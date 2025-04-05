¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦¾¾ËÜÀ²¤¬¥í¥ó¥°µß±ç¡¡ÉÔ¿¶¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë¸÷¤µ¤¹¡¡3²ó2/3¤òÌµ¼ºÅÀ
¡¡¡þ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯0¡½6À¾Éð¡Ê2025Ç¯4·î4Æü¡¡¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤D¡Ë
¡¡¸·¤·¤¤»î¹çÅ¸³«¤ÎÃæ¤Ç¸÷¤ë²÷Åê¤ò¸«¤»¤¿¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¾¾ËÜÀ²¤¬À¾ÉðÀï¤Ç2ÈÖ¼ê¤È¤·¤ÆÅÐÈÄ¤·¡¢3²ó2/3¤òÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤¿¡£
¡¡4²ó¡¢¥¨¡¼¥¹¡¦Í¸¶¤¬½¸ÃæÂÇ¤òÍá¤Ó¤Æ¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î6¼ºÅÀ¡£¤Ê¤ª¤â1»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¡Ö¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤Ï·ù¤ÊÅ¸³«¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢°ìµå¡¢°ìµå¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤Î¾ìÌÌ¤Ç»°¿¶2¤Ä¤Ç½ª¤ï¤ì¤¿¤Î¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡£3ÈÖ¡¦¥Í¥Ó¥ó¤«¤é¥«¡¼¥Ö¤Ç¸«Æ¨¤·»°¿¶¤òÃ¥¤¦¤È¡¢Â³¤¯¥»¥Ç¡¼¥Ë¥ç¤Ë¤Ï148¥¥í¤ÎÄ¾µå¤Ç¥Ð¥Ã¥È¤Ë¶õ¤òÀÚ¤é¤»¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤ÎÈ¿·â¤Ë¤Ï¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢7²ó¤Þ¤Ç¤òÅê¤²¤Æ¥¤¥Ë¥ó¥°¤ò¾å²ó¤ë5»°¿¶¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£²þÎÉ¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¿¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤Ë¤â¡ÖÌÀ¤é¤«¤Ë¶õ¿¶¤ê¤Î¿ô¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£ÁÒÌîÅê¼ê¥³¡¼¥Á¤â¡Ö¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Î»þ¤³¤½´èÄ¥¤í¤¦¤ÈÅê¼ê¿Ø¤Ë¤ÏÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Í¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡ÈôÌö¤òÀÀ¤¦¥·¡¼¥º¥ó¤À¡£¥á¥ó¥¿¥ëÌÌ¤â´Þ¤á¤¿¿´µ»ÂÎ¤Ç¡Ö¥ª¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¡¢Ã¯¤è¤ê¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¼«¿®¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¡×¤È¤â¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£³«Ëë¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥óÆþ¤ê¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¿Ãæ¤Ç¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¤Ï¥ê¥ê¡¼¥Õ¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¼«Ê¬¤ÎÅêµå¤ò´Ó¤À®Ä¹¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¡£¡¡¡ÊÌÚ²¼¡¡Âç°ì¡Ë