·î500Ëü±ß¤ÎÉÔÏ«½êÆÀ¤ò°ú¤´ó¤»¤¿»ñ»º·ÁÀ®½Ñ
Ìµ¼ýÆþ¤È¤Ê¤ë65ºÐ¤«¤é70ºÐ¡¢¤â¤·¤¯¤Ï75ºÐ¤Þ¤Ç¤Î¶õÇò´ü´Ö¤ò¡¢¼«¸ÊÀÕÇ¤¤Ç·êËä¤á¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ëÌ¤Íè¤¬¡¢Áê¼¡¤°Ë¡²þÀµ¤Ç¤Û¤Ü³ÎÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸ÛÍÑµÁÌ³¤Ï65ºÐ¤Þ¤Ç¤Ê¤Î¤Ç¡¢2¤ÄÌÜ¤Î²Ô¤®¸ý¤¬¤Ê¤¤¿Í¤Ï²¼ÁØÏ·¿Í¤Þ¤Ã¤·¤°¤é¡£³ô¤ä°ÙÂØ¤ÎÍð¹â²¼¤Ç¿·NISA¤âÉÝ¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¿ÍÀ¸ºÇÂç¤Î´íµ¡¤¬¤¤¤º¤ìË¬¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢²ò·èºö¤¬1¤Ä¤À¤±¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¤¤¤Þ¤¹¤°¡¢¡Ö²Ô¤®¸ý¡×¤ò2¤Ä¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¡£²Ô¤®¸ý¤ò2¤Ä¤Ë¤¹¤ì¤Ð¡¢Ç¯¼ý¤¬Áý¤¨¤Æ¡¢ÀáÀÇ¤â¤Ç¤¡¢¤ª¶â¤¬Ãù¤Þ¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£¡Ø¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤¬ÀäÂÐ¸«¤Ä¤«¤ë¿À¤Õ¤»¤ó¡Ù¤«¤é²Ô¤®¸ý¤Î¥¿¥Í¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¡¢¡Ø40Âå¤«¤é¤Ï¡Ö²Ô¤®¸ý¡×¤ò2¤Ä¤Ë¤·¤Ê¤µ¤¤¡¡Ç¯¼ý¥¢¥Ã¥×¤È¼«Í³¤¬¼ê¤ËÆþ¤ëÆ¯¤Êý¡Ù¤Ç¡¢·î10Ëü±ß°Ê¾å¤ÎÉû¼ýÆþ¤òÃ¯¤Ç¤âÆÀ¤é¤ì¤ë¥á¥½¥Ã¥É¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£6000Ì¾¤òÄ¶¤¨¤ë¼õ¹Ö¼Ô¤òÀ®¸ù¤ËÆ³¤¤¤¿¿·¤·¤¤Æ¯¤Êý¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¡ÖËÜÊª¤ÎÉÔÏ«½êÆÀ¡×¤µ¤¨¤¢¤ì¤Ð¡¢Ã¯¤Ç¤âÍµÊ¡¤Ë¤Ê¤ì¤ë
¡¡³¨¤Ë½ñ¤¤¤¿¤è¤¦¤ËÉÔ¹¬¤Ê¿ÍÀ¸¤«¤éÈ´¤±½Ð¤·¤Æ¡¢500Ëü±ß¡¿·î¤ÎÉÔÏ«½êÆÀ¤ò°ú¤´ó¤»¤¿ÃËÀ¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£
Ã¸Ï©Åç½Ð¿È¤ÎH¤µ¤ó¤Ï¡¢±Ç²èÀ©ºî¤ËÆ´¤ì¤Æ·Ý½ÑÂç³Ø¤ò½Ð¤¿¤â¤Î¤Î¡¢½¢¿¦É¹²Ï´ü¤Î¤»¤¤¤ÇÈª°ã¤¤¤Î²ñ¼Ò¤Ë½¢¿¦¡£40ÂåÁ°È¾¤Þ¤Ç¤Î20Ç¯¤Î´Ö¤Ë6ÅÙ¤â¥Ö¥é¥Ã¥¯´ë¶È¤òÅ¾¡¹¤È¤¹¤ë¥Ï¥á¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤¬º£¤Ç¤Ï¡¢·î500Ëü±ß¤ÎÉÔÏ«½êÆÀ¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤Æ¡¢³¤³°¤ÎÍÌ¾¤Ê¥ê¥¾¡¼¥ÈÃÏ¤Ë¥³¥ó¥É¥ß¥Ë¥¢¥à¤ò¼èÆÀ¤Ç¤¤ë¤Û¤É¤Î»ñ»º·ÁÀ®¤ËÀ®¸ù¡£¤Ï¤¿¤·¤ÆH¤µ¤ó¤Ï¤Ê¤¼¡¢ÉÙÍµÁØÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤»¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡¡Åú¤¨¤Ï¡¢¡ÖËÜÊª¤ÎÉÔÏ«½êÆÀ¡×¤ò2¤Ä¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡¡²ÈÄÂ¼ýÆþ¤ä°õÀÇ¡¢ÇÛÅö¶â¤¬ÉÔÏ«½êÆÀ¤À¤È»×¤ï¤ì¤¿¤Ê¤é¡¢¤½¤Î¾ï¼±¤Ï¼Î¤Æ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤¤¤º¤ì¤â¡¢ºÇ½é¤ËÏ«ÎÏ¤¬¤«¤«¤ë¤Î¤Ç¡¢ÉÔÏ«½êÆÀ¤È¤¤¤¦¤è¤ê¶ÐÏ«½êÆÀ¤Ç¤¹¡£¡ÖËÜÊª¤ÎÉÔÏ«½êÆÀ¡×¤È¤¤¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢¡ÖÄÌ²ßÈ¯¹Ô¸¢¡×¡ÖÍø¸¢¡×¡ÖÀáÀÇ¡×¡ÖÊä½õ¶â¡×¤Î¤ß¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¤¤¤º¤ì¤â¡¢¶Ï¤«¤ÊÏ«ÎÏ¤ÇÂç¶â¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤«¤é¡£¤³¤Î¤¦¤Á»ä¤¿¤Á°ìÈÌ¿Í¤¬»È¤¨¤ë¤Î¤Ï¡ÖÀáÀÇ¡×¡ÖÊä½õ¶â¡×¤À¤±¤Ç¤¹¡£
¡ÖÀáÀÇ¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡¢¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤äiDeCo¡¢½»Âð¥í¡¼¥ó¸ºÀÇ¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤¿¤Ê¤é¡¢¤½¤Î¾ï¼±¤â¼Î¤Æ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤½¤ÎÄøÅÙ¤Î¾®¤µ¤ÊÀáÀÇ¤Ç¤Ï¸½¾õ°Ý»ý¤¬¤»¤¤¤¼¤¤¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£°ìÈÌ¿Í¤¬°ÂÁ´³Î¼Â¤ËÍµÊ¡¤Ë¤Ê¤ë¼êÃÊ¤Ï¡¢¡ÖË¡¿Í²½¤Ë¤è¤ëÀáÀÇ¤ÈÊä½õ¶â¡×¤Î¤ß¤Ç¤¹¡£
¡¡¼«Ê¬¤ä²ÈÂ²¤òË¡¿Í²½¤¹¤ë¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¡¢»öÌ³½ê¤ä½¾¶È°÷¤Ê¤·¤Ç»Ï¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£Ë¡¿ÍÀßÎ©¤ÎÆÏ¤±½Ð¤Ï¡¢½ÐÀ¸ÆÏ¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤´ÊÃ±¤Ç¤¹¤·¡¢7Ëü±ß¤â¤¢¤ì¤Ð¤ªÄà¤ê¤¬Íè¤Þ¤¹¡£
Ë¡¿Í²½¤¹¤ì¤Ð2ÇÜÂ®¤Ç»ñ»º¤¬Áý¤¨¤ë
¡¡¤Ê¤¼¡¢Ë¡¿Í²½¤·¤Ê¤¤¤ÈÍµÊ¡¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¤Î¤«¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¸Ä¿Í¤ÈË¡¿Í¤È¤Ç¤Ï¡¢¼è¤é¤ì¤ëÀÇ¶â¤Î¥ì¥Ù¥ë¤¬ÃÊ°ã¤¤¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¤âÆüº¢¤«¤é¡¢¤Ê¤¼¤«¤ª¶â¤¬Ãù¤Þ¤é¤Ê¤¤¤ÈÉÔ»×µÄ¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¡¡ºâÌ³¾Ê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÀøºßÅª¤Ê¹ñÌ±ÉéÃ´Î¨¡ÊÀÇ¶â¡Ü¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¡Ë¤Ï5³ä¶¯¤ÇÇ¯¡¹¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤Ç¤¹¡Ê¡ö1¡Ë¡£ÆüËÜ¤ÇºÇ¤âºñ¼è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏµëÍ¿½êÆÀ¼Ô¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«6³ä¶á¤¯È´¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Ï¹ªÌ¯¤Ç¡¢¥¹¥Æ¥ë¥¹ÁýÀÇ¤È¥¹¥Æ¥ë¥¹¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤ò¶î»È¤·¤Æ¡¢¹ñÌ±¤¬µ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¾å¼ê¤ËÈ´¤¼è¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Ãæ¾®Ë¡¿Í¤Î¼Â¸úÀÇÎ¨¤ÏÌó2³ä¤Ç¤¹¤·¡¢Â»±×ÄÌ»»¤â¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç7³ä¶á¤¤Ë¡¿Í¤ÏË¡¿ÍÀÇ¤ò»ÙÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£»ñ»º·ÁÀ®¤ÎÂ®ÅÙ¤¬2ÇÜÂ®¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤âË¡¿Í²½¤¹¤ë¤È¡¢¹ñ¤äÃÏÊý¸ø¶¦ÃÄÂÎ¤«¤é¤ÎÊä½õ¶â¤â¼õ¤±¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢³Êº¹¤Ï¤µ¤é¤Ë¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
À¤³¦°ì°ÂÁ´³Î¼Â¤Ê»ñ»º·ÁÀ®½Ñ¤ò¿¿»÷¤·¤è¤¦
¡¡H¤µ¤ó¤Ï¡¢ËÜ¤ä¥»¥ß¥Ê¡¼¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊË¡¿Í²½¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤òÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤Ð¤é¤¯ÉÔÆ°»º±Ä¶È¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÉÔÆ°»ºÅê»ñ¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤ªµÒ¤µ¤ó¤ò¸«¼Î¤Æ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢ÉÔÆ°»º¤ÈÁêÂ³¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î²áÄø¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿¥¹¥¥ë¤ò³è¤«¤¹Éû¶È¤È¤·¤Æ¡¢¶õ¤²È4Åï¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¾ã³²¼Ô¸þ¤±¥°¥ë¡¼¥×¥Û¡¼¥à¤Î±¿±Ä¤ò³«»Ï¡£¡ÖÀáÀÇ¡×¤È¡ÖÊä½õ¶â¡×¤ò³èÍÑ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Éû¶È¼ýÆþ¤À¤±¤Ç500Ëü±ß¡¿·î¤òÃ£À®¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡H¤µ¤ó¤¬¼ÂÁ©¤·¤¿À¤³¦°ì°ÂÁ´³Î¼Â¤Ê»ñ»º·ÁÀ®½Ñ¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÈÎÏ¤Ç»î¹Ôºø¸í¤·¤Æ¤â¤è¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»þ´Ö¤È¤ª¶â¤¬ÌµÂÌ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é»Ï¤á¤ë¿Í¤ÏÀè¿Í¤ÎÃÎ·Ã¤òÇÒ¼Ú¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¡ºÇ½é¤Ë¡¢¼«Ê¬¤ÎºÍÇ½¡¦²ÁÃÍ´Ñ¡¦´Ø¿´»ö¤ò¡Ö¤Õ¤»¤ó¡×¤Ç¸À¸ì²½¤·¤ÆÊÂ¤ÙÂØ¤¨¤Þ¤¹¡£¤¹¤ë¤È¤½¤ì¤À¤±¤Ç¡¢H¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¡×¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ø¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤¬ÀäÂÐ¸«¤Ä¤«¤ë¿À¤Õ¤»¤ó¡Ù¤Î¼ê½ç¤¬Å´ÈÄ¤Ç¤¹¡£¼¡¤Ë¤½¤Î¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¡×¤ò¡¢¡Ø40Âå¤«¤é¤Ï¡Ö²Ô¤®¸ý¡×¤ò2¤Ä¤Ë¤·¤Ê¤µ¤¤¡Ù¤Î¼ê½çÄÌ¤ê¤Ë¼ý±×²½¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤¬Éû¶È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£µ°Æ»¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤«¤é²ÈÂ²¤ÎÃ¯¤«¤òË¡¿Í²½¤¹¤ì¤Ð¡¢¤Ò¤È¤Þ¤º´°À®¤Ç¤¹¡£
¡ö1¡¡¹ñÌ±ÉéÃ´Î¨¡ÊÂÐ¹ñÌ±½êÆÀÈæ¡Ë¤Î¿ä°Ü
»²¹Í»ñÎÁ¡§¤³¤ó¤Ê´ÊÃ±¤ËÌÙ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¡© ÉÙÍµÁØ¤Ï³§ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö»Ë¾åºÇ¶¯¤ÎÉÔÏ«½êÆÀ¡×
¡ö¡öËÜµ»ö¤Ï¡¢¡Ø40Âå¤«¤é¤Ï¡Ö²Ô¤®¸ý¡×¤ò2¤Ä¤Ë¤·¤Ê¤µ¤¤¡¡Ç¯¼ý¥¢¥Ã¥×¤È¼«Í³¤¬¼ê¤ËÆþ¤ëÆ¯¤Êý¡ÙÃø¼Ô¤Ë¤è¤ë½ñ¤²¼¤í¤·¤Ç¤¹¡£