¡Ö»Ò°é¤Æ¤Ï¡¢¤â¤Ã¤È¼«Á³¤Ç¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡©¡×¤Ê¤ó¤Ç¤âË«¤á¤Æ°é¤Æ¤ë¡É»Ò°é¤ÆÏÀ¡É¤Ë³¨ËÜºî²È¤¬»ý¤Ä°ãÏÂ´¶
¥Þ¥Þ¤¬°ìÅÙ¤âÅÐ¾ì¤·¤Ê¤¤°Û¿§¤Î³¨ËÜ
¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¶¦´¶¤·¤¿¡ª¡×¡ÖÀ¤³¦Ãæ¤Î¤ªÉã¤µ¤ó¤ËÆÉ¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¡ÖÌ¼¤¬¤É¥Ï¥Þ¤ê¤·¤ÆËèÆüÆÉ¤ßÊ¹¤«¤»¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£¤¤¤Þ»Ò°é¤ÆÀ¤Âå¤Î´Ö¤ÇÂç¤¤Ê¶¦´¶¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ëÏÃÂê¤Î³¨ËÜ¤¬¤¢¤ë¡£³¨ËÜºî²È¡¦ÅÂËÜÍ´»Ò¤µ¤ó¤¬ÉÁ¤¤¤¿ ¡Ø¤ª¤ó¤Ö¤Í¤³¡Ù ¤À¡£
ËÜºî¤Ï¡¢¤ªÉã¤µ¤óÇ¤È»ÒÇ¤Î²¿µ¤¤Ê¤¤Æü¾ï¤òÉÁ¤¤¤¿Êª¸ì¡£¤ª¤ó¤Ö¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¹¤°µã¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦´Å¤¨¤óË·¤Ê»ÒÇ¤È¡¢¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤Ë°é»ù¤ò¤¹¤ë¤ªÉã¤µ¤óÇ¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬¤Ê¤ó¤È¤âÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤¡£¤ªÉã¤µ¤óÇ¤Ï¡¢¾ï¤Ë»ÒÇ¤ò¤ª¤ó¤Ö¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÁÝ½ü¤ò¤·¡¢¿©»ö¤òºî¤ê¡¢¥È¥¤¥ì¤ä¤ªÉ÷Ï¤¤ÎÀ¤ÏÃ¤â¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤¯¡£²È»ö°é»ù¤ËÊ³Æ®¤¹¤ë¡È¥ï¥ó¥ª¥Ú¥Ñ¥ÑÇ¡É¤Î»Ñ¤Ë¡¢Á´¹ñ¤Î¥Ñ¥Ñ¤¿¤Á¤¬Ì¥Î»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¤³¤Î³¨ËÜ¤ÎºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢¡È¥Þ¥Þ¡É¤¬°ìÅÙ¤âÅÐ¾ì¤»¤º¡¢´°Á´¤ËÉã»Ò¤À¤±¤ÎÀ¤³¦¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£È¯ÇäÄ¾¸å¤«¤é¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÂç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢Á´¹ñ¤Î½ñÅ¹¤«¤éÄÉ²ÃÃíÊ¸¤¬»¦Åþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
ºî¼Ô¤ÎÅÂËÜ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ø¤ª¤ó¤Ö¤Í¤³¡Ù¤Î¸¶·¿¤È¤Ê¤ëºîÉÊ¤Ç¡¢2022Ç¯¤ËÂè43²ó¹ÖÃÌ¼Ò³¨ËÜ¿·¿Í¾Þ¤Ç²Âºî¤ò¼õ¾Þ¡£¤½¤Î¸å2Ç¯°Ê¾å¤«¤±¤Æ¼õ¾Þºî¤Î¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¤ò½Å¤Í¡¢¤Ä¤¤¤Ë½ñÀÒ²½¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤¬¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë¹þ¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö»Ò°é¤Æ¤Ã¤Æ¡¢¤â¤Ã¤È¼«Á³ÂÎ¤Ç¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤À¡£
¡ÖË«¤á¤é¤ì¤ÆÅö¤¿¤êÁ°¡×¤Î´í¸±À
¡ÖºÇ¶á¤Ï¡ÈË«¤á¤Æ°é¤Æ¤ë¡É¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤¬¼çÎ®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤½¤ì¤Ï¤È¤Æ¤âÂç»ö¤Ê¤³¤È¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë²¿¤Ç¤âË«¤á¤¹¤®¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤Ê¡©¡¡¤È´¶¤¸¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢Ç¯ÎðÅª¤Ë¤Ç¤¤ÆÅöÁ³¤Î¤³¤È¤Þ¤Ç²á¾ê¤ËË«¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢»Ò¤É¤â¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡ØË«¤á¤é¤ì¤ÆÅö¤¿¤êÁ°¡Ù¤È¤¤¤¦²ÁÃÍ´Ñ¤¬ºþ¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤¬¹â¤Þ¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¼Ò²ñ¤Ë½Ð¤¿¤È¤¤Ë¡ÈË«¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¸½¼Â¡É¤Ë¸ÍÏÇ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤ó¤Ê¥º¥ì¤¬À¸¤¸¤Æ¤·¤Þ¤ï¤Ê¤¤¤«¡¢¾¯¤·µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¡×
ÅÂËÜ¤µ¤ó¤Ï¡¢¤â¤Ã¤È¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ»Ò¤É¤â¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤È¸ì¤ë¡£¼¸¤ë¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢²á¾ê¤ËË«¤á¤ë¤Ç¤â¤Ê¤¯¨¡¨¡»þ¤Ë¤Ï¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤¿¤ê¡¢°ì½ï¤Ë¾Ð¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤ó¤Ê¸ª¤ÎÎÏ¤¬È´¤±¤¿´Ø·¸¤³¤½¤¬¼«Á³¤Ê»Ò°é¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¡£
¤½¤Î¹Í¤¨¤ò³¨ËÜ¤ÇÉ½¸½¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢ÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ö¤¯¤¹¤Ã¤È¾Ð¤¨¤ë¡¢¤æ¤ë¤¤¶õµ¤´¶¡×¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¤Î»Ò°é¤Æ¤Ã¤Æ¡¢¤É¤³¤«¾Ð¤Ã¤Á¤ã¤¦¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¾¯¤·»¨¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¼«Í³¤¹¤®¤¿¤ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤â¤Á¤í¤óÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤Ç¤â¡¢¤Ê¤ó¤À¤«¤ó¤À³Ú¤·¤¤¤·¡¢Ì£¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¤ªÉã¤µ¤ó°é»ù¤Î¤ª¤â¤·¤í¤µ¤òÂ¸Ê¬¤ËÉ½¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢º£²ó¤Ï¡È¤ªÊì¤µ¤ó¡É¤ò¤¢¤¨¤ÆÅÐ¾ì¤µ¤»¤º¤Ë¡¢¤ªÉã¤µ¤ó¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¥É¥¿¥Ð¥¿¤Ç¡¢¤Ç¤â²¹¤«¤¤°é»ù¤òÉÁ¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡×
ËÜºî¤Î¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤ÎÆÃÄ§¤È¤·¤Æ¡¢Á´ÊÔ¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥»¥ê¥Õ¤¬´ØÀ¾ÊÛ¤ÇÅý°ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤¬¤¢¤ë¡£
¡ÖºîÉÊ¤Î¡È¤æ¤ë¤µ¡É¤ò¤è¤ê¶¯Ä´¤·¤¿¤¯¤Æ¡¢¤¢¤¨¤Æ´ØÀ¾ÊÛ¤Ë¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¼«¿È¤¬´ØÀ¾½Ð¿È¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ø¤Þ¤¡¤¨¤¨¤«¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¥Î¥ê¤Ã¤Æ¡¢´ØÀ¾ÊÛ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¤Ê¤«¤Ê¤«½Ð¤»¤Ê¤¤¡£ÆÉ¤ßÊ¹¤«¤»¤·¤Æ¤¤¤ë¿Æ¸æ¤µ¤ó¤¬¡¢ÉáÃÊ»È¤¤´·¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤´ØÀ¾ÊÛ¤ÇÏÃ¤¹¤Î¤â¡¢¤½¤ì¼«ÂÎ¤¬»Ò¤É¤â¤Ë¤È¤Ã¤Æ³Ú¤·¤¤ÂÎ¸³¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡×
ËÜ½ñ¤Î¤Ê¤«¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢´°àú¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤É¤³¤«¤Û¤Ã¤È¤¹¤ë¿Æ»Ò¤Î»þ´Ö¤À¡£´èÄ¥¤ê¤¹¤®¤º¡¢µ¤Éé¤¤¤¹¤®¤º¡¢¤À¤±¤É¤Á¤ã¤ó¤È»Ò¤É¤â¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¨¡¨¡¤½¤ó¤Ê¼«Á³ÂÎ¤Î»Ò°é¤Æ¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¡¢ ¡Ø¤ª¤ó¤Ö¤Í¤³¡Ù ¤Î¿Íµ¤¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤³¤ì¤ÏÀäÂÐ¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÈ¯Ã£¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¤³¤ÎÆ»50Ç¯¤ÎÍÄÃÕ±à±àÄ¹¤¬ÄË´¶¤·¤¿¡Ö¿Æ¤ÎÀ¼¤ÈÆ÷¤¤¡×¤Î¸ú²Ì