¡Ú¹Åç¡Û¡È¾¼ÏÂÌîµå¡É¤ÇÏ¢ÇÔ»ß¤á¤¿¡¡¿·°æµ®¹À´ÆÆÄ¤â¡ÖÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡£µ¤¹ç¤Èº¬À¡×¡¡ÂÇÀþ¤Ïº£µ¨ºÇÂ¿£±£²°ÂÂÇ£¸ÅÀ
¢¡£Ê£Å£Ò£Á¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¹Åç£¸¡Ý£²£Ä£å£Î£Á¡Ê£´Æü¡¦¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡¹Åç¤¬¡È¾¼ÏÂÌîµå¡É¤Ç¾¡Íø¤ò¤â¤®¤È¤Ã¤¿¡££²ÅÀº¹¤òÄÉ¤¤ÉÕ¤¤¤¿£´²ó¤Ï¡¢£²»à°ì¡¢»°ÎÝ¤«¤éº£µ¨½é¥¹¥¿¥á¥ó¤ÎÅÄÂ¼¤¬¼¹Ç°¤Î¥Ø¥Ã¥É¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¡¢¾¡¤Á±Û¤·¤ÎÅ¬»þÆâÌî°ÂÂÇ¡£¿·°æ´ÆÆÄ¤Ï¡Öµ¤»ý¤Á¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Æ¡¢Å¥¤¯¤µ¤¯¤Æ¤¤¤¤°ÂÂÇ¤À¤Ã¤¿¡×¤È¡¢Áê¹¥¤òÊø¤·¤¿¡£
¡¡£µ²ó£²»à°ìÎÝ¡¢¾®±à¤ÎÆóÎÝÂÇ¤Ç¤Ï°ìÎÝÁö¼Ô¤ÎÌðÌî¤¬¥Ø¥Ã¥É¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¤ÇËÜÎÝÀ¸´Ô¡£¥¢¥¦¥ÈÈ½Äê¤¬¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤ÇÊ¤¤ë¹¥ÁöÎÝ¤À¤Ã¤¿¡£Á°Ìë¤ËÂ³¤¤¤ÆÁ°»õ£¸ËÜ¤òÇËÂ»¤·¤¿ÆóËó¤¬¶¯¹Ô½Ð¾ì¡£»Ø´ø´±¤Ï¡Ö¶¯¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¤è¤Í¡£¾¼ÏÂ¡¢Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡£µ¤¹ç¤Èº¬À¡£¥«¡¼¥×¤ÎÅÁÅýÅª¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÌÜ¤òºÙ¤á¤ë¡£Á°Ìë¤Ï£²°ÂÂÇ´°ÉõÉé¤±¡£°ìÌëÌÀ¤±¡¢ÆóËó¤Î¼¹Ç°¤¬¤ä¤Ã¤È¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤Ë¾è¤ê°Ü¤Ã¤¿¡£
¡¡³«Ëë¤«¤é£µÀï·×£¸ÆÀÅÀ¤À¤Ã¤¿ÂÇÀþ¤Ï¡¢ÆóËó¤Î£·²ó¤Î£±£±ÂÇÀÊ¤Ö¤ê¤Î°ÂÂÇ¤ò´Þ¤á¤ÆÀèÈ¯Ìî¼êÁ´°÷¤Çº£µ¨ºÇÂ¿¤Î£±£²°ÂÂÇ£¸ÅÀ¡££³¥«¡¼¥ÉÌÜ¤Ë¤·¤Æ½é¤Î½éÀïÇòÀ±¤ÇÏ¢ÇÔ¤ò»ß¤á¤¿¡£»Ø´ø´±¤Ï¡ÖÌÀÆü¤â¤ß¤ó¤Ê¤Ç´èÄ¥¤ë¡×¤È¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÌÔÂÇ¤ò´üÂÔ¤·¤¿¡£¡ÊÈªÃæ¡¡Í´»Ê¡Ë