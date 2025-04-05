¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬4272Æü¤Ö¤êÃ±ÆÈºÇ²¼°Ì¡¡Í¸¶¤¬4²óÅÓÃæ6¼ºÅÀ¡¡¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¡ÖÁ°²ó¤È¤Ï°ã¤¦¡×
¡¡¡þ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯0¡½6À¾Éð¡Ê2025Ç¯4·î4Æü¡¡¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤D¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÍ¸¶¹ÒÊ¿Åê¼ê¡Ê32¡Ë¤¬4Æü¡¢ËÜµòÃÏ¤Ç¤ÎÀ¾ÉðÀï¤ÇÀèÈ¯¤·¡¢3²ó1/3¤ò6°ÂÂÇ6¼ºÅÀ¤ÇKO¤µ¤ì¤¿¡£4²ó¤ËÌîÂ¼Âç¤«¤éÀèÀ©¤Î±¦ÍãÀþ2ÅÀÆóÎÝÂÇ¤òÍá¤Ó¤ë¤Ê¤É°ìµó6¼ºÅÀ¡£7²ó7¼ºÅÀ¤À¤Ã¤¿3·î28Æü¤Î¥í¥Ã¥Æ¤È¤Î³«ËëÀï¤ËÂ³¤¯ÍðÄ´¤À¤Ã¤¿¡£ÂÇÀþ¤â¿¶¤ë¤ï¤ºº£µ¨½é¤ÎÎíÇÔ¤Ç¥Á¡¼¥à¤Ï2Ï¢ÇÔ¡£µåÃÄ»Ë¾å½é¤ÎËÜµòÃÏ³«Ëë4Ï¢ÇÔ¤È¤Ê¤ê¡¢2013Ç¯7·î24Æü°ÊÍè¡¢4272Æü¤Ö¤ê¤ÎÃ±ÆÈºÇ²¼°Ì¤ËÅ¾Íî¤·¤¿¡£
¡¡Ëþ°÷¸æÎé¤È¤Ê¤Ã¤¿¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¡£¥Õ¥¡¥ó¤Ïº£µ¨¤ÎËÜµòÃÏ4ÀïÌÜ¤Ç¤Î½é¾¡Íø¤ò´ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¸½¼Â¤Ï¸·¤·¤«¤Ã¤¿¡£¡ÖÌîµå¤Ï¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¡×¤È¸À¤¦¾®µ×ÊÝ¥Û¡¼¥¯¥¹¤Î·×»»¤¬¶¸¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£ÀèÈ¯¡¦Í¸¶¤¬ºÆ¤ÓÍðÄ´¡£4²óÅÓÃæ¤Ç¤Î¹ßÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÃ»¤¤¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò¹ß¤ê¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê»î¹çÅ¸³«¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£²¿¤È¤«¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¡£±¦ÏÓ¤ÏÃ¸¡¹¤ÈÈ¿¾Ê¤ÎÊÛ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡3²ó¤Þ¤Ç¤Ï1°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¡£0¡½0¤Î4²óÀèÆ¬¥Í¥Ó¥ó¤Ë»àµå¤òÍ¿¤¨¤Æ¤«¤é¡¢¥ê¥º¥à¤¬¶¸¤¤»Ï¤á¤¿¡£Â³¤¯¥»¥Ç¡¼¥Ë¥ç¤ËÃ±ÂÇ¤òÍá¤Ó¤ë¤Ê¤ÉÅ¬»þÂÇ3ËÜ¤ò´Þ¤à5°ÂÂÇ6¼ºÅÀ¡£¤Ê¤«¤Ê¤«2¥¢¥¦¥ÈÌÜ¤¬Ã¥¤¨¤ºÆ±1»àÆóÎÝ¤Ç2¤ÄÌÜ¤Î»Íµå¤òÍ¿¤¨¤¿¤È¤³¤í¤Ç¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤¬¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ø¸þ¤«¤Ã¤¿¡£¥¨¡¼¥¹¤ÏÆ¬¤ò²¼¤²¤¿¸å¤Ë¥Ù¥ó¥Á¤Ø¤È¤æ¤Ã¤¯¤êÂà¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ö2»î¹ç¤È¤âÆ±¤¸·Á¤Ê¾å¤Ë¡¢¤µ¤é¤Ë¥¤¥Ë¥ó¥°¤â¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ÅÀ¤ò¼è¤é¤ì¤ë¤È¥²¡¼¥à¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤â¤¦¾¯¤·ºÇ¾¯¤ÇÇ´¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¡£º£Æü¤Î¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¡£Í¸¶¤Ï3·î28Æü¤Î¥í¥Ã¥Æ¤È¤Î³«ËëÀï¤Ç7²ó8°ÂÂÇ7¼ºÅÀ¡£¤³¤ÎÆü¤â3²ó1/3¤ò6°ÂÂÇ6¼ºÅÀ¤ÈÊø¤ì¡¢ËÉ¸æÎ¨11¡¦32¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ç³«Ëë¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥óÆþ¤ê¤·¤¿5Åê¼ê¤Î¤¦¤Á¤ÇÀèÈ¯¤Ç¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¤Î¤Ï1Æü¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÀï¤Ç¤Î¥â¥¤¥Í¥í¤À¤±¤À¡£¼óÇ¾¿Ø¤ÏÀèÈ¯¿Ø¤ÎÃì¤È¤Ê¤ëÍ¸¶¤ÎÉüÄ´¤ò´üÂÔ¤¹¤ë¡£ÁÒÌîÅê¼ê¥³¡¼¥Á·ó¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¤Ï¡Ö´¶³Ð¤Î¥º¥ì¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¡£Åê¼êÁ´ÂÎ¤Ë¤¢¤ë¤¬¡¢µå¤¬¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¥¨¡¼¥¹¡¢Âç¹õÃì¤È¤·¤ÆÉ¬¤ºÄ¾¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤â¡ÖÁ°²ó¤È¤Ï¡¢°ã¤¦¡£¥Ó¥Ã¥°¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤±¤ÉÉÔ±¿¤â¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¤«¤Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡¥²¡¼¥à¥×¥é¥ó¤¬Áá¡¹¤Ë¶¸¤¤¡¢ËÜµòÃÏ¤ÇµåÃÄ¥ï¡¼¥¹¥È¤ò¹¹¿·¤¹¤ë³«Ëë4Ï¢ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£À¾Éð¤Ëº£µ¨½é¾¡Íø¤ò¸¥¾å¤·¤Æº£µ¨1¾¡5ÇÔ¤È¤Ê¤ê¡¢13Ç¯7·î24Æü°ÊÍè¤ÎÃ±ÆÈºÇ²¼°Ì¤À¡£Í¸¶¤Ï¡Ö¥Õ¥©¡¼¥à¤Î½¤Àµ¤ò´Þ¤á¤Æ¡¢¼¡¤Ë¸þ¤±¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¥Á¡¼¥à¤ÎÉâ¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¼«¿È¤Î´¬¤ÊÖ¤·¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£¡¡¡Ê°æ¾å¡¡ËþÉ×¡Ë