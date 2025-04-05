¡ÖÍú¤¯·¤¤Ê¤¤ÌäÂê¡×¢ª²ò·è¡ª¡Ú¥Ï¥Ëー¥º¡Û¥ª¥ó¥ª¥Õ»È¤¨¤ë♡¡Ö¹â¸«¤¨¥Ñ¥ó¥×¥¹¡×
½Õ¥³ー¥Ç¤Ç¥Ø¥Ó¥í¥Æ¤Ç¤¤ë¥·¥åー¥º¤òÃµ¤¹¤Ê¤é¡Ú¥Ï¥Ëー¥º¡Û¤Î¥Ñ¥ó¥×¥¹¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£º£²ó¤Ï¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¥·¥Ã¥¯¤Ê¿§Ì£¤Î¡Ö¹â¸«¤¨¥Ñ¥ó¥×¥¹¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¥ª¥ó¥ª¥ÕÌä¤ï¤º»È¤¨¤ë¥³¥¹¥Ñ¤ÎÎÉ¤µ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢µ¡Ç½À¤â¹â¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¥·¥åー¥º¤ò¿·Ä´¤¹¤ëÂç¿Í½÷À¤Ï¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥»¥ì¥â¥Ëー¥³ー¥Ç¤Ë¤âÆëÀ÷¤à¾åÉÊ¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó
¡Ú¥Ï¥Ëー¥º¡Û¡Ö¥á¥êー¥¸¥§ー¥ó¥Ñ¥ó¥×¥¹¡×\2,980¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤¬ÉÕ¤¤¤¿¾åÉÊ¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Ñ¥ó¥×¥¹¤Ï¡¢2,000±ßÂæ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¹âµé´¶¤¬Éº¤¦¥¢¥¤¥Æ¥à¡£Ìó6cm¤Î¥Òー¥ë¤È¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿¥Ý¥¤¥ó¥Æ¥Ã¥É¥È¥¥¤¬¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯¥¹¥¿¥¤¥ë¥¢¥Ã¥×¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¡£¾Ã½µ¡Ç½¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Îµ¨Àá¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£¥é¥¤¥È¥Ùー¥¸¥å¤È¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î2¿§Å¸³«¤Ç¡¢¥»¥ì¥â¥Ëー¥·ー¥ó¤Ë¤â¥Þ¥Ã¥Á¤¹¤ë°ìÂ¤Ç¤¹¡£
±«¤ÎÆü¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¤Ùû¿åµ¡Ç½ÉÕ¤
¡Ú¥Ï¥Ëー¥º¡Û¡ÖÈþー¥¸ー¥Ý¥¤¥ó¥Æ¥Ã¥É¥È¥¥¥Ñ¥ó¥×¥¹¡×\2,980¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÌµÂÌ¤Î¤Ê¤¤ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¥ª¥ó¥ª¥ÕÌä¤ï¤º»È¤¤¤ä¤¹¤¤¥Ñ¥ó¥×¥¹¡£¥¹¥¨ー¥ÉÄ´¤ä¥ì¥¶ーÄ´¤Ê¤É¡¢¹â¸«¤¨¤¹¤ëÁÇºà¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡£Ùû¿å²Ã¹©¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢±«¤ÎÆü¤ÎÄÌ¶Ð¤ä¤ª½Ð¤«¤±¤Ç¤âÂç³èÌö¤ÎÍ½´¶¡£¥¤¥ó¥½ー¥ë¤Ë¥¯¥Ã¥·¥ç¥óÁÇºà¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Íú¤¿´ÃÏ¤âÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¢¨¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¡¦²èÁü¤Ï¥Ï¥Ëー¥º½ÐÅµ¤Ç¤¹¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾ðÊó¤Ï¼¹É®»þ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Á³ÊÊÑ¹¹¤ä¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤Î²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï³Æ¤ªÅ¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
writer¡§Emika.M