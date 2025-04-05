¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤ÏÄ«¥É¥é¤È¤·¤Æ²¦Æ»¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¿·¤·¤¤¤«¡©¡¡°¤Éô¥µ¥À¥ò¤¬¡È¥¢¥Ë¥á´¶¡É¤Î¾ÝÄ§¤Ë
¡¡Ä«¥É¥é¤³¤ÈNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Ï²¦Æ»¤Ê¤Î¤«¡¢¿·¤·¤¤Ä«¥É¥é¤Ê¤Î¤«¡£Áá¤¯¤â°Õ¸«¤¬³ä¤ì¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¢¤ë¡£·ëÏÀ¤«¤é¸À¤¦¤È¡¢²¦Æ»¤Ç¤¢¤ê¡¢¿·¤·¤¯¤â¤¢¤ë¡£Âè1½µ¡Ö¿Í´Ö¤Ê¤ó¤Æ¤µ¤ß¤·¤¤¤Í¡×¡Ê±é½Ð¡§ÌøÀî¶¯¡Ë¤ò´Ñ¤Æ¡¢¸Å¤¤â¤Î¤È¿·¤·¤¤¤â¤Î¤òÍ»¹ç¤·¤è¤¦¤È»î¹Ôºø¸í¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò´¶¤¸¤¿¡£¤½¤·¤Æ¤½¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¤¤Ã¤È¤¤¤¤Êý¸þ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤â¡£
»²¹Í¡§¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Î¥â¥Ç¥ë¡¦¾®¾¾Äª¡õ¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤È¤Ï¡©¡¡É×ÉØ¤Î·ãÆ°¤ÎÀ¸³¶¤ò¤¿¤É¤ë
¡¡¡Ø¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡Ù¤Îºî¼Ô¡¦¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤È¤½¤ÎºÊ¡¦Äª¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤Æ¡¢Ì¾ºî¡Ø¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡Ù¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿¤«¡¢¤½¤³¤ËºÊ¤ÎÂ¿Âç¤Ê¶¨ÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÉÁ¤¯Ä«¥É¥é¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¡£¤½¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤Ï¶Ë¤á¤Æ²¦Æ»¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÁÆ¬¤Ï¡¢¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬¥¢¥Ë¥á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿¿ó¡ÊËÌÂ¼¾¢³¤¡Ë¤Î»Å»ö¾ì¤ËÈô¤ó¤Ç¤¯¤ë¡£50Âå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿ó¤È¤Î¤Ö¡Êº£ÅÄÈþºù¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢ÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤»Ñ¤ò¸«¤»¤ë¡£Ì¡²è²È¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¿ó¤ËÌÀ¤ë¤¯´ó¤êÅº¤¦¤Î¤Ö¡£¤·¤Þ¤Ã¤¿Áë¤Î¥«ー¥Æ¥ó¤ò³«¤±¤¿¤Î¤Ö¤ÎÇØ¸å¤«¤éÌÀ¤ë¤¤ÍÛ¸÷¤¬º¹¤·¤³¤ó¤Ç¡¢¤Î¤Ö¤Î¸å¸÷¤Î¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤ë¡£¤ª¤½¤é¤¯¿ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¤Ö¤Ï¾ï¤Ë¤Þ¤Ð¤æ¤¤¸÷¤Ê¤Î¤À¤È´¶¤¸¤µ¤»¤ë¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤À¤Ã¤¿¡£¼ç¿Í¸ø¤ÎÌ¤Íè¤Î¹¬¤»¤Ê»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¡¢¡ÖÊª¸ì¤¬¤³¤³¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤òÉÁ¤¤Þ¤¹¤è¡×¤È¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¼Âºß¤Î¿ÍÊª¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿Ä«¥É¥é¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤ÎÄêÈÖ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡²¦Æ»¤ÎÄ«¥É¥é¤À¤È¡¢¤Û¤Ã¤È¤·¤¿¤Î¤â¤Ä¤«¤Î´Ö¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¥Ð¥Ã¥¯¤¬ÄêÈÖ¥àー¥É¤ò¤¬¤é¤ê¤È¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·¤¿¡£RADWIMPS¤Ë¤è¤ë¼çÂê²Î¡Ö»òÊª¡×¤ÏÁá¸ý¤Ë²Î»ì¤ò¤Þ¤¯¤·Î©¤Æ¤ë¡£±ÇÁü¤ÏÁÛÄê³°¤ÎCG¤Ë¤è¤ë¶áÌ¤ÍèÅªÉ÷·Ê¡£ÂÁá¤Ë»Ñ¤òÊÑ¤¨¤Æ¤æ¤¯³¹ÊÂ¤ß¤ò¡¢¤Î¤Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤º£ÅÄÈþºù¤½¤Î¤â¤Î¤¬×Ç×Ó¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£RADWIMPS¤Î¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ç¡¢ÌÌ¿©¤é¤Ã¤¿»ëÄ°¼Ô¤¬SNS¾å¤Ç¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤³¤ÇÂÐÏÃ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Î¤Ï¤¤¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤¦¡£É®¼ÔÅª¤Ë¤Ï²Î»ì¤ËÞú¤à»àÀ¸´Ñ¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬¶Á¤¤¤Æ¡¢¡Ø¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡Ù¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤ò¤¤¤Þ¡¢ºî¤ë°ÕÌ£¤¬¤³¤³¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤¿¡£ËÒ²ÎÅª¤Ê¡Ø¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡Ù¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¿·³¤À¿¤Î¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¤ÎÀ¤³¦¤¬¹¥¤¤Ê»ëÄ°¼Ô¤â¶½Ì£¤ò»ý¤Ä¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£²Î»ì¤È±ÇÁü¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¡Ö¤¤¤Ä½ª¤ï¤ë¤«¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤ÀäË¾Åª¤ÊÀ¤³¦¤Ç¡¢¤Ò¤È¤ê¤Î¾¯½÷¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤Æ¡¢Èà½÷¤ÎÀ¸¤¤ëÎÏ¤ÇÀ¤³¦¤òµß¤¦¸°¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÁÔÂç¤Ê¥¢¥Ë¥á¡Ê¿·³¤À¿ºîÉÊ¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¤³¦¡Ë¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤Î¿´¾Ý¤ÎÎáÏÂÅª²ò¼á¤Î¤è¤¦¤Ê¥¿¥¤¥È¥ë¥Ð¥Ã¥¯¤¬½ª¤ï¤ë¤È¡¢Ä«¥É¥éÄêÈÖ¤Î»ÒÌò»þÂå¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤Ã¤¿¡£¤³¤³¤Ï¤Þ¤¿²¦Æ»¤Ç¤¢¤ë¡£¸µµ¤È®Ñï¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦¤Î¤Ö¡Ê±ÊÀ¥¤æ¤º¡Ë¤¬ÉñÂæ¤È¤Ê¤ë¹âÃÎ¸©¸æÌÈÍ¿Ä®¤ÎÂçÃÏ¤òÁ´Â®ÎÏ¤ÇÁö¤ë¡£²¦Æ»¤¹¤®¤ë¤Û¤É¤Î²¦Æ»¡£Âè1ÏÃ¤ÎËÁÆ¬¤Ç¡¢¡ÖÀµµÁ¤ÏµÕÅ¾¤¹¤ë¡£¤¸¤ã¤¢¡¢·è¤·¤Æ°ú¤Ã¤¯¤êÊÖ¤é¤Ê¤¤ÀµµÁ¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡£ ¤ª¤Ê¤«¤ò¤¹¤«¤»¤Æº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤¿¤é¡¢°ìÀÚ¤ì¤Î¥Ñ¥ó¤òÆÏ¤±¤Æ¤¢¤²¤ë¤³¤È¤À¡×¤È¤¤¤¦¡Ø¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡Ù¤ÎÂç»ö¤Ê¥Æー¥Þ¤¬¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢»Ò¶¡»þÂå¤Ë¤Ï¤½¤ì¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¥·ー¥½ー¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£¥®¥Ã¥³¥ó¥Ð¥Ã¥¿¥ó¡¢¥®¥Ã¥³¥ó¥Ð¥Ã¥¿¥ó¡¢¥·ー¥½ー¤ÎÆ°¤¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Î¤Ê¤«¤Ç²¦Æ»¤È¿·¤·¤¤¤â¤Î¤¬¹Ô¤Ã¤¿¤êÍè¤¿¤ê¤¹¤ë¡£
¡¡À¤´Ö¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¥Ð¥Ã¥¯É¾¤â¡¢¤¢¤ë¤È¤¤¬¤é¤Ã¤È¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¤Î¤Ö¤Î²È¤«¤é¸æÌÈÍ¿±Ø¤Ë¸þ¤«¤¦Æ»¤Ë¤ÏÈà´ß²Ö¤¬ºé¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¢¤Ã¤Á¤ÎÀ¤³¦¤È¤³¤Ã¤Á¤ÎÀ¤³¦¤ò¤Ä¤Ê¤°Æ»¤Î¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤ë¡£¤³¤ÎÆ»¤Ë¤Ï¥¸¥Ö¥êÅª¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬¤¢¤ë¡£¿ó¡ÊÌÚÂ¼Í¥Íè¡Ë¤ÎÊì¡¦ÅÐÈþ»Ò¡Ê¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¡Ë¤¬ºÆº§¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¿ó¤òÃÖ¤¤¤ÆÄ®¤ò½Ð¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤Ï¡¢¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¤Î¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¤ÈÃåÊª¤ÈÆü»±¤¬¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¡¦¥¸¥Ö¥ê¤È¤·¤«»×¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¿·³¤¥¢¥Ë¥á¤È¥¸¥Ö¥ê¡¢Ì¾ºî¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¤½¤Îºî¼Ô¤Î¼ã¤«¤Ã¤¿»þÂå¤ÏÀïÁ°¤«¤éÀï¸å¡£ÀïÁè¤â¾¼ÏÂ¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤À¤Âå¤ÈÊª¸ì¤òÀÜÂ³¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¤ËÍê¤ê¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ï¤è¤¯¤ï¤«¤ë¡£
¡¡2024Ç¯ÅÙ¤Î±Ç²è¶½¹Ô¼ýÆþ¤Î¾å°Ì¤Ï¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó 100Ëü¥É¥ë¤Î¸ÞÎÇÀ±¡Ê¤ß¤Á¤·¤ë¤Ù¡Ë¡Ù¡Ø·à¾ìÈÇ¥Ï¥¤¥¥åー!!¥´¥ß¼Î¤Æ¾ì¤Î·èÀï¡Ù¡Ø·à¾ìÈÇ SPY¡ßFAMILY CODE¡§ White¡Ù¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥àSEED FREEDOM¡Ù¤È¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¤¬Àê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¼Â¼Ì¤Ï¡Ø¥¥ó¥°¥À¥à Âç¾·³¤Îµ¢´Ô¡Ù¡Ø¥é¥¹¥È¥Þ¥¤¥ë¡Ù¡ØÊÑ¤Ê²È¡Ù¡Ø¤¢¤Î²Ö¤¬ºé¤¯µÖ¤Ç¡¢·¯¤È¤Þ¤¿½Ð²ñ¤¨¤¿¤é¡£¡Ù¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¤¬¡Ø¥¥ó¥°¥À¥à¡Ù¤ÏÌ¡²è¤Î¼Â¼Ì²½¤Ç¤¢¤ë¡£¡Ê¢¨¡Ë
¡¡2023Ç¯¤Î¾å°Ì3ºî¤Ï¡ØTHE FIRST SLAM DUNK¡Ù¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó ¹õÅ´¤Îµû±Æ¡Ù¡Ø·¯¤¿¤Á¤Ï¤É¤¦À¸¤¤ë¤«¡Ù¡¢2022Ç¯¤Î¾å°Ì3ºî¤Ï¡ØONE PIECE FILM RED¡Ù¡Ø¤¹¤º¤á¤Î¸ÍÄù¤Þ¤ê¡Ù¡Ø·à¾ìÈÇ ¼ö½Ñ²öÀï 0¡Ù¡£¤¤¤º¤ì¤â¥¢¥Ë¥á¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤Î·ë²Ì¤ò¸«¤ë¤È¥¸¥Ö¥ê¤ä¿·³¤À¿ÅªÀ¤³¦´Ñ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤³¤È¤âÌµÍý¤â¤Ê¤¤¡£¥¸¥ã¥à¤ª¤¸¤µ¤ó¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿¤é¤·¤¥ä¥à¤ª¤ó¤Á¤ã¤ó¤³¤È²°Â¼¡Ê°¤Éô¥µ¥À¥ò¡Ë¤Ï¡ØONE PIECE¡Ù¤Î¤è¤¦¤ÊÇþ¤ï¤é¤ò¤«¤Ö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¨¥ó¥¿¥á¤Î¥Ò¥Ã¥È¤Ë¼Ò²ñ¾õ¶·¤ò¸«¤ë¤È¤¹¤ë¤È¡¢Ä«¥É¥é¤â¤½¤³¤ò°Õ¼±¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£Ä«¥É¥é¤Ç¤Ï¤µ¤¹¤¬¤Ë¥¬¥ó¥À¥à¤òÌÜ»Ø¤¹¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤À¤í¤¦¤¬¡¢¤½¤Î¤¦¤ÁÄ«¥É¥é¤Ë¥³¥Ê¥ó¤ß¤¿¤¤¤ÊÂç¿Í¤Ó¤¿¾¯Ç¯ÃµÄå¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤½¤¦¤¤¤¨¤ÐCM¤Ç¤â¡¢¡Ö¥É¥é¤¨¤â¤ó¤ä¤Á¤Ó¤Þ¤ë»Ò¤Á¤ã¤ó¤¬¸½Âå¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤¿¤é¡©¡×Åª¤ÊÈ¯ÁÛ¤Ç¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡£Ä«¥É¥é¤â¤¸¤ç¤¸¤ç¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦À¤³¦´Ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤·¤Æ¤â¡¢»þÂå¤ÎÍ×ÀÁ¤Ë½¾¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ê¤Î¤À¤È»×¤¦¡£
¡¡¤È¤â¤¢¤ì¡£¤³¤¦¤·¤ÆÉ½¸½¤ò»î¹Ôºø¸í¤·¤Ê¤¬¤é¡¢½µËö¶âÍËÆü¤ÎÂè5ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¤Î¤Ö¤ÎÉã¡¦·ëÂÀÏº¡Ê²ÃÀ¥Î¼¡Ë¤Î»à¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡Ö²¿¤Î¤¿¤á¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¤¬¤ä¤í¡×¤È¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Î¥Þー¥Á¡×¤Î²Î»ì¤Ë¤â¤¢¤ëÌä¤¤¤¬¸ì¤é¤ì¤ë¡£¤½¤³¤Ë¤Ò¤È¤Ä¤ÎÅú¤¨¤ò½Ð¤¹¤Î¤Ï¡¢²°Â¼¤À¡£¡Ö¤¿¤Ã¤¿¤Ò¤È¤ê¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤Æ¤¿¤Ã¤¿¤Ò¤È¤ê¤Ç»à¤ó¤Ç¤¤¤¯¿Í´Ö¤Ã¤Æ¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤À¤è¡×¡Ö¿Í´Ö¤Ê¤ó¤Æ¤ª¤«¤·¤¤¤Ê¤¢¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¯²°Â¼¤ò±é¤¸¤ë°¤Éô¥µ¥À¥ò¤Î¹õ¤°¤í¤·¤¿Æ·¡£¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î¤è¤¦¤Ê¤«¤ï¤¤¤µ¤â¤¢¤ë°¤Éô¤À¤¬¡¢¤¿¤À¤«¤ï¤¤¤¤¤È¤«¤¢¤Ã¤¿¤«¤¤¤È¤«¤Ç¤Ê¤¯¡¢Æ¨¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤»à¤ò°Õ¼±¤·¤¿¼Ô¤ÎÆ·¤Ë¸«¤¨¤ë¤Î¤¬¡¢Èà¤ÎÌ¥ÎÏ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤í¤¦¡£¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤¬°¤Éô¥µ¥À¥ò¤ò¸«¤¿¤é¡¢¤É¤¦»×¤¦¤À¤í¤¦¡£
¡¡4·î4ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ø¤¢¤µ¥¤¥Á¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿°¤Éô¥µ¥À¥ò¡£¥Ñ¥óºî¤ê»ØÆ³¡¦¥Ñ¥ó¿¦¿Í¤ÎÃÝÃ«¸÷»Ê¤Î°¤Éô¥µ¥À¥òÉ¾¤¬¤³¤¦¤À¡£¡Ö´ïÍÑ¤Ç¤¹¤Í¡£´ª¤¬¤¤¤¤¡£¤Þ¤Í¤ë¤Î¤¬¾å¼ê¡£¿Í¤ÎÆ°ºî¤ò¤Û¤ó¤È¤Ë¾å¼ê¤ËºÆ¸½¤¹¤ë¡£¼«¿®¤¬¤Ê¤¤¤ÈÆ°ºî¤¬¾®¤µ¤¯¤Ê¤ë¤¬¡¢°¤Éô¤µ¤ó¤ÏµÕ¡£¼«¿®¤¬¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ï¤à¤·¤íÂç¤¤¯¤Ê¤ë¡£¥×¥í°Ê¾å¤Ë¥×¥í¤Ë¸«¤¨¤ë¡×¡£ÃÝÃ«¤µ¤ó¡¢±Ô¤¤¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥Ë¥³¥Ë¥³¤È½ã¿è¤Ë¥Ñ¥ó¤Å¤¯¤ê¤Ëî²¿Ê¤¹¤ëÃÝÃ«¤µ¤ó¤ÎÉ½¾ð¤³¤½¤¬¥¸¥ã¥à¤ª¤¸¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
»²¾È¢¨ https://www.eiren.org/toukei/index.html
¡ÊÊ¸¡áÌÚËóÅß¡Ë