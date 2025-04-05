º£½µ¤Î¡ÚÁá¤ï¤«¤ê³ô¼°»Ô¶·¡ÛÂ³µÞÍî¡¢ÊÆ´ØÀÇ¤Î¾×·â¤¬Ä¾·â¤·3Ëü4000±ß³ä¤ê¹þ¤à
¢£º£½µ¤ÎÁê¾ì¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¡1.Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤Ï2½µÂ³Íî¡¢8¥õ·î¤Ö¤ê3Ëü4000±ß³ä¤ì
¡¡2.½µÌÀ¤±µÞÍî¥¹¥¿ー¥È¡¢ÊÆ´ØÀÇ¡¦¥¤¥ó¥Õ¥ì·üÇ°¤Ç
¡¡3.¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬Áê¸ß´ØÀÇ¤òÈ¯É½¡¢·Ù²ü´¶¹â¤Þ¤ë
¡¡4.À¤³¦Æ±»þ³ô°Â¤Ë¡¢ÆüÊÆ²¤¤Î³ô¼°»Ô¾ì¤¬¸®ÊÂ¤ß°Â
¡¡5.¼«Æ°¼Ö³ô¤¬²¼Íî¡¢Íø¾å¤²»×ÏÇ¸åÂà¤Ç¶ä¹Ô³ô¤âÇä¤ê
¢£½µ´Ö »Ô¾ì³µ¶·
¡¡º£½µ¤ÎÅìµþ³ô¼°»Ô¾ì¤ÇÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤ÏÁ°½µËöÈæ3339±ß(9.0¡ó)°Â¤Î3Ëü3780±ß¤È¡¢2½µÏ¢Â³¤Ç²¼Íî¤·¤¿¡£
¡¡º£½µ¤Ï¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤Î¾×·â¤¬À¤³¦¤Î³ô¼°»Ô¾ì¤òÄ¾·â¤·¤¿¡£Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤Ï½µÌÀ¤±Áá¡¹¤ËµÞÍî¤·¡¢¹¹¤Ë½µ¸åÈ¾¤Ë¤«¤±¤Æ²¼¤²Éý¤ò³ÈÂç¡£¤³¤³ºÇ¶á¤Þ¤ÇÁêÂÐÅª¤Ê¶¯¤µ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤¿¶ä¹Ô³ô¤¬²¼Íî¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤ÌÃÊÁ¤ËÇä¤ê¤¬½Ð¤¿¡£
¡¡3·î31Æü(·î)¤ÎÅìµþ³ô¼°»Ô¾ì¤ÏµÞÍî¡£Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤Ï1500±ß¤òÄ¶¤¨¤ë²¼¤²¤Ç3Ëü5000±ßÂæÈ¾¤Ð¤Þ¤Ç°ìµ¤¤Ë¿å½à¤òÀÚ¤ê²¼¤²¤¿¡£Á°½µËö¤ÎÊÆ¹ñ³ô»Ô¾ì¤Ç¤Ï¥È¥é¥ó¥×ÊÆÀ¯¸¢¤¬ÂÇ¤Á½Ð¤¹´ØÀÇÀ¯ºö¤Ø¤Î·üÇ°¤¬¹â¤Þ¤ë¤Ê¤«¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿¥¤¥ó¥Õ¥ì´ØÏ¢¤Î·ÐºÑ»ØÉ¸¤¬»Ô¾ìÍ½ÁÛ¤ò¾å²ó¤ëÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¥ê¥¹¥¯²óÈò¥àー¥É¤¬³ÈÂç¡£½µÌÀ¤±¤ÎÅìµþ»Ô¾ì¤Ï¤³¤ÎÎ®¤ì¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤À¡£4·î1Æü(²Ð)¤Ï¾®È¿È¯¡£¼«Î§È¿È¯ÁÀ¤¤¤ÎÇã¤¤¤¬Æþ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¾åÃÍ¤Ï½Å¤¯¡¢¤ï¤º¤«¤Ê¾å¾º¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£2Æü(¿å)¤â¾å¾º¡£°ú¤Â³¤Çã¤¤Ìá¤·¤ÎÆ°¤¤¬Â³¤¤¤¿¡£¤¿¤À¡¢ÆüËÜ»þ´ÖÍâÄ«¤Ë¸øÉ½¤µ¤ì¤ë¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Î¡ÖÁê¸ß´ØÀÇ¡×¤ÎÆâÍÆ¤ò¸«¶Ë¤á¤¿¤¤¤È¤Î»×ÏÇ¤«¤é¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë¾åÃÍ¤òÄÉ¤¦Å¸³«¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£3Æü(ÌÚ)¤ÏÂçÉý°Â¡£¤³¤ÎÆüÆüËÜ»þ´ÖÁáÄ«¤ËÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤Ã¤¿¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤ÎÆâÍÆ¤ò¼õ¤±¡¢»Ô¾ì¥»¥ó¥Á¥á¥ó¥È¤¬Îä¤ä¤µ¤ì¤¿¡£ÊÆ´ØÀÇ¤Ë¤è¤ëÀ¤³¦·ÐºÑ¤Ø¤Î°±Æ¶Á¤ò·üÇ°¤¹¤ë¸«Êý¤¬µÞÂ®¤Ë³ÈÂç¡£¼«Æ°¼Ö³ô¤¬²¼Íî¤·¤¿¤Û¤«¡¢Æü¶ä¤ÎÍø¾å¤²¤¬¸å¤íÅÝ¤·¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Î»×ÏÇ¤«¤é¶ä¹Ô¥»¥¯¥¿ー¤Ø¤ÎÇä¤ê¤âÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£4Æü(¶â)¤âÂçÉý°Â¡£Á°Æü¤Î²¤ÊÆ³ô»Ô¾ì¤â¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤ò·ùµ¤¤·¤Æ¸®ÊÂ¤ß°Â¤È¤Ê¤ê¡¢À¤³¦Æ±»þ³ô°Â¤ÎÍÍÁê¤òÄè¤·¤¿¡£¥ê¥¹¥¯¥ª¥Õ¤ÎÎ®¤ì¤Ï»ß¤Þ¤é¤º¡¢¤³¤ÎÆü¤ÎÅìµþ»Ô¾ì¤âµÞÍî¡£Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤ÏÏ¢Æü¤Ç°ì»þ1000±ß¤òÄ¶¤¨¤ë²¼¤²¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿¡£ºòÇ¯8·î°ÊÍè¡¢Ìó8¥õ·î¤Ö¤ê¤Ë½ªÃÍ¤Ç3Ëü4000±ß¤ò³ä¤ê¹þ¤ó¤À¡£
¢£Íè½µ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¡Íè½µ¤ÏÂç¤¤¯²¼¤²¤¿³Æ»ØÉ¸¤Î¼«Î§È¿È¯¤¬´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤¬¡¢¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤ÎÌäÂê¤Ë²ò·è¤Î»å¸ý¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¸½¾õ¤Ç¤Ï¹¹¤Ê¤ëÇä¤ê¤òÍá¤Ó¤ë²ÄÇ½À¤âÈÝÄê¤Ç¤¤Ê¤¤¡£ÆÃ¤Ë9Æü¤Ë¤ÏÊÆ¹ñ¤Ë¤è¤ë³Æ¹ñ¡¦ÃÏ°èÊÌ¤Î¾å¾è¤»Ê¬¤ÎÁê¸ß´ØÀÇ¤¬È¯¸ú¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¿µ½Å¤ÊÂÐ±þ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡£
¡¡½ÅÍ×¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¹ñÆâ¤Ç¤Ï7Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤ë2·î·Êµ¤Æ°¸þ»Ø¿ô¡¢11Æü»»½Ð¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥óSQ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£³¤³°¤Ç¤Ï9Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤ëÃæ¹ñ3·î¤Î¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¤ÈÀ¸»º¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡¢ÊÆ¹ñ3·î¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¤ËÃí»ë¤¬É¬Í×¤À¤í¤¦¡£
¢£Æü¡¹¤ÎÆ°¤¡Ê3·î31Æü～4·î4Æü¡Ë
¡Ú¢¡Û¡¡¡¡ 3·î31Æü(·î)―― 3ÆüÂ³Íî¡¢ÊÆ³ô°Â¤Ç°ìµ¤¤Ë3Ëü6000±ßÂæ³ä¤ì
¡¡Æü·ÐÊ¿¶Ñ 35617.56(¡¡-1502.77)¡¡¡¡ÇäÇã¹â23²¯3555Ëü³ô¡¡ÇäÇãÂå¶â 5Ãû3700²¯±ß
¡Ú¢¬¡Û¡¡¡¡ 4·î 1Æü(²Ð)―― 4Æü¤Ö¤ê¾®È¿È¯¡¢¼«Î§È¿È¯ÁÀ¤¤¤â¸åÈ¾ÃÍ¤ò¾Ã¤¹
¡¡Æü·ÐÊ¿¶Ñ 35624.48(¡¡+6.92)¡¡¡¡ÇäÇã¹â17²¯5492Ëü³ô¡¡ÇäÇãÂå¶â 4Ãû0669²¯±ß
¡Ú¢¬¡Û¡¡¡¡ 4·î 2Æü(¿å)―― Â³¿¡¢ÊÆ¥Ï¥¤¥Æ¥¯³ô¹â¤ò¼õ¤±Çã¤¤Í¥Àª
¡¡Æü·ÐÊ¿¶Ñ 35725.87(¡¡+101.39)¡¡¡¡ÇäÇã¹â18²¯4820Ëü³ô¡¡ÇäÇãÂå¶â 4Ãû0324²¯±ß
¡Ú¢¡Û¡¡¡¡ 4·î 3Æü(ÌÚ)―― µÞÈ¿Íî¡¢ÊÆÁê¸ß´ØÀÇ¤Ç¥ê¥¹¥¯²óÈò¤ÎÇä¤êÍ¥Àª
¡¡Æü·ÐÊ¿¶Ñ 34735.93(¡¡-989.94)¡¡¡¡ÇäÇã¹â27²¯1254Ëü³ô¡¡ÇäÇãÂå¶â 5Ãû9136²¯±ß
¡Ú¢¡Û¡¡¡¡ 4·î 4Æü(¶â)―― ÂçÉýÂ³Íî¡¢¡ÖÁê¸ß´ØÀÇ¡×·Ù²ü¤·²¼ÃÍÃµ¤ëÅ¸³«
¡¡Æü·ÐÊ¿¶Ñ 33780.58(¡¡-955.35)¡¡¡¡ÇäÇã¹â32²¯1595Ëü³ô¡¡ÇäÇãÂå¶â 6Ãû8414²¯±ß
¢£¥»¥¯¥¿ー¡¦¥È¥ì¥ó¥É
¡¡(£±)Á´33¶È¼ï¤¬ÃÍ²¼¤¬¤ê
¡¡(£²)Íø¾å¤²¸åÂà´ÑÂ¬¤Ç»°É©£Õ£Æ£Ê <8306> ¤Ê¤É¶ä¹Ô¤¬µÞÍî¡¢¶âÍ»³ô¤ÏÌîÂ¼ <8604> ¤Ê¤É¾Ú·ô¡¢£Í£Ó¡õ£Á£Ä <8725> ¤Ê¤ÉÊÝ¸±¤â°Â¤¤
¡¡(£³)¥Õ¥¸¥¯¥é <5803> ¤Ê¤ÉÈóÅ´¡¢£Å£Î£Å£Ï£Ó <5020> ¤Ê¤ÉÀÐÌý¡¢£É£Î£Ð£Å£Ø <1605> ¤Ê¤É¹Û¶È¤È¤¤¤Ã¤¿»ñ¸»³ô¤âÂç¤¤¯Çä¤é¤ì¤¿
¡¡(£´)¥¥ª¥¯¥·¥¢ <285A> ¤Ê¤ÉÅÅµ¡¡¢»°É©½Å <7011> ¤Ê¤Éµ¡³£¡¢¥È¥è¥¿ <7203> ¤Ê¤É¼«Æ°¼Ö¤È¤¤¤Ã¤¿Í¢½Ð³ô¤âÂçÉý°Â
¡¡(£µ)Æâ¼û³ô¤Ï¥ê¥¯¥ëー¥È <6098> ¤Ê¤É¥µー¥Ó¥¹¡¢ÂçÀ®·ú <1801> ¤Ê¤É·úÀß¡¢»°É©ÁÒ <9301> ¤Ê¤ÉÁÒ¸Ë¡¦±¿Í¢¤Î²¼ÍîÉý¤¬Âç¤¤¤
¡¡(£¶)ÅìÅÅ£È£Ä <9501> ¤Ê¤ÉÅÅµ¤¡¦¥¬¥¹¡¢Ì£¤ÎÁÇ <2802> ¤Ê¤É¿©ÎÁÉÊ¡¢½»Í§¥Õ¥¡ー¥Þ <4506> ¤Ê¤É°åÌôÉÊ¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥·¥Ö³ô¤â²¼Íî
¢£¡ÚÅê»ñ¥Æー¥Þ¡Û½µ´Ö¥Ù¥¹¥È£µ (³ôÃµPCÈÇ¤Ë¤ª¤±¤ë¥¢¥¯¥»¥¹¿ô)
¡¡£±(£±) ÆÉÇä333
¡¡£²(£³) ÃÏÊý¶ä¹Ô
¡¡£³(£²) ËÉ±Ò
¡¡£´(11) ¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥·¥Ö ¨¡¨¡ È¾Æ³ÂÎ¥»¥¯¥¿ー¤Î¼å¤µ¤ÈÂÐ¶Ë¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë
¡¡£µ(54) Åì¾ÚºÆÊÔ ¨¡¨¡ ¾å¾ì´ð½àÌ¤Ã£´ë¶È¤Î²þÁ±´ü´ÖÆþ¤ê»Ï¤Þ¤ë
¡¡¢¨¥«¥Ã¥³¤ÏÁ°½µ¤Î½ç°Ì
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹