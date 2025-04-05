¡ÚMLB¡Û¡ÖËÜÎÎÈ¯´ø¤Ï»þ´Ö¤ÎÌäÂê¡×º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤òÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢ÍÊ¸î¡Ä¡Ä¶¯¤¤É÷Åö¤¿¤ê¤Ï¡Ö²á¾êÈ¿±þ¡×¤È°ì½³¡¡Ä¹ÂÇµö¤µ¤ÌÅêµå¤Ë´üÂÔ´ó¤»¤ë
³«Ëë8Ï¢¾¡¤ò¥Þー¥¯¤·¡¢¥í¥±¥Ã¥È¥¹¥¿ー¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¥É¥¸¥ãー¥¹¡£¥ïー¥ë¥É¥·¥êー¥ºÏ¢ÇÆ¤Ø¸þ¤±¤Æ°Õµ¤ÍÈ¡¹¤ÈÁ¥½Ð¤¹¤ëÃæ¡¢¥Áー¥à¤Î·üÇ°ºàÎÁ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢º´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¤ÎÅêµåÆâÍÆ¡£¤³¤³¤Þ¤Ç2»î¹ç¤ÎÅÐÈÄ¡Ê·×4²ó2¡¿3¡Ë¤Ç¡¢9»Íµå¤ÈÀ©µåÆñ¤òÏªÄè¡£ËÉ¸æÎ¨¤Ï5.79¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼þ°Ï¤«¤é¥Þ¥¤¥Êー¤Ç¤ÎÄ´À°¤òµá¤á¤ëÀ¼¤â½Ð»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØFANSIDED¡Ù¤Ï3Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö4Æü¡Ë¡¢¡Ö¥µ¥µ¥¤¬¥Ö¥ì¥¤¥¯¤¹¤ë¤Î¤Ï»þ´Ö¤ÎÌäÂê¡×¤È¤·¡¢ÍÊ¸î¤·¤¿¡£
¢£¡Ö¥Þ¥¤¥Êー¹Ô¤¡×¤òµá¤á¤ëÀ¼¤â
º´¡¹ÌÚ¤Ï³«Ëë¥«ー¥É¤È¤Ê¤Ã¤¿Åìµþ¥·¥êー¥º¡¦¥«¥Ö¥¹Àï¤Ç¥á¥¸¥ãー¥Ç¥Ó¥åー¡£¤³¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï¡¢3²ó1°ÂÂÇ1¼ºÅÀ5»Íµå¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¹ß¤ê¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥É¥¸¥ãー¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤Î¥¿¥¤¥¬ー¥¹Àï¤Ç2ÅÙÌÜ¤ÎÀèÈ¯¤ËÎ×¤ó¤À¤¬¡¢1²ó2¡¿3¤òÅê¤²¤Æ3°ÂÂÇ2¼ºÅÀ4»Íµå¤Ç¹ßÈÄ¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î2Àï¤Ï¤¤¤º¤ì¤âÀ©µåÆñ¤Ë´Ù¤ê¡¢Áá¤¤¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ç¹ßÈÄ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
·×5¥¤¥Ë¥ó¥°Ì¤Ëþ¤Ç9»Íµå¡¢ËÉ¸æÎ¨5.79¤Ï´°Á´¤Ë´üÂÔ³°¤ì¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¡Ö¥Þ¥¤¥Êー¤Ç·Ð¸³¤òÀÑ¤Þ¤»¤ë¤Ù¤¡×¡ÖÀèÈ¯¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥Ö¥ë¥Ú¥óÂÔµ¡¤Ç¡×¤Ê¤É¿Éíå¤ÊÀ¼¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤Ë°Û¤ò¾§¤¨¤¿¤Î¤ÏÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØFANSIDED¡Ù¡£3Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö4Æü¡Ë¤Ë¡Öº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤Ø¤Î²á¾êÈ¿±þ¤Ï¡¢¤¿¤À¤Î¡È½øÈ×¤ÎÉÔ°ÂÄê¤µ¡É¤ËÂÐ¤¹¤ëÂçÁû¤®¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢µ»ö¤ò¸ø³«¡£¡Öº£µ¨¤³¤³¤Þ¤Ç5¥¤¥Ë¥ó¥°Ì¤Ëþ¤Ç9¤Ä¤Î»Íµå¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Èà¤¬ËÜÎÎ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤Î¤Ï»þ´Ö¤ÎÌäÂê¤À¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
ÆÃ¤ËÆ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢·ëÏÀ¤ò½Ð¤¹¤Î¤ÏÁá²á¤®¤ë¤È¶¯Ä´¡£¡Ö¥¿¥¤¥¬ー¥¹Àï¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬ÉÑÈË¤Ë·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤éÈãÈ½¤âÊ¬¤«¤ë¤¬¡¢¤Þ¤À2»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿¤À¤±¡£Â¾¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤ÎÅê¼ê¤Ê¤é¡¢ÎÉ¤¯¤Ê¤¤Æü¤ÎµÏ¿¤È¤·¤Æ»Ä¤µ¤ì¤ë¤À¤±¤À¤í¤¦¡×¤È»ØÅ¦¡£º´¡¹ÌÚ¤ËÂÐ¤¹¤ëÉ÷Åö¤¿¤ê¤¬¡¢¤ä¤±¤Ë¶¯²á¤®¤ë¤ÈÍÊ¸î¤·¤¿¡£
¢£¡Ö¼å¤¤Åö¤¿¤ê¤ËÍÞ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×
¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÏÀ©µå¤Ë¶ì¤·¤à¤³¤È¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢ÊÆ¹ñ¤Ç¤â´·¤ì¤Æ¤¯¤ì¤Ð»Íµå¤Ï¸º¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ÈÍ½Â¬¡£¤µ¤é¤Ë¡¢2»î¹ç¤òÄÌ¤¸¤Æº´¡¹ÌÚ¤é¤·¤¤¸÷ÌÀ¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¸ÀµÚ¡£
¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç4°ÂÂÇ¤òµö¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤âÄ¹ÂÇ¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ü¥Æ¥Ü¥Æ¤ÎÆâÌî°ÂÂÇ¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÈïÂÇµå¤ÎÊ¿¶ÑÂ®ÅÙ¤Ï81.5¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó131¥¥í¡Ë¤Ç¡¢¤Û¤Ü¼å¤¤Åö¤¿¤ê¤ËÍÞ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¡¢¥µ¥ó¥×¥ë¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î²¡¤·¹þ¤àÅêµå¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¤â¤Á¤í¤óÀ©µå¤ÎÉÔ°Â¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¤¢¤ë¤¬¡¢º£¤ÎÃÊ³¬¤Ç¹²¤Æ¤ë¤Î¤ÏÁá¤¤¡£¥µ¥µ¥¤Ë¤ÏÇúÈ¯Åª¤Ê¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤¬È¯´ø¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï»þ´Ö¤ÎÌäÂê¤À¤í¤¦¡×¤È·ë¤ó¤À¡£
¼¡²óÅÐÈÄ¤Ï5Æü¡ÊÆ±6Æü¡Ë¤Î¥Õ¥£¥êー¥ºÀï¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¶¯¹ëÁê¼ê¤Ë¾¯¤·¤Ç¤â²þÁ±¤·¤¿»Ñ¤ò¸«¤»¤é¤ì¤ë¤«¡£ÉÔ°Â»ë¤¹¤ëÀ¼¤ò¿á¤Èô¤Ð¤¹¤¿¤á¤Ë¤âÊ³µ¯¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£