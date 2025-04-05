Ç½¤¢¤ëÂë¤ÏÄÞ¤ò±£¤¹¡ª¡¡¥Ð¥«¤Ë¤µ¤ì¤¿¥·¥ó¥Þ¥Þ¤Î°Õ³°¤ÊÀµÂÎ¤È¤Ï¡©
Áê¼ê¤Î¤³¤È¤ò¤è¤¯ÃÎ¤ê¤â¤·¤Ê¤¤¤¯¤»¤Ë¡¢É½ÌÌÅª¤Ê¤³¤È¤Ð¤«¤ê¸«¤ÆÈ½ÃÇ¤·¤¿¤ê¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¸«²¼¤¹¤è¤¦¤Ê¿Í¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤Þ¤·¤Æ¤½¤ó¤Ê¥¿¥¤¥×¤Î¥Þ¥ÞÍ§¤¬¤¤¤¿¤é¡¢¤È¤Æ¤âÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¤Â¸ºß¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¤½¤ó¤Ê¥Þ¥ÞÍ§¤Î¥Þ¥¦¥ó¥È¤ò²ÚÎï¤Ë¸ò¤ï¤¹¤è¤¦¤Ê¿Í¤â¡ª¡¡º£²ó¤Ï¤½¤ó¤Ê¡¢¥Þ¥ÞÍ§¤«¤é¥Ð¥«¤Ë¤µ¤ì¤¿¥·¥ó¥Þ¥Þ¤Î°Õ³°¤ÊÀµÂÎ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¾¡¼ê¤ËÉÏË³°·¤¤¤¹¤ë¥Þ¥ÞÍ§
¡Ö¤¢¤ë¥·¥ó¥Þ¥Þ¤¬¡Ø¤³¤ÎÉþ¡¢¿·¤·¤¯Çã¤Ã¤¿¤Î¡Ù¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤ê¤Î¥Þ¥ÞÍ§¤¬¡Ø¤½¤ó¤ÊÌµÂÌ¸¯¤¤¤·¤Æ¤¤¤¤¤Î¡©¡¡Î¥º§¤·¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¡Ù¤È²ñÏÃ¤ËÍðÆþ¡£¡ØÀ¸³èÈñ¤È¤«Âç¾æÉ×¡©¡Ù¤Ê¤ó¤Æ¼ºÎé¤ÊÈ¯¸À¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¡¢¥Ò¥ä¥Ò¥ä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¥·¥ó¥Þ¥Þ¤Ï¡Ø¤Á¤ã¤ó¤ÈÆ¯¤¤¤Æ¤ë¤«¤éÂç¾æÉ×¡¢¼Â¤ÏÀÇÍý»Î»öÌ³½ê¤Î·Ð±Ä¤ò¤·¤Æ¤ë¤Î¡Ù¤ÈÍ¾Íµ¤Î¾Ð¤ß¤Ç¼ºÎé¤Ê¥Þ¥ÞÍ§¤òÊÖ¤êÆ¤¤Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Â¿Ê¬¡¢°ìÈÌ²ÈÄí¤è¤ê¤º¤Ã¤ÈÍµÊ¡¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡×¡ÊÂÎ¸³¼Ô¡§30Âå ½÷À¡¦¼çÉØ¡¿²óÅú»þ´ü¡§2024Ç¯12·î¡Ë
¢¦ ¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤À¤«¤éÉÏË³¡¢À¸³è¤Ëº¤µç¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¤Ê¤ó¤Æ¾¡¼ê¤Ë»×¤¤¹þ¤Þ¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£³Æ²ÈÄí»ö¾ð¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤À¤·¡¢¤à¤·¤íÃ¶Æá¤è¤ê²Ô¤®¤¬ÎÉ¤¯¤Æ¡¢Î¥º§¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¿Í¤À¤Ã¤Æ¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë¤ª¶â¤¬¤Ê¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤È°ìÊýÅª¤ËÁÛÁü¤·¡¢Áê¼ê¤ò¸«²¼¤¹¤è¤¦¤ÊÂÖÅÙ¤ò¤È¤ë¤Î¤Ï°ìÈÖÎÉ¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨Googirl¤¬ÆÈ¼«¤Ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¤·¡¢½¸¤á¤¿GoogirlÆÉ¼ÔÍÍ¤ÎÂÎ¸³ÃÌ¤ò¤â¤È¤Ëµ»ö²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£