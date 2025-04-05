ËÇ°×Ëà»¤¤Ø¤Î·üÇ°¤Ç¡¢±ÑÃæ¶ä¤ÎÍø²¼¤²´üÂÔ¤¬£³²ó¤Ë¹â¤Þ¤ë¡á£Î£Ù°ÙÂØ
¡¡¤¤ç¤¦¤Î°ÙÂØ»Ô¾ì¤Ï¥É¥ë¹â¤¬Í¥Àª¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ý¥ó¥É¥É¥ë¤ÏÌá¤êÇä¤ê¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Á°Æü¤Î¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤ÎÈ¯É½¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢ÀøºßÅª¤ÊËÇ°×Ëà»¤¤Ø¤Î·üÇ°¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£±Ñ¹ñ¤ÏÄ¾ÀÜÅª¤Ê°±Æ¶Á¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢À¤³¦·ÐºÑ¤¬ÄãÌÂ¤¹¤ì¤ÐÂÐ´ß¤Î²Ð»ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤Î¸«Êý¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡·üÇ°¤¬¶¯¤Þ¤ëÃæ¡¢»Ô¾ì¤Ï±ÑÃæ¶ä¤ÎÍø²¼¤²¤Ø¤Î´üÂÔ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¡£Á°Æü¤Þ¤Ç¤ÏÇ¯Æâ£²²ó¤ÎÍø²¼¤²´üÂÔ¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ËÜÆü¤Ï£³²ó¤ò¤Û¤Ü´°Á´¤Ë¿¥¤ê¹þ¤àÆ°¤¤¬¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Åê»ñ²È¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢±Ñ¥¤¥ó¥Õ¥ì¤¬°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¹â¿å½à¤Ç¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢±ÑÃæ¶ä¤ÎÍø²¼¤²¤ÏÂ¾¹ñ¤ËÈæ¤Ù¤Æ¸ÂÄêÅª¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢Ã»´ü¶âÍ»»Ô¾ì¤Ç¤ÏÇ¯Æâ·×£°¡¥£·£³¡ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÎÍø²¼¤²¤ò¿¥¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¾õ¶·¡£
GBP/USD¡¡1.2870¡¡GBP/JPY¡¡189.25¡¡EUR/GBP¡¡0.8496
MINKABU PRESSÊÔ½¸Éô¡¡ÌîÂôÂîÈþ
¡¡·üÇ°¤¬¶¯¤Þ¤ëÃæ¡¢»Ô¾ì¤Ï±ÑÃæ¶ä¤ÎÍø²¼¤²¤Ø¤Î´üÂÔ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¡£Á°Æü¤Þ¤Ç¤ÏÇ¯Æâ£²²ó¤ÎÍø²¼¤²´üÂÔ¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ËÜÆü¤Ï£³²ó¤ò¤Û¤Ü´°Á´¤Ë¿¥¤ê¹þ¤àÆ°¤¤¬¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Åê»ñ²È¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢±Ñ¥¤¥ó¥Õ¥ì¤¬°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¹â¿å½à¤Ç¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢±ÑÃæ¶ä¤ÎÍø²¼¤²¤ÏÂ¾¹ñ¤ËÈæ¤Ù¤Æ¸ÂÄêÅª¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢Ã»´ü¶âÍ»»Ô¾ì¤Ç¤ÏÇ¯Æâ·×£°¡¥£·£³¡ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÎÍø²¼¤²¤ò¿¥¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¾õ¶·¡£
GBP/USD¡¡1.2870¡¡GBP/JPY¡¡189.25¡¡EUR/GBP¡¡0.8496
MINKABU PRESSÊÔ½¸Éô¡¡ÌîÂôÂîÈþ