¡Ö¹ÓÅâÌµ·Î¡×¡ÖÍðË½¤¹¤®¤ë¡×¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤¬À¤³¦Ãæ¤«¤éÁí¥¹¥«¥ó¡ª¤½¤ì¤Ç¤â¶¯¹Ô¤¹¤ë¡Ö¥È¥é¥ó¥×¤Î¤¢¤ë´íµ¡´¶¤ÈÁÀ¤¤¡×
¥È¥é¥ó¥×¤Î¡Ö´²Âç¡×¤ÊÁê¸ß´ØÀÇ¡¢¤Ä¤¤¤ËÈ¯Æ°
4·î2Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¤È°ÊÁ°¤«¤é¸øÉ½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¢¥á¥ê¥«¤Î¡ÖÁê¸ß´ØÀÇ¡×¤¬¡¢¤Ä¤¤¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×¤Î¸À¤¤Ê¬¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¡£
¡½¡½ËÇ°×Áê¼ê¹ñ¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤ËÂÐ¤·¤ÆÉÔ¸øÀµ¤ÊËÇ°×¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÏËÇ°×ÀÖ»ú¤Ç¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤À¡£¥¢¥á¥ê¥«¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔ¸øÀµ¤ÊËÇ°×¤È¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«À½ÉÊ¤ËÂÐ¤¹¤ë´ØÀÇ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥¢¥á¥ê¥«À½ÉÊ¤ÎÍ¢Æþ¤òÉÔÅö¤ËÇÓ½ü¤¹¤ë¹ñÆâ¤ÎÍÍ¡¹¤Êµ¬À©¤Ê¤É¤ÎÈó´ØÀÇ¾ãÊÉ¡Ê´ØÀÇ°Ê³°¤Î¼êÃÊ¤ÇÍ¢Æþ¤òÁË³²¤¹¤ë¤â¤Î¡Ë¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ÇÀ¸¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£Èó´ØÀÇ¾ãÊÉ¤¬´ØÀÇ¤Ç´¹»»¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¡¢¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤Î´ØÀÇÎ¨¤ËÁêÅö¤¹¤ë¤Î¤«¤ò·×»»¤·¡¢¤½¤ì¤Ëº£¤Î´ØÀÇÎ¨¤ò²Ã¤¨¤¿¤â¤Î¤¬¡¢¼Â¼ÁÅª¤Ê´ØÀÇÎ¨¤À¡£³°¹ñ¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤³¤¦¤·¤¿¡Ö´ØÀÇ¡×¤ò²Ý¤·¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¡¢¤³¤Î¼Â¼ÁÅª¤Ê´ØÀÇÎ¨¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤ÏÂÐ¹³¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£³°¹ñ¤¬²Ý¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö´ØÀÇ¡×¤ËÂÐ¹³¤¹¤ë¤â¤Î¤À¤«¤é¡¢¤³¤ì¤ò¡ÖÁê¸ß´ØÀÇ¡×¤È¸Æ¤Ö¤³¤È¤Ë¤¹¤ë¡½¡½¡£
¤³¤³¤Ç¸À¤¦¡ÖÈó´ØÀÇ¾ãÊÉ¡×¤È¤Ï¡¢Í¢½Ð¤ò¤·¤ä¤¹¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤Î°ÙÂØÁàºî¡¢Í¢½Ð¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÀ¯ÉÜ¤ÎÊä½õ¶â¡¢²á¾ê¤ËÀ¸»º¤·¤ÆÉÔÅö¤Ë°Â¤¤²Á³Ê¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¥À¥ó¥Ô¥ó¥°¡ÊÉÔÅöÎ÷Çä¡Ë¡¢²Ê³ØÅª¤Êº¬µò¤Ë´ð¤Å¤«¤Ê¤¤¸¡±Ö¤Î´ð½à¡¢µ¶Â¤ÉÊ¤äÃÎÅªºâ»º¤ÎÅðÆñ¡¢¾ÃÈñÀÇ¡ÊÉÕ²Ã²ÁÃÍÀÇ¡Ë¤Ê¤É¤Î¤³¤È¤À¡£
¾ÃÈñÀÇ¤¬¤É¤¦¤·¤Æ¡ÖÈó´ØÀÇ¾ãÊÉ¡×¤ËÅö¤¿¤ë¤Î¤«¤Ï¡¢¤ï¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
ÆüËÜ¤«¤é¥¢¥á¥ê¥«¤ËÍ¢½Ð¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢Í¢½Ð¶È¼Ô¤Ë¤Ï¾ÃÈñÀÇ¤Î´ÔÉÕ¶â¤¬»ÙÊ§¤ï¤ì¤ë¡£Îã¤¨¤Ð¥È¥è¥¿¤Î¼Ö¤Ï¡¢¹ñÆâ¤Ç¾ÃÈñ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤òÁ°Äó¤È¤·¤Æ¡¢¤¹¤Ç¤Ë¾ÃÈñÀÇ¤¬¾å¾è¤»¤µ¤ì¤¿²Á³Ê¤ÇÉôÉÊ¤Ê¤É¤òÄ´Ã£¤·¤¿¾å¤ÇÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤ò³¤³°¤Ë¸þ¤±¤ÆÇä¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¹ñÆâ¾ÃÈñ¤Ë²ó¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢´û¤ËÉéÃ´¤·¤¿¾ÃÈñÀÇÊ¬¤ÏÉÔÉ¬Í×¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤ì¤ÇÍ¢½Ð´ë¶È¤Ç¤¢¤ë¥È¥è¥¿¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢³¤³°Í¢½ÐÊ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï´û¤Ë»ÙÊ§¤Ã¤¿¾ÃÈñÀÇÊ¬¤ò´ÔÉÕ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿´ÔÉÕ¶â¤¬¡¢2023Ç¯4·î¤«¤é2024Ç¯3·î¤Þ¤Ç¤Î1Ç¯´Ö¤Ç¡¢¥È¥è¥¿¤À¤±¤Ç6102²¯±ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
»ÅÁÈ¤ß¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢¤³¤Î¾ÃÈñÀÇ¤Î´ÔÉÕ¤ÏÅöÁ³¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¼ÂºÝ¤Î¼è°ú¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿²¼ÀÁ¤±ÉôÉÊ¥á¡¼¥«¡¼¤È¤Î´Ö¤Ç·ë¤Ð¤ì¤ë¼è°ú²Á³Ê¤Ï¡¢¸½¼Â¤ÎÎÏ´Ø·¸¤òÈ¿±Ç¤·¤Æ¡¢100¡ó¾ÃÈñÀÇ¤òÁÈ¤ß¹þ¤ó¤À²Á³Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤ÏÉ¬¤º¤·¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¤È¤Î¸«Êý¤â¤Ç¤¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¾ÃÈñÀÇ¤Ë¤ÏÍ¢½Ð´ë¶È¤ËÂÐ¤¹¤ëÊä½õ¶â¤È¤·¤Æ¤Î°ÕÌ£¹ç¤¤¤¬°ìÉô´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î²ò¼á¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
º£²ó¥¢¥á¥ê¥«¤Ï¡¢¤³¤ÎÏÀÍý¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¾ÃÈñÀÇ¤â¡ÖÈó´ØÀÇ¾ãÊÉ¡×¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¤³¤¦¤·¤¿Èó´ØÀÇ¾ãÊÉ¤ò´Þ¤á¤¿ÆüËÜ¤Î¼Â¼ÁÅª¤Ê´ØÀÇÎ¨¤ò46¡ó¤À¤È¿ä·×¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ï¡Ö´²Âç¡×¤Ë¤â¡¢¤³¤ì¤Î¤Û¤ÜÈ¾Ê¬¤ËÁêÅö¤¹¤ë24¡ó¤·¤«ÆüËÜ¤ËÂÐ¤·¤Æ´ØÀÇ¤Ï³Ý¤±¤Ê¤¤¤Î¤À¤È¤¤¤¦·úÁ°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î46¡ó¤È¤¤¤¦¿ô»ú¤Ï¤É¤³¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤«¤ÏÀµ³Î¤Ë¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢2024Ç¯¤ÎÆüËÜ¤«¤é¥¢¥á¥ê¥«¤Ø¤ÎÍ¢½ÐÁí³Û¤¬1482²¯¥É¥ë¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤ÎÂÐÊÆËÇ°×¹õ»ú³Û¤¬684²¯¥É¥ë¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢684²¯¥É¥ë¡à1482²¯¥É¥ë¡á0.46¤Ç¤¢¤ë¤«¤é¡¢46¡ó¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤Î»ØÅ¦¤â°ìÉô¤Ç¤Ï¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¹ÓÅâÌµ·Î¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤â²¡¤·ÄÌ¤¹ÍýÍ³
¤µ¤Æ¡¢°ìÈÌ¤Ë»ØÅ¦¤µ¤ì¤ëÄÌ¤ê¡¢¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤Ï·ÐºÑ³Ø¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¸«¤ì¤Ð¡¢¹ÓÅâÌµ·Î¤Ê¤â¤Î¤À¡£¼«Í³ËÇ°×¤¬À®Î©¤¹¤ëÃæ¤Ç¤Ï¡¢ºÇ¤â¥³¥¹¥È¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¤ºÇÅ¬ÃÏ¤Ç¤ÎÀ¸»º¤¬¿Ê¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î²¸·Ã¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤¬µý¼õ¤¹¤ë¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÀ½Â¤¶È¤Ï¿ê¤¨¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï¶âÍ»¤äÃÎÅªºâ»º¤Ê¤É¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤¿ÈóÀ½Â¤¶È¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¹ñºÝÊ¬¶È¤¬È¯Ã£¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆüËÜ¿Í¤¬³Ú¤·¤àYouTube¤äAmazon¤Ê¤É¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ï¡¢ËÇ°×¼ý»Ù¤Ç¤Ï¥«¥¦¥ó¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤¿¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬Áý¤¨¤ëÃæ¤ÇÀ¸¤¸¤ë¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ëÀÖ»ú¡×¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÏÇ¯¡¹³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤¦¤·¤¿¡Ö¤ª¸ß¤¤ÍÍ¡×¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Ê¤¤¥È¥é¥ó¥×¤Î¤ä¤êÊý¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÍðË½¤À¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤½¤ÎÄÌ¤ê¤À¡£
¤·¤«¤·¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤¶Í»ö¤¬È¯À¸¤·¤¿¤È¤¤¤¦¾ì¹ç¤Ë¡¢À½Â¤¶È¤ò¼º¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç·ÑÀïÇ½ÎÏ¤ò»ý¤¿¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥¢¥á¥ê¥«¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Ë¤ª¤±¤ë´íµ¡´¶¤¬¡¢¼Â¤Ï±£¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Îã¤¨¤Ð¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÂ¤Á¥Ç½ÎÏ¤Ïº£¤äÃæ¹ñ¤Î242Ê¬¤Î1¤·¤«¤Ê¤¤¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆÃæ¤¬²¾¤ËÀïÁè¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢º£ÊÝÍ¤¹¤ë´ÏÁ¥¤Ë¤ÏÁÐÊý¤È¤â¤ËÂç¤¤Ê¥À¥á¡¼¥¸¤¬²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¤½¤Î»þ¤ËÃæ¹ñ¤Ï¤¹¤°¤ËÊä½¼¤¬¸ú¤¯¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤Ï¼º¤Ã¤¿´ÏÁ¥¤ò²óÉü¤Ç¤¤ëÀ¸»º¼êÃÊ¤¬¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
¤â¤Á¤í¤ó¥¢¥á¥ê¥«¤Ï¸½¼Â¤ËÃæ¹ñ¤ÈÀïÁè¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ê¤É¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤¬¡¢ÀïÁè¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤âÉé¤±¤Ê¤¤ÎÏ¤òÇØ·Ê¤Ë»ý¤¿¤Ê¤¤¤È¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÍýÉÔ¿Ô¤ÊÍ×µá¤ò°û¤Þ¤¶¤ë¤ò¤¨¤Ê¤¤¾õ¶·¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤À¤«¤é¡¢¥È¥é¥ó¥×¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¹ñÆâ¤ËÀ½Â¤¶È¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¤ò¼è¤êÌá¤·¡¢Í»ö¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ëÀ½Â¤Ç½ÎÏ¤ò²óÉü¤¹¤ë¤³¤È¤òºÇÍ¥Àè¤Ë¤·¤¿À¯ºö¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¤½¤Î¤¿¤á¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢·ÐºÑ³ØÅª¤Ë¤ÏÁ´¤¯°ÕÌ£¤Î¤Ê¤¤½ÐÃÌÜ¤ÊÍý¶þ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢²¡¤·ÄÌ¤¹É¬Í×¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£
Åö¤¿¤êÁ°¤À¤¬¡¢¥È¥é¥ó¥×¤Ï°ì¿Í¤ÇÀ¯ºö¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥È¥é¥ó¥×¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ï¡¢¥Ô¡¼¥¿¡¼¡¦¥Ê¥ô¥¡¥í¤Î¤è¤¦¤Ê°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤ò½Å»ë¤¹¤ë·ÐºÑ³Ø¼Ô¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥È¥é¥ó¥×¤ò¾®ÇÏ¼¯¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬À¤´Ö¤Ç¤ÏÎ®¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡£
¥¹¥¿¥°¥Õ¥ì¡¼¥·¥ç¥ó»Ï¤Þ¤ë¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÀ¯ºö¤Ï´ÓÅ°¤¹¤ë
¤µ¤Æ¡¢¥È¥é¥ó¥×¤Î¡ÖÁê¸ß´ØÀÇ¡×¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿Ä¾¸å¤Ë³«¤«¤ì¤¿ÆüËÜ¤Î4·î3Æü¤Î³ô¼°»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤Ï°ì»þ´ü1600±ß°Ê¾å¤âÃÍ¤ò²¼¤²¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Ï²¼ÃÍ¤ò»Ù¤¨¤ëÇã¤¤¤¬Æþ¤Ã¤Æ²¼¤²»ß¤Þ¤Ã¤¿¡£
¤³¤ì¤Ïº£²ó¤Î¡ÖÁê¸ß´ØÀÇ¡×È¯É½¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢°ºàÎÁ¤¬½Ð¿Ô¤¯¤·¤¿¤È¸«¤ë¶Ú¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡£
º£¸å¤Ï¸ÄÊÌ¤Î¹ñ¡¹¤È¤Î¥Ç¥£¡¼¥ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î¡ÖÁê¸ß´ØÀÇ¡×¤Ï½ù¡¹¤Ë´Ë¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¤È¤Î³Ú´ÑÏÀ¤¬¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¡£
¤À¤¬»ä¤Ï¡¢¤³¤Î¸«Êý¤Ï´Å¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¡£
¥È¥é¥ó¥×¤Ïº£²ó¤Î¡ÖÁê¸ß´ØÀÇ¡×¤Ï¡¢ËÜÍè¥¢¥á¥ê¥«¤¬µá¤á¤ë¤â¤Î¤ÎÈ¾Ê¬ÄøÅÙ¤Ë¤È¤É¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤ÏÎ¢ÊÖ¤»¤Ð¡¢»×¤Ã¤¿¤è¤¦¤ÊÀ®²Ì¤¬½Ð¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤³¤Î¡ÖÁê¸ß´ØÀÇ¡×¤Î¹¹¤Ê¤ë°ú¤¾å¤²¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ëÍ¾ÃÏ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¡¢´º¤¨¤Æ¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤â¸À¤¨¤ë¤Î¤À¡£
¤½¤â¤½¤â¥¢¥á¥ê¥«¤Î¸½ºß¤Î·Êµ¤¾õ¶·¤¬µÞÂ®¤Ë°²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òÌµ»ë¤¹¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¥³¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¥Ü¡¼¥É¡ÊÁ´ÊÆ»º¶È¿³µÄ²ñ¡Ë¤¬È¯É½¤¹¤ë¾ÃÈñ¼Ô¿®Íê´¶»Ø¿ô¤Ï¡¢3·î¤Ï2·î¤Î100.1¤«¤é7.1¥Ý¥¤¥ó¥ÈÄã²¼¤·¤¿92.9¤È¤Ê¤ê¡¢¥³¥í¥Ê²¼¤Î2021Ç¯2·î°ÊÍè¤ÎÄã¤¤¿ô»ú¤òµÏ¿¤·¤¿¡£½êÆÀ¤äÏ«Æ¯´Ä¶¤ÎÃ»´üÅª¤Ê¸«ÄÌ¤·¤ò¼¨¤¹´üÂÔ»Ø¿ô¤ÏÁ°·î¤Î74.6¤«¤é9.6¥Ý¥¤¥ó¥ÈÄã²¼¤·¤¿65.2¤Ç¡¢¥ê¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¼¨º¶¤¹¤ë80¤ò2¥ö·îÏ¢Â³¤Ç²¼²ó¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤µ¤é¤ËÂç¤¤¯°²½¤·¤¿¡£
¥ß¥·¥¬¥óÂç³Ø¤¬È¯É½¤¹¤ë¾ÃÈñ¼Ô¿®Íê´¶»Ø¿ô¤â¡¢£²·î¤Î64.7¤«¤é£³·î¤Ï57.9¤Ø¤È¡¢ÂçÉý¤Ë°²½¤·¤¿¡£
3·î28Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿2·î¤ÎPCE¡ÊÊÆ¸Ä¿Í¾ÃÈñ»Ù½Ð¡ËÅý·×¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ìÄ´À°¸å¤Î¼Â¼Á¤ÇÊÆ¸Ä¿Í¾ÃÈñ»Ù½Ð¤ÏÁ°·îÈæ¥×¥é¥¹0.1¡ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£Á°·î¤¬¥Þ¥¤¥Ê¥¹0.5¡ó¤È¡¢»×¤¤¤¬¤±¤Ê¤¤¤Û¤ÉÂçÉý¤Ê¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ÎÈ¿Æ°¤Ç²óÉü¤¹¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¤Û¤È¤ó¤É²óÉü¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
Â¾Êý¡¢FRB¡ÊÊÆÏ¢Ë®½àÈ÷À©ÅÙÍý»ö²ñ¡Ë¤¬¥¤¥ó¥Õ¥ì»ØÉ¸¤È¤·¤Æ½Å»ë¤¹¤ëPCE¥³¥¢²Á³Ê»Ø¿ô¤ÏÁ°·îÈæ0.4¡ó¾å¾º¤È¤Ê¤ê¡¢Ìó1Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÂç¤¤Ê¿¤Ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤Ä¤Þ¤ê¥¢¥á¥ê¥«·ÐºÑ¤Ï¾ÃÈñ¤¬¼åÂÎ²½¤·¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¥¤¥ó¥Õ¥ì·¹¸þ¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¹¥¿¥°¥Õ¥ì¡¼¥·¥ç¥ó·¹¸þ¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥¢¥È¥é¥ó¥¿Ï¢¶ä¤¬¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ëGDP Now¤Ï¡¢2025Ç¯¤ÎÂè°ì»ÍÈ¾´ü¡Ê1·î¡Á3·î¡Ë¤ÎGDP¤ÎÃÍ¤È¤·¤Æ¡¢2·î½é¤á¤Îº¢¤Ï¥×¥é¥¹3¡óÄøÅÙ¤òÃÆ¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢2·î28Æü¤Ë¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹1.5¡ó¡¢3·î3Æü¤Ë¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹2.8¡ó¤È¡¢ÂçÉý¤ËÄã²¼¤·¤¿¡£4·î1Æü¤Ë¤Ï¤µ¤é¤Ë°²½¤·¤Æ¥Þ¥¤¥Ê¥¹3.7¡ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£4·î3Æü¤ËºÆ¤Ó¥Þ¥¤¥Ê¥¹2.8¡ó¤Þ¤Ç´öÊ¬Ìá¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤¬¡¢¥¢¥á¥ê¥«·ÐºÑ¤Ëº£Âç¤¤Ê¥Ö¥ì¡¼¥¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
·Êµ¤¤ÏÍèÇ¯²Æ¤Þ¤Ç¤Ë²óÉü¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤
¤½¤ì¤Ç¤â¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬¤³¤¦¤·¤¿·ÐºÑ¾õ¶·¤Î°²½¤ËÄ¾¤Á¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¤Ä¤â¤ê¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢º£²ó¤Î¡ÖÁê¸ß´ØÀÇ¡×¤¬ÁÛÁü°Ê¾å¤Ë¸·¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¾ÝÄ§Åª¤Ë¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥È¥é¥ó¥×¤ÏÍèÇ¯½©¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤ëÃæ´ÖÁªµó¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤À»þ´Ö¤¬½½Ê¬¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤ò·×»»¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£º£Ç¯¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ï·ÐºÑ¤¬°²½¤·¤Æ¤â¹½¤ï¤Ê¤¤¤È¡¢¤ª¤½¤é¤¯¤Ï¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
ÍèÇ¯½Õ¤«¤é·ÐºÑ¤¬²óÉü¤·¡¢ÍèÇ¯²Æ¤Ë¤Ï¤¤¤¤¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢Ãæ´ÖÁªµó¤Ë°±Æ¶Á¤Ï½Ð¤Ê¤¤¤È¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
´ØÀÇ¼ýÆþ¤ÇÀ¯ÉÜºâÀ¯¤òÏÅ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤¦¤·¤¿ÀÇ¼ýÁý¤ÈÂçÃÀ¤ÊºÐ½Ðºï¸º¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂçµ¬ÌÏ¸ºÀÇ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢¹ñÌ±¤ËÂÐ¤¹¤ë°ìÎ§»Ùµë¤ò¹Ô¤¨¤ëÍ¾ÃÏ¤òºî¤ë¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¥¢¥á¥ê¥«¹ñÌ±¤Î¾ÃÈñÇ½ÎÏ¤ò²óÉü¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡¢¤ª¤½¤é¤¯¥È¥é¥ó¥×¤ÏÏ©Àþ¤È¤·¤ÆÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
»ä¤ÏÉ¬¤º¤·¤â¥È¥é¥ó¥×À¯ºö¤Ë»¿Æ±¤¹¤ëÎ©¾ì¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤ÎÀ§Èó¤ÏÊÌ¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤¦¤·¤¿Êý¸þ¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤³¤È¤ò¡¢²æ¡¹¤Ï°Õ¼±¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤â¤Î¤À¡£
¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¹ñÌ±¤È·ÐºÑ¤ò½ý¤Ä¤±¤ë¡Ä¡ª¡Ö¤¤¤Þ¤³¤½ÆüËÜ¤ÏEU¡¦¥«¥Ê¥À¤È¶¦Æ±ÀïÀþ¤òÄ¥¤ë¤Ù¤¡×¤È¤¤¤¨¤ëÍýÍ³
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
Êè,
¥°¥ë¡¼¥×¥¦¥§¥¢,
Ï·¸å,
Áòº×,
½»Âð,
²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼,
¶âÂ°²Ã¹©,
¾²ÃÈË¼,
¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°,
¥Û¥Æ¥ë