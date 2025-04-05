ºå¿À¡¦Â¼¾å¡¡³«Ëë£²Ï¢¾¡¡¡¤µ¤¹¤¬¥¨¡¼¥¹¡¡£²Ç¯¤Ö¤êÅìµþ¥É¡¼¥à¤âÆ²¡¹£·²ó£±¼ºÅÀ¡¡¥Ô¥ó¥Á¤âÈ¿·âµö¤µ¤º
¡¡¡Öµð¿Í£²¡Ý£·ºå¿À¡×¡Ê£´Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡¥Á¡¼¥à¤¬£³Ï¢ÇÔÃæ¤À¤í¤¦¤È¡¢Áê¼ê¤¬¼ó°Ì¤Îµð¿Í¤À¤í¤¦¤È´Ø·¸¤Ê¤¤¡£ºå¿À¡¦Â¼¾åðó¼ùÅê¼ê¤ÏºÇ¸å¤ÎÎÏ¤ò¿¶¤ê¹Ê¤ê¡¢¹ë²÷¤Ë¤Û¤¨¤¿¡£¡Ö¤è¤Ã¤·¤ã¡ª¡×¡£Í×½ê¤òÄù¤á¡¢Æ²¡¹¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤Æ¥Ù¥ó¥Á¤Ø²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¥Á¡¼¥à¤Î°½Û´Ä¤ò»ß¤á¡¢ÀèÈ¯¿Ø¤ÇÍ£°ì¤ÎÌµ½ý£²Ï¢¾¡¡£¸×¤Î¥¨¡¼¥¹¤¬Å¨ÃÏ¤Ç¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Ì£ÊýÂÇÀþ¤¬½é²ó¤«¤éÀèÀ©¡£¤·¤«¤·¡¢±¦ÏÓ¤âÀèÆ¬¤Î¼ãÎÓ¤ËÆóÎÝÂÇ¤òÍá¤Ó¤ë¤È¡¢£±»àÆóÎÝ¤«¤éµÈÀî¤ËÆ±ÅÀÅ¬»þÂÇ¤òµö¤·¤¿¡£¤³¤ì¤¬º£µ¨½é¼ºÅÀ¡£¤¹¤°¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤¿¡£¡Ö¥³¡¼¥¹¡¢¹â¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò°Õ¼±¤·¤ÆÅê¤²¤¿¤Î¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¡×¡£¹¥Ä´¤ÊÂÇ¼Ô¤¬¤½¤í¤¤¡¢°ìÈ¯¤â½Ð¤ä¤¹¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¾ò·ï¤òÍý²ò¤·¤Ê¤¬¤éºÇÁ±¤Îºö¤ò¿Ô¤¯¤·¤¿¡£
¡¡¼·²ó¤Ï£±»à°ì¡¢»°ÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¤Ê¤¬¤é¡¢Ãæ»³¤ò¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡£ÂåÂÇ¤ÎÂç¾ëÂî¤âÆó¥´¥í¤ËÍÞ¤¨¤¿¡£ºòµ¨½ªÈ×¤Ë¤ÏÃæ·Ñ¤®¤â·Ð¸³¡£¥Ö¥ë¥Ú¥óÂÔµ¡¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¾ìÌÌ¾ìÌÌ¤Ç¸ª¤òºî¤ëÂçÊÑ¤µ¡¢ÅÓÃæ¤«¤é¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¸þ¤«¤¦¶ì¤·¤µ¤òÃÎ¤Ã¤¿¡£Á°¥«¡¼¥É¤Î£Ä£å£Î£Á£³Ï¢Àï¤Ï±äÄ¹¤â¤¢¤ê¡¢Ãæ·Ñ¤®¤¬¥Õ¥ë²óÅ¾¤·¤Æ¤¤¤¿¡££·²ó£µ°ÂÂÇ£±¼ºÅÀ¤Ë¡Ö¤¤¤¤»Å»ö¤¬¤Ç¤¤¿¡×¡£ÀèÈ¯¤È¤·¤Æ½½Ê¬¤ËÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ÎÉéÃ´¤â·Ú¸º¤Ç¤¤¿¡£
¡¡¸×ÅÞ¤Ë¥Ò¡¼¥í¡¼¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÇÀë¸À¤·¤¿¡£¡Öº£Ç¯¤Ï¤ä¤êÊÖ¤¹¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤ò¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£ºòµ¨¤«¤é¤ÎÊÑ²½¤Ï²¿¤«¡£°ìÈÖ¤Ï¥á¥ó¥¿¥ë¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖËÜÅö¤Ë¤·¤ó¤É¤«¤Ã¤¿¡×¡£¾¡¤Æ¤Ê¤¤Æü¡¹¤Ï¡Ö¤³¤Î»î¹ç¤³¤½¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤â¾¡¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¼«Á³¤È¡ÖÂÇ¤¿¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬²êÀ¸¤¨¡¢¼åµ¤¤¬¥Ü¡¼¥ë¤Ë¾è¤ê°Ü¤Ã¤¿¡£º£Ç¯¤Ï¥¼¥í¤«¤é¤Î¥ê¥¹¥¿¡¼¥È¡£¡ÖÂÇ¤Ã¤Æ¤ß¤í¡×¡£¼«Ê¬¤ò¿®¤¸¡¢¶²¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯ÏÓ¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»Í²ó¤Ï¥¯¥ê¡¼¥ó¥¢¥Ã¥×¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Ä¾µå¤Ç¿¿¤Ã¸þ¾¡Éé¡££³¿Í¤È¤âµå°Ò¤Ç²¡¤·¹þ¤ó¤Ç³°Ìî¥Õ¥é¥¤¤ËÍÞ¤¨¤¿¡£
¡¡Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¤ÎÅÁÅý¤Î°ìÀï¤Ï£²Ç¯¤Ö¤ê¡£¤¢¤Î»þ¤Î¼«Ê¬¤è¤ê¤â¶¯¤¯¡¢¤¿¤¯¤Þ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¡Ö½éÀï¤ò¼è¤ì¤¿¤Î¤ÏÂç¤¤¤¡£¶âÍË¤Ë¾¡¤Á¤¬¤Ä¤¯¤Î¤Ï¼«¿®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¦¡×¡£¹Åç¤È¤Î³«ËëÀï¤Ç¤Ï¿¹²¼¤Ë¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¸Í¶¿¤ËÅê¤²¾¡¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤¾¸×¤Î³«ËëÅê¼ê¡£¥Á¡¼¥à¤Î°¤¤Î®¤ì¤òÁ´¤Æ¿¶¤êÊ§¤Ã¤¿¡£