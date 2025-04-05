¡ÖÁ´¿ÍÂå¤Ç¤âÂåÉ½¤¿¤Á¤¬¸ý¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ï¡ØDeepSeek¡Ù¤ÎÏÃÂê¤Ð¤«¤ê...¡×¤¤¤ÞÃæ¹ñ¤ò¤¢¤²¤ÆÀ¸À®AIŽ¢DeepSeek¡×Íê¤ß°ìÊÕÅÝ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³
DeepSeekÀ¸¤ß¤Î¿Æ
½Ë¡ª¡¡Âç¥ê¡¼¥°³«Ëë¡£ÆüËÜ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Âè2Àï¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ë¤Ï¡¢Ä»È©¤¬Î©¤Ã¤¿¡£¡Ö¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë º£Æü¤Î³ô²Á¤È ¥ª¥ª¥¿¥Ë¥µ¥ó¡×¡ÊºòÇ¯¤ÎÀîÌø100Áª¡Ë¾õÂÖ¤¬¡¢º£Ç¯¤âÂ³¤¤½¤¦¤À¡£
¤½¤ì¤Ç¡¢º£²ó¤Ï¡ÖÃæ¹ñ¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¡×¤È¤â¸À¤¦¤Ù¤¡ÖÄ¶µéµðÀ±¡×¤ÎÏÃ¤Ç¤¢¤ë¡£
ÎÂÊ¸Êö»á¡¢¹Åì¾Ê¤Î´¨Â¼¡ÊÊÆÎò岭Â¼¡Ë½Ð¿È¤Î39ºÐ¤À¡£
Ã¯¤½¤ì¡¢¤È»×¤¦¤Ê¤«¤ì¡£¤¤¤Þ¤ò»þ¤á¤¯Ãæ¹ñÀ½À¸À®AIŽ¢DeepSeek¡×¡Ê¿¼ÅÙµáº÷¡Ë¤ÎÀ¸¤ß¤Î¿Æ¤Ç¤¢¤ë¡£1·î20Æü¤Ë¥Ë¥å¡¼¥â¥Ç¥ë¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¤ä¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤¬¸Ø¤ë¡ÖChatGPT¡×¤Î¥é¥¤¥Ð¥ëÅþÍè¤ÈÀ¤³¦Ãæ¤ÇÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ó¡¢°ìÌö»þ¤Î¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¸Î¶¿¤ÎÀ¸²È¤Ï¤¤¤Þ¤ä¡¢»³Åì¾Ê¤Î¹¦»ÒÉÀ¤ä²ÏÆî¾Ê¤ÎÇòÇÏ»û¡ÊÃæ¹ñ½é¤ÎÊ©¶µ»û±¡¡Ë¤ËÎô¤é¤Ì¡ÖÀ»ÃÏ¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ï¢ÆüÂçÀª¤Î¡Ö½äÎé¼Ô¡×¤¬Ë¬¤ì¤ë¡£¤´ËÜ¿Í¤ÏÞ¶¹¾¾Ê¹º½£ºß½»¤À¤¬¡¢2·î17Æü¤Ë¤ÏËÌµþ¤Ë¤ª¤ï¤·¤Þ¤¹½¬¶áÊ¿¼çÀÊ¤«¤é¾·ÂÔ¤â¼õ¤±¤¿¡£
¤É¤³¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¤âDeepSeek
3·î¾å½Ü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Ç¯¤Ë°ìÅÙ¤Î¹ñ²ñ¡ÊÁ´¹ñ¿ÍÌ±ÂåÉ½Âç²ñ¡Ë¤Ç¤â¡¢Ãæ¹ñ·ÐºÑ¤¬ÄãÌÂ¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢2880¿Í¤ÎÂåÉ½¡Ê¹ñ²ñµÄ°÷¡Ë¤¿¤Á¤¬¸ý¤Ë¤¹¤ë¤Î¤ÏDeepSeek¤ÎÏÃÂê¤Ð¤«¤ê¡£²¦Ê¸Þ¹¾¦Ì³ÉôÄ¹¡Ê·ÐºÑÁê¡Ë¤Þ¤Ç¡¢¡Ö¤ï¤¬¹ñ¤Ë¤ÏDeepSeek¤¬¸½¤ì¤¿¤Î¤À¡ª¡×¤È´¶³´¿¼¤²¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¼ÂºÝ¡¢¥¢¥×¥ê¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤«¤é2¥õ·î¤ò·Ð¤Æ¡¢¤¹¤Ç¤ËÃæ¹ñÁ´ÅÚ¤Ë¡¢19À¤µª¤Î¥¢¥Ø¥ó¤ÎÇ¡¤¯¹¤¬¤ê¡Ê¤¿¤È¤¨¤¬°¤¤¤«¡©¡Ë¡¢Ç¤â¼Ý»Ò¤âDeepSeek¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤Ï¡Ö¼ã¼Ô¤¬Çã¤¤¤½¤¦¤Ê¥¯¥ë¥Þ¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤Æ¡×¤È¡¢DeepSeek¤ËÍê¤à¡£ÃÏÊý¤Î¹Û»³¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÀÐÃº¤ò·¡¤ëºÇÅ¬¤ÎÊýË¡¤ò¶µ¤¨¤Æ¡×¡£¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤Ï¡¢¡Ö½ÉÇñÈñ¤ò¤¤¤¯¤é¤Ë¤·¤¿¤é°ìÈÖÌÙ¤«¤ë¡©¡×¡Ä¡Ä¡£
¤â¤Ï¤äÇÀÎÓ¿å»º¶È¤âÀ½Â¤¶È¤â¥µ¡¼¥Ó¥¹¶È¤â¡¢DeepSeekÍê¤ß¡£ËÌµþ¤ä¿¼圳¤Î»ÔÌò½ê¤Ë¤Ï¡¢¤Ä¤¤¤Ë¡ÖAI¸øÌ³°÷¡×¤Þ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
°Õ³°¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¤âAI
DeepSeek¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¿Í¤ÎÀ¸³è¤ò¤â°ìÊÑ¤µ¤»¤¿¡£ËÌµþ¤ÎÍ§¿ÍÉ×ºÊ¤¬¤¤¤Þ¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡ÖAI¥Ú¥Ã¥È¡×¡£Åö½é¤Ï¥¹¥Þ¥Û¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¸¤¤äÇ¤Î¼Ì¿¿¤ò¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¹¥¤ß¤ÎÉ½¾ð¤ËÊÑ¤¨¡¢¹¥¤ß¤ÎÉþ¤òÃå¤»¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤¤¤Þ¤ä¥¥ê¥ó¡¢¥È¥é¡¢¥¿¥«¡¢¥ï¥Ë¡Ä¡Ä¤È°¦´áÆ°Êª¤ÏÁý¤¨¤ë°ìÊý¡£SNS¤Ç¼Ì¿¿¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤¬¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥¥â¥¤¡£
¤«¤¯¤¤¤¦»ä¤â¡¢ÁáÂ®¥¹¥Þ¥Û¤ËDeepSeek¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤·¡¢¿Ö¤Í¤Æ¤ß¤¿¡£
¡Ö¶áÆ£Âç²ð¤Ã¤Æ¤É¤ó¤Ê¿Í¡©¡×
¤¹¤ë¤È¡¢¥¹¥é¥¹¥é¤ÈÅú¤¨»Ï¤á¤¿¡£
¡ÒÁá°ðÅÄÂç³Ø¤òÂ´¶È¤·¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç³èÆ°¤ò³«»Ï¡£Ãæ¹ñ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÅì¥¢¥¸¥¢¤Î¾ðÀª¤ËÀºÄÌ¤·¡¢Ãø½ñ¤Ë¤Ï¡Ä¡Ä¡Ó
¤Ï¤Ã¡©¡¡ÃÑ¤º¤«¤·¤Ê¤¬¤éÁá°ðÅÄ¤ÏÉÔ¹ç³Ê¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£
¤µ¤¹¤¬¤Î¡ÖDeepÍÍ¡×¤â¡¢14²¯¿Í¤ËÆü¡¹¹ó»È¤µ¤ì¤Æ¤ªÈè¤ì¤Ê¤Î¤«¡©
¡Ö½µ´©¸½Âå¡×2025Ç¯4·î5¡¦12Æü¹çÊ»¹æ¤è¤ê
¡ÚÊÆÃæËÇ°×ÀïÁè2.0¡Û¥¢¥ê¥Ð¥ÐÁÏ¶È¼Ô¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥Þ¡¼»á¤¬½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤ÎÁ°¤Ë»Ñ¤ò¸½¤·¤¿¡ÖÇ¼ÆÀ¤ÎÍýÍ³¡×