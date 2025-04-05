¡Ú¹âÃÎ¶¥ÎØ¡¡G3¤è¤µ¤³¤¤¾ÞÁèÇÆÀï¡¡3ÆüÌÜ¡Û11R¤Ï¿¿¿ù¾¢¡¡¥·¥ã¡¼¥×¤ËÎ©¤Á²ó¤ê·è¤á¤ë
¡¡¹âÃÎ¶¥ÎØ¤Î³«Àß75¼þÇ¯µÇ°¡Ö¤è¤µ¤³¤¤¾ÞÁèÇÆÀï¡ÊG3¡Ë¡×¤Ïº£Æü¡¢½à·è¾¡3¸Ä¥ì¡¼¥¹¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë3ÆüÌÜ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£ÃíÌÜ¤Ï11R¤À¡£
¡¡¿¿¿ù¤Î2ÆüÌÜ¤Ï±Ô¤¤»Å³Ý¤±¤ò·è¤á¤Æ²÷¾¡¤À¤Ã¤¿¡£Ä´»Ò¤ËÉÔ°Â¤Ï¤Ê¤¯Â¾ÇÉ¤Î¼«ÎÏ·¿¤ÎÆ°¤¤ò¥Ë¥é¤ß°ìµ¤¤À¡£¸å°Ì¤Ï»ÖÂ¼¤ÈÀîÄÅ¡£
¡¡¼èÄ»¤¬À¶¿å¤È¶¶ËÜ¶¯¤òÏ¢¤ì¤ÆÀè¹ÔÂÖÀª¤Ë¡£À¶¿å¤¬¹ªÄÉ¤«¤é¿¿¿ù¤ò¤±¤óÀ©¤·¤ÆÈ´¤±½Ð¤¹¡£¹âÃÎÂçÆÀ°Õ¤Î°¤Éô¤ÎÊ³Àï¤ÏÉ¬»ê¡£
¡¡¡ã1¡ä¿¿¿ù¾¢¡¡¤¤¤¤½ê¤Ç»Å³Ý¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¼«Å¾¼Ö¤ò¤¤¤¸¤Ã¤ÆÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«ÎÏ¡£
¡¡¡ã2¡ä°¤Éô¾Âç¡¡½Ð¤À¤·¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤¬ÏÆËÜ¤µ¤ó¤Î¿¤Ó¤¬Á´Á³°ã¤Ã¤¿¡£Æ°¤¼«ÂÎ¤Ï¤µ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«ÎÏ¡£
¡¡¡ã3¡äÀ¶¿åÍµÍ§¡¡¼èÄ»·¯¤¬½ÐÀÚ¤Ã¤¿»þ¤Ë3¿Í¤Ç·è¤Þ¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤¿¡£¤ä¤Ã¤Èº¹¤»¤¿´¶¤¸¤Ç¤¹¡£¼«Å¾¼Ö¤ÏÂØ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¼èÄ»·¯¡£
¡¡¡ã4¡äºäËÜÎ¼ÇÏ¡¡¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¤Ç¤¤¿¡£°¤Éô·¯¡£
¡¡¡ã5¡ä¶¶ËÜ¶¯¡¡¸¤Éú·¯¤ËÄÉ¤¤ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤·¤¿¡£º£²ó¿·¼Ö¤Ê¤Î¤Ç¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¼ÑµÍ¤á¤Þ¤¹¡£À¶¿å·¯¡£
¡¡¡ã6¡äº´ÊýÎÉ¹Ô¡¡Ï¢Æü¡¢Á°¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡£¶å½£3ÈÖ¼ê¡£
¡¡¡ã7¡äÀîÄÅÍª´ø¡¡½éÆü¤è¤êÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£´ØÅìÀª¤Ø¡£
¡¡¡ã8¡ä»ÖÂ¼ÂÀ²ì¡¡¾¡¤Á¾å¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¾õÂÖ¤ÏÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡£¿¿¿ù·¯¡£
¡¡¡ã9¡ä¼èÄ»Íº¸ã¡¡Æ§¤ß½Ð¤·¤Ï¶ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¿¤Ó¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£µÓ¤Î¾õÂÖ¤ÏÆü¤ËÆü¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«ÎÏ¡£