ºå¿À¡¦Æ£Àî´ÆÆÄ¡¡µð¿Í¤È¤Îº£µ¨½éÀï¤Ë¾¡Íø¡Ö¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¼¨¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡×
¡¡¡Öµð¿Í£²¡Ý£·ºå¿À¡×¡Ê£´Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡ÅêÂÇ¤¬¤«¤ß¹ç¤Ã¤Æºå¿À¤¬Ï¢ÇÔ¤ò£³¤Ç»ß¤á¤¿¡£½é²ó¤Ë¿¹²¼¤ÎÃæµ¾Èô¤ÇÀèÀ©¡£»°²ó¤Ë¤ÏÂç»³¡¢ºäËÜ¤ÎÅ¬»þÂÇ¤Ç²ÃÅÀ¤·¡¢¼·²ó¤ËÌÚÏ²¤Î£³ÅÀÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤ÇÆÍ¤Êü¤·¤¿¡£ÀèÈ¯¤ÎÂ¼¾å¤Ï£·²ó¤ò£µ°ÂÂÇ£±¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¤Ç£²¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£°Ê²¼¡¢Æ£Àîµå»ù´ÆÆÄ¤È¤Î°ìÌä°ìÅú¡£
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡¡¡Ê¥Æ¥ì¥Ó¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Ë
¡¡¡Ý½é²ó¤Ë£±¡¢£²ÈÖ¤¬½ÐÎÝ¤·¤Æ¿¹²¼¤Îµ¾Èô¤ÇÀèÀ©¡£
¡¡¡Ö¸µµ¤¤Ç¤·¤¿¤Í¡×
¡¡¡Ý»°²ó¤Ï£³¡¢£´ÈÖ¤¬ËÞÂà¤â¡¢£µÈÖ¤ÎÂç»³¤¬»Å»ö¤ò¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¡ÈÂÇÀþ¤ÎÄ¹¤µ¡É¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤òÈó¾ï¤ËÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬½Ð¤ì¤Ð¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¥²¡¼¥à¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡ÝÂ¼¾å¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤Åêµå¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤â¤¦´°àú¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¡Ê¥Ú¥ó°Ï¤ß¡Ë
¡¡¡Ý´¶¾ð¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤¬Âç»ö¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÌÚÏ²¤Î¤È¤³¤í¤Ç¤½¤ì¤ò¡£
¡¡¡Ö·ë¶É¡¢ÂÇÀþ¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤ÆËþÎÝ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡£Áê¼ê¥Á¡¼¥à¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¶ì¤·¤¤¡¢¤³¤Á¤é¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¥¸¥ï¥¸¥ï¤È»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¹¶·â¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¤¤¤¹¶·â¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡Ý¶å²ó¤ÏÀÐ°æ¡£¾¡¤ÁÀÚ¤ë¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¡£
¡¡¡Ö¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤µ¤ó¤È½éÀï¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡¢º£Æü¤Ç½ª¤ï¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢º£Æü¤Ç»Ï¤Þ¤ê¤Ê¤ó¤Ç¡¢¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¼¨¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢¤ß¤ó¤ÊÁÇÀ²¤é¤·¤¤³èÌö¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×