£Î£Ù³Æ»Ô¾ì¡¡£´»þÂæ¡¡¥À¥¦Ê¿¶Ñ¤Ï£²£°£²£°¥É¥ë°Â¡¡¥·¥«¥´Æü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¤Ï£³Ëü£²£´£·£°±ß
NY³ô¼°4Æü¡ÊNY»þ´Ö15:20¡Ë¡ÊÆüËÜ»þ´Ö04:20¡Ë
¥À¥¦Ê¿¶Ñ¡¡¡¡¡¡38525.13¡Ê-2020.80¡¡-4.98%¡Ë
¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¡¡¡¡¡¡15677.62¡Ê-872.99¡¡-5.27%¡Ë
CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¡32470¡ÊÂç¾Ú½ªÈæ¡§-1290¡¡-4.00%¡Ë
²¤½£³ô¼°4Æü½ªÃÍ
±ÑFT100¡¡ 8054.98¡Ê-419.76¡¡-4.95%¡Ë
ÆÈDAX¡¡ 20641.72¡Ê-1075.67¡¡-4.95%¡Ë
Ê©CAC40¡¡ 7274.95¡Ê-324.03¡¡-4.26%¡Ë
ÊÆ¹ñºÄÍø²ó¤ê
2Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡3.675¡Ê-0.007¡Ë
10Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡3.991¡Ê-0.038¡Ë
30Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡4.392¡Ê-0.078¡Ë
´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¡¡ ¡¡2.181¡Ê-0.098¡Ë
¢¨´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¤Ï10Ç¯ºÄ¤Ç»»½Ð
³Æ¹ñ10Ç¯ºÄ
¥É¥¤¥Ä¡¡¡¡2.578¡Ê-0.073¡Ë
±Ñ¡¡¹ñ¡¡¡¡4.448¡Ê-0.072¡Ë
¥«¥Ê¥À¡¡¡¡2.869¡Ê-0.059¡Ë
¹ë¡¡½£¡¡¡¡4.215¡Ê-0.044¡Ë
Æü¡¡ËÜ¡¡¡¡1.190¡Ê-0.001¡Ë
NY¸¶ÌýÀèÊª5 ·î¸Â¡ÊWTI¡Ë
1¥Ð¥ì¥ë¡á62.57¡Ê-4.38¡¡-6.54%¡Ë
NY¶âÀèÊª6 ·î¸Â¡ÊCOMEX)
1¥ª¥ó¥¹¡á3043.10¡Ê-78.60¡¡-2.52%¡Ë
¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡Ê¥É¥ë¡Ë
£±¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡á84142.25¡Ê+1826.40¡¡+2.22%¡Ë
¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡Ê±ß·ú¡¦»²¹ÍÃÍ¡Ë
£±¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡á12369752¡Ê+268481¡¡+2.23%¡Ë
¢¨±ß¤Ï¥É¥ë±ßÁê¾ì¤«¤é¤Î·×»»ÃÍ
¢¨CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¢¶âÀèÊª¤Ï10Ê¬ÃÙ¤ì
¥À¥¦Ê¿¶Ñ¡¡¡¡¡¡38525.13¡Ê-2020.80¡¡-4.98%¡Ë
¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¡¡¡¡¡¡15677.62¡Ê-872.99¡¡-5.27%¡Ë
CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¡32470¡ÊÂç¾Ú½ªÈæ¡§-1290¡¡-4.00%¡Ë
²¤½£³ô¼°4Æü½ªÃÍ
±ÑFT100¡¡ 8054.98¡Ê-419.76¡¡-4.95%¡Ë
ÆÈDAX¡¡ 20641.72¡Ê-1075.67¡¡-4.95%¡Ë
Ê©CAC40¡¡ 7274.95¡Ê-324.03¡¡-4.26%¡Ë
ÊÆ¹ñºÄÍø²ó¤ê
2Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡3.675¡Ê-0.007¡Ë
10Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡3.991¡Ê-0.038¡Ë
30Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡4.392¡Ê-0.078¡Ë
´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¡¡ ¡¡2.181¡Ê-0.098¡Ë
¢¨´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¤Ï10Ç¯ºÄ¤Ç»»½Ð
³Æ¹ñ10Ç¯ºÄ
¥É¥¤¥Ä¡¡¡¡2.578¡Ê-0.073¡Ë
±Ñ¡¡¹ñ¡¡¡¡4.448¡Ê-0.072¡Ë
¥«¥Ê¥À¡¡¡¡2.869¡Ê-0.059¡Ë
¹ë¡¡½£¡¡¡¡4.215¡Ê-0.044¡Ë
Æü¡¡ËÜ¡¡¡¡1.190¡Ê-0.001¡Ë
NY¸¶ÌýÀèÊª5 ·î¸Â¡ÊWTI¡Ë
1¥Ð¥ì¥ë¡á62.57¡Ê-4.38¡¡-6.54%¡Ë
NY¶âÀèÊª6 ·î¸Â¡ÊCOMEX)
1¥ª¥ó¥¹¡á3043.10¡Ê-78.60¡¡-2.52%¡Ë
¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡Ê¥É¥ë¡Ë
£±¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡á84142.25¡Ê+1826.40¡¡+2.22%¡Ë
¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡Ê±ß·ú¡¦»²¹ÍÃÍ¡Ë
£±¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡á12369752¡Ê+268481¡¡+2.23%¡Ë
¢¨±ß¤Ï¥É¥ë±ßÁê¾ì¤«¤é¤Î·×»»ÃÍ
¢¨CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¢¶âÀèÊª¤Ï10Ê¬ÃÙ¤ì