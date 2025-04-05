¡Ú¥À¡¼¥Ó¡¼¶ªCT¡Û·¹¸þ¤ÈÂÐºö
¡¡²áµî10Ç¯¤Ç·¹¸þ¤òÃµ¤ë¡£
¡¡¡ùÁ°Áöµ÷Î¥¡¡º£²ó¤ÈÆ±¤¸¥Þ¥¤¥ëÁÈ¡Ú7¡¦7¡¦8¡¦68¡Û¤¬°µÅÝÅª¡£1400¥á¡¼¥È¥ëÁÈ¤Ï¡Ú2¡¦1¡¦0¡¦25¡Û¡¢1800¥á¡¼¥È¥ëÁÈ¤Ï¡Ú1¡¦2¡¦1¡¦22¡Û¡£
¡¡¡ùÇÏÎð¡¡4ºÐ¡Ú4¡¦3¡¦0¡¦26¡Û¡¢5ºÐ¡Ú5¡¦3¡¦9¡¦27¡Û¤¬¼çÌò¡£6ºÐ¤Ï¡Ú0¡¦4¡¦0¡¦36¡Û¡£7ºÐ°Ê¾å¤Ï¡Ú1¡¦0¡¦1¡¦40¡Û¤ÈÁÀ¤¤¤Å¤é¤¤¡£
¡¡¡ù¿Íµ¤¡¡1ÈÖ¿Íµ¤¤³¤½¡Ú1¡¦1¡¦1¡¦7¡Û¤È·ë²Ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢2ÈÖ¿Íµ¤¤Ï¡Ú2¡¦1¡¦2¡¦5¡Û¡¢3ÈÖ¿Íµ¤¤Ï¡Ú2¡¦1¡¦0¡¦7¡Û¡¢4ÈÖ¿Íµ¤¤Ï¡Ú2¡¦3¡¦0¡¦5¡Û¡¢5ÈÖ¿Íµ¤¤Ï¡Ú2¡¦0¡¦4¡¦4¡Û¤Ç1¡Á5ÈÖ¿Íµ¤¤¬9¾¡¡£¾å°Ì¿Íµ¤ÇÏ¤¬Ãæ¿´¡£
¡¡·ëÏÀ¡¡¡ý¥È¥í¥ô¥¡¥È¡¼¥ì¡¡¡û¥¨¥³¥í¥Ö¥ë¡¼¥à¡¡¢¥¥í¥¸¥ê¥ª¥ó