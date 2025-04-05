¹Åç¡¦¿¹²¼¡¡¤ä¤Ã¤È¾¡¤Æ¤¿!¡¡8²ó2¼ºÅÀ¤Ç227Æü¤Ö¤êÈþ¼ò¡Ö¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤âÂç¤¤Ê¾¡¤Á¡×
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¹Åç8¡½2DeNA¡Ê2025Ç¯4·î4Æü¡¡¥Þ¥Ä¥À¡Ë
¡¡¹Åç¡¦¿¹²¼Äª¿ÎÅê¼ê¡Ê27¡Ë¤¬ÈôÌö¤òÀÀ¤¦25Ç¯¤ËÂÔË¾¤Î°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤¿¡£4Æü¤ÎDeNAÀï¡Ê¥Þ¥Ä¥À¡Ë¤ËÀèÈ¯¤·¡¢8²ó¤ò4°ÂÂÇ2¼ºÅÀ¡Ê¼«ÀÕ0¡Ë¤ÎÎÏÅê¡£ºòÇ¯8·î20Æü¤Îµð¿ÍÀï°ÊÍè¡¢227Æü¤Ö¤ê¤ÎÈþ¼ò¤òÌ£¤ï¤Ã¤¿¡£ÂÇÀþ¤âÊ³µ¯¤·¡¢2ÅÀ¤òÄÉ¤¦4²ó¤Ëº£µ¨½éÀèÈ¯¤ÎÌî´Ö½Ô¾Í³°Ìî¼ê¡Ê32¡Ë¤¬2ÅÀÆ±ÅÀÂÇ¡¢ÅÄÂ¼½Ó²ð³°Ìî¼ê¡Ê21¡Ë¤Ï¾¡¤Á±Û¤·ÂÇ¤òÊü¤Ã¤ÆµÕÅ¾¡£º£µ¨ºÇÂ¿¤Î12°ÂÂÇ¤Ç8ÅÀ¤òÃ¥¤¤Ï¢ÇÔ¤ò2¤Ç»ß¤á¤¿¡£
¡¡Ì£ÊýÂÇÀþ¤¬µÕÅ¾¤·¤¿Ä¾¸å¡¢¤¤¤º¤ì¤âÂÇ¼Ô3¿Í¤ÇÂà¤±¤¿5²ó¤«¤é¤Î3¥¤¥Ë¥ó¥°¤¬¡¢¿¹²¼¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤À¤Ã¤¿¡£ÀäÂÐ¤Ë¾¡¤Ä¡£8²ó108µå¤òÅê¤²¡¢4°ÂÂÇ2¼ºÅÀ¡Ê¼«ÀÕ0¡Ë¤ÎÎÏÅê¡£ºòÇ¯8·î20Æü¤Îµð¿ÍÀï°ÊÍè¡¢227Æü¤Ö¤ê¤ÎÈþ¼ò¤Ë¾Ð´é¤¬¤Ï¤¸¤±¤¿¡£
¡¡¡ÖÌî¼ê¤ÎÊý¤¬Ç´¤Ã¤Æ¤¤¤¤·Á¤ÇÅÀ¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì°Ê¾å¤ÏÅÀ¤ò¤ä¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤·¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤âÂç¤¤Ê¾¡¤Á¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡3²ó¤ÎÅêµå¤òÍ£°ì²ù¤ä¤à¡£2»à°ìÎÝ¤Ç¡¢ËÒ¤ËÀèÀ©2¥é¥ó¤òÈïÃÆ¡£¥«¥¦¥ó¥È1¡½2¤ÈÄÉ¤¤¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤¬¹â¤á¤ËÉâ¤¤¤¿¡£º´Æ£µ±¤Î°ìÈ¯¤ÇÇÔÀïÅê¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºå¿À¤È¤Î³«ËëÀï¤ò»×¤¤µ¯¤³¤µ¤»¤ë1µå¡£¼¡Àï¤Ø¤ÎÈ¿¾ÊºàÎÁ¤À¡£
¡¡¡ÖÀè¤ËÅÀ¤ò¼è¤é¤ì¡¢¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡£³«ËëÀï¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤½¤¦¤Ê¤é¤Ê¤¯¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡ºòµ¨½ªÎ»¸å¤ÎË¿Æü¡£¿¹²¼¤Ï¡¢¿·°æ´ÆÆÄ¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ÆÌÌÃÌ¤·¤¿¡£¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Ç°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢ËèÇ¯ÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤ë¡ÖÆÍ¤È´¤±¤¿À®ÀÓ¡×¤Ï»Ä¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£6Ï¢ÇÔ¤Ç½ª¤ï¤Ã¤¿ºòÇ¯¤¬¸²Ãø¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÂ©ÀÚ¤ì¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦·¹¸þ¤â¤¢¤ë¡£»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£Åö¤ÎËÜ¿Í¤¬¶¯¤¯¼«³Ð¤¹¤ë¡£
¡¡¡Ö¡ÈÃ¸¡¹¤ÈÅê¤²¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«¡©¡É¡£¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤ÎÏÃ¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¤Þ¤À¤Þ¤ÀÊªÂ¤ê¤Ê¤¤¡£¤³¤ó¤Ê¤â¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ï¤º¤À¡½¡½¡£»Ø´ø´±¤«¤éÈ¯¤»¤é¤ì¤¿¸ÀÍÕ¤Ë¤Ï¡¢¼ª¤ËÄË¤¤¤â¤Î¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢Í¡¤¹¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤é¤ì¡¢¸½¾õÂÇÇË¤ò´üÂÔ¤¹¤ëÇ®¤¤»×¤¤¤Ï¤Ò¤·¤Ò¤·¤ÈÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¿¹²¼¤Ï¸À¤¦¡£
¡¡¡Ö´ÆÆÄ¤ÎÏÃ¤Ï¡¢ËÍ¤Ø¤Î¼¸Ó£¡Ê¤·¤Ã¤¿¡Ë·ãÎå¡£¼«Ê¬¤ÎÎ©¾ì¤ò¡¢²þ¤á¤ÆÊ¬¤«¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£°Õµ¤¤Ë´¶¤¸¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¡×
¡¡¥Á¡¼¥à¤ÎÏ¢ÇÔ¤ò2¤Ç»ß¤á¤ëÎÏÅê¡£8²ó¤òÅê¤²½ª¤¨¤¿Ä¾¸å¡¢°ìÎÝ¥Ù¥ó¥Á¤Ç¿¹²¼¤ò¤Í¤®¤é¤Ã¤¿¿·°æ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¶¯ÎÏÂÇÀþ¤òÁê¼ê¤Ë¥Ê¥¤¥¹¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¡£½é²ó¤«¤é¥Ü¡¼¥ë¤ËÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤·¡¢µå¿ô¤ò½Å¤Í¤Æ¤âÎÏ¤¬Íî¤Á¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤Í¡×¤È»¿¼¤òÀË¤·¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡³«ËëÅê¼ê¤¬ÅÐÈÄ2»î¹çÌÜ¤Ç¤Ä¤«¤ó¤Àº£µ¨½éÀ±¤Î°ÕÌ£¤ÏÂç¤¤¤¡£
¡¡¡ÖÂç¤¤Ê1¾¡¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡¤½¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¤³¤ó¤Ê¤â¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£Ã¯¤â¤¬Ç§¤á¤ëÀäÂÐÅª¤ÊÂ¸ºß¤Ø¡£¥¨¡¼¥¹¤Ø¤Î³¬ÃÊ¤ò¾å¤í¤¦¤È¤¹¤ë±¦ÏÓ¤¬¡¢³Î¤«¤Ê°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤¿¡£¡Ê¹¾Èø¡¡ÂîÌé¡Ë