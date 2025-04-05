¡Ö¾å¼ê¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤ë¤è¤Í¡©¡×¡Ö¤¤¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¡¡ÀõÅÄ¿¿±û¡ß¤«¤Ê¤À¤¤ÆÃÊÌ¥³¥é¥Ü¤Ø¼ê±þ¤¨¡¡Í§Ìî¤È4¿Í¤Ç¡Ö°ì½Ö°ì½Ö¤ò³ú¤ß¤·¤á¤Ê¤¬¤é¡×
¥¢¥¤¥¹¥·¥ç¡¼¡Ö¥¹¥¿¡¼¥º¡¦¥ª¥ó¡¦¥¢¥¤¥¹¡×¤Ï5Æü¤«¤éÂçºå¸ø±é
¡¡À¤³¦ºÇ¹âÊö¤Î¥¢¥¤¥¹¥·¥ç¡¼¡Ö¥¹¥¿¡¼¥º¡¦¥ª¥ó¡¦¥¢¥¤¥¹¡¡¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Ä¥¢¡¼2025¡×¤Î²ñ¸«¤¬4Æü¤ËÂçºå¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£Â¼¸µºÈÃæ¤µ¤ó¡¢¹â¶¶ÂçÊå¤µ¤ó¤Î¡È¤«¤Ê¤À¤¤¡É¥«¥Ã¥×¥ë¤Ï¡¢9Ç¯¤Ö¤ê¤Î½Ð±é¤È¤Ê¤ëÀõÅÄ¿¿±û¤µ¤ó¡¢Í§Ìî°ì´õ¤È¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤ò±é¤¸¤ë¡£¡Ö¤È¤Æ¤â¤¤¤¤Î®¤ì¡×¤È¿¶¤êÉÕ¤±¤òÃ´Åö¤¹¤ëÂ¼¸µ¤µ¤ó¤Ï¼ê±þ¤¨¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡9Ç¯¤Ö¤ê¤ËÀõÅÄ¤µ¤ó¤¬½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¢¥¤¥¹¥·¥ç¡¼¡£¸ø³«¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤Ç¤Ï¡¢4¿Í¤¬¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤òÎý½¬¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¹ë²Ú¤Ê¥³¥é¥Ü¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ëÁ°¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿²ñ¸«¤Ç¡¢Â¼¸µ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤È¤Æ¤â¤¤¤¤Î®¤ì¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈºîÉÊ¤ËÂÐ¤¹¤ë¼«¿®¤ò¸«¤»¤Ä¤Ä¤â¡Ö´°À®ÅÙ¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ä¡Ä¡ÊÀõÅÄ¤µ¤ó¤ÈÌÜ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¡Ë¤Þ¤À¤Í¡¢¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤¢¤È°ìÊâ¤Î¤È¤³¤í¤Þ¤ÇÍè¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡Ö¤â¤¦¾¯¤·¥¯¥©¥ê¥Æ¥£¡¼¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢1Æü¤ÇÁÇÅ¨¤Ê¥³¥é¥Ü¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤ò»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¹â¶¶¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤³¤³¤ËÍè¤ë¤Þ¤Ç3Æü´Ö¤Î¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢2¿Í¤ÇÁêÃÌ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢À¨¤¯µÍ¤á¤Æ¤¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡ÖºÈÃæ¤Á¤ã¤ó¤Î¿¶¤êÉÕ¤±¤Î¤â¤È¡¢ËÍ¤â¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢°ì½ï¤Ë¹Í¤¨¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£À¨¤¯¤¤¤¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¦¡×¤È¤³¤Á¤é¤â¼ê±þ¤¨¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡¹â¶¶¤µ¤ó¤«¤é¡Ö¾å¼ê¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤ë¤è¤Í¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿ÀõÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤¤¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¡£Æ±¤¸»þÂå¤ò¶î¤±È´¤±¤Æ¤¤¿ÌÁÍ§¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤Ë¸þ¤±¡Ö¤È¤Æ¤â¤È¤Æ¤â¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£6¸ø±é¡¢°ì½Ö°ì½Ö¤ò³ú¤ß¤·¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¿´¤ò¹þ¤á¤Æ³ê¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¢£¥¢¥¤¥¹¥·¥ç¡¼¡Ö¥¹¥¿¡¼¥º¡¦¥ª¥ó¡¦¥¢¥¤¥¹¡×
¡¡1986Ç¯¤ËËÌÊÆ¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿À¤³¦ºÇ¹âÊö¤Î¥¢¥¤¥¹¥·¥ç¡¼¡£ÎòÂåÅßµ¨¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤äÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Î¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Ë¤è¤ë¥°¥ë¡¼¥×¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤ä¹ë²Ú¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤¬¸«¤É¤³¤í¤Ç¡¢º£Ç¯¤ÏÀõÅÄ¤µ¤ó¤¬9Ç¯¤Ö¤ê¤Ë»²²Ã¡£Â¼¸µ¤µ¤ó¡õ¹â¶¶¤µ¤ó¤Î¤Û¤«¡¢¸½Ìò¤ÎÆüËÜÁª¼ê¤Ç¤ÏÅçÅÄËã±û¡¢ºäËÜ²Ö¿¥¡¢»°±ºÍþÍè¡õÌÚ¸¶Î¶°ì¡ÊÂçºå¸ø±é¤Î¤ß¡Ë¡¢Èõ¸ý¿·ÍÕ¡¢ÀéÍÕÉ´²»¡¢º´Æ£½Ù¡¢ÄÛ°æÃ£Ìé¡¢Í§Ìî°ì´õ¡¢ÃæÅÄÍþ»Î¤é¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Âçºå¸ø±é¤Ï4·î5Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢6Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËÅìÏÂÌôÉÊRACTAB¥É¡¼¥à¤Ç¡¢»¥ËÚ¸ø±é¤Ï4·î12Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢13Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë»¥ËÚ»Ô·î´¨ÂÎ°é´Û¥¹¥±¡¼¥È¾ì¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë