¡¢¤¤¤ÄÈ¿Íð¤¬¤ª¤¤ë¤«¤È¶²ÉÝ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡£º£¤Î¶²ÉÝ¤Ï¡¢Ï¢Â³¤·¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²áµî¤Î½ÐÍè»ö¤¬·ë¤Ó¤Ä¤¤¤ÆÂ¸ºß¤¹¤ë¤Î¤À¡£¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥È¥é¥ó¥×¤Î¶²ÉÝ¤Ï²áµî¤Î¤É¤ó¤ÊÏ¢Â³À¤òÈ¿±Ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡þ
Robert Peckham¡¡±Ñ¹ñ½Ð¿È¤Îºî²È¡¦Îò»Ë²È¡£¸µ¹á¹ÁÂç³Ø¶µ¼ø¡£·Ý½Ñ¡¢²Ê³Ø¡¢µ»½Ñ¡¢°å³Ø¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¼¹É®¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£