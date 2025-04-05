FRB¥Ñ¥¦¥¨¥ëµÄÄ¹¡¢¹â´ØÀÇÀ¯ºö¤Ë·üÇ°¡¡¸«ÄÌ¤·¡ÖÈó¾ï¤ËÉÔ³Î¼Â¡×
¡¡ÊÆÏ¢Ë®½àÈ÷À©ÅÙÍý»ö²ñ¡ÊFRB¡Ë¤Î¥Ñ¥¦¥¨¥ëµÄÄ¹¤¬4Æü¡¢ÊÆ¥Ð¡¼¥¸¥Ë¥¢½£¤Ç¹Ö±é¤·¡¢ÊÆ·ÐºÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö²æ¡¹¤ÏÈó¾ï¤ËÉÔ³Î¼Â¤Ê¸«ÄÌ¤·¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤ÎÇ§¼±¤ò¼¨¤·¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ì¡ÊÊª²Á¹â¡Ë¤ä¼º¶ÈÎ¨¤Î°²½¤Ø¤Î·üÇ°¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×ÊÆÀ¯¸¢¤Î¹â´ØÀÇÀ¯ºö¤¬ÊÆ·ÐºÑ¤ÎÀè¹Ô¤¤òÍÉ¤ë¤¬¤¹Ãæ¡¢FRB¤ÎÆ°¤¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ñ¥¦¥¨¥ë»á¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ë¤è¤ë´ØÀÇ¤Î°ú¤¾å¤²¤¬¡¢¡ÖÁÛÄê¤è¤ê¤â¤«¤Ê¤êÂç¤¤¤¡×¤ÈÈ¯¸À¡£´ØÀÇ¤¬¡Ö°ì»þÅª¤Ê¥¤¥ó¥Õ¥ì¤òµ¯¤³¤¹²ÄÇ½À¤¬¹â¤¯¡¢Ä¹°ú¤¯²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢´ØÀÇ¤ò´Þ¤à¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤ÎÀ¯ºö¤Î±Æ¶Á¤ò¸«¶Ë¤á¤ë¤¿¤á¡¢¥Ç¡¼¥¿¤òÃí°Õ¿¼¤¯¸«¤Æ¤¤¤¯¤È¤â½Ò¤Ù¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡Ö²¿¤¬¶âÍ»À¯ºö¤Ë¤È¤Ã¤ÆÅ¬ÀÚ¤«¤Ë¸ÀµÚ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤ÀÁá¤¹¤®¤ë¡×¤È¤âÏÃ¤·¤¿¡£