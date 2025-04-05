ºå¿À¡¦Æ£Àî´ÆÆÄ¡¡µð¿ÍÀï½é¾¡Íø¡Öº£Æü¤Ç»Ï¤Þ¤ê¡×¡¡Å¨¾°¤Éô´ÆÆÄ¤È¤Ï¸½Ìò»þÂå¤ËºÇ¤âÂ¿¤¯ÂÐÀï
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡ºå¿À7¡½2µð¿Í¡Ê2025Ç¯4·î4Æü¡¡ÅìµþD¡Ë
¡¡ºå¿À¡¦Æ£Àî´ÆÆÄ¤Ï6ÅÀº¹¤Î9²ó¤ËÀÐ°æ¤òÁ÷¤ê¹þ¤ó¤À¡£ºòµ¨¤Ï¼ç¤ËÆ¨¤²ÀÚ¤ê¤ò¿Þ¤ëÅ¸³«¤Ç»È¤ï¤ì¤Æ30¥Û¡¼¥ë¥É¤òµó¤²¤¿±¦ÏÓ¤ò¡¢ÂçÎÌ¥ê¡¼¥É¤Ç¤¢¤¨¤ÆÅêÆþ¤·¤¿¡£1ÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤½¤ì¤Û¤É¡¢ºòµ¨¥ê¡¼¥°²¦¼Ô¤È¤Î½éÂÐ·è¤ÇÎÏ¤ò¸«¤»¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¡Ö¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤µ¤ó¤È¤Î½éÀï¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£º£Æü¤Ç½ª¤ï¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢º£Æü¤Ç»Ï¤Þ¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡£¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¼¨¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢¤ß¤ó¤ÊÁÇÀ²¤é¤·¤¤³èÌö¤À¤Ã¤¿¡×
¡¡½é²ó¤«¤éÀÑ¶ËÅª¤ËÂ¤òÍí¤Þ¤»¡¢»î¹ç¤òÆ°¤«¤·¤¿¡£4²ó°Ê¹ß¤ÏÃ¥¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿ÄÉ²ÃÅÀ¤ò¡¢7²ó¤ËÌÚÏ²¤Î3ÅÀÆóÎÝÂÇ¤ÇÃ¥¤¦¤È¡¢¥Ù¥ó¥Á¤Ç¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤ò¤·¤ÆËÊ¤¨¤¿¡£ÀèÈ¯¤ÎÂ¼¾å¤Ï7²ó1¼ºÅÀ¡¢88µå¤Ç²¼¤²¤¿¡£¡Ö¤â¤¦½½Ê¬¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¤¤¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤Ç½ª¤ï¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡×¡£¼¡²ó¤ËÍ¾ÎÏ¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡¡Å¨¾¤Î°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¡¢NPBÄÌ»»243¥»¡¼¥Ö¤òµó¤²¤¿¸½Ìò»þÂå¤ËºÇ¤âÂ¿¤¯ÂÐÀï¤·¤¿ÂÇ¼Ô¤À¤Ã¤¿¡£58²óÂÇÀÊ¤Ë·Þ¤¨¤ÆËÜÎÝÂÇ¤âÂÇÅÀ¤â0¤ËÍÞ¤¨¤¿¡£¤½¤Î¼ÂÀÓ¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢ÅêÂÇ¤¬¤«¤ß¹ç¤Ã¤ÆÀè¾¡¤·¤¿¡£¡ÊÁÒÀ¤¸Å¡¡ÍÎÊ¿¡Ë