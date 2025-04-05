¥«¥Ö¥¹¡¦ÎëÌÚÀ¿Ìé¡¡5»î¹çÏ¢Â³½ÐÎÝ¤â10ÀïÏ¢Â³»°¿¶
¡¡¡þ¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥«¥Ö¥¹3¡½1¥Ñ¥É¥ì¥¹¡Ê2025Ç¯4·î4Æü¡¡¥·¥«¥´¡Ë
¡¡¥«¥Ö¥¹¤ÎÎëÌÚÀ¿Ìé³°Ìî¼ê(30)¤Ï4Æü(ÆüËÜ»þ´Ö5Æü)¡¢¥·¥«¥´¤Ç¤Î¥Ñ¥É¥ì¥¹Àï¤Ë¡Ö3ÈÖ¡¦DH¡×¤Ç½Ð¾ì¤·¡¢3ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ1»Íµå¤À¤Ã¤¿¡£ÎëÌÚ¤Ï5»î¹çÏ¢Â³½ÐÎÝ¡£»î¹ç¤Ï¥«¥Ö¥¹¤¬3¡½1¤Ç¾¡¤Á¡¢4Ï¢¾¡¡£Ãù¶â¤ò2¤È¤·¤¿¡£
¡¡½é²ó¡¢1»à°ìÎÝ¤Ç¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¤Ï°ìÈô¡¢3²ó¤ÎÂè2ÂÇÀÊ¤Ï»°Ä¾¤È½ÐÎÝ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ÎëÌÚ¡£1¡½1¤ÎÆ±ÅÀ¤Ç·Þ¤¨¤¿6²ó¤ÎÂè3ÂÇÀÊ¤Ï2»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤Ç»Íµå¤òÁª¤Ó½ÐÎÝ¡¢ËþÎÝ¤Ë¡£ÂåÂÇ¥¿¡¼¥Ê¡¼¤ÎÍ··â¤Ø¤Î¥´¥í¤Ç¡¢ÆóÎÝ¤ËÁ÷µå¤µ¤ì¤¿¤¬ÎëÌÚ¤ÎÂ¤¬°ì½ÖÁá¤¯¥Ù¡¼¥¹¤ËÅþÃ£(µÏ¿¤ÏÆâÌî°ÂÂÇ)¤Ç¥«¥Ö¥¹¤¬¶Ñ¹Õ¤òÇË¤Ã¤¿¡£
¡¡7²ó¤Ï1»à°ìÎÝ¤Ç4ÂÇÀÊÌÜ¤ËÆþ¤Ã¤¿¤¬¡¢2¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤é1µå¥Õ¥¡¥¦¥ë¤·¤¿¸å¤Î4µåÌÜ¤Ë¶õ¿¶¤ê¤ò¤È¤é¤ì»°¿¶¡£¤³¤ì¤Ç³«ËëÀï¤«¤é10»î¹çÏ¢Â³»°¿¶¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÎëÌÚ¤Ï3·î31Æü¤Î¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹Àï¤Çº£µ¨6»î¹çÌÜ¤Ç½éËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¸å¡¢2Æü¤Î¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯Àï¤Ç2¹æ¡¢3Æü¤ÎÆ±Àï¤Ç2ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤ÁÎÌ»º¡£¤³¤ÎÆü¤â°ìÈ¯¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤¿¤¬3»î¹çÏ¢Â³¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂÇÎ¨¤â°ì»þ¤Ï1³ä¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢½éËÜÎÝÂÇ¤¬½Ð¤Æ¤«¤é¤Î4»î¹ç¤Ç¡¦474¤È¹¥Ä´¡¢3Æü¤Þ¤Ç4ÀïÏ¢¥Þ¥ë¥Á°ÂÂÇ¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢5»î¹ç¤Ö¤ê¤ÎÌµ°ÂÂÇ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£