¥É¥é¤¨¤â¤ó¤ÎÆ¼Áü¤È¼Ì¿¿¤ò»£¤ëÎ©²ÖÍýº´ (¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥àlisatachibana1019¤è¤ê)

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´4Ëç)

¥É¥é¤¨¤â¤ó¤ÎÆ¼Áü¤È¥Ñ¥Á¥ê

¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÎ©²ÖÍýº´(53)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÉÙ»³¸©¹â²¬»Ô¤òË¬¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡¢2Ëç¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£

¡¡¡Ö¹â²¬»Ô¡£Æ£»Ò£ÆÉÔÆóÍºÀèÀ¸¤Î¸Î¶¿¤Ê¤ó¤À¤Ã¤Æ¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¡Ö¥É¥é¤¨¤â¤ó¤Î»¶ÊâÆ»¡×¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¹­¾ì¤Ç¥É¥é¤¨¤â¤ó¤ÎÆ¼Áü¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤ÆÈù¾Ð¤à»Ñ¤ä¡¢ÊÒ¼ê¤ò¾å¤²¤Æ¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤ë¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¤Û¤Ü¤¹¤Ã¤Ô¤óÉ÷¤Î¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê»Ñ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÍýº´¤µ¤óÁÇÅ¨¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö²Ä°¦¤¤♡¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

80Ç¯Âå¸åÈ¾¤òÂåÉ½¤¹¤ë¸µ¥È¥Ã¥×¥¢¥¤¥É¥ë

¥É¥é¤¨¤â¤ó¤ÎÆ¼Áü¤È¼Ì¿¿¤ò»£¤ëÎ©²ÖÍýº´
(¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥àlisatachibana1019¤è¤ê)
¥É¥é¤¨¤â¤ó¤Î»¶ÊâÆ»¤Ç¸µµ¤¤Ë¥Ý¡¼¥º¤ò¼è¤ëÎ©²ÖÍýº´
(¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥àlisatachibana1019¤è¤ê)

¡¡Î©²Ö¤Ï1987Ç¯4·î1Æü¤Ë²Î¼ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£3ºîÌÜ¤Î¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥­¥ß¤Ï¤É¤ó¤È¤¯¤é¤¤¡×¤ÇÂè29²óÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡¦ºÇÍ¥½¨¿·¿Í¾Þ¡¢Âè18²óÆüËÜ²ÎÍØÂç¾Þ¡¦Í¥½¨ÊüÁ÷²»³Ú¿·¿Í¾Þ¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿·¿Í¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£90Ç¯Âå°Ê¹ß¤Ï½÷Í¥¶È¤ò¼´¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£


 