¡Ö¤¿¤Þ¤¿¤Þ¡×¤ò¼«Ê¬¤Î¼ÂÎÏ¤À¤È´ª°ã¤¤¤¹¤ë»ÄÇ°¤Ê´ÉÍý¿¦¤ÎÆÃÄ§¡¦¥ï¡¼¥¹¥È1
¡Ö¤³¤ÎËÜ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç½ÐÀ¤¤Ç¤¤¿¡ª¡×¡Ö¥Á¡¼¥à¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡©¡×
¤½¤ó¤Ê´¶ÁÛ¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢°ÂÆ£¹Âç»á¤ÎÃø½ñ¡Ø¥ê¡¼¥À¡¼¤Î²¾ÌÌ¡Ù¡Ø¿ôÃÍ²½¤Îµ´¡Ù¡Ø¤È¤Ë¤«¤¯»ÅÁÈ¤ß²½¡Ù¥·¥ê¡¼¥º»°Éôºî¤À¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç4400¼Ò°Ê¾å¤ÎÆ³Æþ¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ë¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈË¡¡Ö¼±³Ø¡×¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¸½¾ì¤Ç¡Ö°ìÀ¸³èÌö¤·Â³¤±¤é¤ì¤ë¡×¥á¥½¥Ã¥É¤ä»×¹ÍË¡¤ò¼ø¤±¤ëËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¶È³¦¤«¤é°µÅÝÅª¤Ê»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¤Ï¡¢Á´¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤ËÉ¬¿Ü¤Î¡Ö°Õ»×·èÄê¡×¤Î¤¢¤êÊý¤ò»ØÆî¤¹¤ë¡¢¥·¥ê¡¼¥ººÇ¿·´©¡Ø¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¤Ê°Õ»×·èÄê¡¡¡Ö·è¤á¤ë½Ö´Ö¡×¤Î»×¹ÍË¡¡Ù¤ÎÃæ¤«¤é¡¢ÆÃÊÌ¤ËËÜ½ñ¤Î¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤ò²òÀâ¤¹¤ë¡£¡Ê¹½À®¡¿¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡¦¼ï²¬ ·ò¡Ë
¼«Ê¬¤Î¼ÂÎÏ¤À¤È´ª°ã¤¤¤¹¤ë¿Í
¡¡»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡Ö°Õ»×·èÄê¡×¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢2¤Ä¤Î¼«Ê¬¤Ëµ¤¤Å¤¯¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È¾ðÊó¤ò¸µ¤Ë¤·¤Æ¡Ø¤¤¤¤È½ÃÇ¡Ù¤ò¤·¤¿¡×
¡Ö¤á¤ó¤É¤¯¤µ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¥Æ¥¥È¡¼¤Ë¡Ø°¤¤È½ÃÇ¡Ù¤ò¤·¤¿¡×
¡¡¤È¤¤¤¦2¤Ä¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¤³¤È¤Ï¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤¬¤¤¤Á¤Ð¤ó¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë2¤Ä¤º¤Ä¤Î·ë²Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¤¤¤·ë²Ì¤¬½Ð¤ë¤«¡¢°¤¤·ë²Ì¤¬½Ð¤ë¤«¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤Î·ë²Ì¤ò¼õ¤±»ß¤á¤Þ¤¹¡£
¡¡Í×¤¹¤ë¤Ë¡¢¼¡¤Î¡Ö4¤Ä¤Î¥Þ¥È¥ê¥Ã¥¯¥¹¡×¤ËÊ¬¤«¤ì¤Þ¤¹¡£
1¡¡¤¤¤¤È½ÃÇ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤¤·ë²Ì¤¬½Ð¤ë
2¡¡¤¤¤¤È½ÃÇ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢°¤¤·ë²Ì¤¬½Ð¤ë
3¡¡°¤¤È½ÃÇ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤¤·ë²Ì¤¬½Ð¤ë
4¡¡°¤¤È½ÃÇ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢°¤¤·ë²Ì¤¬½Ð¤ë
¡¡¤â¤Á¤í¤ó·ë²Ì¤ÏÂç»ö¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ç¤Ï¡¢¡Ö1¡×¤È¡Ö3¡×¤ÏÆ±¤¸¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡°ã¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¡¡3¤ÄÌÜ¤Î¡Ö°¤¤È½ÃÇ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤¤·ë²Ì¤¬½Ð¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò²áÂçÉ¾²Á¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤½¤ì¤ò¼«Ê¬¤Î¼ÂÎÏ¤À¤È´ª°ã¤¤¤¹¤ë¤³¤È¤Û¤É¡¢¶²¤í¤·¤¤¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡Ö¤¿¤Þ¤¿¤Þ¡×¤òÌµ¤¯¤»
¡¡¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤°¤ì¤¬Åö¤¿¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤Ï¡¢¥Æ¥¹¥È¤Ç¥Æ¥¥È¡¼¤ËÅú¤¨¤¿¤³¤È¤¬Åö¤¿¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¡£
¡¡¤½¤Î¤Þ¤ÞÊüÃÖ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¼¡¤ËÆ±¤¸ÌäÂê¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¤È¤¡¢ºÆ¸½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤è¤Í¡£
¡Ö¤¿¤Þ¤¿¤Þ¡×¤ò¼«Ê¬¤Î¼ÂÎÏ¤À¤È´ª°ã¤¤¤¹¤ë»ÄÇ°¤Ê´ÉÍý¿¦¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤ª¤½¤é¤¯¡¢·ë²Ì¤¬½Ð¤ëÁ°¤Ë¤Á¤ã¤ó¤È¡Ö¤É¤ó¤ÊÈ½ÃÇ¤ò¤·¤¿¤«¡×¤ò¸ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤ò³Î¤«¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¼«Ê¬¤¬¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤ë¤È¤³¤í¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê¡ÖÈ½ÃÇ¡×¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ä¤Í¤Ë¡Ö¤¤¤¤È½ÃÇ¤ò¤·¤è¤¦¡×¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ç¤¹¡£
¡¡¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¡Ö¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¤Ê°Õ»×·èÄê¡×¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡Àè¤Û¤É¤Î¥Þ¥È¥ê¥¯¥¹¤Î¡Ö2¡×¤Î¤è¤¦¤Ê°¤¤·ë²Ì¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¾Ã¶ËÅª¤Ë¤Ê¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤ÆÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÂç»ö¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤òËº¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÊËÜ¹Æ¤Ï¡¢¡Ø¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¤Ê°Õ»×·èÄê¡Ù¤ÎÃø¼Ô¡¦°ÂÆ£¹Âç»á¤¬½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë
³ô¼°²ñ¼Ò¼±³Ø ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹
1979Ç¯¡¢ÂçºåÉÜÀ¸¤Þ¤ì¡£2002Ç¯¡¢Áá°ðÅÄÂç³Ø¤òÂ´¶È¸å¡¢NTT¥É¥³¥â¡¢¥¸¥§¥¤¥³¥à¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡¢¥¸¥§¥¤¥³¥à¼èÄùÌò±Ä¶ÈÉûËÜÉôÄ¹¤ò·Ð¸³¡£¥×¥ì¥¤¥ó¥°¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤È¤·¤Æ¡ÖÀ®Ä¹¤·¤Ê¤¤¥Á¡¼¥à¤ÎÌäÂê¡×¤ËÄ¾ÌÌ¤·Çº¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤Ë¡Ö¼±³Ø¡×¤Ë½Ð¹ç¤¤¡¢2013Ç¯¤ËÆÈÎ©¡£Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤Î¶ÈÀÓ¥¢¥Ã¥×¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£2015Ç¯¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¼±³Ø¤òÀßÎ©¡£¤ï¤º¤«4Ç¯Â¤é¤º¤Ç¾å¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç9Ç¯´Ö¤ÇÌó4400¼Ò¤Ë¼±³Ø¥á¥½¥Ã¥É¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×150ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤¿¡Ø¥ê¡¼¥À¡¼¤Î²¾ÌÌ¡Ù¡Ø¿ôÃÍ²½¤Îµ´¡Ù¡Ø¤È¤Ë¤«¤¯»ÅÁÈ¤ß²½¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£¡Ø¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¤Ê°Õ»×·èÄê¡Ù¤Ï¥·¥ê¡¼¥ººÇ¿·´©¡£