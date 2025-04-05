ÂçÃ«ÁÀ¤¨¡¢30µå¾ìÀ©ÇÆ²¦¼êÃÆ¡ª5ÆüÍ³¿¡¢6ÆüÏ¯´õÀèÈ¯¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹³«ËëÏ¢¾¡¤É¤³¤Þ¤Ç¿¤Ó¤ë¤«´üÂÔ
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«¤Ï2Æü¤Î¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹Àï¤ÇÊü¤Ã¤¿³«Ëë8Ï¢¾¡¤ò·è¤á¤ë¥µ¥è¥Ê¥éÃÆ¤«¤é°ìÌëÌÀ¤±¤¿3Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö4Æü¡Ë¡¢±óÀ¬Àè¤Î¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¤Ë¶õÏ©¡¢°ÜÆ°¤·¤¿¡£
¡¡4Æü¡ÊÆ±5Æü¡Ë¤«¤é¤Ï¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡¢¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥º¤È¤Î6Ï¢Àï¡£4Æü¤Ï»³ËÜ¡¢5Æü¤Ïº´¡¹ÌÚ¤¬ÀèÈ¯Í½Äê¤Ç¡¢2Ï¢¾¡¤¹¤ì¤Ð¡¢1955Ç¯°ÊÍè¤È¤Ê¤ëµåÃÄºÇÄ¹µÏ¿¤Î³«Ëë10Ï¢¾¡¤ËÊÂ¤Ö¡£ÂçÃ«¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤ÊÎÉ¤¤Ê·°Ïµ¤¤È¤¤¤¦¤«¸åÈ¾¤ÎµÕÅ¾¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬¼¡¤ÎÆü¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡×¤ÈÏÃ¤¹¤Ê¤É¼ê±þ¤¨¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤À¡£
¡¡¥Ð¥Ã¥È¤Ç¤âµÏ¿¤Ø¤ÎÄ©Àï¤Ë´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¡£¥Õ·³¤ÎËÜµòÃÏ¥·¥Á¥º¥ó¥º¥Ð¥ó¥¯¡¦¥Ñ¡¼¥¯¤Ç¤Þ¤ÀËÜÎÝÂÇ¤òµÏ¿¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¡¢°ìÈ¯¤¬½Ð¤ì¤Ð¸½¹Ô¤ÎËÜµòÃÏµå¾ì¤Ç¤Ï29µå¾ìÌÜ¤È¤Ê¤ê¡¢¥á¥Ã¥Ä¤Î¥½¥È¤é¤ËÂ³¤¡¢¸½ÌòÁª¼ê7¿ÍÌÜ¤Î¡Ö30µå¾ìÀ©ÇÆ¡×¤Ë²¦¼ê¤È¤Ê¤ë¡£¤½¤¦¤Ê¤ì¤Ð»Ä¤ë¤Ï1µå¾ì¡£µ¤»ý¤Á¤Î¹â¤Ö¤ëÃæ¤Ç7·î¤Ë3Ï¢Àï¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤ë¥ì¥Ã¥º¤ÎËÜµòÃÏ¡¦¥°¥ì¡¼¥È¥¢¥á¥ê¥«¥ó¡¦¥Ü¡¼¥ë¥Ñ¡¼¥¯¤Ë¾è¤ê¹þ¤á¤ë¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ï7Æü¡ÊÆ±8Æü¡Ë¤Î¥Ê·³ÀïÁ°¤Ë¤Ï¡¢¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤«¤é¾·ÂÔ¤ò¼õ¤±¤¿¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹Ë¬Ìä¤â¹µ¤¨¤ë¡£¤â¤·6Ï¢ÀïÁ´¾¡¤Ê¤é¡¢23Ç¯¤Î¥ì¥¤¥º¤Ê¤É¤¬µÏ¿¤·¤¿³«Ëë13Ï¢¾¡¤òÈ´¤¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¿·µÏ¿¤Î14Ï¢¾¡¡£ºòµ¨²¦¼Ô¤¬¤É¤³¤Þ¤ÇµÏ¿¤ËÇ÷¤ì¤ë¤«ÃíÌÜ¤À¡£¡Ê¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¡¦Ìø¸¶¡¡Ä¾Ç·¡Ë
¡Ú±¦Â¼óÄË¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥óILÆþ¤ê¡Û
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï3Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö4Æü¡Ë¡¢¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥óÆâÌî¼ê¡Ê35¡Ë¤¬±¦Â¼óÄË¤Ë¤è¤ê10Æü´Ö¤ÎÉé½ý¼Ô¥ê¥¹¥È¡ÊIL¡Ë¤ËÆþ¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¡£3·î31Æü¤Ë¤µ¤«¤Î¤Ü¤Ã¤ÆÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¡£¼«Âð¤ÎÉ÷Ï¤¾ì¤ÇÂ¤ò³ê¤é¤»¤ÆºòÇ¯12·î¤Ë¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿±¦Â¼ó¤òÉé½ý¤·¡¢3»î¹çÏ¢Â³¤Ç·ç¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ºò½©¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤ÇMVP¤Ëµ±¤¤¤¿¥Ù¥Æ¥é¥ó¡£¡Ö¶âÍËÆü¤Ë¤Ï¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÌµÇ°¤ÎILÆþ¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£