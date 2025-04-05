¡ÈÀ¤³¦ºÇÂçµé¡É¤ÎÂç»È´Û¡¡¶â¿ù·û¼£ÃóÃæ¹ñÂç»È¤¬¸ì¤ë¡¢ÆüÃæ³°¸ò¤ÎÉñÂæÎ¢¡Ý¡Ö¸À¤¦¤Ù¤¤³¤È¤Ï¤·¤Ã¤«¤êÅÁ¤¨¤ë¡×¡¡ÆüËÜ¤ÈÃæ¹ñ¤ÎÌ¤Íè¡ÊÁ°ÊÔ¡Ë¡¡
ÆüËÜ¤ÈÃæ¹ñ¤Î´Ø·¸¤¬¤¤¤Þ¡¢Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ºÇÂç¤ÎÍ×°ø¤Ï¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤ÎÃÂÀ¸¤Ç¤¹¡£ËÇ°×Ëà»¤¤Ê¤É¤Ç¸·¤·¤¯¤Ê¤ë¥¢¥á¥ê¥«¤È¤Î´Ø·¸¤ò¸«¿ø¤¨¡¢Ãæ¹ñ¤Ïº£¡¢ÆüËÜ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¤³¤ì¤Þ¤ÇÂÐÎ©¤·¤Æ¤¤¤¿¥¤¥ó¥É¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ê¤É¤È¤Î´Ö¤Ç¤â·ü°Æ¤ò²ò·è¤·¡¢´Ø·¸¤ò°ÂÄê²½¤µ¤»¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÈÀ¤³¦ºÇÂçµé¡É¤ÎÂç»È´Û¡¡¶â¿ù·û¼£ÃóÃæ¹ñÂç»È¤¬¸ì¤ë¡¢ÆüÃæ³°¸ò¤ÎÉñÂæÎ¢¡Ý¡Ö¸À¤¦¤Ù¤¤³¤È¤Ï¤·¤Ã¤«¤êÅÁ¤¨¤ë¡×¡¡ÆüËÜ¤ÈÃæ¹ñ¤ÎÌ¤Íè¡ÊÁ°ÊÔ¡Ë¡¡
¹â¤Þ¤ëÍ§¹¥¥à¡¼¥É¤ÎÀè¤Ë²¿¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡£»Ä¤µ¤ì¤¿²ÝÂê¤Ë¤É¤¦¸þ¤¹ç¤¦¤Î¤«¡£¶â¿ù·û¼£ÃóÃæ¹ñÂç»È¤ËÆüÃæ³°¸ò¤ÎÉñÂæÎ¢¤«¤éÊÆÃæ´Ø·¸¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÌ¥ÎÏ¤Þ¤Ç½Ä²£Ìµ¿Ô¤Ë¸ì¤ê¿Ô¤¯¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Á°ÊÔ¤Ï¡ÖÀ¤³¦ºÇÂçµé¡×¤ÎÂç»È´Û¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¶ìÏ«¤äÂé¸ïÌ£¡¢¤½¤·¤Æ¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤¹¡£
¡ÊÁ°¡¦¸åÊÔ¤Î¤¦¤ÁÁ°ÊÔ¡£Ëè½µ¿åÍËÆü¤ËÇÛ¿®:JNNËÌµþ»Ù¶É¤Î¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¡ÖËÌµþÈ¯¡ªÃæ¹ñ¼èºà¤Î¸½¾ì¤«¤é¡×¤è¤êÈ´¿è¡¦ºÆ¹½À®¡Ë
¡Ê3·î18Æü¡¡ËÌµþ¤ÎÆüËÜÂç»È¸øÅ¡¤Ç¼ýÏ¿¡Ë
Ãæ¹ñÂç»È¤Ç¶ìÏ«¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡Ä¡Ö¿Í¤Ë²ñ¤¨¤Ê¤¤¡×
QÂç»È¤ÏÉáÃÊ¡¢¤É¤ó¤Ê¤ª»Å»ö¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¶â¿ùÂç»È
Â¿Ê¬°ìÈÖÌÜÎ©¤Ä¤Î¤ÏÃæ¹ñ¤È¤Î¸ò¾Ä¤ò¤ä¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì°Ê³°¤Ë¤âÆüËÜ¤«¤éÍè¤¿Êý¤ËÃæ¹ñ¤Î»ö¾ð¤òÀâÌÀ¤·¤¿¤ê¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÊý¤ËÆüËÜ¤Î»ö¾ð¤òÀâÌÀ¤·¤¿¤ê¤È¤¤¤¦ÃÏÆ»¤Ê»Å»ö¤â·ë¹½¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Q¶ìÏ«¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¶â¿ùÂç»È
º£¡¢Ãæ¹ñ¤Ç¤¢¤Þ¤êÀ¯ÉÜ¤ÎÊý¤Ë²ñ¤¨¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤ì¤Ï³°¹ñ¿ÍÁ´ÈÌ¤¬¤½¤¦¤Ç¡¢ÆüËÜ¿Í¤Ë¸Â¤Ã¤¿ÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¿Í¤Ë²ñ¤¦¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Çº¤ß¤Î¼ï¤Ç¤¹¡£ Æñ¤·¤µ¤È¸À¤¨¤ÐÂÎÀ©¤¬°ã¤¦¹ñ¤Ê¤Î¤Ç¤É¤¦¤·¤Æ¤âÈ¯ÁÛ¤â°ã¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¤¿¤À¡¢²æ¡¹¤¬¿´³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡Ö¸À¤¦¤Ù¤¤³¤È¤Ï¤·¤Ã¤«¤êÅÁ¤¨¤ë¡×¡£ÂÎÀ©¤Î°ã¤¤¤¬¤¢¤ë¤¬¸Î¤ËÍý²ò¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡ÖÆüËÜ¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦È¯ÁÛ¤Ç¤³¤¦¤¤¤¦¹Í¤¨¤Ç¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¤ï¤«¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÅØÎÏ¤òÇ´¤ê¶¯¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÆñ¤·¤µ¤Ç¤â¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë²æ¡¹¤Î»Å»ö¤Î¤ä¤ê¤¬¤¤¤ÎÉôÊ¬¤Ç¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
QËÌµþ¤ÎÁ°¤Ï¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢Âç»È¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤ÈÃæ¹ñ¤Ç°ã¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¶â¿ùÂç»È
°ìÈÖ°ã¤¦¤Î¤Ï¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Ç¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Î³ÕÎ½¤È·ÈÂÓ¥¢¥×¥êWhatsApp¤Ç·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Ï¢Íí¤ò¼è¤í¤¦¤È»×¤¨¤Ð¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤ì¤Ð¤À¤¤¤¿¤¤ÊÖ»ö¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬Ãæ¹ñ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¿Í¤Ë²ñ¤¨¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤¬°ìÈÖ¤Î°ã¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Qµ¡²ñ¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤ÎÊý¤È¼ÂºÝ¤ËÀÜ¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤É¤¦¤¤¤¦°õ¾Ý¤ò»ý¤Á¤Þ¤¹¤«¡©
¶â¿ùÂç»È
¿Í¤Ë¤è¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£µÄÏÀ¤òÄ¾Ù£¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¿Í¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢³ä¹ç¤È¥½¥Õ¥È¤À¤±¤ì¤É¤â¸À¤¦¤Ù¤¤³¤È¤Ï¸À¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢Áê¼ê¤Ë¤è¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤¿¤À»ä¤¬Âç»ö¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÆüËÜ¤Ï¸À¤¦¤Ù¤¤³¤È¤Ï¤·¤Ã¤«¤êÅÁ¤¨¤Æ¡¢¤¿¤È¤¨Áê¼ê¤Î¼ª¤ËÄË¤¤¤³¤È¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÅÁ¤¨¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¿´³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ¹ñ¤Î¾ï¼±¤ÈÆüËÜ¤Î¾ï¼±¤Ã¤Æ¤É¤¦¤·¤Æ¤â¹ñ¤¬°ã¤¦¤«¤é°ã¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£²æ¡¹¤¬¾ï¼±¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÃæ¹ñ¤ÎÊý¤ÏÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤»þ¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤Ï·«¤êÊÖ¤·ÀâÌÀ¤·¤Æ¡¢Áê¼ê¤¬Ç¼ÆÀ¤Ï¤·¤Ê¤¤¤Ë¤·¤Æ¤â¡ÖÆüËÜ¤Î¹Í¤¨¤Ï¤½¤¦¤Ê¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤òµ¤¤Å¤¤¤Æ¤â¤é¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¸À¤¦¤Ù¤¤³¤È¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Q³°¸ò¤ÏÇ´¤ê¶¯¤µ¤¬Âç»ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡©
¶â¿ùÂç»È
¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤â¤Á¤í¤ó100%¤Î³°¸ò¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¹ñ¤È¹ñ¤È¤Ï¤É¤³¤«¤ÇÀÞ¤ê¹ç¤¤¤ò¤Ä¤±¤Ê¤¯¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢¤½¤ÎÀÞ¤ê¹ç¤¤¤ò¤Ä¤±¤ë¥×¥í¥»¥¹¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï·ë¹½»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÌµþ¤ÎÂç»È´Û¤Ï¡ÖÀ¤³¦ºÇÂçµé¡×¡¡³Æ¹ñÂç»È¤È¤Î¾ðÊó¸ò´¹¤â½ÅÍ×¤Ê»Å»ö
QÂç»È´Û¤Îµ¬ÌÏ¤äÌò³ä¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
¶â¿ùÂç»È
¿Í¿ô¤È¤·¤Æ¤ÏÆüËÜ¤«¤é¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬100¿Í¤Á¤ç¤Ã¤È¡£Ãæ¹ñ¿Í¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬80¿Í¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ç¤¹¡£Éô½ð¤Ç¸À¤¨¤ÐÀ¯Ì³Ã´Åö¡¢·ÐºÑÃ´Åö¡¢¹ÊóÊ¸²½Ã´Åö¡£ÆüËÜ¿Í¤ÎÊÝ¸î¤äËÌµþ¤Ë¤¢¤ëÆüËÜ¿Í³Ø¹»¤ÎÁêÃÌÁë¸ý¤È¤·¤Æ¤ÎÎÎ»öÁë¸ý¤Ê¤É¡£¤¢¤ëÌÌ¡Ö¥ß¥Ë²â¤¬´Ø¡×¤¬Âç»È´Û¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤ÈÊÂ¤ó¤ÇËÌµþ¤ÏÀ¤³¦ºÇÂçµé¤ÎÂç»È´Û¤Î°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Q¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Î¥³¥Ä¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¶â¿ùÂç»È
¤½¤ì¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢Åìµþ¤«¤éÍè¤Æ¤¤¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌò½ê¤òÂåÉ½¤·¤Æ¤¤¤ëÍ¥¤ì¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤è¤¯¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤òÎÉ¤¯¤·¤Æ¡¢ÁêÃÌ¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤¢¤È¤Ï¸½¾ì¤Ç¤É¤ì¤°¤é¤¤¸Ä¡¹¿Í¤¬Ç½ÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤È¸½¾ìÎÏ¡£¤½¤ì¤¬Âç»È´Û¤Î±¿±Ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÂç»ö¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
QËÌµþ¤ÏÆüËÜ°Ê³°¤Î¹ñ¤ÎÂç»È´Û¤Î¿ô¤âÀ¤³¦ºÇÂçµé¡£³°¸ò´±¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤¬ËÌµþ¤Ë¤¤¤ë³°¸ò´±¤È¤Î¸òÎ®¤âÂç»ö¤Ê¤ª»Å»ö¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¤è¤Í¡©
¶â¿ùÂç»È
Âç»ö¤Ê»Å»ö¤Ç¤¹¤·¡¢ËÌµþ¤Ç¤Ï¤â¤Î¤¹¤´¤¯À¹¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯³Æ¹ñ¤ÎÂç»È¤â¤Ê¤«¤Ê¤«Ãæ¹ñ¤ÎÀ¯ÉÜ´Ø·¸¼Ô¤Ë²ñ¤¨¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¡¢¤ª¸ß¤¤¾ðÊó¸ò´¹¤·¤Ê¤¬¤éÃæ¹ñ¤¬º£¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢Ãæ¹ñ¤¬¤É¤Ã¤Á¤ÎÊý¸þ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤òÏÃ¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÀ¯ºö¤òÎý¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ¹ñ·Ð¸³¤¬Ä¹¤¤Âç»È¤â¤ª¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¤´¤¯ÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ä¤¤ÀèÈÌ¤âÁ´¿ÍÂå¡áÁ´¹ñ¿ÍÌ±ÂåÉ½Âç²ñ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤ì¤É¤â¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤ò¤É¤¦É¾²Á¤¹¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÏÃ¤·¹ç¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö°ÛÎã¤Î¸ø³«Âç¸ýÏÀ¡×¥È¥é¥ó¥×¡¦¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼²ñÃÌ¡¡³°¸ò´±¤È¤·¤Æ¤É¤¦¤ß¤¿¡©
QÂ¾¹ñ¤ÎÂç»È¤È¤ÎÏÃÂê¤Ï¤ä¤Ï¤ê¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÅÀ¤Ï¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©
¶â¿ùÂç»È
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ°ÊÍè¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤È¤Î´Ø·¸¤ò¤É¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë³Æ¹ñ¤È¤â´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÈó¾ï¤ËÂç¤¤Ê²ÝÂê¤Ç¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÏÂç¤¤ÊÏÃÂê¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÎ¨Ä¾¤Ë¿½¤·¾å¤²¤Æ²æ¡¹¤¬¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡Ö³°¸ò¤Î¾ï¼±¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÄÌ¤¸¤Ê¤¤»þ¤¬Â¿¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¤ÇÃæ¹ñ¤â¥¢¥á¥ê¥«¤È¤Î´Ø·¸¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤Ç´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£Çº¤à¤ÈÆ±»þ¤Ë¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é½àÈ÷¤·¤Æº£¡¢ÊÆÃæ´Ø·¸¤ò¿Ê¤á¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£²æ¡¹¤â¤â¤Á¤í¤ó¥¢¥á¥ê¥«¤È¤â°Õ¸«¸ò´¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢Ãæ¹ñ¤¬¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ï¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤ò¹â¤¯¤·¤Æ¾ðÊó¼ý½¸¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Q¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤È¤¤¤¨¤Ð¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤È¥«¥á¥é¤ÎÁ°¤Ç·ã¤·¤¤¤ä¤ê¼è¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤¢¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤è¤¯¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¶â¿ùÂç»È
¤¤¤ä¡¢¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤óÆüÊÆ´Ø·¸¤Ç¤â¸·¤·¤¤¤ä¤ê¤È¤ê¤Ï¤è¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»ä¤¬³°Ì³¾Ê¤ÎËÌÊÆÆó²ÝÄ¹¤Î»þ¤â¤è¤¯¥¢¥á¥ê¥«¤Î¿Í¤È¸·¤·¤¤µÄÏÀ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¤±¤ì¤É¤â¡¢¤½¤ì¤Ï¥«¥á¥é¤ÎÁ°¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¥«¥á¥é¤Î»£±Æ¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤ÎÏÃ¤Ê¤Î¤Ç¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤È¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤Ï¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
QÆ±ÀÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÂç»È¤ÏÆ¬¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤â¤·¶â¿ùÂç»È¤À¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤·¤Þ¤¹¤«¡©
¶â¿ùÂç»È
¤¤¤ä¤¢¡Ä¤É¤¦¤·¤Þ¤¹¤«¤Í¡£¹Í¤¨¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
Q³Æ¹ñ¤Î³°¸ò´±¤Î´Ö¤Ç¤âÏÃÂê¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¶â¿ùÂç»È
¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤¢¤Î»þÅÀ¤Ç¤ÏÀÐÇËÁíÍý¤ÎË¬ÊÆ¤Ï¤â¤¦½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Ê¤ª¤«¤ÄÈæ³ÓÅª¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦É¾²Á¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÂÐÈæ¤Ç¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«ÂçÊÑ¤À¤Ê¤È¤¤¤¦ÏÃÂê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
QÁÇ¿Í¹Í¤¨¤Ç¤¹¤¬¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼¤µ¤ó¡¢±Ñ¸ì¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£±Ñ¸ì¤¬¤É¤ó¤Ê¤Ë¾å¼ê¤ÊÊý¤Ç¤âÉáÄÌ¤ÏÄÌÌõ¤ò¶´¤à¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Ä¾¤Ë±Ñ¸ì¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤Î¤Ï³°¸òÅª¤Ë¼ºÇÔ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
¶â¿ùÂç»È
¤½¤ÎÉ¾²Á¤ÏÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£±Ñ¸ì¤ÇÏÃ¤·¤¿Êý¤¬Ä¾ÀÜÅÁ¤ï¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï»ö¼Â¤Ç¤¹¤¬¡¢ÄÌÌõ¤òÆþ¤ì¤¿Êý¤¬¹Í¤¨¤ë»þ´Ö¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï³Î¤«¤Ë¤½¤¦¤Ç¡£»ä¤¬¸½¾ì¤Ç¸«¤Æ¤¤¿Ãæ¤Ç¤ÏµÜß·¸µÁíÍý¤Ï±Ñ¸ì¤¬Èó¾ï¤Ë¤ª¾å¼ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤âÀµ¼°¤Ê²ñÃÌ¤ÏÄÌÌõ¤òÄÌ¤¸¤¿·Á¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÁ°¤È¤Ï°ã¤¦¡×¡Ä¼ÂºÝ¤Ë²ñ¤Ã¤¿¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Î°õ¾Ý¤Ï
QÊÆÃæÂÐÎ©¤Î¹ÔÊý¤ò¤É¤¦¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¶â¿ùÂç»È
¤½¤ì¤ÏÂ¿Ê¬Ã¯¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢Âç»ö¤Ê¤³¤È¤Ï¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤ò¹â¤¯¤·¤Æ¡¢¾ðÊó¤ò½¸¤á¤Æ¡¢°ì¤Ä°ì¤ÄÊª»ö¤òÁ°¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
QÂç»È¤Ï¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ë²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¶â¿ùÂç»È
¥¢¥¸¥¢ÂçÍÎ½£¶ÉÄ¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë²¿²ó¤«¡¢°ÂÇÜÁíÍý¤È¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Î²ñÃÌ¤ËÆ±ÀÊ¤·¤Æ¡¢¤ª²ñ¤¤¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°®¼ê¤â¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Q¤É¤ó¤ÊÊý¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¶â¿ùÂç»È
¼ÂºÝ¤Î¼óÇ¾²ñÃÌ¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤Ï¡¢³ä¹ç¤È²¹¤«¤ß¤¬¤¢¤ë¤ä¤ê¤È¤ê¤Ç¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÁ°¤Ç¤ÎÈó¾ï¤Ë¸·¤·¤¤È¯¸À¤È¤Ï°ã¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯³ú¤ß¹ç¤Ã¤¿µÄÏÀ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
QÃæ¹ñ¤Î³°¸ò´±¤Ï¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ë¤É¤ó¤Ê°õ¾Ý¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¶â¿ùÂç»È
Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤Î¿Í¤«¤éÊ¹¤¯¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Ãæ¹ñ¤Î³Ø¼Ô¤µ¤ó¤ÈÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡ÖÆñ¤·¤¤Áê¼ê¤Ç¤¢¤ë¤Î¤Ï»ö¼Â¤À¡×¤È¡£¤¿¤À¡Ö¥È¥é¥ó¥×¤µ¤ó¤Î¤ä¤êÊý¤Ï¥È¥Ã¥×¤¬·è¤á¤ì¤ÐÊª»ö¤¬Æ°¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¤¤«¤Ë¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ËÅª³Î¤Ê¤³¤È¤òÂÇ¤Á¹þ¤ó¤Ç¥¢¥á¥ê¥«¤ÈÃæ¹ñ¤¬¥Ç¥£¡¼¥ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤«¡£¤½¤ì¤¬¸°¤À¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÀÑ¤ß¾å¤²¤ë¤è¤ê¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤¿¤³¤È¤ò¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ë¥Ñ¥Ã¤ÈÂÇ¤Á¹þ¤à¤³¤È¤¬Âç»ö¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
Q¾å¤ÇÏÃ¤ò¤¹¤ì¤Ð¤¤¤í¤ó¤ÊÊª»ö¤¬°ìµ¤¤ËÆ°¤¯²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡©
¶â¿ùÂç»È
¤â¤Á¤í¤ó¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤È¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤È¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤Ê¤ê¤ÎÀÑ¤ß¾å¤²¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤¿¾å¤ÇºÇ¸å¥È¥Ã¥×¤¬·è¤á¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤«¤é¤¹¤ì¤ÐÊª»ö¤ò·è¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤é¡¢¤É¤³¤«¤Î»þÅÀ¤ÇÊÆÃæ¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ï¹Ô¤ï¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Q²¦µ£³°Áê¤ÏÁ´¿ÍÂå¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤ÇÊÆÃæ´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂÐ¹³¤ÈÂÐÏÃ¡¢Î¾Êý¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¤¢¤Ã¤¿µ¤¤¬¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ ¤É¤¦¤´Í÷¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¶â¿ùÂç»È
¤É¤ÎÆó¹ñ´Ö´Ø·¸¤Ç¤â¡¢»þ¤ËÂÐÎ©¤¹¤ëÉôÊ¬¤È¶¨ÎÏ¤Ç¤¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤ÏÂ¿Ê¬¡¢ÆüÃæ´Ø·¸¤Ç¤âÆ±¤¸¤Ç¡£¤Ç¤¹¤«¤éÃæ¹ñ¤È¤·¤Æ¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤È¤ÏÀÞ¤ê¹ç¤¤¤ò¤Ä¤±¤ëµ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÀÞ¤ê¹ç¤¤¤ò¤Ä¤±¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤É¤ÎÉôÊ¬¤¬¶¨ÎÏ¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¤É¤ÎÉôÊ¬¤òÀèÁ÷¤ê¤·¤Ê¤¬¤é²ò·èºö¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¤Ê¤Î¤«¡£¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤ò¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÇÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¸åÈ¾¤ËÂ³¤¯¡£²»À¼ÇÛ¿®¤Ç¤ªÊ¹¤¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤Êý¤Ï¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¡ÖËÌµþÈ¯¡ªÃæ¹ñ¼èºà¤Î¸½¾ì¤«¤é¡×¤Ç¡Ë
Ê¹¤¼ê
JNNËÌµþ»Ù¶ÉÄ¹¡¡Î©»³²ê°Ê»Ò¡¡
JNNËÌµþ»Ù¶É¥«¥á¥é¥Þ¥ó¡¡¼¼Ã«¡¡ÍÛÂÀ